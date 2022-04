Αλλη μία υπόθεση δολοφονίας έρχεται να σοκάρει τον χώρο του στίβου στη Κένυα, με την Νταμάρις Μούθι Μουτούα να πέφτει νεκρή από τα χέρια του συντρόφου της.

Για δεύτερη φορά στο Ιτεν της Κένυας, μία αθλήτρια του στίβου πέφτει νεκρή από τον σύντροφό της.

Πέρυσι ήταν η υπόθεση της Τίροπ που είχε συγκλονίσει και σήμερα έγινε γνωστό στη Κένυα πως δολοφονήθηκε η Νταμάρις Μούθι Μουτούα. Η αθλήτρια των αποστάσεων, που αγωνιζόταν για το Μπαχρέιν (είχε πάρει την υπηκοότητα) δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τον σύντροφό της, Αιθίοπα δρομέας Κόκι Φάι.

Ο Φάι μάλιστα εξαφανίστηκε αμέσως και διεξάγεται ανθρωποκυνηγητό ώστε να εντοπιστεί, αν και οι Αρχές εκτιμούν πως ήδη έχει βγει από την χώρα. Σύμφωνα με το πόρισμα η Μουτούα δολοφονήθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο, ωστόσο σήμερα βρέθηκε η σορός της.

Decomposing body of athlete Damaris Muthee Mutua found after being allegedly killed at Lilies Estate in Iten, police at the scene. pic.twitter.com/qEvNFaZwWK