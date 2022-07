Ο 17χρονος άλτης του ύψους Ματία Φουρλάνι, έγινε ο πρώτος ευρωπαίος της κατηγορίας Κ18 που ξεπερνά τα 8.00μ. στο μήκος, με τον νεαρό Ιταλό να σημειώνει 8.04μ. στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Ιερουσαλήμ.

Ένα νέο αστέρι στα άλματα έκανε την εμφάνισή του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18, που φιλοξενείται στο Ισραήλ και ο Ματία Φουρλάνι είναι μια ξεχωριστή περίπτωση.

Ο 17χρονος Ιταλός πήγε στο πρωτάθλημα κυρίως για το άλμα εις ύψος, όπου έχει ατομικό ρεκόρ στα 2.17μ. Πήρε μέρος και στο μήκος και το απόγευμα της Τρίτης (5/7), ήταν το κεντρικό πρόσωπο των αγώνων.

Πρώτα με άλμα στα 2.16μ. πήρε με άνεση την πρόκριση στον τελικό του ύψους, για την Πέμπτη (7/7). Λίγο μετά είχε σειρά ο τελικός στο μήκος.

Ο Φουρλάνι είχε πάρει την πρόκριση με 7.62μ., παίρνοντας το ρεκόρ αγώνων από τον δικό μας Παναγιώτη Μουντζουρόγιαννη, που ήταν 7.60μ. από τη διοργάνωση της Τιφλίδας το 2016.

