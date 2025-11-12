Μπορεί ο Κωνσταντέλιας να ξεπεράσει τα 40 εκατ. της μεταγραφής Κωστούλα;

Για να ξετυλίξουμε το… κουβάρι των δύο αυτών ερωτημάτων, θα πρέπει να βάλουμε ως βάση τα όσα έγιναν το καλοκαίρι με τη Στουτγάρδη. Εκείνη την ημέρα του Ιουλίου, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είχε έρθει σε συμφωνία με τη γερμανική ομάδα με τους εξής οικονομικούς όρους:

18.000.000 € κόστος μεταγραφής

3.000.000 € μπόνους επίτευξης στόχων

15% ποσοστό μεταπώλησης

Έκτοτε, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει πάρει από το… χέρι τον ΠΑΟΚ και τον οδηγεί σε Ελλάδα και Ευρώπη, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, έχοντας σε 17 ματς 7 γκολ και 5 ασίστ.

Κάτι που σημαίνει ότι η χρηματιστηριακή του αξία, δεδομένα, έχει αυξηθεί. Άρα, ο «Δικέφαλος» έχει κάθε δικαίωμα να αξιώνει περισσότερα χρήματα από εκείνα της Στουτγάρδης και ευνοϊκότερους όρους μεταγραφής.

Σε τι επίπεδο μπορούν να φτάσουν αυτά τα χρήματα; Αυτό είναι καθαρά υπόθεση του ΠΑΟΚ, ο οποίος, προς το παρόν, δεν δείχνει καμία διάθεση να αποχωριστεί τον ηγέτη του και το αγαπημένο παιδί της εξέδρας, που αποτελεί ίνδαλμα για χιλιάδες πιτσιρικάδες στη χώρα. Σίγουρα, όμως, με εμφανίσεις όπως αυτή με τη Λιλ και με γκολ όπως αυτά με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, ο «Δικέφαλος» μπορεί να ζητά πάνω από 25 ή ακόμη και 30 εκατομμύρια ευρώ.

