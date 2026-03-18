Γαλατασαράι: Από το χρέος στην κορυφή – Η ιστορία μιας επανάστασης
Κοπεγχάγη, 17 Μαΐου 2000. Ο Γκόργκι Ποπέσκου παίρνει φόρα, χτυπάει το πέναλτι, η μπάλα σφηνώνει στα δίχτυα του Σίμαν. Ο Ρουμάνος πέφτει στα γόνατα. Πίσω του, στις κερκίδες του Πάρκεν, χιλιάδες Τούρκοι ξεσπούν. Η Γαλατασαράι μόλις νίκησε 4-1 στα πέναλτι την Άρσεναλ του Βενγκέρ, του Ανρί, του Μπέργκαμπ, του Οφερμαρς και σήκωσε το Κύπελλο UEFA. Η πρώτη, και μέχρι σήμερα μοναδική, τουρκική ομάδα με ευρωπαϊκό τρόπαιο.
Τρεις μήνες αργότερα, στο Μονακό, νίκησε 2-1 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Super Cup. Χρυσό γκολ, Μάριο Ζαρντέλ, 103ο λεπτό. Μια τουρκική ομάδα κέρδιζε τη «Βασίλισσα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Αυτές οι σκηνές ήταν σουρεαλιστικές. Αλλά η πραγματική σουρεαλιστική ιστορία δεν είχε αρχίσει ακόμα. H Γαλαρά κλέβει την παράσταση στις μεταγραφές, συγκρούεται στα ίσα με τους μεγάλους της Ευρώπης και θέλει να επιστρέψει εκκωφαντικά στην elite. Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε στο Άνφιλντ και αν προκριθεί στους «8», όλοι θα μιλούν για ένα γίγαντα που γεννιέται. Πώς όμως έφτασε να παίζει τα ρέστα της για τα προημιτελικά του Champions League; Το Gazzetta γυρίζει τον χρόνο πίσω και στέκεται στο πως η «Τσιμ Μπομ» εκτοξεύθηκε!
Ένα γήπεδο σκέτη... κόλαση!
Η Γαλατασαράι που κατέκτησε την Ευρώπη δεν ήταν νεόπλουτο project. Ήταν χτισμένη πάνω σε μια χρυσή γενιά ποδοσφαιριστών - Χακάν Σουκούρ (249 γκολ, ρεκόρ Super Lig), Χασάν Σας, Αρίφ Ερντέμ - που δύο χρόνια αργότερα θα έπαιρναν την 3η θέση στο Μουντιάλ. Δίπλα τους, η στρατηγική ματιά του προέδρου Φαρούκ Σουρέν είχε φέρει ονόματα-σταθμούς: τον μαέστρο Γκιόργκι Χάτζι, τον Ποπέσκου, τον Βραζιλιάνο Παγκόσμιο Πρωταθλητή Κλαούντιο Ταφαρέλ. Ο Φατίχ Τερίμ - ο «Αυτοκράτορας» - ήταν ο κολλητικός ιστός.
Το Ali Sami Yen, η έδρα τους, ήταν ένα γήπεδο 35.000 θέσεων που οι αντίπαλοι αποκαλούσαν «Κόλαση». Ο Ράιαν Γκιγκς κάποτε περιέγραψε πώς τρεις ώρες πριν τη σέντρα ήταν ήδη κατάμεστο και... έκαιγε. Η ατμόσφαιρα ήταν το μεγαλύτερο όπλο τους, περισσότερο κι από τα λεφτά, που δεν τα είχαν. Γιατί εκεί βρίσκεται η μεγάλη ειρωνεία: Η πιο λαμπρή στιγμή στην ιστορία της Γαλατασαράι ήρθε ακριβώς τη στιγμή που τα οικονομικά της ξεφεύγανε.
Πώς φτάσαμε στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος
Αυτό που ακολούθησε μετά τη δόξα δεν ήταν… κατάρρευση. Ήταν ελεύθερη πτώση.
Στις αρχές του 2000, τα χρέη της Γαλατασαράι πλησίασαν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Ο σύλλογος εγκατέλειψε το Ali Sami Yen, μεταβαίνοντας στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Τερίμ γύρισε το 2003, αλλά μια 6η θέση σήμανε τον πρώτο αποκλεισμό από ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά το 1991. Η Φενέρμπαχτσε, εν τω μεταξύ, ανακαίνιζε σιωπηλά το γήπεδό της και έχτιζε υγιές οικονομικό μοντέλο. Η Γαλατά βυθιζόταν.
Για να καταλάβει κανείς τι συνέβαινε στην Τουρκία, πρέπει να καταλάβει και τη δομή. Οι τέσσερις μεγάλες τουρκικές ομάδες δεν λειτουργούν σαν εταιρείες. Λειτουργούν σαν σωματεία, κάτι σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης ή τη Μπαρτσελόνα. Τα μέλη εκλέγουν πρόεδρο κάθε τρία χρόνια. Κι εκείνος, για να κερδίσει ψηφοφόρους, υπόσχεται αστέρια. Αν ο ένας φέρει Ντρογκμπά, ο επόμενος πρέπει να φέρει Φαν Πέρσι. Λαϊκισμός μέσω μεταγραφών, κάτι που στην Τουρκία ονομάζουν «havaalanı transferi», μεταγραφές αεροδρομίου, από τις καυτές υποδοχές που κάνουν οι οπαδοί σε κάθε νέο απόκτημα.
Αποτέλεσμα; Μέχρι το 2019, τα συνολικά χρέη του Big Four (Γαλατασαράι, Φενέρμπαχτσε, Μπεσίκτας, Τράμπζονσπορ) ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ένωση Τουρκικών Τραπεζών (TBB) αναγκάστηκε να αναδιαρθρώσει τα δάνεια σε εννιαετή αποπληρωμή με δύο χρόνια χάριτος. Αντί αυτό να γίνει μάθημα λιτότητας, πυροδότησε νέο κύκλο δαπανών, τα λεφτά δεν πήγαιναν πια στις τράπεζες αλλά σε παίκτες, μάνατζερ, και νέες μεταγραφές.
Τα νούμερα μιας δεκαετίας: Μεταξύ 2014 και 2024, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Sabah, το Big Four είχε συνολικά έσοδα 5,1 δις ευρώ και δαπάνες 6,7 δις ευρω. Συνολικές ζημιές; 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Στις μεταγραφές, ξόδεψαν 900 εκατ. ευρώ και εισέπραξαν μόλις 590 εκατ. ευρώ. Ναι, 310 εκατ. ευρώ καθαρή ζημία. Η Γαλατασαράι ηγείται αυτού του ελλείμματος με 115 εκατ. ευρώ αρνητικό μεταγραφικό ισοζύγιο.
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της UEFA (Μάρτιος 2026), η Τουρκία κατατάσσεται τελευταία μεταξύ 55 ευρωπαϊκών χωρών σε καθαρά ίδια κεφάλαια, με ζημία 275 εκατ. ευρώ. Ναι, 14 από τις ομάδες της Super Lig τελείωσαν τη χρονιά με αρνητικό πρόσημο.
Θα νόμιζε κανείς πως αυτό θα ήταν η κατάρρευση. Αντ' αυτού, ήταν η αφετηρία.
Florya: Το χρυσωρυχείο στην ακτή του Μαρμαρά
Η Γαλατασαράι δεν σώθηκε επειδή μάζεψε τα σπασμένα. Σώθηκε επειδή κάθισε πάνω σε χρυσωρυχείο, κυριολεκτικά. Από το 1981, οι παίκτες προπονούνταν στο κέντρο «Μετίν Οκτάι» στη Florya, μια παραθαλάσσια συνοικία κοντά στο αεροδρόμιο Ατατούρκ, στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Η Florya είναι ό,τι το Τσέλσι στο Λονδίνο. Ακριβά ακίνητα, παραλίες, εμπορικά κέντρα, ένα lifestyle district σε μια πόλη 15+ εκατομμυρίων κατοίκων.
Η ιστορία ξεδιπλώνεται σε φάσεις. Αρχικά, η Γαλατασαράι αγόρασε 40 επιπλέον στρέμματα δίπλα στο γήπεδο προπόνησης από την Emlak Konut (κρατικό real estate fund). Η συνολική έκταση έφτασε τα 95 στρέμματα. Ο πρόεδρος Ντουρσούν Εζμπέκ έβαλε προσωπική εγγύηση για να πάρει δάνειο από τη Ziraat Bankası.
Μετά, η αποκάλυψη. H Γαλατασαράι προκήρυξε δημόσιο διαγωνισμό για ανάπτυξη κατοικιών στην έκταση. Η εταιρεία Nivak Yapı κατέθεσε προσφορά 560 εκατ.δολαρίων με 50 εκατ. δολάρια προκαταβολή, σύμφωνα με το κανάλι Haber7.
Και δεν ήταν μόνο η Florya. Σε ομιλία του τον Φεβρουάριο 2026, ο Εζμπέκ παρουσίασε ολόκληρο χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Florya (κατοικίες), Riva (554 βίλες, δεύτερη φάση, Mecidiyeköy (εμπορικό κτίριο), Aslantepe (αθλητικό συγκρότημα 150.000 τ.μ.), Kemerburgaz (νέο προπονητικό κέντρο). Σύνολο αναμενόμενων εσόδων: 530–560 εκατομμύρια ευρώ καθαρά μετά την αποπληρωμή τραπεζών.
Σύμφωνα με τον ίδιο τον Εζμπέκ, μιλώντας στο τουρκικό Πρακτορείο μέσα στο 2025 η ομάδα εισέπραξε 160 εκατ. ευρώ, ήταν έσοδα εκτός ποδοσφαίρου. Και πρόσθεσε: «Αυτοί που μας ρωτούσαν "η Γαλατασαράι είναι εταιρεία ακινήτων;" τώρα μας αντιγράφουν και ρωτάνε "πού βρίσκει τα χρήματα;"».
Η μηχανή εσόδων: Τα νούμερα ενός ρεκόρ
Τα ακίνητα ήταν ένα μόνο κομμάτι. Η Γαλατασαράι του 2025 χτίζει μια πραγματική μηχανή εσόδων. Και τα νούμερα, που προέρχονται από τα επίσημα οικονομικά στοιχεία του CFO Ιμπραχίμ Χατίπογλου (η παρουσίαση έγινε τον Οκτώβριο του 2025), είναι αποκαλυπτικά: Ολικά έσοδα σεζόν 2024/25: 339 εκατ. ευρώ ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου.
Ανάλυση ανά κατηγορία:
Εμπόριο: 93 εκατ. ευρώ Αυτή είναι η κατηγορία-φαινόμενο. Φανέλες, εμπορεύματα, προϊόντα ομάδας. Αύξηση 24% σε ένα εξάμηνο. Η Γαλατασαράι έχει ποσοστό εμπορικών εσόδων 57% επί των συνολικών, το υψηλότερο στην Ευρώπη σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της UEFA. Ακολουθεί η Φενέρμπαχτσε με 55%, η Μπεσίκτας με 53%. Για σύγκριση, η Μάντσεστερ Σίτι είναι στο 50%. Πρόσφατη δημοσκόπηση δείχνει ότι 40% των Τούρκων φιλάθλων υποστηρίζει τη Γαλατασαράι, άρα κάθε νέο αστέρι σημαίνει εκατοντάδες χιλιάδες φανέλες.
Χορηγίες: 79–80 εκατ. ευρώ Νέα κεντρική χορηγία: Pasifik Holding (shirt sponsor, από 3,4 σε 8,6 εκατ./χρόνο). Ξεχωριστό deal με SOCAR (κρατική πετρελαϊκή Αζερμπαϊτζάν) αποκλειστικά για Champions League εμφανίσεις — μια συμφωνία που αναλυτές χαρακτήρισαν «γεωπολιτική στη φανέλα». Νέα κεντρική χορηγία 2025/26 με Next Level (10 εκατ. ευρώ). Σύνολο αναμενόμενων χορηγιών: ρεκόρ.
Εισιτήρια, VIP, season tickets: 77 εκατ. Το RAMS Park (52.000 θέσεων, με 10.404 ηλιακά πάνελ στη στέγη - ρεκόρ Γκίνες) γεμίζει συστηματικά. Κατά τη σεζόν 2023/24, τα έσοδα τις ημέρες των αγώνων έφτασαν 59 εκατ. - 2,3 εκατ. ανά αγώνα, 16η θέση πανευρωπαϊκά. Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται στη 2η θέση σε ποσοστό εισιτηρίων/συνολικών εσόδων (29%), μετά τη Σέλτικ (35%).
UEFA: 22–23 εκατ. ευρώ. Εδώ κρύβεται η μεγαλύτερη αστάθεια. Η συμμετοχή στο Champions League αποφέρει 40–80 εκατ. ευρώ ανά σεζόν. Αλλά ένας κακός αποκλεισμός σαν εκείνον από τη Γιουνγκ Μπόις στη σεζόν 2024/25 εξαφανίζει δεκάδες εκατομμύρια. Τα έσοδα από την UEFA έπεσαν κατακόρυφα, από περίπου 33 εκατ. ευρώ σε περίπου 16 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με αναφορά της Daily Sabah. Η επιστροφή στο Champions League και η τρελή κούρσα αναμένεται να αντιστρέψει αυτή την εικόνα.
Τηλεοπτικά δικαιώματα: 17 εκατ. ευρώ. Εδώ η εικόνα είναι ζοφερή. Η Γαλατασαράι, ως πρωταθλήτρια, εισπράττει περίπου 15–16 εκατ. ευρώ. Για σύγκριση, η τελευταία ομάδα της Premier League εισπράττει 115 εκατ ευρώ. Η beIN Media Group κατέβαλε 500 εκατ. λίρες (τουρκίας) το 2015 για τα δικαιώματα της Super Lig, αλλά η υποτίμηση της λίρας τα έκανε σχεδόν ασήμαντα σε ευρώ.
Σύνολο αναμενόμενο 2025/26 (με Champions League): 350 εκατ. ευρώ.
Νούμερα top 20 Ευρώπης ή, σύμφωνα με τον πρόεδρο Εζμπέκ, η 23η θέση στην κατάταξη εσόδων.
Ο φόρος 20% - Τo μυστικό όπλο
Αν υπάρχει ένας αριθμός που εξηγεί πώς η Τουρκία ανταγωνίζεται Premier League και La Liga στους μισθούς, είναι αυτός: 20%.
Η κυβέρνηση Ερντογάν θέσπισε ενιαίο φόρο εισοδήματος 20% για ξένους ποδοσφαιριστές. Στην Αγγλία, ο αντίστοιχος φόρος φτάνει 45%. Στη Γαλλία, ξεπερνά το 50%. Στην Ισπανία, 47%. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ένας παίκτης με ακαθάριστο μισθό 21 εκατ. ευρώ στην Τουρκία κρατάει 16,8 εκατ. ευρώ καθαρά. Στην Αγγλία θα κρατούσε 11,5 εκατ. Ο Λιρόι Σανέ ζήτησε 10 εκατ. από τη Μπάγερν και πήρε 12 εκατ. από τη Γαλατασαράι. Καθαρά κρατάει πολύ περισσότερα στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό το φορολογικό πλεονέκτημα δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια. Είναι ο πυρήνας ολόκληρου του τουρκικού μοντέλου.
Η απόλυτη μεταγραφή: 87 εκατομμύρια για τον Οσιμέν
Τον Αύγουστο του 2025, η Γαλατασαράι ενεργοποίησε τη ρήτρα 75 εκατ. ευρώ του Βίκτορ Οσιμέν, τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του τουρκικού ποδοσφαίρου. Σχεδόν τετραπλάσια από το προηγούμενο ρεκόρ. Μισθός: 15 εκατ. ευρώ βασικός + 1 εκατ. loyalty bonus + 5 εκατ. εμπορικά δικαιώματα, μας κάνουν 21 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Ο Νιγηριανός επιθετικός, τη σεζόν 2024/25 ως δανεικός, είχε... κατεδαφίσει κάθε ρεκόρ: 36 γκολ σε 40 εμφανίσεις, ο παίκτης με τη μεγαλύτερη συχνότητα σε γκολ σε μια σεζόν στην ιστορία του συλλόγου. Η ομάδα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια, πήρε το 25ο πρωτάθλημα, πέμπτο αστέρι στη φανέλα.
Δεν σταμάτησε εκεί. Σε πέντε εβδομάδες, τρεις από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία του Super Lig - Σίνγκο (30 εκατ. ευρώ, Μονακό), Τσακίρ (27,5 εκατ., Τράμπζονσπορ) - και ο Σανέ ελεύθερος από Μπάγερν, με 12 εκατ. ετήσιο μισθό. Σύνολο δαπανών καλοκαιρινού μεταγραφικού παζαριού: 148 εκατ ευρώ. Και 14η θέση παγκοσμίως σε έξοδα.
Αξία ρόστερ Transfermarkt: 337 εκατ. Ναι, είναι η πρώτη τουρκική ομάδα πάνω από 300 εκατ. ευρώ και ακολουθεί η Φενέρμπαχτσε με 236,5 εκατ., η Μπεσίκτας 178,5 εκατ. και η Τράμπζονσπορ 99,4 εκατ.
Η λογιστική αλχημεία: Πώς χωράνε τα νούμερα
Εδώ μπαίνει το ενδιαφέρον μέρος. Πώς γίνεται μια ομάδα που χρωστάει 358 εκατ. να ξοδεύει 148 εκατ. σε ένα μεταγραφικό παράθυρο;
Αποσβέσεις. Τα μεταγραφικά δεν καταγράφονται ως εφάπαξ δαπάνη. Μοιράζονται στη διάρκεια του συμβολαίου. Τα 75 εκατ. του Οσιμέν, σε πενταετές συμβόλαιο, γίνονται 15 εκατ. ανά σεζόν.
Ο νέος κανόνας της UEFA απαιτεί δαπάνες μισθών και αποσβέσεων κάτω από 70% των εσόδων. Η Γαλατασαράι δηλώνει 58%. Ασφαλής, τουλάχιστον στα χαρτιά. Η UEFA, ωστόσο, σημειώνει ότι η τουρκική εφαρμογή (αναγνώριση πληθωρισμού στα λογιστικά) δυσκολεύει τις συγκρίσεις. Αρκετά από τα «κέρδη» και τις «αυξήσεις εσόδων» αντικατοπτρίζουν λογιστικές αναπροσαρμογές, όχι πραγματική ανάπτυξη.
Η Τουρκική Ομοσπονδία θέτει ξεχωριστό πλαφόν δαπανών, 130 εκατ. για τη Γαλατασαράι, 102,5 εκατ. για τη Φενέρμπαχτσε. Η Γαλατά πλησιάζει επικίνδυνα αυτό το ταβάνι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Σύμφωνα με τον αναλυτή Γκουρτσάν Μπιλγκίκ, ο σύλλογος τιμωρήθηκε από την UEFA στο παρελθόν για τις μεταγραφές Ντρογκμπά και Σνάιντερ, και σώθηκε μόνο χάρη σε κοινοπραξία τραπεζών.
Ο χρυσός κανόνας. Σύμφωνα με τον CFO Χατίπογλου: «Έχουμε 11 παίκτες αξίας πάνω από 20 εκατ. ευρώ Η πώληση ενός μπορεί να μετατρέψει τη ζημία σε κέρδος». Το μεταγραφικό ισοζύγιο των τελευταίων ετών είναι θετικό χάρη σε πωλήσεις σαν αυτή του Σάσα Μπόε.
Η σκιά: Χρέος, λίρα, πολιτική και… Ελλάδα
Τα θετικά σενάρια στηρίζονται σε ένα τρίποδο που τρέμει.
Χρέος. Τον Μάιο 2025, η Γαλατασαράι χρωστούσε 324,6 εκατ. ευρώ, η δεύτερη πιο χρεωμένη ομάδα στην Τουρκία μετά τη Φενέρμπαχτσε. Ο Εζμπέκ ισχυρίζεται ότι ξεχρέωσαν πλήρως το τραπεζικό χρέος (TBB): «Η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης είναι ορόσημο στην ιστορία μας. Δεν αφορά μόνο την εξοικονόμηση τόκων, σημαίνει ότι ξανακερδίσαμε την οικονομική μας ελευθερία.» Αλλά τα χρέη σε παίκτες, ατζέντηδες, και άλλες ομάδες παραμένουν.
Λίρα. Η υποτίμηση είναι δίκοπο μαχαίρι. Τα παλιά χρέη (σε λίρες) «εξανεμίζονται» σε πραγματικούς όρους και βοήθησε ότι το τουρκικό χρέος μειώθηκε 19% μεταξύ 2019 και 2023. Αλλά κάθε νέο συμβόλαιο ξένου παίκτη (πληρώνεται σε ευρώ) κοστίζει ολοένα περισσότερες λίρες. Τα τηλεοπτικά δεν αυξάνονται. Κάποιος το περιέγραψε ωμά στο CBS Sports: «Τα χρήματα στην τουρκική αγορά είναι σαν Bitcoin, κυκλοφορούν στον αέρα και κανείς δεν ξέρει πραγματικά από πού έρχονται και πού πάνε».
Πολιτική. Η σχέση τουρκικού ποδοσφαίρου και κυβέρνησης είναι βαθιά. Ο Ερντογάν - πρώην ημι-επαγγελματίας ποδοσφαιριστής - στήριξε τη δημιουργία νέων γηπέδων μέσω του κρατικού φορέα TOKİ. Ο δήμος μεσολάβησε στις πωλήσεις γης. Η Istanbul Basaksehir -ομάδα χωρίς ιστορία, σε συνοικία-προπύργιο του AKP - κέρδισε πρωτάθλημα το 2020. Τουλάχιστον 20 σύλλογοι λειτουργούν, σύμφωνα με εκτιμήσεις δημοσιογράφων, με κρατικό κεφάλαιο. Ο ενιαίος φορολογικός συντελεστής στο 20% είναι κυβερνητική απόφαση. Η Emlak Konut, που μεσολαβεί στα deals ακινήτων, είναι κρατική. Τα νήματα περνάνε πάντα από την Άγκυρα.
Μισθοδοσία. Οι μισθοί παικτών στη σεζόν 2024/25 ανήλθαν σε 178 εκατ. ευρώ, σχεδόν τα μισά των συνολικών δαπανών. Η Γαλατασαράι είναι η 25η ομάδα στην Ευρώπη σε μισθολογικές δαπάνες (178 εκατ. ευρώ). Ο λόγος μισθών-εσόδων σε επίπεδο Super Lig αγγίζει το 88% σύμφωνα με την UEFA, φοβερά πάνω από το 70% που θεωρείται όριο βιωσιμότητας. Χαρακτηριστικό είναι πως η Super Lig ήταν το πρωτάθλημα με τη μεγαλύτερη αύξηση μισθών στην Ευρώπη (+29%), ακολουθούμενο από... την Ελλάδα (+27%).
Τα δύο σενάρια
Το αισιόδοξο. Η Γαλατασαράι μαζεύει 197 βαθμούς στις δύο τελευταίες σεζόν, χάνοντας μόλις τρεις αγώνες. Ξεχρέωσε τράπεζες δύο χρόνια νωρίτερα. Ο κόουτς Οκάν Μπουρούκ, ο ίδιος που πριν 25 χρόνια σέρβιρε τη μπαλιά στον Σουκούρ που χτύπησε δοκάρι στον τελικό του 2000, χτίζει μια ομάδα, όχι απλώς μια συλλογή αστέρων. Η Florya θα αποφέρει 400-500 εκατ. σε βάθος χρόνου. Η Riva θα προσθέσει κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ακόμα. Το Aslantepe project (150.000 τ.μ. αθλητικό συγκρότημα) θα αλλάξει την εικόνα του συλλόγου. Τα έσοδα αυξάνονται. Η αγορά ωριμάζει. Ο ίδιος ο Εζμπέκ λέει: «Δεν θέλουμε μια Γαλατασαράι που μικραίνει για να επιβιώσει, θέλουμε μια που μεγαλώνει μέσα από projects».
Το δύσκολο. Το μοντέλο στηρίζεται σε one-off εισπράξεις (πώληση ακινήτων δεν επαναλαμβάνεται), πολιτική εύνοια (φόρος 20%, κρατική μεσολάβηση), και αγωνιστική επιτυχία. Τα τηλεοπτικά δεν αυξάνονται. Η λίρα πιέζει. Η UEFA, στην ίδια έκθεση, σημειώνει ότι η «εντυπωσιακή» αύξηση εσόδων των τουρκικών ομάδων κατά 64% αντικατοπτρίζει εν μέρει τη λογιστική αναγνώριση πληθωρισμού, δηλαδή τα πραγματικά νούμερα είναι λιγότερο ρόδινα.
Η πραγματική ιστορία
Η Γαλατασαράι δεν κέρδισε ποτέ τη μάχη της λογικής. Κέρδισε τη μάχη της αφήγησης. Από εκείνο το πέναλτι στην Κοπεγχάγη, μέχρι τα 36 γκολ του Οσιμέν, ο σύλλογος πουλάει πάντα το ίδιο πράγμα: ένα όνειρο μεγαλύτερο από αυτό που η λογιστική του επιτρέπει. Ένα Ali Sami Yen γεμάτο τρεις ώρες πριν τη σέντρα. Ένα RAMS Park με ηλιακά πάνελ που καταγράφει έσοδα ρεκόρ. Ένα παραθαλάσσιο γήπεδο προπόνησης που μεταμορφώνεται σε 500 εκατ. ακινήτων. Ένα φορολογικό καθεστώς που κάνει την πρόταση στον Σανέ πιο ελκυστικό κι από αυτή της Μπάγερν.
Είναι βιώσιμο; Κανείς δεν ξέρει. Η ίδια ερώτηση τέθηκε για τη Σαουδική Αραβία πριν δύο χρόνια. Για τις κινεζικές ομάδες πριν πέντε. Κάποιες από εκείνες κατέρρευσαν. Κάποιες επιβίωσαν.
Αυτό που ξέρουμε: η Γαλατασαράι ξοδεύει σαν ομάδα top 15, αλλά το χρέος της είναι πολύ υψηλό , αλλά εξακολουθεί να τραβάει τα βλέμματα πάνω στο Βόσπορο. Κάπου ανάμεσα στο ρεκόρ εσόδων 339 εκατ. ευρώ και τη ζημία 31 εκαρ. Ευρώ, ανάμεσα στο 560 εκατ. deal ακινήτων ευρώ και τα 324 εκατ. χρέη, ο σύλλογος γράφει ένα κεφάλαιο ποδοσφαίρου που δεν ανήκει ούτε στη Δυτική Ευρώπη, ούτε στο Ριάντ.
Ανήκει στο Βόσπορο. Εκεί, σε αυτή τη πόλη-γίγαντα που απλώνεται σε δύο ηπείρους, οι αντιφάσεις δεν είναι πρόβλημα. Είναι τρόπος ζωής. Αν το βράδυ της Τετάρτης περάσει από το Άνφιλντ, τότε, θα μιλάμε για ομάδα ικανή να «τρυπήσει» την elite.
Πηγές: Anadolu Agency, beIN Sports Türkiye, Daily Sabah, Haber7, Patronlar Dünyası, CBS Sports, UEFA Club Licensing Benchmarking Report 2025, Transfermarkt, The Economist