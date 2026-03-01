Όσκαρ Πιετουζέφσκι: Όσο δύσκολο είναι να τον προφέρεις άλλο τόσο εύκολο είναι να τον θυμάσαι
Πολλοί ρωτούν για το μυστικό της επιτυχίας στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Οι απαντήσεις ποικίλουν και ελάχιστες συνδέονται. «Οι ήττες ήταν το χειρότερο για αυτόν. Δυσκολευόταν να τις αποδεχτεί. Απογοητευόταν όταν κάτι δεν πήγαινε καλά γι' αυτόν. Η αποφασιστικότητά του και η συνεπής επιδίωξη των στόχων του είναι, κατά τη γνώμη μου, αυτά που τον έφεραν εδώ που είναι σήμερα.
Πιστεύω ότι αυτό προέρχεται από τον χαρακτήρα του και από το ότι είναι φυσικός νικητής. Ταυτόχρονα, πάντα πάλευε μέχρι το τέλος, μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα κάθε αγώνα. Μόνο το ποδόσφαιρο είχε σημασία».
Αυτά ήταν τα λόγια ενός ανθρώπου, ο οποίος σίγουρα δεν περίμενε τι θα ακολουθήσει μετά από λίγα χρόνια, όταν υποδέχθηκε στην ακαδημία «Talent» στο Μπιάλιστοκ της Πολωνίας, ένα μικρόσωμο παιδί που ήθελε να ξεκινήσει τον δικό του δρόμο στο ποδόσφαιρο. Ο Ραφάλ Μουτσίνσκι έμελλε να γίνει ο πρώτος προπονητής ενός εκ των μεγαλύτερων ταλέντων αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
Και το όνομα αυτού; Όσκαρ Πιετουζέφσκι. Αν δεν μπέρδεψες τη γλώσσα σου, μπορείς να το αναφέρεις άλλη μία για να τον μάθεις γιατί μιλάμε για ένα project που παρότι είναι μόλις 17 ετών, έχει όλα τα φώτα για να εξελιχθεί σε έναν από τους πρωταγωνιστές του μέλλοντος στο ποδόσφαιρο.
Τον Μάιο ενηλικιώνεται ωστόσο πριν καν κλείσει τα 18, ο Πολωνός εξτρέμ έχει ζήσει καταστάσεις και πράγματα που άλλα παιδιά στην ηλικία του, όχι μόνο δεν φαντάζονται αλλά ακόμα και τα όνειρα τους δεν φτάνουν έως εκεί.
Πέτυχε το παρθενικό του γκολ με την Πόρτο, έχοντας ξεκινήσει ήδη την απόσβεση των 10 εκατ. ευρώ που επενδύθηκαν για χάρη του, συγκίνησε τους πάντες με τον πανηγυρισμό του και το Gazzetta βρήκε μία καλή ευκαιρία να τον συστήσει.
Η ενσωμάτωση της ακαδημίας στη Γιαγκελόνια και τα... νεύρα με τους διαιτητές
Από αρκετά νεαρή ηλικία, ο Πιετουζέφσκι βρίσκεται στα γήπεδα και με μία μπάλα στα πόδια. Η μητέρα του, Ιβόνα, ήταν εκείνη που τον έγραψε σε μία ακαδημία κοντά στο σπίτι τους, στο Μπιάλιστοκ της Πολωνίας, με την ονομασία «Talent». Ο μικρός ξεχώριζε από την αρχή, κυρίως για το πνεύμα νικητή που είχε. Δεν του άρεσε να χάνει.
Σε τέτοιο βαθμό, που ουκ ολίγες φορές είχε έρθει σε ρήξη με τους διαιτητές, προκαλώντας εντάσεις και προσπαθώντας με κάθε τρόπο να κερδίσει ένα ματς. Ίσως έπαιξε σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι είχαν χωρίσει οι γονείς του, με τον ίδιο να φορτωθεί ένα σημαντικό βάρος στις πλάτες του.
Κάποια στιγμή, η ομάδα της πόλης, η Γιαγκελόνια, αποφάσισε να «απορροφήσει» τη συγκεκριμένη ακαδημία και να την εντάξει στη δική της, με τον μικρό Όσκαρ μέσα σε αυτό. Εξ αρχής, οι άνθρωποι του συλλόγου εντυπωσιάστηκαν με τον νεαρό ποδοσφαιριστή κυρίως για τη δύναμη που είχε χτίσει αλλά και την αδιανόητη τεχνική κατάρτιση που είχε.
Παρότι ήταν 14 και 15 ετών, το κλαμπ τον προώθησε στην Κ19 του συλλόγου, με τον ίδιο να αγωνίζεται με παιδιά τέσσερα και πέντε χρόνια μεγαλύτερα του, εντυπωσιάζοντας κάθε φορά με τις επιδόσεις του.
Το «ξεπέταγμα» και το... βάπτισμα σε ένα γήπεδο που γέννησε θρύλους
Η αναρρίχηση δεν άργησε να έρθει στον δρόμο προς την πρώτη ομάδα. Λίγους μήνες αφόρου έκλεισε τα 16 χρόνια ζωής, ο Άντριαν Σιεμιένιετς αποφάσισε να τον ανεβάσει με τους άντρες και να τον πάρει μαζί του σε διάφορες αποστολές πρωταθλήματος ή Ευρώπης. Το ντεμπούτο του δεν γινόταν να γίνει λιγότερο ονειρικό.
Προκριματικά του Europa League για τη σεζόν 2024/25. Η Γιαγκελόνια αντιμετωπίζει τον Άγιαξ και στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία χάνει με 4-1. Η ρεβάνς έχει αποκτήσει διαδικαστικό χαρακτήρα, ειδικά από τη στιγμή που στο 65', το σκορ είναι 2-0 υπέρ των Ολλανδών. Ο Σιεμιένιετς κοιτάει στον πάγκο. Βλέπει τη φλόγα στα μάτια του 16χρονου Όσκαρ.
Στο 67ο λεπτό, στο γήπεδο που πάτησαν θρύλοι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, απέναντι στην ομάδα που γέννησε, γεννάει και θα γεννάει παιχταράδες, πατάει ένας 16χρονος Πολωνός εξτρέμ. Ένα παιδί που έχει τις περγαμηνές ενός τεράστιου project και έκτοτε ξεκίνησε η πορεία προς τα... πάνω.
Πόσα παιδιά 17 ετών έχετε δει με 54 συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο;
Η κίνηση του 34χρονου κόουτς δεν έγινε τυχαία. Ούτε για να δώσει χρόνο συμμετοχής σε έναν σίγουρο αποκλεισμό. Ο Πιετουζέφσκι ξεκίνησε να παίρνει όλο και περισσότερα λεπτά συμμετοχής, κερδίζοντας με το... σπαθί του μία θέση στα πλάνα της πρώτης ομάδας μέσα σε λίγα παιχνίδια.
Τι πρωτάθλημα, τι Ευρώπη, τι κύπελλο. Ο Πιετουζέφσκι ήταν παντού. Κάθε χρόνο και παραπάνω λεπτά συμμετοχής, με τους αριθμούς του να εντυπωσιάζουν και τον ίδιο να προσφέρει μία ιδιαίτερη ενέργεια μεσοεπιθετικά. Παρόμοια με αυτή στο ντεμπούτο του Καρέτσα με την Εθνική Ελλάδος.
Άλλωστε είναι παρόμοιας πάστας ποδοσφαιριστής. Ο Πολωνός εξτρέμ κατάφερε να ξεπεράσει τις 50 επίσημες συμμετοχές με τη Γιαγκελόνια πριν καν ενηλικιωθεί. Για την ακρίβεια είχε 20+ παιχνίδια πριν καν κλείσει τα 17 (!).
Μπορεί να πέτυχε μόλις τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε αυτό το διάστημα όμως και μόνο που κατάφερε να γεμίσει το βιογραφικό του με 2500 αγωνιστικά λεπτά σε αυτή την ηλικία, το επόμενο βήμα δεν θα αργούσε να έρθει.
Από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές νίκες της Πόρτο
Ο περασμένος Γενάρης ήταν... καυτός για τον 17χρονο εξτρέμ. Ουκ ολίγες ομάδες έφτασαν στο κατώφλι της Γιαγκελόνια για την απόκτηση του και όλα έδειχναν ότι ο πολωνικός σύλλογος θα έκανε ρεκόρ πώλησης σε περίπτωση που έπαιρνε την απόφαση να τον δώσει. Η Ατλέτικο Μαδρίτης είχε μπει δυναμικά, ο Άγιαξ το ίδιο, ομάδες από την Premier League προετοίμαζαν το έδαφος.
Συνήθως, δύσκολα μία ομάδα δίνει ταλέντο στα μέσα της σεζόν, έχοντας και ευρωπαϊκή συμμετοχής ενώ διεκδικεί στα ίσια και το πρωτάθλημα. Εκεί μεταφράζεται σε «νίκη» η μεταγραφή του στην Πόρτο. Ο πορτογαλικός σύλλογος κινήθηκε με τρομερή διακριτικότητα, προσπέρασε τους υπόλοιπους μνηστήρες και με το ποσό των 10 εκατ. ευρώ (!) τον έκανε δικό του.
Αυτή ήταν και η ακριβότερη μεταγραφή ανήλικου ποδοσφαιριστή στους «δράκους» αλλά και εκ των μεγαλύτερων πωλήσεων στο πολωνικό πρωτάθλημα. Ωστόσο η μεγαλύτερη επικράτηση ήταν ότι η Πόρτο είχε επενδύσει σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης παρότι τον ήθελαν κλαμπ με μεγαλύτερη δυναμική από εκείνη.
Fora de portas 🚪, ele foi o primeiro a dar o passo! ☝️— Liga Portugal (@ligaportugal) February 17, 2026
O estrangeiro mais jovem de sempre a ser titular pelo FC Porto é… Oskar Pietuszewski⚡️ pic.twitter.com/OmZpn6KI6Q
Ασίστ, ασίστ και... γκολ με συγκινητική αφιέρωση
Άλλοι παίκτες παίρνουν χρόνο προσαρμογής. Ειδικά όταν αφορά τόσο νεαρούς σε ηλικία και τόσο μακριά από το σπίτι τους (πάνω από 3 χιλιάδες χιλιόμετρα απόσταση). Αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τον Πιετουζέφσκι. Ο 17χρονος εξτρέμ έκανε ντεμπούτο κόντρα στη Γκιμαράες και σε 18 λεπτά συμμετοχής έκανε την ασίστ για το νικητήριο γκολ.
Κόντρα στη Ρίο Άβε ξεκίνησε βασικός και μοίρασε και εκεί την ασίστ για το νικητήριο γκολ. Και κόντρα στην Αρούκα αποφάσισε να βρει και το παρθενικό του γκολ με τα χρώματα της Πόρτο. Μόλις 11 δευτερόλεπτα από το πρώτο σφύριγμα, είχε τέτοια μανία να βρει το γκολ που έπεσε και πάνω στο δοκάρι.
Ωστόσο τίποτα δεν μπορούσε να τον σταματήσει από το να συνεχίσει στο ματς. Αυτό που έκανε τρομακτική εντύπωση όμως, ήταν η αφιέρωση τη στιγμή του γκολ. Ο Πολωνός μεσοεπιθετικός, που βρίσκεται στην ομάδα σχεδόν 2 μήνες, πήρε τη φανέλα του 25χρονου Μπόρχα Σάινθ και τη σήκωσε ψηλά, δείχνοντας και τον ουρανό.
Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής δεν ήταν στην αποστολή για το ματς καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του και ο Πιετουζέφσκι αφιέρωσε το γκολ σε εκείνον και σε εκείνη, συγκινώντας τους πάντες. Θυμίζουμε ότι ήταν το πρώτο του γκολ στη νέα του ομάδα και είναι ένα παιδί 17 ετών.
Tu decidiste 🫵— sport tv (@sporttvportugal) February 27, 2026
Oskar Pietuszewski foi o Herói do Público by @toyotaportugal do FC Porto x FC Arouca🔥#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbetclic #FCPorto #FCArouca pic.twitter.com/4IQquhHuW5
Ξεχειλίζει φαντασία, ταλέντο, ωριμότητα και η ελληνική συνεργασία!
Πάμε στο στυλ παιχνιδιού του. Πιο πάνω αναφέραμε ότι είναι ίδια... πάστα με τον Καρέτσα. Αυτό ισχύει χωρίς υπερβολή. Οι κινήσεις του είναι παρόμοιες στον αγωνιστικό χώρο, μόνο που ο Πιετουζέφσκι παίζει στα αριστερά και συγκλίνει με το δεξί προς τα μέσα. Εντυπωσιακές επαφές με την μπάλα και άριστη τεχνική κατάρτιση.
Δύσκολα του κλέβεις την μπάλα και παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει πολλή καλή αντίληψη του χώρου και του παιχνιδιού, μοιράζοντας άμεσα την μπάλα χωρίς να κάνει κατάχρηση της ντρίμπλας. Είναι ο παίκτης που θα ξεσηκώσει το κοινό αλλά θα προσπαθήσει να κρατήσει χαμηλά το τέμπο στο μυαλό του.
Σίγουρα χρειάζεται βελτίωση στις αντιδράσεις όταν νιώθει ότι αδικείται, ωστόσο αυτό είναι κάτι που δουλεύει και έχει βελτιώσει με την πάροδο των χρόνων, όπως παραδέχθηκαν και άλλοτε προπονητές του. Ωστόσο είναι άξιο αναφοράς ότι στη Γιαγκελόνια είχε άριστη συνεργασία και με έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή.
Πρόκειται για τον Δημήτρη Ράλλη. Ο 20χρονος φορ πήγε το καλοκαίρι στη Γιαγκελόνια με μεταγραφή από τη Χέρενφεϊν και εκεί συνάντηση τον 17χρονο εξτρέμ και μοιράστηκε τον αγωνιστικό χώρο μαζί σε 20 παιχνίδια και συνολικά 537 λεπτά χωρίς να ανταλλάξουν γκολ ή ασίστ.
Ο Όσκαρ Πιετουζέφσκι έχει βαλθεί να μπει για τα καλά στον ποδοσφαιρικό χάρτη και είναι από τα παιδιά που ανοίγουν την πόρτα της νέας γενιάς ποδοσφαιριστών, κάνοντας την Πολωνία να καμαρώνει και να... τρίβει τα χέρια της.