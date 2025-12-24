Οι παίκτες που έχουν ξεχωρίσει στο κομμάτι της δημιουργίας

Οι ποδοσφαιριστές του Λεβαδειακού που έχουν τραβήξει τα βλέμματα με τις επιδόσεις τους στο κομμάτι της δημιουργίας προέρχονται απ' όλες τις γραμμές της ομάδας.

Από την άμυνα είναι οι δύο μπακ, ο Τσάπρας (δεξιά) και ο Βήχος (αριστερά), στο κέντρο ο Κωστή και ο Μπάλτσι, στα πλάγια οι Βέρμπιτς και Παλάσιος ενώ στην επίθεση ο Όζμπολτ και κάπου ανάμεσα στην επίθεση, τα πλάγια και το κέντρο είναι ο Πεντρόσο.

Καταλαβαίνετε ότι για να υπάρχουν τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές που να ξεχωρίζουν, χρειάζεται πέρα από ατομικό ταλέντο κι ένα σύνολο με σωστές ομαδικές λειτουργίες.

Και το πρώτο πράγμα που προσέχει κανείς στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι αυτό ακριβώς, το πόσο καλά λειτουργεί ως σύνολο.

Αυτό όμως το είδαμε αναλυτικά πριν, οπότε τώρα πάμε εξετάσουμε τις μονάδες αυτού που ξεχωρίζουν ειδικότερα στο επιθετικό κομμάτι.

Ας ξεκινήσουμε από πίσω προς τα μπροστά. Οι δύο μπακ της ομάδας, ο Μάριος Βήχος και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι από τους πιο περιζήτητους στο πρωτάθλημα.

Οι δύο τους τα πηγαίνουν καλά και στα δύο κομμάτια του παιχνιδιού με τον δεύτερο να ξεχωρίζει λίγο παραπάνω στο επιθετικό κομμάτι όντας δεύτερος σε ασίστ σε ολόκληρο το πρωτάθλημα με 5, αλλά και 3ος σε xA (ένας δείκτης που δείχνει την αξία της ευκαιρίας που δημιουργεί η πάσα, ακόμη κι αν δεν γίνει γκολ) με 3,15.

Είναι ακόμη δεύτερος σε σέντρες στην λίγκα με 64 με τον «διόσκουρό» του, Βήχο να είναι τέταρτος με 54. Επιπλέον, ο δεξιός μπακ των Βοιωτών είναι δεύτερος σε προωθητικές πάσες με 161 ενώ δεν υστερεί ούτε στην άμυνα όντας 5ος σε κοψίματα με 73. Οι δύο τους μάλιστα είναι σε πολύ καλό επίπεδο και σε μονομαχίες δίνοντας 11-12 ανά 90 λεπτά και κερδίζοντας παραπάνω από το 50% αυτών.

Έπειτα έχουμε τον Ιωάννη Κωστή, που κάνει φέτος πραγματικά step up. Είναι ο 4ος σε πάσες στο πρωτάθλημα με 796, 5ος σε πάσες προς το τελευταίο τρίτο με 112 ενώ είναι δεύτερος σε ποσοστό επιτυχίας σε μακρινές πάσες με 74,6%, ενώ δοκιμάζει 4,69 ανά 90'. Τέλος, είναι 4ος σε κερδισμένα φάουλ με 30. Πρόκειται για ένα πολύ χαρισματικό 8αρι που προσφέρει σημαντική ισορροπία στην ομάδα.

Μπροστά του υπάρχει ο Μπάλτσι, που ξεχειλίζει από ποιότητα στις επαφές του με την μπάλα, τις εμπνεύσεις του, αλλά και τις εκτελέσεις του, όταν χρειάζεται.

Στα πλάγια είναι οι πρώην «πράσινοι», Παλάσιος και Βέρμπιτς, που δίνουν ποιότητα και λύσεις. Ο δε Αργεντινός είναι 3ος σε γκολ και ασίστ στο πρωτάθλημα με 9 και δεύτερος στις ασίστ με 5 (5ος σε xA με 2,38). Είναι ακόμη 4ος σε προωθητικά τρεξίματα με την μπάλα με 41.

Ύστερα υπάρχει στην επίθεση ο Όζμπολτ που έχει αποδειχθεί... λίρα εκατό. Ο 29χρονος είναι δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα με 8 γκολ. Σε xG, το πόσο δηλαδή επικίνδυνες είναι οι τελικές που έχει πρωταγωνιστήσει, είναι επίσης δεύτερος με 6,59 (συμπεριλαμβανομένου των πέναλτι), πράγμα που σημαίνει πως έχει βάλει 1,41 γκολ παραπάνω απ' ότι αναμενόταν.

Ταυτόχρονα είναι και στην 10η θέση των ασίστ με τρεις ενώ είναι 3ος στο άθροισμα των μέσων όρων των xG+xA με 0,76 ανά 90 λεπτά.

Το χάρισμα που έχει ο Σλοβένος είναι πως μπορεί να βρίσκεται σε πολύ καλές θέσεις. Ακόμη κι αν αφαιρέσουμε τις εκτελέσεις πέναλτι, στις οποίες είναι σπεσιαλίστας έχοντας 15/15 στην καριέρα του, μπορούμε να δούμε πως κάθε τελική του έχει αξία 0,25xG, όταν η αξία μίας μέσης τελικής είναι 0,10. Άρα ο μέσος όρος της ποιότητας των τελικών που πρωταγωνιστεί είναι υπερδιπλάσιος μίας μέσης ευκαιρίας.

Έχει δε και μία μεγάλη ικανότητα να βρίσκει εστία, αφού είναι δεύτερος σε ποσοστό τελικών που πάνε στο αντίπαλο τέρμα με 74,6%. Ήτοι 7,5/10 φορές που εκτελεί στέλνει την μπάλα στην εστία.

Ιδιαίτερη μνεία για το κομμάτι της επίθεσης αξίζει και στους Πεντρόσο και Λαγιούς, που μπαίνουν και δίνουν λύσεις από τον πάγκο, αφού είναι 11ος και 10ος αντίστοιχα σε σύνολο γκολ και ασίστ έχοντας από 6 ο καθένας. Ο δε Αργεντινός, που σε χρόνο συμμετοχής είναι ας πούμε ο 12ος παίκτης της ομάδας, έχει καταφέρει να σκοράρει σχεδόν ένα γκολ, 0,97 για την ακρίβεια, κάθε 90 λεπτά αγώνα. Αντίστοιχα ψηλό είναι και το νούμερο της απειλής του με 0,75xG ανά 90', νούμερα εξωπραγματικά, στα οποία βοηθάει ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του.

Παίκτης Γκολ Ασίστ Άλεν Όζμπολτ 8 3 Φαμπρίτσιο Πεντρόσο 7 0 Χισάμ Λαγιούς 4 2 Σεμπαστιάν Παλάσιος 4 5 Μπένιαμιν Βέρμπιτς 4 0 Ιωάννης Κωστή 2 0 Γκιγιέρμο Μπάλτσι 1 1 Τριαντάφυλλος Τσάπρας 0 6 Μάριος Βήχος 1 1

*Ιδιαίτερη μνεία και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας, που δεν αναφέρθηκαν στο κείμενο αυτό λόγω του θέματος, αλλά παραμένουν εξίσου κομβικοί για την ομάδα, όπως οι Λοντίγκιν, Μάγκνουσον, Τσόκαϊ κλπ.