Γαλατασαράι: Από το χρέος στην κορυφή – Η ιστορία μιας επανάστασης

Η σκιά: Χρέος, λίρα, πολιτική και… Ελλάδα

Τα θετικά σενάρια στηρίζονται σε ένα τρίποδο που τρέμει.

Χρέος . Τον Μάιο 2025, η Γαλατασαράι χρωστούσε 324,6 εκατ. ευρώ, η δεύτερη πιο χρεωμένη ομάδα στην Τουρκία μετά τη Φενέρμπαχτσε. Ο Εζμπέκ ισχυρίζεται ότι ξεχρέωσαν πλήρως το τραπεζικό χρέος (TBB): «Η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης είναι ορόσημο στην ιστορία μας. Δεν αφορά μόνο την εξοικονόμηση τόκων, σημαίνει ότι ξανακερδίσαμε την οικονομική μας ελευθερία.» Αλλά τα χρέη σε παίκτες, ατζέντηδες, και άλλες ομάδες παραμένουν.

Λίρα . Η υποτίμηση είναι δίκοπο μαχαίρι. Τα παλιά χρέη (σε λίρες) «εξανεμίζονται» σε πραγματικούς όρους και βοήθησε ότι το τουρκικό χρέος μειώθηκε 19% μεταξύ 2019 και 2023. Αλλά κάθε νέο συμβόλαιο ξένου παίκτη (πληρώνεται σε ευρώ) κοστίζει ολοένα περισσότερες λίρες. Τα τηλεοπτικά δεν αυξάνονται. Κάποιος το περιέγραψε ωμά στο CBS Sports: «Τα χρήματα στην τουρκική αγορά είναι σαν Bitcoin, κυκλοφορούν στον αέρα και κανείς δεν ξέρει πραγματικά από πού έρχονται και πού πάνε».

Πολιτική . Η σχέση τουρκικού ποδοσφαίρου και κυβέρνησης είναι βαθιά. Ο Ερντογάν - πρώην ημι-επαγγελματίας ποδοσφαιριστής - στήριξε τη δημιουργία νέων γηπέδων μέσω του κρατικού φορέα TOKİ. Ο δήμος μεσολάβησε στις πωλήσεις γης. Η Istanbul Basaksehir -ομάδα χωρίς ιστορία, σε συνοικία-προπύργιο του AKP - κέρδισε πρωτάθλημα το 2020. Τουλάχιστον 20 σύλλογοι λειτουργούν, σύμφωνα με εκτιμήσεις δημοσιογράφων, με κρατικό κεφάλαιο. Ο ενιαίος φορολογικός συντελεστής στο 20% είναι κυβερνητική απόφαση. Η Emlak Konut, που μεσολαβεί στα deals ακινήτων, είναι κρατική. Τα νήματα περνάνε πάντα από την Άγκυρα.

Μισθοδοσία . Οι μισθοί παικτών στη σεζόν 2024/25 ανήλθαν σε 178 εκατ. ευρώ, σχεδόν τα μισά των συνολικών δαπανών. Η Γαλατασαράι είναι η 25η ομάδα στην Ευρώπη σε μισθολογικές δαπάνες (178 εκατ. ευρώ). Ο λόγος μισθών-εσόδων σε επίπεδο Super Lig αγγίζει το 88% σύμφωνα με την UEFA, φοβερά πάνω από το 70% που θεωρείται όριο βιωσιμότητας. Χαρακτηριστικό είναι πως η Super Lig ήταν το πρωτάθλημα με τη μεγαλύτερη αύξηση μισθών στην Ευρώπη (+29%), ακολουθούμενο από... την Ελλάδα (+27%).

Τα δύο σενάρια

Το αισιόδοξο. Η Γαλατασαράι μαζεύει 197 βαθμούς στις δύο τελευταίες σεζόν, χάνοντας μόλις τρεις αγώνες. Ξεχρέωσε τράπεζες δύο χρόνια νωρίτερα. Ο κόουτς Οκάν Μπουρούκ, ο ίδιος που πριν 25 χρόνια σέρβιρε τη μπαλιά στον Σουκούρ που χτύπησε δοκάρι στον τελικό του 2000, χτίζει μια ομάδα, όχι απλώς μια συλλογή αστέρων. Η Florya θα αποφέρει 400-500 εκατ. σε βάθος χρόνου. Η Riva θα προσθέσει κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ακόμα. Το Aslantepe project (150.000 τ.μ. αθλητικό συγκρότημα) θα αλλάξει την εικόνα του συλλόγου. Τα έσοδα αυξάνονται. Η αγορά ωριμάζει. Ο ίδιος ο Εζμπέκ λέει: «Δεν θέλουμε μια Γαλατασαράι που μικραίνει για να επιβιώσει, θέλουμε μια που μεγαλώνει μέσα από projects».

Το δύσκολο. Το μοντέλο στηρίζεται σε one-off εισπράξεις (πώληση ακινήτων δεν επαναλαμβάνεται), πολιτική εύνοια (φόρος 20%, κρατική μεσολάβηση), και αγωνιστική επιτυχία. Τα τηλεοπτικά δεν αυξάνονται. Η λίρα πιέζει. Η UEFA, στην ίδια έκθεση, σημειώνει ότι η «εντυπωσιακή» αύξηση εσόδων των τουρκικών ομάδων κατά 64% αντικατοπτρίζει εν μέρει τη λογιστική αναγνώριση πληθωρισμού, δηλαδή τα πραγματικά νούμερα είναι λιγότερο ρόδινα.

Η πραγματική ιστορία

Η Γαλατασαράι δεν κέρδισε ποτέ τη μάχη της λογικής. Κέρδισε τη μάχη της αφήγησης. Από εκείνο το πέναλτι στην Κοπεγχάγη, μέχρι τα 36 γκολ του Οσιμέν, ο σύλλογος πουλάει πάντα το ίδιο πράγμα: ένα όνειρο μεγαλύτερο από αυτό που η λογιστική του επιτρέπει. Ένα Ali Sami Yen γεμάτο τρεις ώρες πριν τη σέντρα. Ένα RAMS Park με ηλιακά πάνελ που καταγράφει έσοδα ρεκόρ. Ένα παραθαλάσσιο γήπεδο προπόνησης που μεταμορφώνεται σε 500 εκατ. ακινήτων. Ένα φορολογικό καθεστώς που κάνει την πρόταση στον Σανέ πιο ελκυστικό κι από αυτή της Μπάγερν.

Είναι βιώσιμο; Κανείς δεν ξέρει. Η ίδια ερώτηση τέθηκε για τη Σαουδική Αραβία πριν δύο χρόνια. Για τις κινεζικές ομάδες πριν πέντε. Κάποιες από εκείνες κατέρρευσαν. Κάποιες επιβίωσαν.

Αυτό που ξέρουμε: η Γαλατασαράι ξοδεύει σαν ομάδα top 15, αλλά το χρέος της είναι πολύ υψηλό , αλλά εξακολουθεί να τραβάει τα βλέμματα πάνω στο Βόσπορο. Κάπου ανάμεσα στο ρεκόρ εσόδων 339 εκατ. ευρώ και τη ζημία 31 εκαρ. Ευρώ, ανάμεσα στο 560 εκατ. deal ακινήτων ευρώ και τα 324 εκατ. χρέη, ο σύλλογος γράφει ένα κεφάλαιο ποδοσφαίρου που δεν ανήκει ούτε στη Δυτική Ευρώπη, ούτε στο Ριάντ.

Ανήκει στο Βόσπορο. Εκεί, σε αυτή τη πόλη-γίγαντα που απλώνεται σε δύο ηπείρους, οι αντιφάσεις δεν είναι πρόβλημα. Είναι τρόπος ζωής. Αν το βράδυ της Τετάρτης περάσει από το Άνφιλντ, τότε, θα μιλάμε για ομάδα ικανή να «τρυπήσει» την elite.

Πηγές: Anadolu Agency, beIN Sports Türkiye, Daily Sabah, Haber7, Patronlar Dünyası, CBS Sports, UEFA Club Licensing Benchmarking Report 2025, Transfermarkt, The Economist