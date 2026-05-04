Scudetto με υπογραφή Κίβου: Η Ίντερ δεν άφησε τίποτα στην τύχη

Στον 45χρονο Ρουμάνο Κριστιάν Κίβου μπορεί να αποδοθεί ένα σημαντικό μέρος αυτής της ιστορίας του πρωταθλήματος. Ο προκάτοχός του, Σιμόνε Ιντσάγκι, είχε καθοδηγήσει την Ίντερ για αρκετά χρόνια με την έντονη προσωπικότητα και τη φήμη ενός προπονητή που ζούσε το ποδόσφαιρο με πάθος, ένταση και σχεδόν εμμονική αφοσίωση στην τακτική. Κινούνταν διαρκώς στην άκρη του πάγκου με το στενό κοστούμι του, μιλούσε γρήγορα και με σαφήνεια, ενώ οι τακτικές του επιλογές αποσπούσαν τον θαυμασμό κορυφαίων συναδέλφων του, όπως ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Απολάμβανε επίσης τη βαθιά εκτίμηση των οπαδών της Ίντερ, μέχρι τη στιγμή που, γύρω από τον χαμένο τελικό του Champions League του 2025 απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν με 0-5, άρχισε να διαφαίνεται πως θα ακολουθούσε τις οικονομικές προτάσεις της Σαουδικής Αραβίας.

Η αντικατάστασή του αποτέλεσε εξαιρετικά δύσκολη αποστολή, ακόμη περισσότερο επειδή ο διάδοχος ήταν ένας σχεδόν πρωτοεμφανιζόμενος προπονητής. Ο Κίβου ήρθε πριν από την έναρξη της σεζόν από την Πάρμα, όπου είχε εργαστεί ως πρώτος προπονητής μόλις για τρεις μήνες, και αρχικά έμοιαζε ξένος προς το περιβάλλον της κορυφής. Ακόμη και η εικόνα του δημιούργησε αντιδράσεις: λευκά sneakers, χωρίς γραβάτα, μια διαφορετική γενιά και ένα διαφορετικό στυλ από όσα είχαν συνηθίσει στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Ωστόσο, σε αγωνιστικό επίπεδο στηρίχθηκε στην παρακαταθήκη του Ιντσάγκι χωρίς να επιχειρήσει θεαματικές τομές.

Επένδυσε στη συνέχεια και κυρίως στη διαχείριση των ανθρώπων, βρίσκοντας γρήγορα επαφή με τους ποδοσφαιριστές του, τους οποίους παρέλαβε σε έντονη ψυχολογική πτώση μετά το βαρύ 0-5. Δεν τους προσέγγισε μόνο ως προπονητής, αλλά και ως πρώην ποδοσφαιριστής που είχε βιώσει αντίστοιχες πιέσεις, επιλέγοντας άλλοτε την αυστηρότητα και άλλοτε την επιβράβευση ως μέσα παρακίνησης.

Η σεζόν δεν ήταν χωρίς προβλήματα. Ο αποκλεισμός από τη Μπόντο/Γκλιμτ στο Champions League και τα ντέρμπι που δεν κερδήθηκαν απέναντι στη Μίλαν αποτελούν σαφή αρνητικά σημεία. Ωστόσο, μέσα από τη σύγκριση με τους βασικούς ανταγωνιστές αναδεικνύεται πιο καθαρά η ουσία της επιτυχίας. Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι είχε επισημάνει πριν την έναρξη της χρονιάς ότι στις τελευταίες 15 ή 16 κατακτήσεις πρωταθλήματος μόνο μία δεν βασίστηκε στην καλύτερη άμυνα, αποτυπώνοντας τη διαχρονική λογική της Serie A. Πράγματι, η τάση για επιθετικό ποδόσφαιρο παραμένει περιορισμένη, με συχνά χαμηλά σκορ και μικρό μέσο όρο τερμάτων. Παρ’ όλα αυτά, η Ίντερ αποτέλεσε εξαίρεση.

Ο Κίβου αντέτεινε ότι στη σύγχρονη εποχή η άμυνα από μόνη της δεν επαρκεί για την κατάκτηση ενός τίτλου, θέση που επιβεβαιώθηκε στην πράξη. Η Ίντερ σημείωσε 82 γκολ στη σεζόν, αριθμό κατά 23 μεγαλύτερο από τη δεύτερη καλύτερη επίθεση, εκείνη της Κόμο. Παράλληλα, ομάδες με πιο επιθετική φιλοσοφία, όπως εκείνες των Σεσκ Φάμπρεγας και Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, δεν κατάφεραν να επιδείξουν την απαιτούμενη σταθερότητα. Την ίδια στιγμή, οι βασικοί ανταγωνιστές παρουσίασαν αδυναμίες: η Νάπολι επηρεάστηκε από τραυματισμούς, η Μίλαν έχασε βαθμούς απέναντι σε θεωρητικά υποδεέστερους αντιπάλους και η Γιουβέντους παρέμεινε ασταθής. Αν και σε ένα σημείο ο τίτλος έμοιαζε να έρχεται εύκολα, η συνολική εικόνα το διαψεύδει. Οι 82 βαθμοί, η κυριαρχία στα στατιστικά στοιχεία και η συνολική λειτουργία της ομάδας επιβεβαιώνουν ότι η επιτυχία δεν ήταν συγκυριακή.

Σε αυτό συνέβαλε και η οικονομική σταθερότητα του συλλόγου, που κατέγραψε σημαντική κερδοφορία, ενισχύοντας τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Η Ίντερ παρουσιάζει μια σπάνια ισορροπία ανάμεσα σε αγωνιστική αποτελεσματικότητα και διοικητική οργάνωση, γεγονός που ενισχύει την προοπτική διατήρησης της κυριαρχίας της. Από το 2019 και έπειτα, με μόνη εξαίρεση μία τρίτη θέση, βρίσκεται σταθερά στις δύο πρώτες θέσεις, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί πλέον τον βασικό άξονα του ιταλικού ποδοσφαίρου.