Πατίκας στο Gazzetta: «Ρε τον π@@@η τον Αυστραλό, αυτός μας κοροϊδεύει»

- Στα χρόνια που βρεθήκατε στην ΑΕΚ, σας είχε λείψει η Αυστραλία από τη στιγμή που ήταν εδώ η οικογένεια σας;

«Ναι φυσικά. Έγινε. Κάθεσαι και σκέφτεσαι κάποια στιγμή “που είναι οι γονείς σου; που είναι η οικογένεια σου;” Θυμάμαι ο γιος μου (σ.σ. ήταν παρών στη συνέντευξη και καθόταν λίγο πιο δίπλα) ήταν πέντε χρονών και τον πήγαινα στα αποδυτήρια. Έκλαιγε όταν έβλεπε τον Σταματή (γέλια). Τον φοβόταν και έκλαιγε. Δεν ξέρω γιατί. Όμως είχαμε πολύ καλή σχέση. Και μετά όταν γεννήθηκε και η Μαρί δεν ήθελα να πηγαίνω τον Άρη από το ένα σχολείο στο άλλο. Ήξερα ότι θα τελειώσω με την μπάλα από την ΑΕΚ και θα επέστρεφα πίσω στο σπίτι μου, στην Αυστραλία».

- Και μετά την ΑΕΚ προέκυψε ο Αθηναϊκός. Πώς βρεθήκατε εκεί;

«Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, δεν ήμουνα στο 100%, ίσως στο 80% αλλά ήθελα να παίξω ακόμα. Δεν ήμουν έτοιμος να γυρίσω στην Αυστραλία γιατί πίστευα ότι ακόμα ήμουν καλός και μπορούσα να παίξω. Μάλιστα τότε ήταν να πάω στον Πανιώνιο όπου προπονητής ήταν ο Κυράστας. Όμως ήξερα τα παιδιά από τον Αθηναϊκό. Τον Τσαβαλιά, τον Γρηγορίου. Και τους ήξερα διότι τα ξαδέρφια μου έμεναν στην Ηλιούπολη και ο Αθηναϊκός ήταν κοντά, στο Βύρωνα. Δεν είχαν και Ευρώπη τότε, παρά μόνο το Κύπελλο εκτός από το πρωτάθλημα. Και έτσι αποφάσισα να πάω εκεί. Είχαν περάσει πολύ καλά στον Αθηναϊκό. Μάλιστα είχα βάλει και γκολ εναντίον της ΑΕΚ, αλλά δεν το είχα πανηγυρίσει. Έπαιξα καλά στον Αθηναϊκό. Όμως ο προπονητής ο Σταθόπουλος είχε πρόβλημα μαζί μου. Δεν ήταν καλός προπονητής αλλά ούτε και καλός χαρακτήρας. Θυμάμαι με είχε βγάλει από το παιχνίδι, αν και έπαιζα καλά, και με είχε πιάσει μετά στα αποδυτήρια και μου είχε πει: “Αν σε ρωτήσει ο δημοσιογράφος γιατί σ’ έβγαλα, να πεις ότι ήσουν τραυματίας”. “Τι βλακείες είναι αυτές;” του είπα. Παρόλα αυτά όταν με ρώτησαν οι δημοσιογράφοι είχα πει ότι πονούσε το πόδι μου. Με έβγαλε και χάσαμε. Όμως τον έδιωξαν! (Γέλια). Ήρθε μετά ο Γκμοχ και παίξαμε καλά. Έκανα την δουλειά μου. Θυμάμαι τότε είχα πουλήσει το αυτοκίνητο μου και είχα κανονίσει να επιστρέψω στην Αυστραλία…»

Το γκολ του Πατίκα κόντρα στην ΑΕΚ

- Όμως… Καστοριά!

«Ναι, Καστοριά μετά. Θυμάμαι είχα κανονίσει να φύγω και μια εβδομάδα πριν είχαμε πάει με τα ξαδέρφια μου στα μπουζούκια. Ήταν τότε ένας τραγουδιστής τότε τον οποίο έλεγαν Μάνο. Δεν θυμάμαι το επώνυμο του. Και του είχα πει ότι τα παρατάω και ότι πάω πίσω στην Αυστραλία. Τότε λοιπόν, εκείνο το βράδυ μου είχε γνωρίσει εκείνον που είχε αναλάβει την Καστοριά. Του λέω “Καστοριά; Τι είναι η Καστοριά; Σε ποια κατηγορία παίζει; Άσε με να πάω πίσω στην Αυστραλία που έχω συμφωνήσει με μια ομάδα”. Τον Μέγα Αλέξανδρο συγκεκριμένα. Μου είπε ότι έχει πολλά λεφτά ο φίλος του, ότι είναι Ελληνορώσος και ότι ήθελε να ανεβάσει την Καστοριά κατηγορίες. Και με προέτρεψε να πάω για καφέ μαζί του. Όμως εγώ είχα πουλήσει όλα τα πράγματα μου. Σου λέω είχα κανονίσει να επιστρέψω. Με είχε πάρει λοιπόν τηλέφωνο και μου είχε πει να συναντηθούμε στην Ομόνοια. Για να τον γνώριζα. Όπως σου είπα είχα πουλήσει τα πάντα και είχα πάει στο ραντεβού μ’ ένα παπάκι (γέλια). Ήταν ο Νίκος Τσολάκης, ο οποίος είχε μαγαζί με γούνες στην Ομόνοια. Μου είπε ότι θα έφτιαχνε μεγάλη ομάδα και ότι με ήθελε μαζί του. Με ρώτησε πόσα χρήματα ήθελα και μου είπε ότι θα μου τα έδινε. Η γυναίκα μου τότε ήταν στην Αυστραλία. Είχε πάρει τα παιδιά και είχε επιστρέψει. Με περίμεναν! Στο μεταξύ δεν ήξερα καν που έπεφτε η Καστοριά. Και όταν είδα που ήταν , γυρνάω και του λέω “ξέχασε το”. Για να με πείσει μου έδωσε όλα τα χρήματα μπροστά και έτσι έμεινα έξι μήνες. Σε 15 ματς που έπαιξα, βγήκα πρώτος σκόρερ και η ομάδα ανέβηκε στην Β’ Εθνική. Τότε είχαμε έναν Γιουγκοσλάβο προπονητή, ο οποίος ήταν πολύ καλός. Όμως στην Β’ Εθνική ανέλαβε ο Γούναρης. Ήθελαν να μείνω και άλλο αλλά είχα μεγάλο πρόβλημα στο γόνατο. Είχα πάει στον Τσολάκη και έκλαιγα. Του είπα ότι έπρεπε να φύγω γιατί δεν θα μπορούσα να παίξω. Τον ευχαρίστησα και του είπα ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω».

- Κρατάτε επαφή με πρώην συμπαίκτες σας;

«Με είχε πάρει τηλέφωνο ο Χένρικ Νίλσεν. Έχω μιλήσει επίσης με τον Μανωλά, τον Βασιλόπουλο, τον Κλόπα, τον Μπατίστα…»

- Έχετε σκεφτεί να έρθετε πάλι στην Ελλάδα;

«Κοιτα, αν ήταν 5-6 ώρες, σίγουρα. Έχω όνειρα. Όταν πέφτω να κοιμηθώ σκέφτομαι το παρελθόν. Τι καλοί άνθρωποι που ήταν όλοι όσοι γνώρισα, τι κάνουν οι συμπαίκτες μου, δεν φεύγουν αυτά από το μυαλό μου. Ήταν τα καλύτερα 10 χρόνια της ζωής μου. Σκέφτομαι τα ταξίδια που κάναμε, οι προετοιμασίας, οι παρέες στο ξενοδοχείο. Είμαι πολύ χαρούμενος που τα έζησα».