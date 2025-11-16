Αχμέντ Χασάν στο Gazzetta: «Δεν ήθελα να φύγω ποτέ από τον Ολυμπιακό»

- Αρχικά θέλω να μου εξηγήσεις πώς είναι η ζωή μακριά από την Ευρώπη;

«Είναι η πρώτη μου φορά εκτός Ευρώπης. Η Σαουδική Αραβία είναι μία πολύ όμορφη χώρα για μένα αλλά να σου πω την αλήθεια, ήταν δύσκολο στην αρχή επειδή ήμουν τιμωρημένος από τα ματς στη Γαλλία πριν έρθω, οπότε δεν ήμουν στην αποστολή για δύο ματς και το πρωτάθλημα δείχνει πολύ δύσκολο και σκληρό».

- Πώς είναι το κλαμπ;

«Είμαι τυχερός που είμαι εδώ επειδή το κλαμπ που έχω έρθει έχει τρομερή οργάνωση, είναι επαγγελματίες, οι οπαδοί αγαπούν την ομάδα, η πόλη είναι όμορφη. Πρέπει να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, να δουλέψουμε περισσότερο και να νικήσουμε γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό».

- Θα πρότεινες σε κάποιον ποδοσφαιριστή να παίξει στη Σαουδική Αραβία;

«Θα πρότεινα σε όλους να παίξουν εδώ γιατί το πρωτάθλημα είναι απίστευτο, ανταγωνιστικό, σκληρό και σε κάθε ομάδα θα συναντήσεις πολύ καλούς παίκτες με ποιότητα και τα ονόματα εδώ είναι τεράστια όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Οπότε θα έλεγα σε όλους να έρθουν εδώ, ειδικά για αυτούς που δεν γνωρίζουν πραγματικά τι συμβαίνει εδώ. Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο καλή χώρα και πρωτάθλημα έχουν εδώ αν δεν έρθεις να νιώσεις».

- Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό όπου έζησες όμορφες στιγμές. Αρχικά ποιο ήταν το story για τη μεταγραφή σου;

«Είχα απίστευτες στιγμές στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Δεν ήθελα ποτέ να αφήσω αυτή την ομάδα. Είναι τρομερό κλαμπ, οι οπαδοί είναι τρομεροί... δεν έχω συναντήσει ξανά τόση στήριξη από οπαδούς όσο από αυτούς του Ολυμπιακού. Αγαπούν τόσο πολύ την ομάδα και για εμένα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Τώρα για τη μεταγραφή. Στην αρχή, όταν μου είπαν για τον Ολυμπιακό δεν είχα καταλάβει πόσο μεγάλο κλαμπ είναι. Αλλά όταν ήρθα και είδα πόσο οργανωμένο είναι το κλαμπ, πώς είναι ο πρόεδρος, πόση ποιότητα είχε σε ρόστερ, ο προπονητής αντίστοιχα... Γενικά ήταν όλα τέλεια. Οπότε όταν ο Πέδρο Μαρτίνς με κάλεσε για να έρθω, δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά και ανυπομονούσα να γνωρίσω αυτό το κλαμπ. Η πρώτη σεζόν κύλησε πολύ καλά αλλά είχα κάποιους τραυματισμούς. Αν δεν τους είχα, θεωρώ θα είχα βάλει ακόμα περισσότερα γκολ».

- Με ποιον είχες μιλήσει πριν έρθεις;

«Μίλησα με τον Ποντένσε πριν έρθω επειδή τον ήξερα από την Πορτογαλία και μετά ήταν αρκετοί παίκτες που ήξερα όπως ο Γκιγιέρμε, ο Ελαμπντελαουί και ο Σα. Όλοι μου είπαν καλά λόγια για την ομάδα και ο σύλλογος ήθελε παίκτες για να πετύχει. Με τον Πέδρο Μαρτίνς κάναμε πολύ καλές σεζόν και γενικά ήταν υπέροχα τα χρόνια μου στον Ολυμπιακό».

- Ήταν δύσκολη η προσαρμογή σου;

«Ήταν πολύ εύκολη η προσαρμογή μου στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι είναι τόσο ευγενικοί, κάνεις την τέλεια ζωή στην Ελλάδα από όλες τις απόψεις. Είναι από τις καλύτερες χώρες! Ειδικά όταν παίζεις στον καλύτερο σύλλογο της χώρας, είναι ακόμα καλύτερο. Όποιος παίζει σε αυτό το κλαμπ είναι τυχερός. Αυτό έχω να σου πω. Από την πρώτη στιγμή ήμουν κοντά με τους παίκτες που σου είπα παραπάνω. Γίναμε φίλοι όπως και με τον Ελ Αραμπί. Βγαίναμε για φαγητό, ήμασταν κοντά».