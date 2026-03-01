Ντίξι Ντιν: Το τέλος του παίκτη με το ρεκόρ που δεν θα σπάσει ποτέ
Όταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ... πυροβολούσε αδιακρίτως κάθε αγγλική άμυνα την πρώτη του χρονιά με τη Μάντσεστερ Σίτι, τη σεζόν 2022/23, αρκετοί αναρωτήθηκαν, μεταξύ σοβαρού και αστείου, αν θα μπορούσε ο Νορβηγός γκολτζής να απειλήσει το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Η απάντηση ήταν και είναι προφανής. Τα 36 τέρματα που σημείωσε τότε ο Σκανδιναβός στράικερ των Cityzens ήταν η κορυφαία επίδοση από καταβολής Premier League, όμως τα 60 που είχε βάλει ο θρυλικός Ντίξι Ντιν τη μακρινή σεζόν 1927/28 παραμένουν εκτός συναγωνισμού! Φυσικά, μιλάμε για μια άλλη εποχή, προπολεμική, που το ποδόσφαιρο ήταν πολύ διαφορετικό.
Ακόμα κι έτσι βέβαια, το ρεκόρ του εμβληματικού φορ της Έβερτον παραμένει εξωπραγματικό, με τον Ντιν να σημειώνει συνολικά, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά των Ζαχαρωτών, 383 γκολ σε 433 συμμετοχές μεταξύ 1925 και 1937. Ένας ποδοσφαιριστής που λατρεύτηκε στο Γκούντισον Παρκ και, σε ένα αδιανόητο παιχνίδι της μοίρας, άφησε την τελευταία του πνοή ακριβώς εκεί, σαν σήμερα, πριν από 46 χρόνια...
Ένα ντέρμπι ακόμα
Αφότου αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, το 1940, ο Ντιν αναζήτησε το επάγγελμα που θα έκανε στη ζωή έξω από το γήπεδο και μετά τον πόλεμο, ανέλαβε τη διεύθυνση της παμπ Dublin Packet στο Τσέστερ. Τα μετάλλια που κέρδισε κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του βρήκαν τη θέση τους στον τοίχο του μαγαζιού, με τον Ντιν να ζει μια ήσυχη ζωή στη μικρή πόλη Γουίραλ.Για χρόνια ωστόσο, ο θρύλος της Έβερτον αντιμετώπισε προβλήματα υγείας, τα οποία γίνονταν χειρότερα όσο εκείνος μεγάλωνε. Μάλιστα, το 1976, ένας θρόμβος έφερε τον ακρωτηριασμό του δεξιού του ποδιού! Πλέον, έπρεπε να μετακινείται με αναπηρικό καροτσάκι, με την κόρη του, Μπάρμπαρα, να μένει μαζί του και να έχει αναλάβει τη φροντίδα του πατέρα της.
Την 1η Μαρτίου 1980, ο 73χρονος πια Ντίξι θα επισκεπτόταν ξανά μετά από χρόνια τον τόπο όπου μεγαλούργησε όσο κανείς άλλος. Το Γκούντισον Παρκ θα γέμιζε για το μεγάλο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ ενάντια στη Λίβερπουλ και ο Ντιν θα έδινε το παρών, για να παρακολουθήσει για πρώτη φορά ως θεατής την εν λόγω αναμέτρηση. Ειρωνεία. Σαν ποδοσφαιριστής, είχε 19 τέρματα σε 17 ματς με τους Reds...
Μάλιστα, πριν την αναμέτρηση, ο θρυλικός, παλαίμαχος επιθετικός θα έδινε το παρών και στο επίσημο γεύμα των δύο κλαμπ, το οποίο έλαβε χώρα στο εστιατόριο του Holiday Inn. Εκεί, ανάμεσα σε εκλεκτούς προσκεκλημένους, βρισκόταν και ο Μπιλ Σάνκλι, εμβληματικός προπονητής της Λίβερπουλ μεταξύ 1959 και 1974, που κατέκτησε δέκα τίτλους με τον σύλλογο. Η κόρη του πήγε τον Ντιν στο ξενοδοχείο και όσο απομακρυνόταν με το αμαξίδιό του, της φώναξε να μην ανησυχεί και ότι θα είναι εντάξει. «Όταν έφυγα, μου σήκωσε από μακριά τον αντίχειρα, κάτι που γενικά δεν έκανε. Λες και το ήξερε, ήταν λες και το είχε προγραμματίσει», θα έλεγε η Μπάρμπαρα, που έφυγε για να πάει στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν ως νοσηλεύτρια.
«Μαζί με τον Σαίξπηρ, τον Μπετόβεν, τον Ρέμπραντ...»
Στο γεύμα, ο Σάνκλι θα έβγαζε έναν αποθεωτικό λόγο για τον Ντίξι, ο οποίος αργότερα χαρακτηρίστηκε ως ο ιδανικός επικήδειος για έναν σπουδαίο άνθρωπο. «Ο Ντίξι ήταν ο καλύτερος επιθετικός που υπήρξε ποτέ, κανένας που έχει γεννηθεί δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα όπως αυτός. Ανήκει στην κατηγορία των κορυφαίων, μαζί με τον Σαίξπηρ, τον Μπετόβεν, τον Ρέμπραντ» θα έλεγε μεταξύ άλλων ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ.
Το γεύμα ολοκληρώθηκε, άπαντες μεταφέρθηκαν στο Γκούντισον Παρκ, το ματς άρχισε αλλά κανείς δεν θα ασχολούταν με αυτό. Προς τα τελευταία λεπτά, ο μεγάλος Ντίξι Ντιν ένιωσε αδιαθεσία. Αναστάτωση προκλήθηκε στα επίσημα του γηπέδου, με τον 73χρονο να μεταφέρεται γρήγορα στην αίθουσα συσκέψεων της διοίκησης, με τον γιατρό της Έβερτον να σπεύδει να τον βοηθήσει. Τίποτε δεν μπορούσε να γίνει. Ο θρύλος των Ζαχαρωτών είχε αφήσει την τελευταία του πνοή μετά από καρδιακή προσβολή στο δεύτερό του σπίτι, εκεί όπου τυραννούσε τις αντίπαλες άμυνες και έγραφε ιστορία τις εποχές πριν τον πόλεμο. Θα πήγαινε να συναντήσει την αγαπημένη του σύζυγο, Έθελ, που είχε χάσει έξι χρόνια νωρίτερα, μετά από 43 χρόνια γάμου.
Το γεγονός ότι ο Ντιν έφυγε από τη ζωή στο γήπεδο επέτρεψε σε δημοσιογράφους να αντιληφθούν τι έχει συμβεί, με την είδηση να μεταδίδεται σύντομα σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Έτσι, η Μπάρμπαρα είχε την ατυχία να μάθει για τον χαμό του πατέρα της πριν προλάβουν να την ειδοποιήσουν οι άνθρωποι της ομάδας. Ο Ντίξι Ντιν είχε περάσει στην αθανασία σε ηλικία 73 ετών, με την κηδεία του να γίνεται έξι μέρες μετά και τις στάχτες του να σκορπίζονται, κατά την επιθυμία της κόρης του, στον αγωνιστικό χώρο του Γκούντισον Παρκ. Εκεί όπου έγιναν όλα...