Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: Μπορούν να κάνουν το back-to-back;

Όσο κυρίαρχοι κι αν έδειχναν οι Θάντερ την περσινή σεζόν, το εντυπωσιακό είναι πως μάλλον… τώρα μάλλον αρχίζουν να δείχνουν τι πραγματικά μπορούν να γίνουν. Η πιο νεανική πρωταθλήτρια ομάδα από την εποχή των Μπλέιζερς του 1971 διατήρησε σχεδόν ακέραιο τον βασικό της κορμό, ενώ προσθέτει και τον Νίκολα Τόπιτς, το Νο.12 του Draft 2024, που έχασε ολόκληρη την περασμένη χρονιά λόγω τραυματισμού. Με αυτά τα δεδομένα, δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς ομάδα στη Δύση –πέρα ίσως από το Ντένβερ– που να μπορεί να τους σταματήσει στα playoffs. Η Οκλαχόμα έχει βάλει τις βάσεις για μια νέα δυναστεία, και η σεζόν 2025-26 μοιάζει σαν φυσική συνέχεια μιας ομάδας που θέλει να γράψει ιστορία με back-to-back τίτλους.

Αστέρι... o Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ επιστρέφει μετά από μια χρονιά ονειρική, στην οποία αναδείχθηκε MVP του NBA, έχοντας μέσο όρο 32,7 πόντους, 6,4 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 1,7 κλεψίματα. Φυσικά το αποκορύφωμα ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον ίδιο να αναδεικνύεται και ο πολυτιμότερος παίκτης των Τελικών

Προπονητής... o Μαρκ Ντεϊνό είναι ο άνθρωπος που ενσαρκώνει τη νέα εποχή των Θάντερ. Ξεκίνησε από τη G League το 2014, «μεγάλωσε» μέσα στον οργανισμό της Οκλαχόμα και το 2020 ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή, σε μια περίοδο πλήρους rebuilding. Η προσωπική κορυφή ήρθε το 2024, όταν αναδείχθηκε και Coach of the Year, ενώ η συνέχεια ήταν ακόμα πιο λαμπρή, καθώς οδήγησε τους Θάντερ στον πρώτο τους τίτλο από τη μετεγκατάσταση στην Οκλαχόμα Σίτι.

Πρόβλεψη... Μετά την κατάκτηση του πρώτου τους πρωταθλήματος από τότε που μετακόμισαν στην Οκλαχόμα Σίτι το 2008, οι Θάντερ στοχεύουν να γίνουν η πρώτη ομάδα που θα καταφέρει back-to-back τίτλους μετά τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς της σεζόν 2017-18.

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:

Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, 68.3 εκατ. δολάρια

Τσετ Χόλμγκρεν, 48.1 εκατ. δολάρια

Τζέιλεν Γουίλιαμς, 48.1 εκατ. δολάρια

Salary Cap: $188,926,058