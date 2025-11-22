Ποιος είναι ο λόγος που οι οπαδοί φτάνουν στα άκρα όταν βλέπουν την ομάδα τους

«Αυτός εκεί είναι μαθηματικός και κοίτα τον πώς κάνει... Κολλάει στα κάγκελα, βρίζει φωνάζει. Αρρωσταίνει με την Προοδευτική». Ατάκα που όσα χρόνια κι αν περάσουν θα τη θυμάμαι για πάντα. Ο εν λόγω μαθηματικός αργότερα μού έκανε και ιδιαίτερα. Εξαιρετικός κύριος.

Τι ήταν αυτό, όμως, που έκανε τον εγκέφαλό του να... παίρνει φωτιά στα ντέρμπι; Σύμφωνα με έρευνα από τη Χιλή που δημοσιεύτηκε από το Radiology υπάρχει επιστημονική εξήγηση.

Η εγκεφαλική δραστηριότητα των ποδοσφαιρόφιλων φτάνει στα «άκρα» κατά τη διάρκεια ενός αγώνα - κάτι που το γνωρίζουμε όλοι. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι αυτό το φαινόμενο ίσως δικαιολογεί γιατί κατά τα άλλα «λογικοί άνθρωποι» μπορούν ξαφνικά να «ξεφύγουν» στις εξέδρες, βγάζοντας έντονες αντιδράσεις, χαράς αλλά και οργής.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι συγκεκριμένα εγκεφαλικά κυκλώματα ενεργοποιούνται κάθε φορά που οι φίλαθλοι βλέπουν την ομάδα τους να κερδίζει ή να χάνει, προκαλώντας εκρήξεις θετικών και αρνητικών συναισθημάτων. Μάλιστα, εκτιμούν ότι αυτά τα μοτίβα δεν περιορίζονται μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά θα μπορούσαν να ισχύουν και σε άλλες μορφές φανατισμού, καθώς διαμορφώνονται από νεαρή ηλικία.