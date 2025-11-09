Η δική τους έχθρα, αλλά ο σεβασμός στον αντίπαλο!

Μια αντιπαλότητα που λίγοι εκτός των δύο συλλόγων μπορούν πραγματικά να κατανοήσουν, μα για όσους την ζουν, είναι απόλυτα υπαρκτή και βαθιά ριζωμένη.

Ο φίλαθλος της Μπράιτον, Russell Guiver, παρουσιαστής του Brighton Rock Podcast, παραδέχεται πως πρόκειται για το παιχνίδι που περιμένει κάθε χρόνο περισσότερο από κάθε άλλο. «Είναι το ματς που ανυπομονώ περισσότερο απ’ όλα», λέει, αν και αναγνωρίζει πως το να εξηγεί σε οπαδούς άλλων ομάδων τη φύση αυτής της αντιπαλότητας έχει γίνει κουραστικό. «Πολλοί μπερδεύονται επειδή δεν μας θεωρούν “γειτονικούς” συλλόγους. Κι όμως, συνεχίζω να ακούω πως δεν πρόκειται για πραγματικό ντέρμπι. Τους γελάω κατάμουτρα και τους λέω ότι κάνουν λάθος. Είναι – και μάλιστα απολύτως. Οι φίλαθλοι και των δύο πλευρών το νιώθουν όσο κάθε άλλη μεγάλη έχθρα στην Αγγλία» τονίζει στο BBC.

Την ίδια άποψη συμμερίζεται και ο Kieran Maguire, συμπαρουσιαστής του The Price of Football και κάτοχος διαρκείας της Μπράιτον, ο οποίος περιγράφει το ματς ως «το ντέρμπι που κανείς άλλος δεν μπορεί να καταλάβει, εκτός από τους οπαδούς των δύο ομάδων». Για εκείνον, πρόκειται για μια έχθρα που μεταδίδεται «σαν κληρονομικό δικαίωμα» από γενιά σε γενιά, αν και συνοδεύεται από έναν διστακτικό αμοιβαίο σεβασμό. «Κανείς μας δεν είναι “λαμπερός” σύλλογος. Ξέρουμε ότι, σε έναν βαθμό, ζούμε το όνειρο της Premier League και προσπαθούμε να το απολαύσουμε όσο διαρκεί», σχολιάζει, εξηγώντας πως η Μπράιτον δεν έχει πολλές άλλες επιλογές για τοπική αντιπαλότητα: «Η Σαουθάμπτον και η Πόρτσμουθ μισιούνται ήδη μεταξύ τους, ενώ την Μπόρνμουθ… απλώς δεν μπορείς να τη μισήσεις. Δεν υπάρχει τίποτα να αντιπαθήσεις σε αυτούς».

Από την πλευρά της Πάλας, ο φίλαθλος Dan Cook είναι κατηγορηματικός: «Μισούμε τη Μπράιτον και μας μισούν κι εκείνοι. Δεν είναι ντέρμπι, όπως όταν παίζουμε με τη Τσάρλτον ή τη Μίλγουολ. Είναι καθαρή αντιπαλότητα, όχι το “M23 derby”, όπως το αποκαλούν όσοι δεν καταλαβαίνουν». Για εκείνον, η σχέση των δύο συλλόγων συνοψίζεται σε μια απλή φράση: «Υπάρχει πάντα ένα αίσθημα υπερηφάνειας, λόγω των διαδρομών που έχουν διανύσει και οι δύο τα τελευταία χρόνια».

Παρά την ένταση, υπάρχουν και στιγμές αμοιβαίας εκτίμησης. Ο Nigel Summers, πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλάθλων της Μπράιτον , θυμάται: «Όταν η Πάλας αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, πολλοί φίλαθλοι της Μπράιτον έβαλαν το χέρι στην τσέπη για να βοηθήσουν. Και όταν εμείς ήμασταν στα πρόθυρα διάλυσης στα τέλη της δεκαετίας του ’90, αρκετοί οπαδοί της Μπράιτον στάθηκαν στο πλευρό μας». Μια σπάνια απόδειξη ότι, ακόμη και μέσα στην έχθρα, μπορεί να υπάρχει σεβασμός.

Σήμερα, και οι δύο ομάδες ζουν μια νέα εποχή επιτυχίας. Η Μπράιτον θεωρείται πρότυπο οργάνωσης και ανάπτυξης παικτών, ακολουθώντας τους κανόνες του σύγχρονου ποδοσφαίρου και του Profit and Sustainability (PSR). Η Κρίσταλ Πάλας, από την άλλη, πανηγύρισε πέρσι την κατάκτηση του πρώτου Κυπέλλου Αγγλίας της ιστορίας της, μια στιγμή που της χάρισε και το δικαίωμα να καυχιέται. Οι δύο σύλλογοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην 9η και 10η θέση της Premier League, σχεδόν ισόπαλοι, όπως πάντα.

Ο φίλαθλος και κωμικός Kevin Day συνοψίζει ίσως καλύτερα από όλους τη σχέση αυτή: «Υπάρχει μια παράξενη αμοιβαία υπερηφάνεια ανάμεσά μας. Είμαι σίγουρος ότι θα τραγουδάμε για την κατάκτηση του Κυπέλλου μας τουλάχιστον για τα πρώτα είκοσι λεπτά του αγώνα».