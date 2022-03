Η Γιουλιμάρ Ρόχας έκανε άλλη μία «μαγική» εμφάνιση στο τριπλούν, «πετώντας» στα 15,41μ. στο μίτινγκ της Μαδρίτης, δύο εκατοστά κάτω από το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο.

Η Μαδρίτη είναι η αγαπημένη πόλη της Γιουλιμάρ Ρόχας. Η «χρυσή» ολυμπιονίκης του τριπλούν πέρυσι στην Μαδρίτη είχε σημειώσει παγκόσμιο ρεκόρ κλειστού στίβου με άλμα στα 15,43μ. και σήμερα στο ίδιο μίτινγκ, έκανε άλλη μία «πτήση».

Στο δεύτερό της άλμα προσγειώθηκε στα 15,35μ. και σημείωσε την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο, που όμως δεν της ήταν αρκετή. Προσπάθησε να βελτιώσει ξανά το παγκόσμιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο (η ίδια έχει το παγκόσμιο ρεκόρ στον ανοιχτό με 15,67μ., στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο πέρυσι) και ρίσκαρε στα άλματά της, βγάζοντας τρία άκυρα αρχικά.

