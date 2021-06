Έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ στην σφαιροβολία από το 1990! (vid)

Ο σφαιροβόλος Ράιαν Κράουζερ έγραψε ιστορία αφού με βολή στα 23.37μ διέλυσε ένα από τα πιο παλιά ρεκόρ στον στίβο, αυτό του Ράντι Μπαρνς από το 1990 όταν και είχε ρίξει βολή στα 23.12μ.

Ο Ράιαν Κράουζερ έγραψε ιστορία στα αμερικανικά τράιαλς στο Χέιγουορντ Φιλντ. Ο 28χρονος σφαιροβόλος πέτυχε βολή στα 23.37μ και συνέτριψε το παγκόσμιο ρεκόρ του Ράντι Μπαρνς το οποίο κρατούσε εδώ και 31 χρόνια από το μακρινό 1990!

Ο Κράουζερ ξεκίνησε τον αγώνα του με βολή στα 22.9μ, η πέμπτη καλύτερη όλων των εποχών κι έδειχνε πως μπορούσε να φτάσει ακόμα και σε νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Το ρεκόρ ήρθε στον τελικό και με την τέταρτη βολή για να ρίξει άλλη μία πάνω από τα 23μ η οποία όμως ήταν άκυρη.

Πίσω από τον Κράουζερ, δεύτερος ήταν ο Κόβαξ με βολή στα 22.34μ, ένα μέτρο μικρότερη από αυτή του νέου κατόχου του παγκόσμιο ρεκόρ.

WORLD RECORD. BY EIGHT INCHES.@RCrouserThrows didn't just set the world record in the shot put, he OBLITERATED IT.@usatf | #TrackFieldTrials21 x #TokyoOlympics pic.twitter.com/P3SaKwouIP