Ένα ντέρμπι ακόμα

Αφότου αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, το 1940, ο Ντιν αναζήτησε το επάγγελμα που θα έκανε στη ζωή έξω από το γήπεδο και μετά τον πόλεμο, ανέλαβε τη διεύθυνση της παμπ Dublin Packet στο Τσέστερ. Τα μετάλλια που κέρδισε κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του βρήκαν τη θέση τους στον τοίχο του μαγαζιού, με τον Ντιν να ζει μια ήσυχη ζωή στη μικρή πόλη Γουίραλ.Για χρόνια ωστόσο, ο θρύλος της Έβερτον αντιμετώπισε προβλήματα υγείας, τα οποία γίνονταν χειρότερα όσο εκείνος μεγάλωνε. Μάλιστα, το 1976, ένας θρόμβος έφερε τον ακρωτηριασμό του δεξιού του ποδιού! Πλέον, έπρεπε να μετακινείται με αναπηρικό καροτσάκι, με την κόρη του, Μπάρμπαρα, να μένει μαζί του και να έχει αναλάβει τη φροντίδα του πατέρα της.

Την 1η Μαρτίου 1980, ο 73χρονος πια Ντίξι θα επισκεπτόταν ξανά μετά από χρόνια τον τόπο όπου μεγαλούργησε όσο κανείς άλλος. Το Γκούντισον Παρκ θα γέμιζε για το μεγάλο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ ενάντια στη Λίβερπουλ και ο Ντιν θα έδινε το παρών, για να παρακολουθήσει για πρώτη φορά ως θεατής την εν λόγω αναμέτρηση. Ειρωνεία. Σαν ποδοσφαιριστής, είχε 19 τέρματα σε 17 ματς με τους Reds...

Μάλιστα, πριν την αναμέτρηση, ο θρυλικός, παλαίμαχος επιθετικός θα έδινε το παρών και στο επίσημο γεύμα των δύο κλαμπ, το οποίο έλαβε χώρα στο εστιατόριο του Holiday Inn. Εκεί, ανάμεσα σε εκλεκτούς προσκεκλημένους, βρισκόταν και ο Μπιλ Σάνκλι, εμβληματικός προπονητής της Λίβερπουλ μεταξύ 1959 και 1974, που κατέκτησε δέκα τίτλους με τον σύλλογο. Η κόρη του πήγε τον Ντιν στο ξενοδοχείο και όσο απομακρυνόταν με το αμαξίδιό του, της φώναξε να μην ανησυχεί και ότι θα είναι εντάξει. «Όταν έφυγα, μου σήκωσε από μακριά τον αντίχειρα, κάτι που γενικά δεν έκανε. Λες και το ήξερε, ήταν λες και το είχε προγραμματίσει», θα έλεγε η Μπάρμπαρα, που έφυγε για να πάει στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν ως νοσηλεύτρια.