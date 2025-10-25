Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: Η Νύχτα της Προδοσίας και οι Μάγοι!

Το Clasico της Ντροπής - Ο Φίγκο, το κεφάλι του γουρουνιού και το «Μπρονξ Νου»

Το βράδυ της 23ης Νοεμβρίου 2002, το «Καμπ Νόου» δεν φιλοξενούσε απλώς έναν αγώνα, έβραζε σαν καζάνι έτοιμο να ξεχειλίσει. Ο αέρας ήταν ηλεκτρισμένος, πυκνός από φωνές, σφυρίγματα και οργή. Στις εξέδρες, σχεδόν 100 χιλιάδες Καταλανοί αντιμέτωποι με λίγες εκατοντάδες Μαδριλένους, δυο κόσμοι που δεν μοιράζονταν τίποτα, πέρα από το ίδιο χορτάρι. Τα συνθήματα έβγαιναν σαν πολεμικές ιαχές, τα πανό ανέμιζαν σαν σημαίες ενός ακήρυχτου πολέμου.

Κι ύστερα, η στιγμή που θα σφράγιζε τη μνήμη του clasico: ένα κεφάλι γουρουνιού, παγωμένο και σχεδόν ειρωνικό στο χαμόγελό του, προσγειώθηκε μπροστά στα πόδια του Λουίς Φίγκο. Ένα αντικείμενο που έγινε σύμβολο, όχι τόσο της οργής ενός πλήθους, όσο της ρήξης ενός λαού με τον «προδότη» του. Την επομένη, οι φωτογραφίες του cochinillo στα πρωτοσέλιδα δεν άφηναν καμία αμφιβολία: το ποδόσφαιρο, εκείνη τη νύχτα, είχε πάψει να είναι παιχνίδι.

Φυσικά, δεν πίστεψαν όλοι στο «πετώντας γουρούνια». Ο παράγοντας της Μπαρτσελόνα, Γκαμπριέλ Μασφουρόλ, μιλώντας στο ραδιόφωνο Ona Catalana, κατηγόρησε τον μαδριλένικο Τύπο ότι σκηνοθέτησε το γεγονός, κουβαλώντας το... cochinillo μέσα σε φωτογραφική τσάντα. Ο συνάδελφός του, Χοσέ Μαρία Μινγκέθα, πρόσθεσε με ύφος απόλυτης βεβαιότητας: «Εμείς στη Βαρκελώνη δεν τρώμε cochinillo», είπε, γλείφοντας τα χείλη του.

Οι εφημερίδες Marca και AS αντέδρασαν ακαριαία.Το επόμενο πρωί κυκλοφόρησαν με εκτενή ρεπορτάζ, φωτογραφίες και μαρτυρίες φωτογράφων: ο άνθρωπος της AS δήλωνε «αηδιασμένος», ενώ εκείνος της Marca παραδέχτηκε πως «το βρήκε αστείο».

Η αλήθεια είναι πως η γουρουνοκεφαλή δεν ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα του Φίγκο εκείνο το βράδυ. Πιο επικίνδυνα ήταν τα κουτάκια μπίρας, οι αναπτήρες και τα πλαστικά μπουκάλια που εκσφενδονίζονταν προς το μέρος του, ενώ μιλούσαν και για αιχμηρά αντικείμενα. Κάποιοι παίκτες της Ρεάλ ισχυρίστηκαν ότι είδαν μέχρι και μπάλες του γκολφ ακόμη κι ένα μαχαίρι. Οι κάμερες κατέγραψαν κι ένα μπουκάλι ουίσκι JB, γυάλινο.

Οι πιο επικίνδυνες στιγμές ήρθαν όταν ο Φίγκο πήγε να εκτελέσει κόρνερ. Την προηγούμενη φορά που είχε επιστρέψει στο Καμπ Νου με τη λευκή φανέλα, του είχαν απαγορεύσει να τα εκτελέσει. Αυτή τη φορά, ύστερα από μια εβδομάδα φημών και «συμβουλών», το πρωτοσέλιδο της Marca έγραφε: «Πάρε τα κόρνερ, Λουίς» αποφάσισε να το κάνει.

«Οτιδήποτε άλλο θα ήταν nenormál (ανώμαλο)», είχε δηλώσει ο αθλητικός διευθυντής Χόρχε Βαλντάνο.

Η απόφαση αυτή θα στοίχιζε ακριβά στην Μπαρτσελόνα. Μπορεί να της επέφερε βαρύ πρόστιμο ή ακόμη και τιμωρία του «Καμπ Νόου». Όπως πάντα, η Marca και η AS προεξοφλούσαν την ποινή ως «αναπόφευκτη», ενώ οι καταλανικές εφημερίδες τη χαρακτήριζαν «εντελώς άδικη».

Στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου, η Ρεάλ κέρδισε κόρνερ κάτω από τη θύρα των Ultras. Μέσα σε βροχή αντικειμένων, ο Φίγκο χρειάστηκε δύο λεπτά για να εκτελέσει και λίγο έλειψε να σκοράρει, καθώς ο Μπονάνο απέκρουσε με υπερένταση. Όμως ο Πορτογάλος είχε μόλις κερδίσει... άλλη μια κόλαση.

Στην άλλη πλευρά του γηπέδου, το θέαμα επαναλήφθηκε. Τα αντικείμενα έπεφταν σαν βροχή, κι ο διαιτητής Μεντίνα Κανταλέχο διέκοψε το παιχνίδι για 16 λεπτά «μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα». Ήταν, σύμφωνα με τη Marca, «το ντέρμπι της ντροπής».

Η AS τιτλοφόρησε το ρεπορτάζ της «Bronx Nou», ενώ η El Periódico de Catalunya μίλησε για «κάθε κόρνερ, ένα Βιετνάμ».

Από την άλλη, η Mundo Deportivo και Sport έδωσαν τη δική τους εκδοχή:. Η τελευταία κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο «Ο Φίγκο είναι προβοκάτορας», ενώ η πρώτη «δηλητηρίασε το ντέρμπι».

Η κατηγορία αυτή ήρθε από την ίδια την Μπαρτσελόνα. Ο προπονητής Λουίς φαν Χάαλ κατηγόρησε τον Φίγκο πως «προκάλεσε συνειδητά το κοινό». «Πήγε στο κόρνερ περπατώντας αργά, σήκωσε το μπουκάλι αργά, το άφησε κάτω αργά... όλα επίτηδες, χωρίς ο διαιτητής να κάνει τίποτα» τόνιζε ο Ολλανδός.

Ο πρόεδρος Ζοάν Γκασπάρ, προσπαθώντας να καταδικάσει αλλά ταυτόχρονα να δικαιολογήσει, δήλωσε: «Δεν θέλω να δικαιολογήσω τα γεγονότα, αλλά η πρόκληση του Φίγκο ήταν αχρείαστη και εντελώς εκτός τόπου. Δεν θα δεχθώ κανέναν να έρχεται στο σπίτι μου για να προκαλεί».

Ακόμη και ο πιο μετριοπαθής Τσάβι έδειξε τον Φίγκο: «Θα μπορούσε να είχε βοηθήσει αν δεν εκτελούσε τα κόρνερ». Πράγματι, ο Φίγκο καθυστέρησε, μάζεψε τα μπουκάλια, χαμογέλασε «προκλητικά» και σήκωσε τον αντίχειρα προς τις εξέδρες. Αλλά γιατί να μη μαζέψει τα αντικείμενα; Γιατί να μην δείξει στον διαιτητή τι συμβαίνει; «Δεν ξέρω αν ο Γκασπάρ με κοροϊδεύει», απάντησε απορημένος ο Φίγκο.

Για τον Φαν Χάαλ, είπε απλώς: «Απορώ. Δεν είπε τίποτα όταν ήμουν παίκτης του δύο χρόνια. Και του έχω σώσει το τομάρι ουκ ολίγες φορές».

Όλος αυτός ο θόρυβος, βέβαια, έκανε τον Φίγκο ακόμη μεγαλύτερο ήρωα για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η AS τον αποθέωσε: «Ο κορυφαίος του αγώνα». Υπερβολή, ίσως, αλλά το πνευματικό του σθένος ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Ακόμη και η Κριστίνα Κουμπέρο της Mundo Deportivo αναγνώρισε: «Ο Φίγκο μπορεί να είναι περήφανος. Κέρδισε τη μάχη». Τη μάχη, ναι. Τον αγώνα; Όπως έγραψε ο Ρομπέρτο Παλομάρ στη Marca: «Ο αγώνας ήταν... για τα σκουπίδια».