Απίστευτο περιστατικό στο πρωτάθλημα στίβου της Γαλλίας όπου ο Γουίλφρεντ Χαπιό ξυλοκοπήθηκε από άγνωστο, αλλά 20 λεπτά μετά πήγε να τρέξει με μπαταρισμένο μάτι και πήρε τον τίτλο!

Πρωτόγνωρα πράγματα στον γαλλικό στίβο, καθώς λίγο πριν την εκκίνηση των 400 μέτρων με εμπόδια ανδρών στο εθνικό πρωτάθλημα, ο Γουίλφεντ Χαπιό ξυλοκοπήθηκε από άγνωστο!

Ο Γάλλος εμποδιστής ήταν στο προθερμαντήριο, όταν κάποιος - για άγνωστο λόγο- του επιτέθηκε με μπουνιές και κλωτσιές! Τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι, ενώ σύμφωνα με τα Γαλλικά ΜΜΕ, έφτυνε αίμα, με τον προπονητή του να παρεμβαίνει και να σταματά τον άνδρα που του επιτέθηκε.

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ο Χαπιό ήθελε να τρέξει και με μπαταρισμένο μάτι μπήκε στην κούρσα την οποία και κέρδισε με 48.57 για να αναδειχθεί πρωταθλητής Γαλλίας.

