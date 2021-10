Συνελήφθη ο σύζυγος της Τιρόπ για την δολοφονία της (pic)

Ο Εμάνουελ Ρότιτς βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας στην Κένυα.

Η αστυνομία στην Κένυα συνέλαβε τον σύζυγο της Άγκνες Τζεμπέτ Τιρόπ, πρωταθλήτριας των αποστάσεων στον στίβο.

Ο Εμάνουελ Ρότιτς είναι ο βασικός ύποπτος για την δολοφονία της κατόχου του παγκόσμιου ρεκόρ στα 10χλμ, η οποία την περασμένη Τετάρτη βρέθηκε νεκρή με πολλαπλές μαχαιριές, στο σπίτι της.

Ο σύζυγός της είχε εξαφανιστεί από το σπίτι, το οποίο δεν εμφάνιζε ίχνη παράβασης και όλα τα βλέμματα στις έρευνες στράφηκαν πάνω του. Ο Ρότιτς βρέθηκε στη Μομπάσα, προσπαθώντας να περάσει τα σύνορα, και συνελήφθη και πλέον θα οδηγηθεί στον ανακριτή στο Ναϊρόμπι όπου θα απολογηθεί.

JUSTICE: The prime suspect in the gruesome murder of 25-year-old world 5,000m record holder Agnes Tirop, has been arrested. Ibrahim Rotich, who was in a relationship with the athlete was arrested moments ago in Changamwe, Mombasa county, as he tried to flee to a neighboring. pic.twitter.com/a8RH0WZ7WU