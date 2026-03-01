Όσκαρ Πιετουζέφσκι: Όσο δύσκολο είναι να τον προφέρεις άλλο τόσο εύκολο είναι να τον θυμάσαι

Πολλοί ρωτούν για το μυστικό της επιτυχίας στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Οι απαντήσεις ποικίλουν και ελάχιστες συνδέονται. «Οι ήττες ήταν το χειρότερο για αυτόν. Δυσκολευόταν να τις αποδεχτεί. Απογοητευόταν όταν κάτι δεν πήγαινε καλά γι' αυτόν. Η αποφασιστικότητά του και η συνεπής επιδίωξη των στόχων του είναι, κατά τη γνώμη μου, αυτά που τον έφεραν εδώ που είναι σήμερα.

Πιστεύω ότι αυτό προέρχεται από τον χαρακτήρα του και από το ότι είναι φυσικός νικητής. Ταυτόχρονα, πάντα πάλευε μέχρι το τέλος, μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα κάθε αγώνα. Μόνο το ποδόσφαιρο είχε σημασία».

Αυτά ήταν τα λόγια ενός ανθρώπου, ο οποίος σίγουρα δεν περίμενε τι θα ακολουθήσει μετά από λίγα χρόνια, όταν υποδέχθηκε στην ακαδημία «Talent» στο Μπιάλιστοκ της Πολωνίας, ένα μικρόσωμο παιδί που ήθελε να ξεκινήσει τον δικό του δρόμο στο ποδόσφαιρο. Ο Ραφάλ Μουτσίνσκι έμελλε να γίνει ο πρώτος προπονητής ενός εκ των μεγαλύτερων ταλέντων αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.

Και το όνομα αυτού; Όσκαρ Πιετουζέφσκι. Αν δεν μπέρδεψες τη γλώσσα σου, μπορείς να το αναφέρεις άλλη μία για να τον μάθεις γιατί μιλάμε για ένα project που παρότι είναι μόλις 17 ετών, έχει όλα τα φώτα για να εξελιχθεί σε έναν από τους πρωταγωνιστές του μέλλοντος στο ποδόσφαιρο.

Τον Μάιο ενηλικιώνεται ωστόσο πριν καν κλείσει τα 18, ο Πολωνός εξτρέμ έχει ζήσει καταστάσεις και πράγματα που άλλα παιδιά στην ηλικία του, όχι μόνο δεν φαντάζονται αλλά ακόμα και τα όνειρα τους δεν φτάνουν έως εκεί.

Πέτυχε το παρθενικό του γκολ με την Πόρτο, έχοντας ξεκινήσει ήδη την απόσβεση των 10 εκατ. ευρώ που επενδύθηκαν για χάρη του, συγκίνησε τους πάντες με τον πανηγυρισμό του και το Gazzetta βρήκε μία καλή ευκαιρία να τον συστήσει.