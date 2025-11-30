Derby Stories: Η πολύχρωμη Ανδαλουσία ραγίζει... στο πορφυρό ντέρμπι

Σεβίλλη και Μπέτις, δύο από τους πιο ιστορικούς συλλόγους στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. Στην καρδιά της Ανδαλουσίας δεσπόζει το «Gran Derbi» που εδώ και πάνω από έναν αιώνα διχάζει φιλίες, αλλά και οικογένειες στην πόλη της Σεβίλλης.

Ένα ντέρμπι του οποίου οι απαρχές εντοπίζονται στην επιρροή του βρετανικού ποδοσφαίρου μέχρι τις όχθες του Γουαδαλκιβίρ που διατρέχει μία πόλη κομμένη στα δύο. Την ίδρυση της Σεβίλλης ακολούθησε μία εσωτερική διαφωνία που οδήγησε σε ρήξη και τελικά στην «γέννηση» της Μπέτις.

Όσο τα χρόνια περνούσαν τόσο μεγάλωνε και το μίσος μεταξύ των δύο άσπονδων εχθρών και φυσικά στο κόλπο μπήκαν και οι οπαδοί. Διαφορές όμως που υποχώρησαν μπροστά σε τραγωδίες που στοίχειωσαν και τις δύο, αφήνοντας μέχρι και σήμερα ανοιχτές πληγές. Ένα ματς στο οποίο συχνά τα επεισόδια είναι αυτά που έχουν τον πρώτο λόγο.

Αυτή την εβδομάδα, το Derby Stories ταξιδεύει στην Ανδαλουσία σε ένα από τα ιστορικά και... καυτά ντέρμπι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.