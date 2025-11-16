Αχμέντ Χασάν στο Gazzetta: «Δεν ήθελα να φύγω ποτέ από τον Ολυμπιακό»
Καλοκαίρι του 2018. Ο Ολυμπιακός καλύπτει μία από τις... ανάγκες του Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος ζητούσε επίμονα την απόκτηση ενός επιθετικού από το ρόστερ της Μπράγκα. Η επιθυμία του γίνεται πραγματικότητα.
Τέλη Γενάρη του 2020. Ο ίδιος παίκτης είναι ξανά στο ψηλότερο σημείο της μεταγραφικής λίστας, ξανά με επιθυμία του ίδιου προπονητή. Για ακόμη μία φορά, η επιθυμία του παίρνει «σάρκα και οστά», όμως αυτή τη φορά, ο συγκεκριμένος παίκτης ήρθε για να... μείνει στον Πειραιά.
Με δύο εκατ. ευρώ ο Ολυμπιακός ντύνει με μεταγραφή τον Αχμέντ Χασάν, ο οποίος μετά από δύο δανεισμούς, αναγκάζει τους Πειραιώτες να πληρώσουν την οψιόν αγοράς του από την Μπράγκα και να τον κάνουν δικό τους.
Τα υπόλοιπα είναι εικόνες. Είναι κάποια έργα... τέχνης από την σύγχρονη ιστορία του Ολυμπιακού στα οποία ο Αιγύπτιος επιθετικός είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής και έχει βάλει τη δική του υπογραφή πίσω από όλες αυτές τις στιγμές.
Η νίκη με τη Μαρσέιγ που έστειλε τον Ολυμπιακό από την 3η θέση του ομίλου στο Champions League στους «32» του Europa League. Το γκολ-πρόκρισης στην έδρα της Αϊντχόφεν που έδωσε το εισιτήριο για τους «16» του Europa League. Το «ουφ» με συνολικά τρία buzzer beaters στο πρωτάθλημα και άλλα 12 γκολ-νίκης εντός και εκτός συνόρων.
Πλέον, ο 32χρονος φορ βρίσκεται για πρώτη φορά εκτός Ευρώπης και αγωνίζεται με τη φανέλα της Αλ-Έτιφακ της Σαουδικής Αραβίας. Το Gazzetta τον εντόπισε και εκείνος άνοιξε το... κουτάκι των αναμνήσεων από την παρουσία του στον Πειραιά, την αγάπη του προς τον σύλλογο αλλά στιγμές που θα θυμάται για πάντα στη ζωή του.
«Είχα μιλήσει με τον Ποντένσε προτού έρθω στον Ολυμπιακό»
- Αρχικά θέλω να μου εξηγήσεις πώς είναι η ζωή μακριά από την Ευρώπη;
«Είναι η πρώτη μου φορά εκτός Ευρώπης. Η Σαουδική Αραβία είναι μία πολύ όμορφη χώρα για μένα αλλά να σου πω την αλήθεια, ήταν δύσκολο στην αρχή επειδή ήμουν τιμωρημένος από τα ματς στη Γαλλία πριν έρθω, οπότε δεν ήμουν στην αποστολή για δύο ματς και το πρωτάθλημα δείχνει πολύ δύσκολο και σκληρό».
- Πώς είναι το κλαμπ;
«Είμαι τυχερός που είμαι εδώ επειδή το κλαμπ που έχω έρθει έχει τρομερή οργάνωση, είναι επαγγελματίες, οι οπαδοί αγαπούν την ομάδα, η πόλη είναι όμορφη. Πρέπει να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, να δουλέψουμε περισσότερο και να νικήσουμε γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό».
- Θα πρότεινες σε κάποιον ποδοσφαιριστή να παίξει στη Σαουδική Αραβία;
«Θα πρότεινα σε όλους να παίξουν εδώ γιατί το πρωτάθλημα είναι απίστευτο, ανταγωνιστικό, σκληρό και σε κάθε ομάδα θα συναντήσεις πολύ καλούς παίκτες με ποιότητα και τα ονόματα εδώ είναι τεράστια όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Οπότε θα έλεγα σε όλους να έρθουν εδώ, ειδικά για αυτούς που δεν γνωρίζουν πραγματικά τι συμβαίνει εδώ. Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο καλή χώρα και πρωτάθλημα έχουν εδώ αν δεν έρθεις να νιώσεις».
- Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό όπου έζησες όμορφες στιγμές. Αρχικά ποιο ήταν το story για τη μεταγραφή σου;
«Είχα απίστευτες στιγμές στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Δεν ήθελα ποτέ να αφήσω αυτή την ομάδα. Είναι τρομερό κλαμπ, οι οπαδοί είναι τρομεροί... δεν έχω συναντήσει ξανά τόση στήριξη από οπαδούς όσο από αυτούς του Ολυμπιακού. Αγαπούν τόσο πολύ την ομάδα και για εμένα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Τώρα για τη μεταγραφή. Στην αρχή, όταν μου είπαν για τον Ολυμπιακό δεν είχα καταλάβει πόσο μεγάλο κλαμπ είναι. Αλλά όταν ήρθα και είδα πόσο οργανωμένο είναι το κλαμπ, πώς είναι ο πρόεδρος, πόση ποιότητα είχε σε ρόστερ, ο προπονητής αντίστοιχα... Γενικά ήταν όλα τέλεια. Οπότε όταν ο Πέδρο Μαρτίνς με κάλεσε για να έρθω, δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά και ανυπομονούσα να γνωρίσω αυτό το κλαμπ. Η πρώτη σεζόν κύλησε πολύ καλά αλλά είχα κάποιους τραυματισμούς. Αν δεν τους είχα, θεωρώ θα είχα βάλει ακόμα περισσότερα γκολ».
- Με ποιον είχες μιλήσει πριν έρθεις;
«Μίλησα με τον Ποντένσε πριν έρθω επειδή τον ήξερα από την Πορτογαλία και μετά ήταν αρκετοί παίκτες που ήξερα όπως ο Γκιγιέρμε, ο Ελαμπντελαουί και ο Σα. Όλοι μου είπαν καλά λόγια για την ομάδα και ο σύλλογος ήθελε παίκτες για να πετύχει. Με τον Πέδρο Μαρτίνς κάναμε πολύ καλές σεζόν και γενικά ήταν υπέροχα τα χρόνια μου στον Ολυμπιακό».
- Ήταν δύσκολη η προσαρμογή σου;
«Ήταν πολύ εύκολη η προσαρμογή μου στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι είναι τόσο ευγενικοί, κάνεις την τέλεια ζωή στην Ελλάδα από όλες τις απόψεις. Είναι από τις καλύτερες χώρες! Ειδικά όταν παίζεις στον καλύτερο σύλλογο της χώρας, είναι ακόμα καλύτερο. Όποιος παίζει σε αυτό το κλαμπ είναι τυχερός. Αυτό έχω να σου πω. Από την πρώτη στιγμή ήμουν κοντά με τους παίκτες που σου είπα παραπάνω. Γίναμε φίλοι όπως και με τον Ελ Αραμπί. Βγαίναμε για φαγητό, ήμασταν κοντά».
«Θυμάμαι τις συμβουλές του Πέδρο Μαρτίνς μέχρι και σήμερα, δεν ήθελα να φύγω από τον Ολυμπιακό»
- Ποια ήταν η σχέση σου με τον κ. Μαρινάκη;
«Για τον κύριο Μαρινάκη έχω να πω μόνο respect. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πάθος, όλοι γνωρίζουν πόσο αγαπάει τον Ολυμπιακό για αυτό και εγώ τον σέβομαι πάρα πολύ και μπορώ μόνο καλά πράγματα να του ευχηθώ. Δεν νομίζω ότι κάποιος αγαπάει τον Ολυμπιακό περισσότερο από εκείνον. Και αυτό το καταλαβαίνεις όταν μιλήσεις μαζί του ή όταν ερχόταν να μας μιλήσει. Αν δεν είχαμε καλά αποτελέσματα ήταν πραγματικά απογοητευμένος όταν ερχόταν να μας μιλήσει, μας έδειχνε πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός και μας έδινε δύναμη για το επόμενο παιχνίδι».
- Είπες ότι είχες μιλήσει με τον Πέδρο Μαρτίνς για να έρθεις στον Ολυμπιακό και είχες συνεργαστεί και μαζί του στη Ρίο Άβε. Πες μου πώς είναι ως προπονητής αλλά και ως χαρακτήρας;
«Ο Πέδρο Μαρτίνς είναι εξαιρετικός προπονητής και ένας καταπληκτικός χαρακτήρας. Είναι έξυπνος και ξέρει ακριβώς πώς να μιλήσει στους παίκτες, πώς να τους ανεβάσει το ηθικό και πώς να διαχειριστεί την ομάδα. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις, ειδικά όταν έχεις τόσα μεγάλα ονόματα σε ένα ρόστερ. Γι' αυτό τον σέβομαι πάρα πολύ και στον Ολυμπιακό ήταν τρομερός. Με βοήθησε πάρα πολύ και στον Ολυμπιακό και στη Ρίο Άβε. Οι συμβουλές του με ακολουθούν μέχρι σήμερα και θα συνεχίσουν μέχρι να σταματήσω την καριέρα μου. Ακόμα και μετά την καριέρα μου μπορώ να πω. Μιλάμε ακόμα μαζί γιατί είναι απίστευτος χαρακτήρας».
- Στην πρώτη σου σεζόν, ο Ολυμπιακός δεν κατάκτησε τίτλο αλλά ο Μαρτίνς παρέμεινε στον πάγκο. Γιατί θεωρείς πάρθηκε αυτή η απόφαση;
«Θεωρώ ότι τότε ο Ολυμπιακός κράτησε τον Μαρτίνς επειδή, παρότι δεν κερδίσαμε κάποιον τίτλο, παίζαμε τρομερό ποδόσφαιρο και η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια ήταν υπέροχη. Όλοι μπορούσαν να νιώσουν ότι την επόμενη σεζόν θα κερδίζαμε τα πάντα. Έτσι ο κ. Μαρινάκης αποφάσισε να τον εμπιστευθεί, να τον κρατήσει και γι' αυτό τα πήγαμε τόσο καλά την επόμενη σεζόν».
- Αν γυρνούσες τον χρόνο πίσω, θα έφευγες;
«Να σου είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν ήθελα να φύγω από τον Ολυμπιακό. Ήθελα πάντα να μείνω. Είχα πρόταση από την Μπεσίκτας και η ομάδα δεν ήθελε να με δώσει και νομίζω ότι τότε κάποιοι άνθρωποι άρχισαν να λένε ότι εγώ ήθελα να φύγω, κάτι που ποτέ δεν είχα σκεφτεί. Εγώ ήθελα να μείνω. Είχα όλα όσα ήθελα σε αυτό το κλαμπ. Είχαμε τρομερό ρόστερ, καλό προπονητή και πραγματικά όποιος έρχεται στον Ολυμπιακό, δεν γίνεται να θέλει να φύγει. Ίσως έγινε κάποια παρεξήγηση αλλά μόνο σε περίπτωση που δεν θα έπαιζα, θα ήταν καλύτερο να φύγω. Η απόφαση πάρθηκε με τον σεβασμό όλων μας. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα».
- Γιατί όμως φτάσατε σε αυτή την απόφαση;
«Όταν γύρισα στον Ολυμπιακό, ήμουν τραυματισμένος, δεν ήξερα αν θα μείνω ή όχι στον Ολυμπιακό αλλά είναι δύσκολο να εμπιστευτείς έναν τραυματισμένο ποδοσφαιριστή. Ο Κορμπεράν είχε επιλέξει τους φορ που ήθελε και είναι λογικό να μην έχεις ψηλά έναν τραυματισμένο ποδοσφαιριστή. Ήξερα ότι αν έμενα δεν θα είχα τον χρόνο που θα ήθελα, οπότε με αυτό το κριτήριο, αποφάσισα να φύγω».
«Όταν έφυγε ο πατέρας μου, σκόραρα με την Μπράγκα και μετά ζήτησα αλλαγή...»
- Αν ήσουν τραυματίας θα υπήρχε άλλη κατάληξη;
«Όταν ένας προπονητής έρχεται με τις ιδέες του και δεν ταιριάζεις σε αυτές, είναι καλύτερο να φεύγεις. Δεν είναι το καλύτερο να μένεις και να μην έχεις λεπτά συμμετοχής. Ειδικά όταν είσαι τραυματισμένος όπως εγώ. Όπως είπα όμως, αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα ήθελα να φύγω ποτέ από τον Ολυμπιακό. Ήμουν πολύ καλός, είχα βάλει πολλά γκολ, αρκετά από αυτά στα τελευταία λεπτά και έκανα πολλούς φίλους. Τα συζητάω ακόμα με τον Ελαμπντελαουί ή τον Φορτούνη που είμαστε στην ίδια πόλη. Όταν είσαι στην ίδια ομάδα με τον Φορτού ή τον Ομάρ ή τον Ποντένσε, είναι εύκολο να σκοράρεις γκολ γιατί θα έχεις πάντα ευκαιρίες. Ακόμα και όταν έμπαινα ως αλλαγή, είχα ευκαιρίες να σκοράρω. Αν δεν είχα τραυματισμούς, θα είχα πετύχει ακόμα περισσότερα με την ομάδα».
- Ποια στιγμή θυμάσαι πιο έντονα;
«Μαρσέιγ, Αϊντχόφεν, buzzer beater... Όλα είναι ξεχωριστά για εμένα. Είναι απίστευτο να σκοράρεις στο τελευταίο λεπτό και να δίνει τη νίκη στην ομάδα ή την πρόκριση. Με την Μαρσέιγ είναι ακόμα πιο ιδιαίτερο επειδή ήταν και το πρώτο μου στο Champions League και ήταν ιδιαίτερη μέρα για εμένα γιατί την ίδια ημερομηνία είχε φύγει ο πατέρας μου. Και με την Αϊντχόφεν όλοι νομίζαμε ότι θα αποκλειστούμε και ήρθε το γκολ μετά από τα όσα έγιναν με τον κόβιντ».
- Πες μου το background από εκείνο το βράδυ με τη Μαρσέιγ, έχοντας στο μυαλό σου την απώλεια του πατέρα σου;
«Μία μέρα πριν είπα στον Πέδρο Μαρτίνς ότι θα είναι σπέσιαλ μέρα για εμένα επειδή σαν εκείνη τη μέρα έφυγε ο πατέρας μου. Οπότε τον κοίταξα και του είπα: "δεν με νοιάζει αν θα είμαι βασικός ή θα μπω αλλαγή. Αλλά θα σκοράρω σε αυτό το ματς". Μπήκα, το έβαλα και στο τέλος του ματς με έπιασε και μου είπε: "είχες δίκιο αγόρι μου, το άξιζες"».
- Είχες σκοράρει και όταν έφυγε ο πατέρας σου και ήσουν στην Μπράγκα...
«Με την Μπράγκα θα σου εξηγήσω. Ο πατέρας μου είχε φύγει μία μέρα πριν και παίζαμε με την ίδια ομάδα, τη Μαρσέιγ. Απίστευτο ε; Έπαιξα και όταν σκόραρα, είδα την εικόνα του πατέρα μου μπροστά μου, γι' αυτό λύγισα. Δεν μπορούσα να αγωνιστώ μετά και είχα ζητήσει αλλαγή».
- Αν έπρεπε να ξεχωρίσεις ένα συγκεκριμένο γκολ;
«Πολύ δύσκολη ερώτηση να επιλέξω ένα γκολ. Με την Μαρσέιγ και την Αϊντχόφεν δεν πρόκειται να τα ξεχάσω ποτέ. Και θυμάμαι ένα με ψαλιδάκι που έβαλα κόντρα στη Λαμία επειδή ήταν πολύ δύσκολο γκολ. Και με την Ντιναμό Κιέβου ήταν τρομερό γκολ».
«Ο Φορτούνης είναι από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία του Ολυμπιακού»
- Με τον Ολυμπιακό κατέκτησες δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελλο...
«Ναι, ναι έχω δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελλο. Αν είχα προλάβει και το Σούπερ Καπ, θα είχα παραπάνω (γέλια). Και αν είχα μείνει και παραπάνω θα είχα περισσότερους τίτλους γιατί είναι τέτοιος σύλλογος ο Ολυμπιακός».
- Ήθελες να μείνεις;
«Θα ήθελα να μείνω πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο και η ζωή. Άνθρωποι έρχονται, φεύγουν, το ίδιο και οι προπονητές, οπότε τα πράγματα αλλάζουν και δεν είσαι για όλους το κατάλληλό στυλ ή δεν ταιριάζεις στην ιδεολογία τους. Είναι φυσιολογικό. Όπως είπα, υπάρχει μεγάλος σεβασμός μεταξύ εμένα και του συλλόγου και του προέδρου. Μιλήσαμε για το τι θέλουμε, ο πρόεδρος είπε τι του άρεσε και ήμασταν ξεκάθαροι. Τον σέβομαι πάρα πολύ και είχαμε συμφωνία στο τέλος της μέρας και ήταν το καλύτερο και για τους δύο να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα».
- Ποιο από τα δύο πρωταθλήματα ξεχωρίζεις;
«Και στα δύο πρωταθλήματα, σκόραρα δύο γκολ στα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος. Στο πρώτο ήταν με τον Άρη που σκόραρα δύο φορές και στο δεύτερο ήταν με τον Παναθηναϊκό. Είναι υπέροχο να είσαι μέρος της κατάκτησης ενός πρωταθλήματος οπότε αυτές οι δύο στιγμές είναι οι καλύτερες για εμένα. Ο κόσμος δεν πίστευε ότι θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα στην αρχή γιατί η ΑΕΚ είχε καλή ομάδα, ο ΠΑΟΚ το ίδιο εκείνη τη σεζόν αλλά τα καταφέραμε».
- Τι είχε συμβεί ανάμεσα σε Φορτούνη και Μαρτίνς;
«Δεν μπορώ να πω δημόσια τι είχε συμβεί. Ό,τι συμβαίνει στα αποδυτήρια είναι μεταξύ του παίκτη και του προπονητή. Είναι ποδόσφαιρο και συμβαίνουν πολλά αλλά έτσι είναι το άθλημα. Ο Φορτούνης είναι φανταστικός ποδοσφαιριστής και είναι ένας από τους καλύτερους που έχω παίξει μαζί και με τον Ποντένσε, έδιναν συνεχώς ασίστ σε εμένα. Είπα στον Φορτούνη πριν από λίγες μέρες να παίξει στην ίδια ομάδα με εμένα γιατί χρειάζομαι τις ασίστ του (γέλια). Είναι ταλαντούχος και απίστευτος παίκτης. Από τους καλύτερους στην ιστορία του Ολυμπιακού κατά τη γνώμη μου».
- Πώς ήταν να έχεις συμπαίκτες τον Ποντένσε και τον Ελ Αραμπί;
«Οι Ποντένσε και Ελ Αραμπί ήταν πραγματικά σημαντικοί για την ομάδα. Έχω περάσει πολύ ωραίες στιγμές μαζί τους και ο ένας μοίραζε ασίστ, ο άλλος σκόραρε γκολ και έτσι νικούσαμε πολλά παιχνίδια. Είχαν τρομερή χημεία και όταν παίζαμε με δύο στράικερ τα βρίσκαμε πολύ καλά».
«Πάντα μιλάω στον Σαλάχ για τον Ολυμπιακό, δεν θα ξεχάσω ποτέ το "οεοεοε Χασάν"»
- Είχες μιλήσει ποτέ με τον Σαλάχ για τον Ολυμπιακό;
«Ναι και όσο ήμουν στην Ελλάδα, οι οπαδοί μου ζητούσαν να του πω να έρθει στον Ολυμπιακό (γέλια). Έτσι του έκανα πλάκα και του εξηγούσα ότι θα έχει την καλύτερη περίοδο της ζωής του αν έρθει στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα. Πάντα μου έλεγε ότι είμαι τυχερός που βρίσκομαι σε αυτή τη χώρα και παίζω επειδή έρχεται συνέχεια στη χώρα για διακοπές και λατρεύει τα πάντα. Το φαγητό, τους ανθρώπους... αγαπάει την Ελλάδα. Είναι πολύ δύσκολο για εκείνον αυτή τη στιγμή να αφήσει τη Λίβερπουλ για τον Ολυμπιακό αλλά είχαμε συζητήσει για αυτό και για πλάκα».
- Πιστεύεις ότι θα γίνει μία τέτοια... βόμβα;
«Ποτέ δεν ξέρεις. Τα περιμένω όλα από τον κ. Μαρινάκη. Είναι έξυπνος άνθρωπος και ίσως πείσει τον Σαλάχ να έρθει στον Ολυμπιακό. Κάνει πάντα πολλές εκπλήξεις στην ομάδα όπως ήταν ο Μαρσέλο, ο Χάμες, ο Τουρέ, ο Ραφίνια, πολλοί μεγάλοι παίκτες. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί».
- Η άποψη σου για τους οπαδούς;
«Για εμένα είναι οι καλύτεροι οπαδοί του κόσμου. Είναι απίστευτοι. Πάντα το λέω στον Σαλάχ αυτό και γενικά στους φίλους μου που παίζουν ποδόσφαιρο ότι είναι πολύ ξεχωριστό να παίζεις στο "Καραϊσκάκης". Όποιος έρχεται σε αυτό το γήπεδο νιώθει την πίεση από την ατμόσφαιρα και νιώθεις το πάθος και τη στήριξη των οπαδών προς την ομάδα. Ερχόντουσαν στο ξενοδοχείο, στο αεροδρόμιο, στο προπονητικό. Πάντα μας έδιναν κίνητρο για να νικήσουμε. Είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια αυτού του κλαμπ. Δεν ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου όταν φώναζαν το όνομα μου. Οεοεοε Χασάν (γέλια). Ήταν τόσο υπέροχο και το απολάμβανα. Είχα περάσει μία δύσκολη περίοδο όταν κόλλησα κόβιντ και ο γιατρός μου είπε ότι έπρεπε να μείνω για αρκετές εβδομάδες έξω και οι οπαδοί μου έστελναν ότι του λείπω και ότι με αγαπούν και μου έδειξαν απίστευτη στήριξη από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Για αυτό λατρεύω να έρχομαι στην Ελλάδα και παντού έρχονται για φωτογραφίες και μου θυμίζουν τα γκολ που είχα βάλει. Είναι τόσο υπέροχο και τους αγαπώ πάρα πολύ».
- Θα επέστρεφες στον Ολυμπιακό;
«Θα επέστρεφα στον Ολυμπιακό δίχως δεύτερη σκέψη αλλά όπως είπα, όλα στο ποδόσφαιρο είναι το timing. Αυτή τη στιγμή είμαι focus στην ομάδα μου, είμαι χαρούμενος εδώ, έχουν φοβερή οργάνωση, μας δίνουν τα πάντα και θέλω να τελειώσω τη σεζόν με πολλά γκολ και ποιος ξέρει; Αν το καταφέρω, ίσως ο κ. Μαρινάκης μου πει να επιστρέψω στον Ολυμπιακό.»