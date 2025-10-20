Ράφα Μπενίτεθ: Η Τάξη μέσα στο Χάος!

Στη Ρεάλ έχασε την ταυτότητά του

Αν αναρωτιέστε γιατί ο Ράφα Μπενίτεθ μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης πήγε στη Νιούκαστλ, σκεφτείτε το εξής: την τελευταία φορά που δεν είχε επαγγελματική ομάδα να προπονεί, ανέλαβε την τοπική σχολική ομάδα στη γενέτειρά του, στο Γουίραλ. Αυτό δεν είναι απλώς η δουλειά του Ράφα, εξηγεί η σύζυγός του. Είναι το πάθος του. Δεν είναι απλά αυτό που κάνει είναι αυτό που είναι. «Αν του πάρεις το γήπεδο…» λέει «… δεν μένει τίποτα».

Το κύρος του Μπενίτεθ υπέστη ζημιά στην Ισπανία. Όταν ο βοηθός του, Φάμπιο Πέκιο, μίλησε για έναν πρόεδρο με «μόνιμη παρουσία», και ο ίδιος ο Μπενίτεθ ανέλυσε την παρέμβαση της διοίκησης της Ρεάλ Μαδρίτης σε συνέντευξη στο BT Sport, λίγοι αναλυτές αμφισβήτησαν την αλήθεια των λόγων του. «Δείτε τι έχει συμβεί εκεί τα τελευταία χρόνια. Καμάτσο, Ντελ Μπόσκε, Πελεγκρίνι, Μουρίνιο, Αντσελότι… Δεν είναι εύκολο να είσαι προπονητής εκεί», είχε πει και όλοι κατάλαβαν.

Στην Ισπανία, επίσης, οι περισσότεροι παραδέχθηκαν ότι είχε δίκιο. Όμως, αντί να εστιάσουν σε αυτά που είπε, τον κατηγόρησαν για το ότι τα είπε. Επιπλέον, όσο ήταν στη Ρεάλ, είχε υπερασπιστεί δημόσια τον ίδιο τον σύλλογο, τον εαυτό του και τον πρόεδρο, Φλορεντίνο Πέρεθ τον ίδιο άνθρωπο που κατόπιν κατονόμασε ως πρόβλημα.

Αν ο Μπενίτεθ πίστευε πως, επαναλαμβάνοντας τη «γραμμή» του προέδρου, θα εξασφάλιζε την παραμονή του στην ομάδα, έκανε λάθος. Ούτε τον βοήθησε όταν, ενόψει του Clasico, έκανε… παραχωρήσεις στην ενδεκάδα, και δεν παρουσίασε αυτή που πραγματικά πίστευε. Η Ρεάλ ηττήθηκε με 4-0. Ο Μπενίτεθ έχασε την αξιοπιστία του.

Με την προσωπικότητα και τις μεθόδους του, ήταν δεδομένο ότι ο Μπενίτεθ θα είχε προβλήματα με μια ισχυρή ομάδα παικτών όπως η Ρεάλ. Η πρόσληψή του του έμοιαζε με συνταγή αποτυχίας. Η σχέση του με τον πρόεδρο ήταν πάντα αμήχανη. Οι απόψεις τους για το ποδόσφαιρο δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικές.

Ο Μπενίτεθ πιθανότατα δεν είχε αντιληφθεί πόσο είχαν διαβρωθεί οι σχέσεις του με πολλούς από τους παίκτες. Ήξερε, όμως, ότι ο ίδιος και ο πρόεδρος είχαν τελείως διαφορετικά κριτήρια. Και το γεγονός ότι το ήξερε και προσπάθησε να προσαρμοστεί, ίσως έκανε τα πράγματα χειρότερα. Η ομάδα τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της στο Champions League, συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς. Ωστόσο, δεν τελείωσε ποτέ τη σεζόν. Στις 4 Ιανουαρίου 2016, το συμβόλαιο του Μπενίτεθ λύθηκε πρόωρα, εν μέσω κατηγοριών για έλλειψη δημοτικότητας στους οπαδούς, δυσαρέσκειας από τους παίκτες και αδυναμίας επίτευξης θετικών αποτελεσμάτων απέναντι σε μεγάλες ομάδες. Τη στιγμή της αποχώρησής του, η Ρεάλ βρισκόταν στην τρίτη θέση της La Liga, τέσσερις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ατλέτικο Μαδρίτης και δύο πίσω από την Μπαρτσελόνα, η οποία είχε και ένα παιχνίδι λιγότερο. Στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μπενίτεθ σταμάτησε να είναι ο εαυτός του. Στο τέλος, απολύθηκε έχοντας τον χαρακτήρα κάποιου άλλου.

Η θητεία του Μπενίτεθ στο «Μπερναμπέου» δεν κράτησε ούτε μέχρι τα... Φώτα. Ο Λούκα Μόντριτς, στην αυτοβιογραφία του, αναφέρει πως ο Ισπανός ήθελε να ελέγχει κάθε λεπτομέρεια και προσπαθούσε να επιβάλλει τις απόψεις του ακόμα και στους πιο έμπειρους. «Έδειχνε περισσότερο δάσκαλος παρά προπονητής», έγραψε χαρακτηριστικά. Η ενέργεια της ομάδας έλειπε, όπως και η σύνδεση με τους παίκτες.

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές αυτής της απόστασης ήταν η παρατήρηση του Μπενίτεθ στον Μόντριτς να αποφεύγει το εξωτερικό φάλτσο, ακόμα και σε πάσα λίγων μέτρων, μια παραίνεση που ενόχλησε έντονα μερίδα των παικτών. Η καθοριστική κατρακύλα ήρθε με το 0-4 από την Μπαρτσελόνα τον Νοέμβριο, και ακολούθησε η τιμωρία για την αντικανονική συμμετοχή του Τσερίσεφ στο Κύπελλο, αποτέλεσμα διοικητικής αμέλειας.

«Ειλικρινά, δεν με εξέπληξε που η διοίκηση αποφάσισε να γυρίσει σελίδα», παραδέχεται ο Μόντριτς. Ο Μπενίτεθ από την άλλη σχολίασε: «Αν σε απολύουν Ιανουάριο, χωρίς να έχει τελειώσει ο πρώτος γύρος, τότε απλώς δεν σου δίνουν την ευκαιρία».