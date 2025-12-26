Τεχνητή νοημοσύνη και ποδόσφαιρο: Welcome to the new age!
Ήταν η χρονιά των «χαζών ερωτήσεων στο ChatGPT», του Studio Ghibli trend, της πλήρους αποδοχής και της διεύρυνσης της τεχνητής νοημοσύνης σε τόσους τομείς της ζωής. Είτε το θέλουμε, είτε όχι, η AI είναι εδώ. Και το ποδόσφαιρο δεν θα μπορούσε να μείνει κάτω από αυτό το τραίνο. Σουρεάλ ίσως, αλλά στην Κίνα το 2025 ξεκίνησαν τα πρώτα παιχνίδια ποδοσφαιρικών ανδροειδών.
Μιλάμε για AI-trained ρομπότ που την… τσουλάνε, με στόχο το 2050 να νικούν κανονικές ομάδες ποδοσφαιριστών. Ούτε 25 χρόνια δεν έχουμε έως τότε, αλλά μέχρι να έρθει αυτή η - αποφράδα μάλλον - στιγμή, η τεχνητή νοημοσύνη ήδη τρέχει τη δική της επανάσταση στο ομορφότερο των παιχνιδιών.
Αφαιρώντας την αυταπάτη
Παιχνίδι βέβαια, τουλάχιστον στο ελίτ επίπεδο, έχει πάψει να είναι εδώ και καιρό. Περισσότερο επιστήμη γίνεται. Ή μάλλον ολοένα και περισσότερο η επιστήμη γίνεται μέρος του. Ακόμα και έναντι αυτής πάντως, το πλεονέκτημα το έχει η τεχνητή νοημοσύνη. Η δουλειά της PLAIER είναι χαρακτηριστική.
Η συγκεκριμένη εταιρεία ξεκίνησε από τη Γερμανία αλλά σήμερα συνεργάζεται με κορυφαίους συλλόγους σε όλον τον πλανήτη. Αυτό που κάνει είναι να δίνει AI-based συμβουλές σε clubs με στόχο τη βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων. Όπως ισχυρίζονται οι άνθρωποί της θέλουν να «αφαιρέσουν την αυταπάτη» από το ποδόσφαιρο.
Η PLAIER προσφέρει τις ακτινογραφίες όσων συμβαίνουν στο γήπεδο και έξω από αυτή. Χρησιμοποιεί μια τεράστια βάση δεδομένων που αποτελείται από αγωνιστικά data, μισθούς, αποτελέσματα και προσομοιώνει σενάρια. Για παράδειγμα σε μια μεταγραφή αποφεύγει να πει ότι «ο τάδε είναι καλός παίκτης». Αντίθετα, ενδιαφέρεται για το αν αυτός ο παίκτης μπορεί να βελτιώσει την ομάδα, πώς θα τη βελτιώσει και αν το σύνολο θα χάσει κάτι αλλού με την έλευσή του.,
Για παράδειγμα είχε προβλέψει δημόσια πως την πρώτη του χρονιά στην Μπάγερν Μονάχου, ακόμη κι αν ο ίδιος σκόραρε, ο Χάρι Κέιν δεν θα μπορούσε, έτσι όπως ήταν οι Βαυαροί, να τους βελτιώσει συνολικά. Αυτό δεν είναι και το θέμα;
«Τα δεδομένα υπάρχουν στο ποδόσφαιρο εδώ και 15 χρόνια. Όμως εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα του όλου συστήματος, όχι μόνο πόσες ντρίμπλες κάνει κάποιος και πόσο γρήγορος είναι. Αυτό έχει σημασία γιατί μιλάμε για ένα άθλημα με πολλές αλληλοεξαρτήσεις και συσχετισμού. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν ελικόπτερο: παίρνει μια συνολική εικόνα από ψηλά. Έπειτα, εντοπίζει μοτίβα μέσα σε αυτά τα δισεκατομμύρια συσχετίσεων. Υπάρχουν τόσα πολλά δεδομένα. Όμως ποια έχουν σημασία πραγματικά; Αυτό απαντάμε», έχει πει ο Γιαν Τεντ, συνιδρυτής της PLAIER.
Το ίδιο συμβαίνει και στις μεταγραφές. «Αν είναι να προτείνουμε έναν παίκτη στη Μάντσεστερ Σίτι, προσομοιώνουμε 38 παιχνίδια απέναντι σε κάθε αντίπαλο στην Premier League 100.000 φορές για να δούμε πώς θα δουλέψει αυτό. Δεν μπορείς να διαχειριστείς τέτοιο όγκο αλλιώς, θα σκότωνε οποιονδήποτε υπολογιστή. Χρειάζεσαι την τεχνητή νοημοσύνη», προσθέτει. Το ίδιο και για τη σημασία του κάθε παίκτη στην ομάδα: «Έχουμε ένα σκορ που κρατάμε για κάθε ποδοσφαιριστή. Στη Μάντσεστερ Σίτι πχ. πέρυσι διαφορά ανάμεσα στον Έντερσον και τον Ορτέγκα ήταν αμελητέα. Ο Ρόδρι όμως, το βλέπαμε μπροστά μας βάσει του σκορ του πως ήταν αναντικατάστατος».
Ο Βεντ επίσης τόνισε πως παρόμοια δουλειά γίνεται και για τις αποφάσεις που αφορούν σε απολύσεις προπονητών. Πολλές φορές ένας κόουτς μπορεί να φτάσει το ρόστερ του σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Ίσως δεν φταίει αυτός, αλλά η ποιότητα των παικτών του. Η AI τα κάνει αυτά… πενηνταράκια.
Άλλα επίπεδα... τακτικής ανάλυσης
Ο Λι Μούνεϊ έχτισε σχεδόν μόνος του το data τμήμα της Μάντσεστερ Σίτι, πριν αποχωρήσει για να ιδρύσει τη δική του εταιρεία analytics. Ίσως δεν υπάρχει πιο κατάλληλο άτομο για να κρίνει πώς οποιαδήποτε νέα τεχνολογία μπορεί να ενσωματωθεί στο ποδόσφαιρο. Και φυσικά είναι οριακά… γοητευμένος με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Ειδικά στο τακτικό κομμάτι και την προετοιμασία για ένα παιχνίδι. Μιλώντας στο Athletic, αναφέρθηκε σε τρισδιάστατα animations και… παρακάμψεις που μπορούν να λύσουν τα χέρια κάθε προπονητή.
«Αν κάποιος θέλει να προετοιμαστεί για να παίξει απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, μπορεί να εκπαιδεύσει ένα AI λογισμικό, ώστε να καταλάβει πώς παίζει και ποια είναι τα ατομικά της πλεονεκτήματα και αδυναμίες. Και στη συνέχεια να προσομοιώσει το παιχνίδι εκατομμύρια φορές για να βρει τις πιο αποδοτικές στρατηγικές για να τη νικήσει με τους παίκτες που έχει.
Εκπαιδεύουμε τους πιλότους αεροπλάνων σε προσομοιωτές πριν πετάξουν, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ασφαλές. Αυτό το είδος τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να δώσει στους προπονητές έναν ασφαλή χώρο πειραματισμού για να πάρουν ρίσκα και να εξερευνήσουν ένα πολύ μεγαλύτερο σύμπαν τακτικών και λύσεων, πριν θέσουν σε κίνδυνο τις δουλειές τους. Η κινούμενη εικόνα μπορεί στη συνέχεια να δείξει τις πιο αποτελεσματικές δομές ανάπτυξης για να αντιμετωπιστεί η πίεσή τους, πόσο γρήγορα να ασκηθεί πίεση και ποια δομή να επανακτηθεί. Εκπαιδεύουμε την τεχνολογία να κατανοεί το παιχνίδι σε έναν εικονικό χώρο για να μας ενημερώνει στη συνέχεια για τις πραγματικές αποφάσεις.
Το ένστικτό μου λέει ότι αν το κάνει αυτό κάποιος με ένα ισχυρό σύνολο γενικών αρχών που θα δείχνει τις καλύτερες λύσεις για να αντιμετωπιστούν οι μεγαλύτερες απειλές του αντιπάλου. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να αναγνωρίσει αν οι παίκτες χάνουν ενέργεια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή αν η λήψη αποφάσεών τους αρχίζει να επηρεάζεται και έτσι να προτείνει άμεσα μια αλλαγή».
Άλλα επίπεδα... τακτικής ανάλυσης με διευρυμένη χρήση αλλά και σωστό φιλτράρισμα των δυνατοτήτων της AI.
Προλαμβάνοντας τραυματισμούς, αλλάζοντας καριέρες
Όμως η τακτική δεν είναι ο τομέας τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται να αλλάξει ριζικά στο ποδόσφαιρο. Κι αυτό διότι ιατρικά ετοιμάζει «θαύματα». Η Omniscope είναι η πιο επαναστατική εταιρεία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αποτελεί «παιδί» της Μπαρτσελόνα ουσιαστικά και του Barca Innovation Hub.
Πρόκειται για μια εταιρεία τεχνολογίας και βιοϊατρικής που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να κατανοήσει καλύτερα το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Στην πράξη αυτό που κάνει είναι το εξής: παίρνει δείγμα αίματος από έναν αθλητή, αναλύει εκατομμύρια κύτταρα ένα-ένα (κάτι που οι κλασικές εξετάσεις δεν μπορούν να κάνουν) κι έπειτα χρησιμοποιεί AI για να κατανοήσει αν υπάρχει φλεγμονή, αν το σώμα δείχνει σημάδια, κόπωσης, ασθένειας ή επερχόμενου τραυματισμού. Λειτουργεί με έναν δείκτη φλεγμονής από το 0 έως το 100 και γεννά μια πολύ λεπτομερή εικόνα του τι συμβαίνει μέσα στο σώμα του παίκτη.
«Πιστεύουμε ότι αυτή η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει σημαντικά την αθλητιατρική και να αναβαθμίσει τη διαχείριση της υγείας των αθλητών», λέει ο επικεφαλής της Omniscope. Και δεν έχει άδικο. Με αυτόν τον τρόπο οι ομάδες γνωρίζουν με απόλυτη ακρίβεια τι συμβαίνει στους ποδοσφαιριστές τους, πώς να τους διαχειριστούν και πώς να τους κρατήσουν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για τα πιο κρίσιμα παιχνίδια.
Αλλά όχι μόνο. Αφού αυτή η πρόσβαση σε όλη αυτή τη γνώση και τη λεπτομέρεια δίνει και ακόμα μια πιο σημαντική, μακροπρόθεσμη υπόσχεση.
«Οι αθλητές αποτελούν σημαντικές επενδύσεις για τους συλλόγους και η διατήρηση της μακροζωίας της καριέρας τους είναι καθοριστική για τη μεγιστοποίηση αυτής της επένδυσης», προσθέτει ο Mr. Omniscope. «Φανταστείτε ο αγαπημένος σας αθλητής συνέχιζε να αγωνίζεται για πολλά περισσότερα χρόνια από τις παραδοσιακές προσδοκίες. Το να μπορείς να επανεισάγεις τη δική σου βιολογία με μη τεχνητό τρόπο είναι μοναδικό. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνει και επιταχύνει την ιατρική. Αυτό που νομίζαμε ότι ήταν μακριά, τώρα βρίσκεται στα χέρια μας».
Και ό,τι κάποτε φάνταζε επιστημονική φαντασία, πλέον - και στο ποδόσφαιρο - είναι πραγματικότητα.