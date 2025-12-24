Λεβαδειακός: Η επιθετική «μηχανή» του Παπαδόπουλου που σάρωσε στο πρώτο κομμάτι της σεζόν
Ο Λεβαδειακός ζει ιστορικές στιγμές και μάλιστα με τρόπο εμφατικό. Οι Βοιωτοί κάνουν την καλύτερη πορεία της ιστορίας τους στην Α' Κατηγορία και η... αρμάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει μετατρέψει το όνειρο της Ευρώπης σε απτή πραγματικότητα.
Και το πιο τρομερό απ' όλα αυτά είναι πως η πορεία τους δικαιολογείται απόλυτα με βάση τα πεπραγμένα τους στο χορτάρι. Δεν είναι τυχεροί, αλλά ικανοί.
Ο Νίκος Παπαδόπουλος έδωσε συνέχεια στην εξαιρετική δουλειά που είχε ξεκινήσει από πέρυσι και ενίσχυσε την ομάδα, με την βοήθεια και της διοίκησης, αφού μπορεί να πήρε μονάχα ελεύθερους ποδοσφαιριστές κι έναν δανεικό, αλλά κάποιοι εξ' αυτών, όπως ο Βέρμπιτς, που ανανέωσε και ο Παλάσιος,πήραν ακριβά συμβόλαια για τα δεδομένα των ομάδων εκτός του Big-4.
Αποτέλεσμα ήταν εκείνος να δημιουργήσει μία... καλοκουρδισμένη επιθετική μηχανή, η οποία τράβηξε τα βλέμματα όλων των φιλάθλων στον πρώτο γύρο. Το κυριαρχικό ποδόσφαιρο που έπαιζε και δεν φοβόταν να εφαρμώσει ακόμα και κόντρα στις μεγάλες ομάδες και η επιβλητικότητα με την οποία κέρδιζε τους αντιπάλους του επιπέδου της πραγματικά εντυπωσίασαν το φίλαθλο κοινό της Ελλάδος, που είχε πάντα μια καλή κουβέντα να πει γα την φετινή έκδοση των Βοιωτών.
Η πρώτη επίθεση στην Stoiximan Superleague και το ρεκόρ
Το 2025 κλείνει και βρίσκει τον Λεβαδειακό 15 αγωνιστικές μετά την έναρξη του πρωταθλήματος στην τέταρτη θέση, όντας η ομάδα που έχει σκοράρει τα περισσότερα γκολ, 36 τον αριθμό, δηλαδή 2,4 γκολ ανά ματς. Μέσο όρο που θυμίζει επίδοση ομάδας του Big-4 που πάει για πρωτάθλημα.
Μάλιστα, οι μόνες άλλες ομάδες που έχουν ξεπεράσει τα 30 τέρματα είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, οι οποίοι και πάλι απέχουν πέντε γκολ από τους πρώτους Βοιωτούς. Έπειτα ακολουθεί η ΑΕΚ με 26 ενώ πάνω από 20 είναι και η Κηφισιά (22) με τον Παναθηναϊκό (21).
Οι καλύτερες επιθέσεις στην φετινή Stoiximan Superleague
- Λεβαδειακός 36
- Ολυμπιακός 31
- ΠΑΟΚ 31
- ΑΕΚ 26
- Κηφισια 22
- Παναθηναϊκός 21
Στον πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας της σεζόν μάλιστα ο Λεβαδειακός πραγματοποίησε μία επίδοση, 31 γκολ σε 13 παιχνίδια, που όμοιά της δεν έχει υπάρξει ξανά από ομάδα της περιφέρειας.
Μόνο ο ΟΦΗ την σεζόν 1999-2000 είχε πετύχει τον ίδιο αριθμό τερμάτων στον πρώτο γύρο, αλλά το έκανε σε τέσσερις αναμετρήσεις παραπάνω.
Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση σε επίπεδο Stoiximan Superleague από ομάδα της περιφέρειας ήταν του Αστέρα Aktor την σεζόν 2014-2015, όταν οι Αρκάδες σημείωσαν 28 γκολ σε 17 αναμετρήσεις.
Τα νούμερα που δικαιολογούν τα πεπραγμένα του
Ο Λεβαδειακός μόνο τυχαία δεν βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Ναι μεν έχει σημειώσει 36 γκολ ενώ οι ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει αξίζουν για 27,71xG, δηλαδή έχει σκοράρει 8,29 περισσότερα, ωστόσο αν λάβουμε υπόψη την δημιουργία της επίθεσής του και όχι μόνο την αποτελεσματικότητα, εκείνος παραμένει στις κορυφαίες ομάδες της λίγκας.
Τα 27,71xG, που είναι η αξία των τελικών της ομάδας της Βοιωτίας στο πρωτάθλημα συνολικά, έχουν κατορθώσει να το ξεπεράσουν μονάχα ο Ολυμπιακός, που έχει 33,18 και η ΑΕΚ με 28,29.
Αυτό όμως συμβαίνει επειδή αυτές οι ομάδες φτιάχνουν περισσότερες τελικές. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν 262 (1οι) και η ΑΕΚ 211 (2η) ενώ ο Λεβαδειακός 180 (5ος). Οι Βοιωτοί είναι σταθερά η ομάδα που δημιουργεί τις πιο επικίνδυνες ευκαιρίες στο πρωτάθλημα φέτος.
Κάθε τελική τους έχει αξία 0,154xG, που σημαίνει πως έχει 15,4% πιθανότητες να γίνει γκολ, την ώρα που μέσος όρος μιας καλής τελικής στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι κατά προσέγγιση 0,10xG.
Μάλιστα, έχει μεγάλη διαφορά από τον Παναιτωλικό και τον ΠΑΟΚ, που είναι δεύτεροι στην συγκεκριμένη κατηγορία με 0,137 ενώ ο μέσος όρος της λίγκας είναι στο 0,12xG.
Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι επίσης τέταρτη σε επαφές με την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή του αντιπάλου με 292 έχοντας μπροστά της τον Ολυμπιακό (440), τον ΠΑΟΚ (404) και την ΑΕΚ (394), αλλά πίσω της τον Παναθηναϊκό (275).
Ψηλά βρίσκεται και στους δείκτες της πίεσης με το PPDA της (Πάσες ανά αμυντική ενέργεια) να φτάνει το 9,09, με μόνο τους Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να διαθέτουν καλύτερο.
Τέλος είναι η δεύτερη ομάδα σε αριθμό πασών με 7.219 (μπροστά της μόνο ο ΠΑΟΚ), τρίτη στον μέσο όρο αυτών ανά παιχνίδι (435,17) και στο ποσοστό ευστοχίας τους με 84%.
Οι παίκτες που έχουν ξεχωρίσει στο κομμάτι της δημιουργίας
Οι ποδοσφαιριστές του Λεβαδειακού που έχουν τραβήξει τα βλέμματα με τις επιδόσεις τους στο κομμάτι της δημιουργίας προέρχονται απ' όλες τις γραμμές της ομάδας.
Από την άμυνα είναι οι δύο μπακ, ο Τσάπρας (δεξιά) και ο Βήχος (αριστερά), στο κέντρο ο Κωστή και ο Μπάλτσι, στα πλάγια οι Βέρμπιτς και Παλάσιος ενώ στην επίθεση ο Όζμπολτ και κάπου ανάμεσα στην επίθεση, τα πλάγια και το κέντρο είναι ο Πεντρόσο.
Καταλαβαίνετε ότι για να υπάρχουν τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές που να ξεχωρίζουν, χρειάζεται πέρα από ατομικό ταλέντο κι ένα σύνολο με σωστές ομαδικές λειτουργίες.
Και το πρώτο πράγμα που προσέχει κανείς στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι αυτό ακριβώς, το πόσο καλά λειτουργεί ως σύνολο.
Αυτό όμως το είδαμε αναλυτικά πριν, οπότε τώρα πάμε εξετάσουμε τις μονάδες αυτού που ξεχωρίζουν ειδικότερα στο επιθετικό κομμάτι.
Ας ξεκινήσουμε από πίσω προς τα μπροστά. Οι δύο μπακ της ομάδας, ο Μάριος Βήχος και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι από τους πιο περιζήτητους στο πρωτάθλημα.
Οι δύο τους τα πηγαίνουν καλά και στα δύο κομμάτια του παιχνιδιού με τον δεύτερο να ξεχωρίζει λίγο παραπάνω στο επιθετικό κομμάτι όντας δεύτερος σε ασίστ σε ολόκληρο το πρωτάθλημα με 5, αλλά και 3ος σε xA (ένας δείκτης που δείχνει την αξία της ευκαιρίας που δημιουργεί η πάσα, ακόμη κι αν δεν γίνει γκολ) με 3,15.
Είναι ακόμη δεύτερος σε σέντρες στην λίγκα με 64 με τον «διόσκουρό» του, Βήχο να είναι τέταρτος με 54. Επιπλέον, ο δεξιός μπακ των Βοιωτών είναι δεύτερος σε προωθητικές πάσες με 161 ενώ δεν υστερεί ούτε στην άμυνα όντας 5ος σε κοψίματα με 73. Οι δύο τους μάλιστα είναι σε πολύ καλό επίπεδο και σε μονομαχίες δίνοντας 11-12 ανά 90 λεπτά και κερδίζοντας παραπάνω από το 50% αυτών.
Έπειτα έχουμε τον Ιωάννη Κωστή, που κάνει φέτος πραγματικά step up. Είναι ο 4ος σε πάσες στο πρωτάθλημα με 796, 5ος σε πάσες προς το τελευταίο τρίτο με 112 ενώ είναι δεύτερος σε ποσοστό επιτυχίας σε μακρινές πάσες με 74,6%, ενώ δοκιμάζει 4,69 ανά 90'. Τέλος, είναι 4ος σε κερδισμένα φάουλ με 30. Πρόκειται για ένα πολύ χαρισματικό 8αρι που προσφέρει σημαντική ισορροπία στην ομάδα.
Μπροστά του υπάρχει ο Μπάλτσι, που ξεχειλίζει από ποιότητα στις επαφές του με την μπάλα, τις εμπνεύσεις του, αλλά και τις εκτελέσεις του, όταν χρειάζεται.
Στα πλάγια είναι οι πρώην «πράσινοι», Παλάσιος και Βέρμπιτς, που δίνουν ποιότητα και λύσεις. Ο δε Αργεντινός είναι 3ος σε γκολ και ασίστ στο πρωτάθλημα με 9 και δεύτερος στις ασίστ με 5 (5ος σε xA με 2,38). Είναι ακόμη 4ος σε προωθητικά τρεξίματα με την μπάλα με 41.
Ύστερα υπάρχει στην επίθεση ο Όζμπολτ που έχει αποδειχθεί... λίρα εκατό. Ο 29χρονος είναι δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα με 8 γκολ. Σε xG, το πόσο δηλαδή επικίνδυνες είναι οι τελικές που έχει πρωταγωνιστήσει, είναι επίσης δεύτερος με 6,59 (συμπεριλαμβανομένου των πέναλτι), πράγμα που σημαίνει πως έχει βάλει 1,41 γκολ παραπάνω απ' ότι αναμενόταν.
Ταυτόχρονα είναι και στην 10η θέση των ασίστ με τρεις ενώ είναι 3ος στο άθροισμα των μέσων όρων των xG+xA με 0,76 ανά 90 λεπτά.
Το χάρισμα που έχει ο Σλοβένος είναι πως μπορεί να βρίσκεται σε πολύ καλές θέσεις. Ακόμη κι αν αφαιρέσουμε τις εκτελέσεις πέναλτι, στις οποίες είναι σπεσιαλίστας έχοντας 15/15 στην καριέρα του, μπορούμε να δούμε πως κάθε τελική του έχει αξία 0,25xG, όταν η αξία μίας μέσης τελικής είναι 0,10. Άρα ο μέσος όρος της ποιότητας των τελικών που πρωταγωνιστεί είναι υπερδιπλάσιος μίας μέσης ευκαιρίας.
Έχει δε και μία μεγάλη ικανότητα να βρίσκει εστία, αφού είναι δεύτερος σε ποσοστό τελικών που πάνε στο αντίπαλο τέρμα με 74,6%. Ήτοι 7,5/10 φορές που εκτελεί στέλνει την μπάλα στην εστία.
Ιδιαίτερη μνεία για το κομμάτι της επίθεσης αξίζει και στους Πεντρόσο και Λαγιούς, που μπαίνουν και δίνουν λύσεις από τον πάγκο, αφού είναι 11ος και 10ος αντίστοιχα σε σύνολο γκολ και ασίστ έχοντας από 6 ο καθένας. Ο δε Αργεντινός, που σε χρόνο συμμετοχής είναι ας πούμε ο 12ος παίκτης της ομάδας, έχει καταφέρει να σκοράρει σχεδόν ένα γκολ, 0,97 για την ακρίβεια, κάθε 90 λεπτά αγώνα. Αντίστοιχα ψηλό είναι και το νούμερο της απειλής του με 0,75xG ανά 90', νούμερα εξωπραγματικά, στα οποία βοηθάει ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του.
|Παίκτης
|Γκολ
|Ασίστ
|Άλεν Όζμπολτ
|8
|3
|Φαμπρίτσιο Πεντρόσο
|7
|0
|Χισάμ Λαγιούς
|4
|2
|Σεμπαστιάν Παλάσιος
|4
|5
|Μπένιαμιν Βέρμπιτς
|4
|0
|Ιωάννης Κωστή
|2
|0
|Γκιγιέρμο Μπάλτσι
|1
|1
|Τριαντάφυλλος Τσάπρας
|0
|6
|Μάριος Βήχος
|1
|1
*Ιδιαίτερη μνεία και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας, που δεν αναφέρθηκαν στο κείμενο αυτό λόγω του θέματος, αλλά παραμένουν εξίσου κομβικοί για την ομάδα, όπως οι Λοντίγκιν, Μάγκνουσον, Τσόκαϊ κλπ.