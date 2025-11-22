Βαγγέλης Οικονόμου στο Gazzetta: «O Ψωμιάδης μου είχε πει “δεν πρόκειται να σε πουλήσω στην ΑΕΚ”, ήθελε να την κερδίζει μέσα - έξω»!

«Του έλεγα “δεν μπορώ, πονάω”, εκείνος ήξερε πως θα έπαιρνα μεταγραφή και δεν ήθελε να χαλάσει»

Μάκης Ψωμιάδης, μεγάλο κεφάλαιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Και μόνο που μου μίλησε την πρώτη φορά που τον συνάντησα, φοβήθηκα. Ήταν τόσο επιβλητικός, είχε το παρουσιαστικό. Ψηλός με το μουστάκι. Είχα ακούσει και πολλά, ενώ εγώ ήμουν πιτσιρικάς. Εμένα μου φέρθηκε υπέροχα. Με αγκάλιασε. Ο Ψωμιάδης ήταν πάντα εκεί. Μπορεί να έβρεχε καρέκλες, αλλά ήταν εκεί με την ομπρέλα του να δει κάθε προπόνηση. Στους αγώνες, πάντα εκεί. Στις αποστολές, επίσης. Ήταν αυτός που όταν σε έβλεπε στα κάτω σου, ερχόταν να σου πει «ξύπνα». Ήταν σαν να είχε η ομάδα έναν δεύτερο προπονητή. Φυσικά, με την εμπειρία του μπορεί και να επηρέαζε τους προπονητές. Για την καριέρα μου ήταν πολύ σημαντικό κεφάλαιο η συνεργασία με τον Μάκη Ψωμιάδη. Θυμάμαι ότι στην αρχή στην Καβάλα, με έπιανε ταχυπαλμία όταν μιλούσε. Είχε ένα στιλ σαν να ήθελε να κάνει τους ποδοσφαιριστές του ηγέτες μέσα στο γήπεδο.

Στις στραβές τι σας έλεγε;

Στις στραβές δεν έβγαζε κανείς κιχ. Στην Καβάλα τότε υπήρχαν μεγάλοι παίκτες. Εγώ ήμουν η τελευταία τρύπα της φλογέρας, ήμουν ο τελευταίος που θα τα άκουγε από τον πρόεδρο. Σίγουρα ο προπονητής μου έκανε παρατηρήσεις, αλλά όχι ο πρόεδρος. Ήταν η πρώτη φορά που έπαιζα Α’ Εθνική. Στις στραβές, πάντως, θυμάμαι ότι δεν μιλούσε κανείς μέχρι και να φύγουμε από το γήπεδο. Η κριτική που μας έκανε και η συμπεριφορά του, δεν σου άφηναν κανένα περιθώριο.

Ήξερε ποδόσφαιρο, όμως. Έτσι δεν είναι;

Ήξερε ποδόσφαιρο και ήθελε να βλέπει τους παίκτες του έτοιμους για μάχη. Όταν ερχόταν στην προπόνηση, ήταν η προπόνηση «αίμα και άμμος». Όταν δεν ήταν στην προπόνηση, κάναμε όλοι πιο χαλαρά. Ρίχναμε ταχύτητες. Με τον Ψωμιάδη παρόντα, ήταν όλοι οι παίκτες στην πρίζα. Υπήρχαν προπονήσεις που μπορεί να μας έβλεπε νεκρούς. Τότε, σταματούσε την προπόνηση, μας μάζευε και ενώ την Κυριακή παίζαμε π.χ. με τον Πανθρακικό, μας έλεγε «αν παίξετε έτσι, θα φάτε 4-5 γκολ». Μας ξυπνούσε, μας άναβε την φωτιά μέσα μας.

Θυμάσαι κάποιο ματς με την Καβάλα που να σου έχει μείνει πιο έντονα χαραγμένο στο μυαλό;

Σίγουρα το ντεμπούτο στη Λιβαδειά, μάρκαρα τον Στέφανο Ναπολεόνι. Κερδίσαμε σε μία δύσκολη έδρα. Θυμάμαι και τον ημιτελικό Κυπέλλου με τον Άρη. Στην πεντάδα τότε δεν έμπαινε άλλη ομάδα εκτός του Big-5. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία το ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Μας είχε δώσει και έξτρα κίνητρο ο πρόεδρος, αλλά δεν τα καταφέραμε να προκριθούμε στον τελικό.

Θυμάμαι ένα ματς με τον Παναθηναϊκό που είχες παίξει απέναντι στον Σισέ.

Θυμάμαι στο δεύτερο γκολ που προσπάθησα πηδήξω για κεφαλιά με τον Σισέ και με κέρδισε… για πλάκα! Τότε κατάλαβα την δυναμικότητα αυτών των ομάδων. Ο Σισέ ήταν πύραυλος, δεν μπορούσες να τον μαρκάρεις. Είχαμε προηγηθεί σε εκείνο το ματς και φάγαμε το γκολ στο τέλος με την σκαστή κεφαλιά του Σισέ.

Πώς έκλεισε το κεφάλαιο της Καβάλας;

Έκλεισε λίγο περίεργα. Βγήκαν προς τα έξω διάφορα για στημένα ματς κτλ, αλλά εγώ δεν ήξερα τίποτα. Δεν είχα ιδιαίτερες σχέσεις με τον Ψωμιάδη, για να γνωρίζω περισσότερα. Υπήρχε ένα χάος όταν γυρίσαμε για προετοιμασία εκείνη την χρονιά. Δεν ξέραμε αν η ομάδα θα παίξει Α’ Εθνική. Περιμέναμε ως τον Οκτώβριο για να μάθουμε τι θα γίνει κι ενώ είχε ήδη ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Μείναμε ξεκρέμαστοι. Τον Οκτώβριο, τελικά, έμεινα ελεύθερος. Τότε, με πήρε στον Ατρόμητο ο Γιώργος Δώνης.

Από πού σε ήξερε;

Είχαμε παίξει αντίπαλοι και με ήξερε. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε «σε ξέρω, μου αρέσεις ως παίκτης και θέλω να έρθεις στην ομάδα μου».

Για έναν παίκτη που κάνει τα πρώτα του βήματα και ακούει για στημένα παιχνίδια, πόσο δύσκολο είναι να το διαχειριστεί;

Ξέρεις ότι αυτά υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο γενικότερα. Όμως, ο πρόεδρος δεν είχε μπει ποτέ μέσα και να πει ή να εννοήσει ότι «σήμερα θα χάσει η ομάδα». Ούτε μία στο εκατομμύριο. Εγώ δεν ήμουν ποτέ αυτός που θα κοιτούσε αν κάποιος ποδοσφαιριστής είχε μειωμένη απόδοση. Εγώ κοιτούσα να είμαι καλά και να βοηθάω την ομάδα, για να βοηθηθώ κι εγώ και να πάω κάπου καλύτερα. Για μένα η Καβάλα ήταν ένα βήμα για κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Δεν επηρεάστηκα, πάντως, πολύ από αυτήν την ιστορία γιατί πίστευα στον εαυτό μου. Θυμάμαι ότι σε ένα ματς με τον Παναθηναϊκό είχα τραυματιστεί σε μία φάση με τον Γκοβού, έπαθα μηνίσκο. Ήταν μία άτυχη στιγμή για μένα, προσπάθησα να το ξεπεράσω χωρίς χειρουργείο. Είχε έρθει, λοιπόν, στο γήπεδο ο Φερνάντο Σάντος που ήταν προπονητής της Εθνικής Ελλάδος τότε και ήταν μαζί με τον Ψωμιάδη. Με ρωτούσε, λοιπόν, ο Σάντος αν επρόκειτο να γίνω σύντομα καλά, γιατί βρισκόμουν ανάμεσα στις κλήσεις του. Δεν πήγα, όμως, ποτέ στην Εθνική, γιατί δεν μπόρεσα να ξεπεράσω γρήγορα τον τραυματισμό μου. Στο τελευταίο εξάμηνο δεν έπαιξα στην Καβάλα. Τότε, μάλιστα, είδα τον κακό εαυτό του Μάκη Ψωμιάδη. Πίστευε σε μένα και μου έλεγε πως δεν είχα κάτι. Τότε, του απαντούσα «εγώ ο ίδιος δεν θέλω να παίξω πρόεδρε; Πονάω». Θυμάμαι με είχε βάλει μέσα στο γήπεδο και μου έλεγε «πήγαινε δεξιά, αριστερά». Του έλεγα «δεν μπορώ, πονάω». Εκείνος ήξερε πως με την χρονιά που έκανα, θα έπαιρνα μεταγραφή και δεν ήθελε να χαλάσει όλο αυτό. Δεν έγινα, όμως, ποτέ καλά. Έκανα χειρουργείο και κακή αποκατάσταση. Ο Ψωμιάδης δεν με άφησε ποτέ να έρθω στην Αθήνα, όπως του είχα ζητήσει. Έμεινα στην Καβάλα, με πίεσε να γίνω γρήγορα καλά. Έβγαλα κι άλλα προβλήματα. Γέμισε το πόδι υγρό, έκανα ξανά θεραπείες. Όταν κατέβηκα στην Αθήνα πια, μου πήρε δύο μήνες για να επανέλθω. Όταν γύρισα στην Καβάλα, είχε τελειώσει η σεζόν. Και μετά ήταν όλα στο κενό για την ομάδα.