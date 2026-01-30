Αυτοκτονία…

Ο Σκαμάκα με ιδανικό τελείωμα ανοίγει το σκορ για την Αταλάντα και οι Μπεργκαμάσκι εκτοξεύονται στην 3η θέση της League Phase. Μέχρι και το 58ο λεπτό της αναμέτρησης με την Αθλέτικ, οι Ιταλοί ήταν η ευχάριστη έκπληξη της League Phase και απόλυτο φαβορί για την απευθείας πρόκριση στους «16». Κι όμως ένα εφιαλτικό μισάωρο κόντρα στους Βάσκους (2-3) κι ένα κάκιστο 90λεπτο απέναντι στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ την προσγείωσαν απότομα στην πραγματικότητα του Champions League. «Δεν είμαι ούτε ανήσυχος ούτε απογοητευμένος. Είμαι λυπημένος. Ηταν το χειρότερο μου ματς, γιατί κάναμε πολλά λάθη στο τεχνικό κομμάτι και το χειρότερο ήταν πως δεν έχουμε καταλάβει πως συνέβη αυτό» τόνισε ο κόουτς, του συλλόγου.

Για τον σύλλογο ο αρχικός στόχος ήταν η παρουσία στην επόμενη φάση, όμως σερί μπλακ άουτ δεν έφεραν την υπέρβαση. Η παρουσία της στη League Phase άρχισε με συντριβή 4-0 από την Παρί, όμως ακολούθησε εντός έδρας νίκη 2-1 επί της Μπριζ, η ισοπαλία… σοκ με την Σλάβια στο Μπέργκαμο (0-0), το διπλό στη Μασσαλία (1-0), αλλά και αυτό στη Φρανκφούρτη (3-0). Η εντός έδρας νίκη 2-1 επί της Τσέλσι την εκτόξευση, όμως η συνέχεια ήταν κάκιστη. Η ομάδα του Μπέργκαμο ανέβηκε για πρώτη φορά στη «μεγάλη σκηνή» μόλις το 2019 και έμοιαζε απρόσκλητη. Κι όμως, οι αριθμοί είναι ήδη αυτοί ενός πρωταγωνιστή: στην πέμπτη της συμμετοχή– η ομάδα της περιφέρειας έχει ήδη δώσει 41 αγώνες, εκ των οποίων κέρδισε τους 16 και έφερε 10 ισοπαλίες, με σπουδαία «θύματα» (Λίβερπουλ, Άγιαξ, Μαρσέιγ, Τσέλσι), μεγάλους αντιπάλους που κράτησε υπό έλεγχο (Σίτι, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Γιουνάιτεντ) και κορυφαίες ομάδες που αντιμετώπισε επί ίσοις όροις (Ρεάλ Μαδρίτης). Οδηγός για τον σύλλογο το απίθανο 2020, όταν είχε φτάσει στα προημιτελικά και στο Final Eight της Λισαβόνας, όπου απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν το όνειρο της πρόκρισης στα ημιτελικά έσβησε μόλις ένα εκατοστό πριν από τη γραμμή τερματισμού.

Εκείνη ήταν η θαυματουργή ομάδα του Γκασπερίνι, του «βασιλιά Μίδα» της Αταλάντα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ικανού να κατακτήσει το Europa League το 2024, μόλις πριν από 19 μήνες. Αυτή εδώ, που συνεχίζει να κατοικεί στα ψηλά πατώματα της Ευρώπης με τη διοίκηση των Ιταλοαμερικανών Περκάσι–Παλιούκα, είναι όμως η ομάδα της μετά-Γκασπερίνι εποχής και προσπαθεί να απελευθερωθεί από τη σκιά του δασκάλου. Η πρώτη απόπειρα, με τον πρώην μαθητή Γιούριτς –που πάντως έβαλε το δικό του λιθαράκι με τη νίκη στην έδρα της Μαρσέιγ του Ντε Τσέρμπι– δεν ευδοκίμησε. Η δεύτερη, ανατεθειμένη στον άλλο πρώην μαθητή, τον Παλαντίνο, ξεκίνησε καλά, όπως αποδεικνύουν και τα συνθήματα της Curva Pisani αφιερωμένα στον νέο προπονητή.