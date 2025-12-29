Η μυθική σπουδαιότητα του Πελέ

Δεν ήταν ποτέ απλώς ποδοσφαιριστής Πελέ. Πολύ απλά γιατί οι περισσότεροι δεν τον είδαν ποτέ να παίζει ποδόσφαιρο. Στην καλύτερη περίπτωση απόλαυσαν κάποια από τα αδιανόητα highlights του και έτριψαν τα ματάκια τους μπροστά από μια πιξελιασμένη οθόνη, με τη γλυκιά σιγουριά πως αυτό που βλέπουν - άλλα χρόνια γαρ - δεν είναι προϊόν... τεχνητής νοημοσύνης. Ήταν προϊόν ποδοσφαιρικής μεγαλοσύνης.

Δεν είναι ψέμα, δεν είναι υπερβολή. Ο Πελέ έκανε πράγματα που έως τότε δεν είχε σκαρφιστεί άλλος νους. Κι αν ελάχιστοι μπορούσαν να τα σκαρφιστούν σε κάποια μεθυσμένη αναλαμπή τους, τότε ακόμη λιγότεροι έβρισκαν το θάρρος να τα επιχειρήσουν και μόνο ένας τα μετέτρεπε σε πραγματικότητα. Μόνο αυτός.

Ο Βασιλιάς ήταν αυτό ακριβώς: ένας βασιλιάς στον οποίο οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι έμαθαν να υπακούν. Ποιος να τολμήσει να μην πιστέψει; Ποιος να πάει κόντρα σε έναν θρύλο που ταξίδευε από γενιά σε γενιά σαν πέραν πάσης αμφισβήτησης διδαχή;

🇧🇷👑 ΚΑΘΕ σπουδαίος ποδοσφαιριστής, είχε σαν πρότυπο τον Πελέ!



Πρώτος, αυτός έκανε ότι θεωρούσαμε ακατόρθωτο.



🙏 Αναπαύσου εν ειρήνη Βασιλιά#Pele pic.twitter.com/6y8xw6vMti — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 29, 2022

Κι όμως δεν τον είδαμε στα αλήθεια. Μάθαμε, ακούσαμε, διαβάσαμε, πιστέψαμε. Κι ήταν κι αυτό ένα μέρος της γιγάντωσης του μύθου του. Κάθε παιδί ονειρευόταν να... κάνει τον Πελέ, χωρίς να τον ξέρει πραγματικά. Ένας ήρωας βγαλμένος από κόμικ κι όμως ζωντανός. Τέλεια σκηνοθετημένα και όλα του τα κατορθώματα, σαν να πετάχτηκαν από μοσχομυρωδάτες σελίδες χαρτιού.

Η ξαφνική του εμφάνιση στο Μουντιάλ του 1958 που συνδυάστηκε με τον θρίαμβο της Βραζιλίας, οι τρεις κατακτήσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο άρρηκτος δεσμός του με την αγαπημένη του Σάντος, τα... αμέτρητα - κυριολεκτικά - γκολ που πέτυχε. Η ομορφιά τους, οι ασύλληπτες συλλήψεις του. «Πολύ μπροστά από την εποχή του», «ανεπανάληπτος», «πρωτοπόρος». Πείτε ό,τι θέλετε για την ποδοσφαιρική σπουδαιότητα του Πελέ. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, αλήθεια θα είναι... Με τον μοναδικό τρόπο που ανέκαθεν ακροβατούσε ανάμεσα στον μύθο και την πραγματικότητα.