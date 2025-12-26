Τεχνητή νοημοσύνη και ποδόσφαιρο: Welcome to the new age!

Αφαιρώντας την αυταπάτη

Παιχνίδι βέβαια, τουλάχιστον στο ελίτ επίπεδο, έχει πάψει να είναι εδώ και καιρό. Περισσότερο επιστήμη γίνεται. Ή μάλλον ολοένα και περισσότερο η επιστήμη γίνεται μέρος του. Ακόμα και έναντι αυτής πάντως, το πλεονέκτημα το έχει η τεχνητή νοημοσύνη. Η δουλειά της PLAIER είναι χαρακτηριστική.

Η συγκεκριμένη εταιρεία ξεκίνησε από τη Γερμανία αλλά σήμερα συνεργάζεται με κορυφαίους συλλόγους σε όλον τον πλανήτη. Αυτό που κάνει είναι να δίνει AI-based συμβουλές σε clubs με στόχο τη βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων. Όπως ισχυρίζονται οι άνθρωποί της θέλουν να «αφαιρέσουν την αυταπάτη» από το ποδόσφαιρο.

Η PLAIER προσφέρει τις ακτινογραφίες όσων συμβαίνουν στο γήπεδο και έξω από αυτή. Χρησιμοποιεί μια τεράστια βάση δεδομένων που αποτελείται από αγωνιστικά data, μισθούς, αποτελέσματα και προσομοιώνει σενάρια. Για παράδειγμα σε μια μεταγραφή αποφεύγει να πει ότι «ο τάδε είναι καλός παίκτης». Αντίθετα, ενδιαφέρεται για το αν αυτός ο παίκτης μπορεί να βελτιώσει την ομάδα, πώς θα τη βελτιώσει και αν το σύνολο θα χάσει κάτι αλλού με την έλευσή του.,

Για παράδειγμα είχε προβλέψει δημόσια πως την πρώτη του χρονιά στην Μπάγερν Μονάχου, ακόμη κι αν ο ίδιος σκόραρε, ο Χάρι Κέιν δεν θα μπορούσε, έτσι όπως ήταν οι Βαυαροί, να τους βελτιώσει συνολικά. Αυτό δεν είναι και το θέμα;

«Τα δεδομένα υπάρχουν στο ποδόσφαιρο εδώ και 15 χρόνια. Όμως εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα του όλου συστήματος, όχι μόνο πόσες ντρίμπλες κάνει κάποιος και πόσο γρήγορος είναι. Αυτό έχει σημασία γιατί μιλάμε για ένα άθλημα με πολλές αλληλοεξαρτήσεις και συσχετισμού. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν ελικόπτερο: παίρνει μια συνολική εικόνα από ψηλά. Έπειτα, εντοπίζει μοτίβα μέσα σε αυτά τα δισεκατομμύρια συσχετίσεων. Υπάρχουν τόσα πολλά δεδομένα. Όμως ποια έχουν σημασία πραγματικά; Αυτό απαντάμε», έχει πει ο Γιαν Τεντ, συνιδρυτής της PLAIER.

Το ίδιο συμβαίνει και στις μεταγραφές. «Αν είναι να προτείνουμε έναν παίκτη στη Μάντσεστερ Σίτι, προσομοιώνουμε 38 παιχνίδια απέναντι σε κάθε αντίπαλο στην Premier League 100.000 φορές για να δούμε πώς θα δουλέψει αυτό. Δεν μπορείς να διαχειριστείς τέτοιο όγκο αλλιώς, θα σκότωνε οποιονδήποτε υπολογιστή. Χρειάζεσαι την τεχνητή νοημοσύνη», προσθέτει. Το ίδιο και για τη σημασία του κάθε παίκτη στην ομάδα: «Έχουμε ένα σκορ που κρατάμε για κάθε ποδοσφαιριστή. Στη Μάντσεστερ Σίτι πχ. πέρυσι διαφορά ανάμεσα στον Έντερσον και τον Ορτέγκα ήταν αμελητέα. Ο Ρόδρι όμως, το βλέπαμε μπροστά μας βάσει του σκορ του πως ήταν αναντικατάστατος».

Ο Βεντ επίσης τόνισε πως παρόμοια δουλειά γίνεται και για τις αποφάσεις που αφορούν σε απολύσεις προπονητών. Πολλές φορές ένας κόουτς μπορεί να φτάσει το ρόστερ του σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Ίσως δεν φταίει αυτός, αλλά η ποιότητα των παικτών του. Η AI τα κάνει αυτά… πενηνταράκια.