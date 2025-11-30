Derby Stories: Η πολύχρωμη Ανδαλουσία ραγίζει... στο πορφυρό ντέρμπι
Σεβίλλη και Μπέτις, δύο από τους πιο ιστορικούς συλλόγους στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. Στην καρδιά της Ανδαλουσίας δεσπόζει το «Gran Derbi» που εδώ και πάνω από έναν αιώνα διχάζει φιλίες, αλλά και οικογένειες στην πόλη της Σεβίλλης.
Ένα ντέρμπι του οποίου οι απαρχές εντοπίζονται στην επιρροή του βρετανικού ποδοσφαίρου μέχρι τις όχθες του Γουαδαλκιβίρ που διατρέχει μία πόλη κομμένη στα δύο. Την ίδρυση της Σεβίλλης ακολούθησε μία εσωτερική διαφωνία που οδήγησε σε ρήξη και τελικά στην «γέννηση» της Μπέτις.
Όσο τα χρόνια περνούσαν τόσο μεγάλωνε και το μίσος μεταξύ των δύο άσπονδων εχθρών και φυσικά στο κόλπο μπήκαν και οι οπαδοί. Διαφορές όμως που υποχώρησαν μπροστά σε τραγωδίες που στοίχειωσαν και τις δύο, αφήνοντας μέχρι και σήμερα ανοιχτές πληγές. Ένα ματς στο οποίο συχνά τα επεισόδια είναι αυτά που έχουν τον πρώτο λόγο.
Αυτή την εβδομάδα, το Derby Stories ταξιδεύει στην Ανδαλουσία σε ένα από τα ιστορικά και... καυτά ντέρμπι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Ο... μύθος του 22-0 της Σεβίλλης
Υπάρχουν πολλοί αγώνες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία του Gran Derbi. Ο μύθος ωστόσο, το άγνωστο, το debate, εκεί όπου η αμφιβολία βρίσκει καταφύγιο, πάντα προσφέρει μια περισσότερη ίντριγκα στην όλη αφήγηση. Και όλα τα παραπάνω εμπεριέχονται σε μια διθυραμβική νίκη της Σεβίλλης πίσω στο μακρινό 1918. Τρία χρόνια μετά το παρθενικό μεταξύ τους ραντεβού στην ιστορία, η Σεβίλλη συνέτριψε τη Μπέτις με 22-0.
Έκτοτε οι ιστορικοί διαφωνούν για τις συνθήκες που διαμόρφωσαν αυτό το ταπεινωτικό σκορ. Τη στιγμή άλλωστε που οι οπαδοί της Σεβίλλης... αρέσκονται να υπενθυμίζουν στους αντιπάλους τους, αυτό το ανεπανάληπτο σκορ, υπάρχει ως απάντηση μια ιστορία που ξεθολώνει κάπως το τοπίο. Και ο μύθος λέει πως στην πραγματικότητα η Σεβίλλη δεν αντιμετώπισε εκείνη την ημέρα ποδοσφαιριστές της Μπέτις, αλλά ένα τσούρμο... πιτσιρίκια!
Συγκεκριμένα οι Βερδιμπλάκος φέρεται τότε να είχαν κατεβάσει μια ενδεκάδα γεμάτο παιδιά για να αγωνιστούν, σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό δυο αστέρων τους από την αναμέτρηση που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής επειδή δεν είχαν εκπληρώσει ακόμα τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Μέχρι και σήμερα πάντως το 22-0 παραμένει το μεγαλύτερο σε εύρος σκορ στα Gran Derbi, όπου γύρω του έχει σχηματιστεί ένα μύθος που διχάζει....
«Botellazo» και σιδερένια ράβδος
Στα χρόνια που ακολούθησαν, τα μεταξύ τους ματς φρόντισαν να θωρακίσουν ακόμα περισσότερο την μεταξύ τους κόντρα και να χαρίσουν ορισμένες στιγμές χαραγμένες στον χρόνο για το ισπανικό πρωτάθλημα. Η ρομαντικοποίηση ωστόσο του Gran Derbi δεν λέει όλη την αλήθεια. Υπάρχουν και οι ζοφερές στιγμές όπου στιγματίζουν το μεγάλο ντέρμπι της Ανδαλουσίας, όταν η βία και το καφριλίκι κυριαρχούν. Ένα από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά που έχουν σημαδέψει το το ντέρμπι συνέβη πίσω στο 2007, σε έναν σε έναν προημιτελικού του Copa Del Rey ανάμεσα στις δυο ομάδες.
Σε εκείνο το παιχνίδι η Σεβίλλη ευτύχησε να προηγηθεί στο δεύτερο ημίχρονο, με τον τότε προπονητή της, Χουάντε Ράμος, να πανηγυρίζει μπροστά από τον πάγκο. Εκείνη τη στιγμή ένα μπουκάλι εκσφενδονίζεται από τις εξέδρες και χτυπάει στο κεφάλι τον Ισπανό προπονητή, ο οποίος σωριάζεται σχεδόν αναίσθητος στο έδαφος. Ο αγώνας οδηγείται σε διακοπή, με τους οπαδούς της Σεβίλλης να κατακεραυνώνουν τους αντίπαλους που από την πλευρά τους κατηγόρησαν τον Χουάντε Ράμος για κακό θέατρο. Έκτοτε το σκηνικό βαφτίστηκε ως «Botellazo», όμως δεν ήταν το μοναδικό που στιγμάτισε το Gran Derbi.
Χρόνια αργότερα, το 2022, η μεταξύ τους αναμέτρηση στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» υπέστη ξανά οριστική διακοπή, όταν μια σιδερένια ράβδος που εκτόξευσαν οι οπαδοί της Μπέτις βρήκε στο κεφάλι τον μέσο της Σεβίλλης, Ζοάν Χορδάν, κατά τους πανηγυρισμούς των φιλοξενούμενων για την ισοφάρισή τους στο 39ο λεπτό. Ο Ισπανός διακομίσθηκε στο νοσοκομείο όπου διαγνώστηκε με κρανιοεγκεφαλικό τραύμα, ενώ η συνέχεια του αγώνα μετατέθηκε σε αργότερη ημερομηνία κεκλεισμένων των θυρών.
Real Betis and Sevilla's Copa del Rey match was stopped after a Sevilla player was hit with an object during Betis' goal celebration. pic.twitter.com/Z7yVQUJwoo— ESPN FC (@ESPNFC) January 15, 2022
Όταν η τραγωδία τις ενώσει ανοίγοντας πληγές
Κι όμως, υπάρχουν φορές όπου το μίσος ανάμεσά τους περνάει σε δεύτερη μοίρα. Το ποδόσφαιρο παύει να έχει σημασία μπροστά στην ανθρώπινη τραγωδία και τον πόνο. Και, δυστυχώς, αυτό είναι κάτι που έχουν βιώσει και οι δύο σύλλογοι, έχοντας χάσει δικά τους «παιδιά».
Η μνήμη του Αντόνιο Πουέρτα δεν θα σβήσει ποτέ και το όνομά του δεν θα ξεχαστεί σε καμία περίπτωση στην Σεβίλλη. Ήταν 25 Αυγούστου 2007, όταν ο 22χρονος Πουέρτα κατέρρευσε μέσα στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», στην αναμέτρηση της ομάδας του με την Χετάφε. Οι συμπαίκτες του έτρεξαν στο πλευρό του, στιγμές αργότερα ο ίδιος αποχώρησε περπατώντας προς τα αποδυτήρια. Εκεί κατέρρευσε για δεύτερη φορά, προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Ο άτυχος ποδοσφαιριστής έχασε τη μάχη με τη ζωή τρεις ημέρες μετά, στις 28 Αυγούστου. Η καρδιακή προσβολή που υπέστη προκάλεσε πολυοργανική ανεπάρκεια και μεταανόξιμη εγκεφαλοπάθεια. Τα νέα σκέπασαν ολόκληρη την πόλη σαν ένα ζοφερό νέφος. Στην κηδεία του Πουέρτα το «παρών» έδωσαν οπαδοί και των δύο ομάδων που μπροστά στην τραγωδία δεν είχαν τίποτα να χωρίσουν. Έκτοτε, οι Σεβιγιάνοι κρατάνε ζωντανή την μνήμη του φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του στο 16ο λεπτό, το νούμερο της φανέλας του που έκτοτε ο σύλλογος έχει αποσύρει.
Το «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» τιμάει ένα δικό του πρόσωπο στο 26ο λεπτό κάθε αναμέτρησης. Το 2012, ο Μίκι Ροκέ έχασε την μάχη με τον καρκίνο βυθίζοντας στην θλίψη όχι μόνο την ομάδα του, Μπέτις, αλλά ολόκληρη την πόλη.
Έναν χρόνο πριν, ένας τυπικός ιατρικός έλεγχος οδήγησε σε μία εφιαλτική διάγνωση: Καρκίνος της πυέλου. Το 2011, ο Ροκέ υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης ενός κακήθους όγκου. Μέρος της θεραπείας του χρηματοδοτήθηκε από τους ίδιους τους οπαδούς της Μπέτις. Ο Ροκέ πάλεψε για έναν χρόνο με την αρρώστια, έχασε όμως την δική του μάχη έναν χρόνο μετά την αρχική διάγνωση, στις 24 Ιουνίου 2012, σε ηλικία μόλις 23 ετών.