Μπορεί ο Κωνσταντέλιας να ξεπεράσει τα 40 εκατ. της μεταγραφής Κωστούλα;
Το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο ΠΑΟΚ ειδικότερα, ζει στον αστερισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ενός παίκτη που, κατά κοινή αποδοχή, αποτελεί τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή, όχι μόνο της Super League, αλλά και γενικότερα. Λογικό είναι, λοιπόν, κάθε τόσο να προκύπτουν διάφορα μεταγραφικά σενάρια για το μέλλον του, τα οποία, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ο ίδιος φροντίζει να… «σβήνει», παραμένοντας στον «Δικέφαλο» της καρδιάς του.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής: Με πόσα χρήματα μπορεί να πουληθεί; Και μπορεί να σπάσει το ρεκόρ μεταγραφής Έλληνα ποδοσφαιριστή, που αυτή τη στιγμή κατέχει ο Μπάμπης Κωστούλας, λόγω της καλοκαιρινής μεταγραφής του από τον Ολυμπιακό στη Μπράιτον, έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ;
Η απογείωση του Κωνσταντέλια
Για να ξετυλίξουμε το… κουβάρι των δύο αυτών ερωτημάτων, θα πρέπει να βάλουμε ως βάση τα όσα έγιναν το καλοκαίρι με τη Στουτγάρδη. Εκείνη την ημέρα του Ιουλίου, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είχε έρθει σε συμφωνία με τη γερμανική ομάδα με τους εξής οικονομικούς όρους:
- 18.000.000 € κόστος μεταγραφής
- 3.000.000 € μπόνους επίτευξης στόχων
- 15% ποσοστό μεταπώλησης
Έκτοτε, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει πάρει από το… χέρι τον ΠΑΟΚ και τον οδηγεί σε Ελλάδα και Ευρώπη, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, έχοντας σε 17 ματς 7 γκολ και 5 ασίστ.
Κάτι που σημαίνει ότι η χρηματιστηριακή του αξία, δεδομένα, έχει αυξηθεί. Άρα, ο «Δικέφαλος» έχει κάθε δικαίωμα να αξιώνει περισσότερα χρήματα από εκείνα της Στουτγάρδης και ευνοϊκότερους όρους μεταγραφής.
Σε τι επίπεδο μπορούν να φτάσουν αυτά τα χρήματα; Αυτό είναι καθαρά υπόθεση του ΠΑΟΚ, ο οποίος, προς το παρόν, δεν δείχνει καμία διάθεση να αποχωριστεί τον ηγέτη του και το αγαπημένο παιδί της εξέδρας, που αποτελεί ίνδαλμα για χιλιάδες πιτσιρικάδες στη χώρα. Σίγουρα, όμως, με εμφανίσεις όπως αυτή με τη Λιλ και με γκολ όπως αυτά με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, ο «Δικέφαλος» μπορεί να ζητά πάνω από 25 ή ακόμη και 30 εκατομμύρια ευρώ.
Μπορεί να φτάσει τον Κωστούλα;
Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, για να φτάσει τα χρήματα της μεταγραφής του Μπάμπη Κωστούλα υπάρχει μια σημαντική απόσταση, που στην παρούσα φάση φαντάζει δύσκολο να καλυφθεί. Κάτι που ίσως φαίνεται οξύμωρο, λόγω των μεγαλύτερων δειγμάτων γραφής που έχει δείξει ο μέσος του ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι και τόσο.
Βλέπετε, οι περισσότερες ευρωπαϊκές ομάδες δεν θεωρούν έναν παίκτη 23 ετών (σ.σ. όσο θα είναι δηλαδή ο «Ντέλιας» το καλοκαίρι) «πιτσιρικά» για να ανεβάσουν τόσο ψηλά τον πήχη.
Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν στην κατακόρυφη άνοδο της αξίας του...
- Πρώτον, η ανάγκη στην οποία μπορεί να βρεθεί η ενδιαφερόμενη ομάδα (σ.σ. ελλείψει άλλων επιλογών μπορεί να ανεβάσει την πρότασή της).
- Δεύτερον, η πορεία του ίδιου του παίκτη, πόσω μάλλον αν συνεχίσει έτσι στην Ευρώπη και στο τέλος της σεζόν κατακτήσει το πρωτάθλημα.
Αυτά τα δύο μπορούν να τον χρίσουν ως τον πιο ακριβοπληρωμένο Έλληνα ποδοσφαιριστή, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Μπάμπη Κωστούλα.
Τι θέλει ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας
Βέβαια, σε όλα αυτά, εκτός από τον ΠΑΟΚ και την εκάστοτε ενδιαφερόμενη ομάδα, υπάρχει και η τρίτη πλευρά: αυτή του ίδιου του παίκτη.
Τι θέλει πραγματικά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας;
Μετά, λοιπόν, το καλοκαιρινό «σίριαλ» με τη Στουτγάρδη, φαίνεται να έχει αποφασίσει πως τον αγαπημένο του «Δικέφαλο» θα τον αφήσει μόνο για μία μεγάλη ομάδα. Προσοχή, όμως: όχι απαραίτητα για μεγάλο πρωτάθλημα, αλλά για μεγάλη ομάδα.
Η Σάλτσμπουργκ και η Φιορεντίνα, που στο παρελθόν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, δεν συγκαταλέγονται σε αυτή την κατηγορία, όπως και η Στουτγάρδη, που το καλοκαίρι έφτασε μία ανάσα από την απόκτησή του, παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Αυτή η λεπτομέρεια ενδέχεται να παίξει σημαντικό ρόλο στο αν θα καταφέρει να ξεπεράσει τον Μπάμπη Κωστούλα, καθώς αν καταφέρει να μπει στο μεταγραφικό στόχαστρο ενός top ευρωπαϊκού συλλόγου, τότε οι υψηλές (σ.σ. για τα ελληνικά δεδομένα, όχι για τα δεδομένα του παίκτη) απαιτήσεις του ΠΑΟΚ μπορούν να καλυφθούν με μεγαλύτερη ευκολία.