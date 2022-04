Ο θρύλος του στίβου, Καρλ Λιούις, άνοιξε… debate με αφορμή ένα σχόλιό του στα σόσιαλ για το μήκος.

Εχει κάνει σπριντ με επιτυχία που μετρημένοι στα δάχτυλα μπορούν να συγκριθούν μαζί του. Το ίδιο και στο μήκος. Επομένως ο Καρλ Λιούις έχει άποψη για το ποιο αγώνισμα από τα δύο είναι το δυσκολότερο.

Ο κάτοχος 10 ολυμπιακών μεταλλίων και άλλων τόσων σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έδωσε στα σόσιαλ την απάντησή του για το ποιο θεωρεί ποιο δύσκολο αγώνισμα.

«Το μήκος είναι το δυσκολότερο αγώνισμα στον στίβο» έγραψε, κάτι που άνοιξε μεγάλη συζήτηση στα σχόλια από κάτω.

Κάποιοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους, αναφέροντας κυρίως το επί κοντώ, ή τις μεσαίες αποστάσεις, με το Athletics Weekly να παίρνει το ποστάρισμα και να ανοίγει… γκάλοπ πάνω στο θέμα.

Does @Carl_Lewis have a point that the long jump is harder than the sprints? pic.twitter.com/b4OqvMQEpz