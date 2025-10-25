Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: Η Νύχτα της Προδοσίας και οι Μάγοι!
«Φυσικά, πρώτα κλέβουν και μετά παραπονιούνται, αυτό κάνουν» ήταν η πρόσφατη ατάκα του Λαμίν Γιαμάλ που έβαλε κι άλλο λάδι στη φωτιά! Clasico ξανά, Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα και η στήλη «Derby Stories» πάει Ιβηρική, εκεί όπου το απόγευμα της Κυριακής ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θα καθηλωθεί για το ντέρμπι των ντέρμπι, ίσως για το μεγαλύτερο ματς! Η δύναμη της αντιπαλότητας ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα είναι άξια μελέτης. Ξεπερνά τόσα επίπεδα, που υπάρχουν ακόμη και εκείνοι που τη θεωρούν δύο διαφορετικούς τρόπους κατανόησης της ζωής.
Οι οπαδοί συνηθίζουν να τη συνοψίζουν στους «καλούς», που συνήθως ταυτίζονται με τη δική τους ομάδα, και στους «κακούς», που είναι οι αντίπαλοι. Το ουσιαστικότερο στοιχείο είναι το πάθος που γεννά αυτή η αντιπαλότητα, ένα πάθος που μεταφράζεται σε χαρές, δάκρυα, συζητήσεις, διαλόγους και αντιπαραθέσεις. Άλλωστε για την ίδια τη χώρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα εξαγώγιμα προϊόντα. Ποιος άνθρωπος στον κόσμο δεν έχει δει Clasico…
Μέσα από τη στήλη «Derby Stories» ταξιδεύουμε στο πάθος, τη δόξα και το δράμα των μεγάλων συγκρούσεων. Θυμόμαστε στιγμές που άφησαν χαραγμένο το αποτύπωμά τους στην ιστορία, από τη γουρουνοκεφαλή που προσγειώθηκε στο χορτάρι του «Καμπ Νόου», ως βουβή κραυγή μίσους, μέχρι τη φρενήρη κούρσα του Γκάρεθ Μπέιλ που αψήφησε τη λογική και άφησε άναυδο τον κόσμο με την ταχύτητά του. Και φυσικά, τη νύχτα που ο Ροναλντίνιο, με χαμόγελο σχεδόν θεϊκό, έκανε το «Μπερναμπέου» να σηκωθεί όρθιο και να τον χειροκροτήσει, μια στιγμή σπάνιας ποδοσφαιρικής κάθαρσης. Κάθε ντέρμπι είναι ένα θέατρο συναισθημάτων, μια μονομαχία τιμής, φόβου και μεγαλείου. Κι όταν τα φώτα σβήσουν, μένουν οι αριθμοί, ψυχροί, αδυσώπητοι, μα πάντα ειλικρινείς να πουν τη δική τους ιστορία.
Το Clasico της Ντροπής - Ο Φίγκο, το κεφάλι του γουρουνιού και το «Μπρονξ Νου»
Το βράδυ της 23ης Νοεμβρίου 2002, το «Καμπ Νόου» δεν φιλοξενούσε απλώς έναν αγώνα, έβραζε σαν καζάνι έτοιμο να ξεχειλίσει. Ο αέρας ήταν ηλεκτρισμένος, πυκνός από φωνές, σφυρίγματα και οργή. Στις εξέδρες, σχεδόν 100 χιλιάδες Καταλανοί αντιμέτωποι με λίγες εκατοντάδες Μαδριλένους, δυο κόσμοι που δεν μοιράζονταν τίποτα, πέρα από το ίδιο χορτάρι. Τα συνθήματα έβγαιναν σαν πολεμικές ιαχές, τα πανό ανέμιζαν σαν σημαίες ενός ακήρυχτου πολέμου.
Κι ύστερα, η στιγμή που θα σφράγιζε τη μνήμη του clasico: ένα κεφάλι γουρουνιού, παγωμένο και σχεδόν ειρωνικό στο χαμόγελό του, προσγειώθηκε μπροστά στα πόδια του Λουίς Φίγκο. Ένα αντικείμενο που έγινε σύμβολο, όχι τόσο της οργής ενός πλήθους, όσο της ρήξης ενός λαού με τον «προδότη» του. Την επομένη, οι φωτογραφίες του cochinillo στα πρωτοσέλιδα δεν άφηναν καμία αμφιβολία: το ποδόσφαιρο, εκείνη τη νύχτα, είχε πάψει να είναι παιχνίδι.
Φυσικά, δεν πίστεψαν όλοι στο «πετώντας γουρούνια». Ο παράγοντας της Μπαρτσελόνα, Γκαμπριέλ Μασφουρόλ, μιλώντας στο ραδιόφωνο Ona Catalana, κατηγόρησε τον μαδριλένικο Τύπο ότι σκηνοθέτησε το γεγονός, κουβαλώντας το... cochinillo μέσα σε φωτογραφική τσάντα. Ο συνάδελφός του, Χοσέ Μαρία Μινγκέθα, πρόσθεσε με ύφος απόλυτης βεβαιότητας: «Εμείς στη Βαρκελώνη δεν τρώμε cochinillo», είπε, γλείφοντας τα χείλη του.
Οι εφημερίδες Marca και AS αντέδρασαν ακαριαία.Το επόμενο πρωί κυκλοφόρησαν με εκτενή ρεπορτάζ, φωτογραφίες και μαρτυρίες φωτογράφων: ο άνθρωπος της AS δήλωνε «αηδιασμένος», ενώ εκείνος της Marca παραδέχτηκε πως «το βρήκε αστείο».
Η αλήθεια είναι πως η γουρουνοκεφαλή δεν ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα του Φίγκο εκείνο το βράδυ. Πιο επικίνδυνα ήταν τα κουτάκια μπίρας, οι αναπτήρες και τα πλαστικά μπουκάλια που εκσφενδονίζονταν προς το μέρος του, ενώ μιλούσαν και για αιχμηρά αντικείμενα. Κάποιοι παίκτες της Ρεάλ ισχυρίστηκαν ότι είδαν μέχρι και μπάλες του γκολφ ακόμη κι ένα μαχαίρι. Οι κάμερες κατέγραψαν κι ένα μπουκάλι ουίσκι JB, γυάλινο.
Οι πιο επικίνδυνες στιγμές ήρθαν όταν ο Φίγκο πήγε να εκτελέσει κόρνερ. Την προηγούμενη φορά που είχε επιστρέψει στο Καμπ Νου με τη λευκή φανέλα, του είχαν απαγορεύσει να τα εκτελέσει. Αυτή τη φορά, ύστερα από μια εβδομάδα φημών και «συμβουλών», το πρωτοσέλιδο της Marca έγραφε: «Πάρε τα κόρνερ, Λουίς» αποφάσισε να το κάνει.
«Οτιδήποτε άλλο θα ήταν nenormál (ανώμαλο)», είχε δηλώσει ο αθλητικός διευθυντής Χόρχε Βαλντάνο.
Η απόφαση αυτή θα στοίχιζε ακριβά στην Μπαρτσελόνα. Μπορεί να της επέφερε βαρύ πρόστιμο ή ακόμη και τιμωρία του «Καμπ Νόου». Όπως πάντα, η Marca και η AS προεξοφλούσαν την ποινή ως «αναπόφευκτη», ενώ οι καταλανικές εφημερίδες τη χαρακτήριζαν «εντελώς άδικη».
Στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου, η Ρεάλ κέρδισε κόρνερ κάτω από τη θύρα των Ultras. Μέσα σε βροχή αντικειμένων, ο Φίγκο χρειάστηκε δύο λεπτά για να εκτελέσει και λίγο έλειψε να σκοράρει, καθώς ο Μπονάνο απέκρουσε με υπερένταση. Όμως ο Πορτογάλος είχε μόλις κερδίσει... άλλη μια κόλαση.
Στην άλλη πλευρά του γηπέδου, το θέαμα επαναλήφθηκε. Τα αντικείμενα έπεφταν σαν βροχή, κι ο διαιτητής Μεντίνα Κανταλέχο διέκοψε το παιχνίδι για 16 λεπτά «μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα». Ήταν, σύμφωνα με τη Marca, «το ντέρμπι της ντροπής».
Η AS τιτλοφόρησε το ρεπορτάζ της «Bronx Nou», ενώ η El Periódico de Catalunya μίλησε για «κάθε κόρνερ, ένα Βιετνάμ».
Από την άλλη, η Mundo Deportivo και Sport έδωσαν τη δική τους εκδοχή:. Η τελευταία κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο «Ο Φίγκο είναι προβοκάτορας», ενώ η πρώτη «δηλητηρίασε το ντέρμπι».
Η κατηγορία αυτή ήρθε από την ίδια την Μπαρτσελόνα. Ο προπονητής Λουίς φαν Χάαλ κατηγόρησε τον Φίγκο πως «προκάλεσε συνειδητά το κοινό». «Πήγε στο κόρνερ περπατώντας αργά, σήκωσε το μπουκάλι αργά, το άφησε κάτω αργά... όλα επίτηδες, χωρίς ο διαιτητής να κάνει τίποτα» τόνιζε ο Ολλανδός.
Ο πρόεδρος Ζοάν Γκασπάρ, προσπαθώντας να καταδικάσει αλλά ταυτόχρονα να δικαιολογήσει, δήλωσε: «Δεν θέλω να δικαιολογήσω τα γεγονότα, αλλά η πρόκληση του Φίγκο ήταν αχρείαστη και εντελώς εκτός τόπου. Δεν θα δεχθώ κανέναν να έρχεται στο σπίτι μου για να προκαλεί».
Ακόμη και ο πιο μετριοπαθής Τσάβι έδειξε τον Φίγκο: «Θα μπορούσε να είχε βοηθήσει αν δεν εκτελούσε τα κόρνερ». Πράγματι, ο Φίγκο καθυστέρησε, μάζεψε τα μπουκάλια, χαμογέλασε «προκλητικά» και σήκωσε τον αντίχειρα προς τις εξέδρες. Αλλά γιατί να μη μαζέψει τα αντικείμενα; Γιατί να μην δείξει στον διαιτητή τι συμβαίνει; «Δεν ξέρω αν ο Γκασπάρ με κοροϊδεύει», απάντησε απορημένος ο Φίγκο.
Για τον Φαν Χάαλ, είπε απλώς: «Απορώ. Δεν είπε τίποτα όταν ήμουν παίκτης του δύο χρόνια. Και του έχω σώσει το τομάρι ουκ ολίγες φορές».
Όλος αυτός ο θόρυβος, βέβαια, έκανε τον Φίγκο ακόμη μεγαλύτερο ήρωα για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η AS τον αποθέωσε: «Ο κορυφαίος του αγώνα». Υπερβολή, ίσως, αλλά το πνευματικό του σθένος ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Ακόμη και η Κριστίνα Κουμπέρο της Mundo Deportivo αναγνώρισε: «Ο Φίγκο μπορεί να είναι περήφανος. Κέρδισε τη μάχη». Τη μάχη, ναι. Τον αγώνα; Όπως έγραψε ο Ρομπέρτο Παλομάρ στη Marca: «Ο αγώνας ήταν... για τα σκουπίδια».
Ροναλντίνιο: Ο μάγος που έκανε το Μπερναμπέου να σηκωθεί όρθιο και η φάρσα που συγκλόνισε την Μπαρτσελόνα
Κάποιοι ποδοσφαιριστές γεννιούνται για να παίζουν ποδόσφαιρο. Άλλοι, για να το κάνουν τέχνη. Ο Ροναλντίνιο ανήκε στη δεύτερη κατηγορία εκεί όπου η μπάλα δεν υπακούει στη φυσική, αλλά στη μαγεία. Θα μείνει για πάντα ένας από τους μεγαλύτερους που γνώρισε ποτέ το ποδόσφαιρο. Ένας καλλιτέχνης του γηπέδου, αλλά και ένας άνθρωπος που ήξερε να ενώνει, να γελά, να γεμίζει χαρά κάθε αποδυτήριο στο οποίο πατούσε το πόδι του.
Ο μεγαλύτερος αγώνας της ζωής του; Εκείνος απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» στις 19 Νοεμβρίου 2005. Δύο γκολ, δύο στιγμές αιωνιότητας και το ασύλληπτο θέαμα των οπαδών της «Βασίλισσας» να σηκώνονται όρθιοι και να τον χειροκροτούν. Ο μάγος είχε κάνει ακόμη και τον εχθρό να παραδοθεί. Όμως, λίγες μέρες πριν από αυτό το ιστορικό Clásico, ο Ροναλντίνιο έπαιξε ένα παιχνίδι που κανείς δεν περίμενε. Μια φάρσα που, για λίγο, πάγωσε τις καρδιές των συμπαικτών του.
Ο Αντρές Ινιέστα, χρόνια αργότερα, αποκάλυψε την ιστορία στη Mundo Deportivo: «Λίγες μέρες πριν από τον αγώνα, με πήρε τηλέφωνο μέσα στη νύχτα. “Αντρές”, μου είπε, “ξέρω ότι είναι τρεις το πρωί, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Τον Ιούνιο θα φύγω από τη Μπαρτσελόνα. Ο αδερφός μου κλείνει τη συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι μεγάλα τα νούμερα, δεν μπορώ να αρνηθώ. Είσαι νέος, θα με καταλάβεις”».
Την επόμενη μέρα στην προπόνηση, μια παράξενη σιωπή σκέπαζε το προπονητικό κέντρο. Κανείς δεν μιλούσε. Όλοι πλησίαζαν τον Βραζιλιάνο για να τον αγκαλιάσουν, σιωπηλά, με κατανόηση, ο μάγος τους, ο ηγέτης τους, ετοιμαζόταν να φύγει για τη Ρεάλ.
Κι ύστερα ήρθε η μέρα του αγώνα. Λίγο πριν από τη σέντρα, στα αποδυτήρια, ο Ροναλντίνιο σηκώθηκε και ζήτησε τον λόγο. Το βλέμμα του ήταν σοβαρό, αλλά πίσω από τα μάτια του φαινόταν ήδη η σπίθα της φάρσας.
«Έχουμε μπροστά μας έναν πολύ σημαντικό αγώνα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι δυνατοί, αλλά εγώ ανακάλυψα κάτι πολύ πιο σημαντικό: ότι είμαστε οικογένεια. Πήρα τον καθένα σας μέσα στη νύχτα και σας είπα ότι φεύγω. Και κανείς δεν μίλησε. Κρατήσατε το μυστικό μέσα σας. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε ο ένας για τον άλλον. Ότι δεν προδίδουμε ο ένας τον άλλον». Και τότε χαμογέλασε. Εκείνο το διάσημο, πλατύ χαμόγελο που προμήνυε πάντα μαγεία.
«Θα μείνω εδώ για πολλά χρόνια ακόμη. Και τώρα, πάμε να βγούμε στο γήπεδο και να δώσουμε στους της Ρεάλ Μαδρίτης ένα μάθημα ποδοσφαίρου που δε θα ξεχάσουν ποτέ». Λίγη ώρα αργότερα, ο Ροναλντίνιο έκανε ό,τι ακριβώς είχε υποσχεθεί. Χόρεψε με την μπάλα, διέλυσε κάθε άμυνα, χάρισε θέαμα και μεγαλείο.
Και όταν αντικαταστάθηκε, ακόμη και το Μπερναμπέου σηκώθηκε όρθιο. Ήταν η στιγμή που ο μάγος του ποδοσφαίρου δεν νίκησε απλώς τη Ρεάλ. Νίκησε τα σύνορα, τη λογική, την αντιπαλότητα και χάραξε το όνομά του για πάντα στην ιστορία των Clásico.
Όταν ο Μπέιλ έγινε... Μπολτ!
Από τον τελευταίο θρίαμβο του Ρικάρντο Θαμόρα μέχρι τη σωτήρια έμπνευση του Γιόχαν Κρόιφ, από τη μαγεία του Μέσι μέχρι την αστραπή του Γκάρεθ Μπέιλ, κάθε εποχή του Clásico έχει γράψει τη δική της αθάνατη σελίδα. Είναι κάτι περισσότερο από αγώνας, είναι μια σκηνή όπου συγκρούονται ιδεολογίες, πάθη, και προσωπικές ιστορίες που ξεπερνούν το ποδόσφαιρο.
Στις 16 Απριλίου 2014, στο Mestalla, η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το 19ο Κύπελλο στην ιστορία της. Με τελικό σκορ 2-1 υπέρ των Μαδριλένων, ο αγώνας εκείνος έμεινε στη μνήμη για τη λαμπρή και καθοριστική εμφάνιση του Γκάρεθ Μπέιλ, μια βραδιά που τον εκτόξευσε. Ο Ουαλός σταρ πανηγύρισε έξαλλα ύστερα από το δεύτερο γκολ της Ρεάλ, μια στιγμή που πάγωσε τους αντιπάλους και άναψε φωτιά στις εξέδρες. «Ένας κεραυνός έκρινε το Κύπελλο. Στο Mestalla εμφανίστηκε ο Γιουσέιν Μπολτ με ουαλικά πόδια και έβαλε τη Βασίλισσα στον θρόνο. Ήταν ένα εκθαμβωτικό φινάλε για έναν τελικό που θα μείνει στην ιστορία χάρη στην κούρσα του Μπέιλ», έγραφε ο μαδριλένικος Τύπος εκείνο το βράδυ.
Η φάση ήρθε τη στιγμή που όλα έδειχναν πως το ματς θα οδηγούνταν στην παράταση. Ο Μπέιλ πήρε την μπάλα, ξέφυγε έξω από τον αγωνιστικό χώρο, έτρεξε παράλληλα με τη γραμμή, προσπέρασε τον Μαρκ Μπάρτρα λες και τον κατάπιε ο άνεμος, και βρέθηκε μόνος απέναντι στον Πίντο. Μια ψύχραιμη εκτέλεση, ένα 2-1 που σφράγισε το τρόπαιο και την αιωνιότητα.
Στον πάγκο της Ρεάλ καθόταν ο Κάρλο Αντσελότι, στην άκρη της Μπαρτσελόνα ο Τάτα Μαρτίνο. Ηταν η πρώτη τους σεζόν στο Clasico και, όπως αποδείχθηκε, η τελευταία. Ο Αργεντινός αποχώρησε στο τέλος της χρονιάς, ενώ ο Ιταλός παρέμεινε για μία ακόμη σεζόν.
Κι όμως, παρά τη χαρά που του χάρισε ο Μπέιλ εκείνο το βράδυ, η στιγμή δεν αποδείχθηκε καθοριστική για τη μοίρα του Αντσελότι. Η κατάκτηση του Κυπέλλου δεν είχε τόσο μεγάλο βάρος, ακόμη κι αν επρόκειτο για ένα Clasico. Τη θέση του την έσωσε μια άλλη, θρυλική στιγμή, η κεφαλιά του Σέρχιο Ράμος στο 94ο λεπτό του τελικού του Champions League στη Λισαβόνα, απέναντι στην Ατλέτικο.
Η... κατάρα του πρωτάρη, ο Μπαπέ και το καρέ του Φλικ!
Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα μπαίνουν ξανά στη σκακιέρα του Clásico, όπου κάθε αριθμός έχει σημασία και κάθε στατιστικό προμηνύει ένταση. Κι ενώ οι αριθμοί μιλούν, τα αστέρια του ματς– Μπαπέ, Βινίσιους, Γιαμάλ, Ράσφορντ – προμηνύουν στιγμές μαγείας και στρατηγική μάχη των προπονητών Αλόνσο και Φλικ. Στο Clásico, οι αριθμοί δεν είναι μόνο στατιστικά: είναι προάγγελοι της μάχης που θα γραφτεί στην ιστορία
- Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κερδίσει επτά από τα τελευταία έντεκα παιχνίδια της στη LaLiga απέναντι στη Μπαρτσελόνα (έχει και 4 ήττες), ισοφαρίζοντας τον ίδιο αριθμό νικών που είχε πετύχει στα προηγούμενα 29 El Clásico του πρωταθλήματος.
- Η Μπαρτσελόνα, από την πλευρά της, μετρά τέσσερις διαδοχικές νίκες απέναντι στη «Βασίλισσα» σε όλες τις διοργανώσεις και έχει την ευκαιρία να πετύχει πέντε συνεχόμενες για δεύτερη φορά στην ιστορία του Clasico μετά το σερί που σημείωσε την περίοδο 2008–2010 υπό τον Πεπ Γκουαρδιόλα.
- Κανένας από τους τελευταίους 11 αγώνες Ρεάλ - Μπαρτσελόνα στη LaLiga δεν έχει λήξει ισόπαλος, το μεγαλύτερο διάστημα χωρίς ισοπαλία στο Clásico από την περίοδο 1977–1986, όταν υπήρξαν 18 διαδοχικά ματς χωρίς «Χ» (10 νίκες Ρεάλ, 8 Μπαρτσελόνα).
- Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κερδίσει τα οκτώ τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στη LaLiga και δεν έχει φτάσει τις εννέα ή περισσότερες συνεχόμενες εντός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα από τον Φεβρουάριο του 2015, επίσης υπό τον Κάρλο Αντσελότι.
- Η Μπαρτσελόνα, αντίθετα, προέρχεται από ήττα 4-1 από τη Σεβίλλη στο τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι της, ύστερα από αήττητο σερί 15 αγώνων (11 νίκες, 4 ισοπαλίες). Οι «μπλαουγκράνα» δεν έχουν χάσει δύο συνεχόμενα εκτός έδρας ματς στη LaLiga από τον Απρίλιο του 2024, με προπονητή τότε τον Τσάβι.
- Ο Κιλιάν Μπαπέ έχει σκοράρει 11 γκολ σε οκτώ εμφανίσεις απέναντι στη Μπαρτσελόνα σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων πέντε σε τέσσερα Clásico. Είναι η ομάδα εκτός Γαλλίας απέναντι στην οποία έχει βρει περισσότερες φορές δίχτυα στην καριέρα του.
- Οι τρεις ποδοσφαιριστές με τις περισσότερες επαφές στην αντίπαλη περιοχή στη φετινή LaLiga θα βρεθούν απέναντι στο ίδιο γήπεδο: Βινίσιους (79), Κιλιάν Μπαπέ (74) και Μάρκους Ράσφορντ (56).
- Ο Τσάμπι Αλόνσο θα καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο της Ρεάλ σε αγώνα LaLiga απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Από τους τελευταίους οκτώ προπονητές της «Βασίλισσας», οι επτά έχασαν το πρώτο τους Clásico πρωταθλήματος. Μοναδική εξαίρεση ο Ζινεντίν Ζιντάν, που νίκησε 2-1 στο «Καμπ Νόου» τον Απρίλιο του 2016.
- Ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα, Χανς Φλικ, έχει νικήσει και στα τέσσερα παιχνίδια του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι μόλις ο δεύτερος προπονητής στην ιστορία του Clásico που έχει κάνει καρέ με το... καλημερα, μετά τον Πεπ Γκουαρδιόλα (πέντε νίκες την περίοδο 2008–2010).
