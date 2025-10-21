NBA, Northwest: Για το back-to-back οι Θάντερ, στο... κατόπι οι Νάγκετς με φόντο το βραβείο MVP

Ευτυχία Οικονομίδου

Το Gazzetta παρουσιάζει τα δεδομένα στην Northwest Division, εκεί όπου οι Θάντερ βρίσκονται σε θέση οδηγού, με μοναδικό εμπόδιο τους Νάγκετς. Οι Τίμπεργουλβς περιμένουν την έκπληξη, ενώ Μπλέιζερς και Τζαζ παρακολουθούν από... μακριά.

Η Northwest Division του NBA συγκεντρώνει μερικές από τις πιο δυνατές ομάδες της Δυτικής Περιφέρειας, με επικεφαλής τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Με τον MVP της προηγούμενης σεζόν, Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ στους Θάντερ, τον τριπλό MVP Νίκολα Γιόκιτς στους Νάγκετς και έναν υποψήφιο μελλοντικό MVP, τον Άντονι Έντουαρντς στους Τίμπεργουλβς, πρόκειται για μια από τις πιο συναρπαστικές και αμφιλεγόμενες divisions. Θα καταφέρουν οι Θάντερ να γίνουν η πρώτη ομάδα εδώ και σχεδόν μια δεκαετία που θα κατακτήσει back-to-back τίτλους; Θα επανακτήσει ο Γιόκιτς τον θρόνο του ως MVP ή ο Έντουαρντς θα κάνει το μεγάλο βήμα για να μετατραπεί από εξαιρετικός παίκτης σε κορυφαίο αστέρι;

image

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: Μπορούν να κάνουν το back-to-back;

Όσο κυρίαρχοι κι αν έδειχναν οι Θάντερ την περσινή σεζόν, το εντυπωσιακό είναι πως μάλλον… τώρα μάλλον αρχίζουν να δείχνουν τι πραγματικά μπορούν να γίνουν. Η πιο νεανική πρωταθλήτρια ομάδα από την εποχή των Μπλέιζερς του 1971 διατήρησε σχεδόν ακέραιο τον βασικό της κορμό, ενώ προσθέτει και τον Νίκολα Τόπιτς, το Νο.12 του Draft 2024, που έχασε ολόκληρη την περασμένη χρονιά λόγω τραυματισμού. Με αυτά τα δεδομένα, δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς ομάδα στη Δύση –πέρα ίσως από το Ντένβερ– που να μπορεί να τους σταματήσει στα playoffs. Η Οκλαχόμα έχει βάλει τις βάσεις για μια νέα δυναστεία, και η σεζόν 2025-26 μοιάζει σαν φυσική συνέχεια μιας ομάδας που θέλει να γράψει ιστορία με back-to-back τίτλους.

Αστέρι... o Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ επιστρέφει μετά από μια χρονιά ονειρική, στην οποία αναδείχθηκε MVP του NBA, έχοντας μέσο όρο 32,7 πόντους, 6,4 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 1,7 κλεψίματα. Φυσικά το αποκορύφωμα ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον ίδιο να αναδεικνύεται και ο πολυτιμότερος παίκτης των Τελικών

Προπονητής... o Μαρκ Ντεϊνό είναι ο άνθρωπος που ενσαρκώνει τη νέα εποχή των Θάντερ. Ξεκίνησε από τη G League το 2014, «μεγάλωσε» μέσα στον οργανισμό της Οκλαχόμα και το 2020 ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή, σε μια περίοδο πλήρους rebuilding. Η προσωπική κορυφή ήρθε το 2024, όταν αναδείχθηκε και Coach of the Year, ενώ η συνέχεια ήταν ακόμα πιο λαμπρή, καθώς οδήγησε τους Θάντερ στον πρώτο τους τίτλο από τη μετεγκατάσταση στην Οκλαχόμα Σίτι.

Πρόβλεψη... Μετά την κατάκτηση του πρώτου τους πρωταθλήματος από τότε που μετακόμισαν στην Οκλαχόμα Σίτι το 2008, οι Θάντερ στοχεύουν να γίνουν η πρώτη ομάδα που θα καταφέρει back-to-back τίτλους μετά τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς της σεζόν 2017-18.

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, 68.3 εκατ. δολάρια
Τσετ Χόλμγκρεν, 48.1 εκατ. δολάρια
Τζέιλεν Γουίλιαμς, 48.1 εκατ. δολάρια

Salary Cap: $188,926,058

Oklahoma City Thunder Roster
ΘέσηΑρ.ΠαίκτηςΎψοςΗμ. Γέννησης
G23Μπρουκς Μπάρνχαϊζερ (TW)1.98 μ.2 Μαρτίου 2002
C15Μπράντεν Κάρλσον (TW)2.13 μ.14 Ιουνίου 1999
G9Άλεξ Καρούσο1.96 μ.28 Φεβρουαρίου 1994
F13Ουσμάν Ντιένγκ2.08 μ.21 Μαΐου 2003
G5Λουγκέντζ Ντορτ1.93 μ.19 Απριλίου 1999
G2Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ1.98 μ.12 Ιουλίου 1998
F/C55Αϊζέια Χάρτενσταϊν2.13 μ.5 Μαΐου 1998
F/C7Τσετ Χόλμγκρεν2.16 μ.1 Μαΐου 2002
G11Αϊζέια Τζο1.96 μ.2 Ιουλίου 1999
G25Ατζέι Μίτσελ1.93 μ.25 Ιουνίου 2002
C12Τόμας Σόρμπερ (Τραυματίας)2.06 μ.25 Δεκεμβρίου 2005
G44Νίκολα Τόπιτς (Τραυματίας)1.98 μ.10 Αυγούστου 2005
G22Κέισον Γουάλας1.93 μ.7 Νοεμβρίου 2003
G21Άαρον Γουίγκινς1.98 μ.2 Ιανουαρίου 1999
F8Τζέιλεν Γουίλιαμς1.98 μ.14 Απριλίου 2001
F6Τζέιλιν Γουίλιαμς2.08 μ.29 Ιουνίου 2002
G/F34Κένριτς Γουίλιαμς (Τραυματίας)2.01 μ.2 Δεκεμβρίου 1994
G3Κρις Γιούνγκμπλατ (TW)1.93 μ.2 Σεπτεμβρίου 2002
image

Ντένβερ Νάγκετς: Με τον Γιόκιτς πάντα θα είναι διεκδικητές

Οι Νάγκετς, πρωταθλητές του 2023, παραμένουν μια από τις πιο δύσκολες ομάδες για να τις «τελειώσεις» όσο έχουν στο πλευρό τους τον ημίθεο τους, τον τρις MVP Νίκολα Γιόκιτς. Παρά τον αποκλεισμό τους σε επτά παιχνίδια από τους Θάντερ στα ημιτελικά της Δύσης, το Ντένβερ εξακολουθεί να εκπέμπει αύρα ομάδας που μπορεί να επιστρέψει στην κορυφή οποιαδήποτε στιγμή. Μάλιστα συζητήθηκε έντονα και στην Ελλάδα το καλοκαίρι, καθώς έκοψε τα όνειρα του Παναθηναϊκού για τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, τον οποίο κράτησε στο ΝΒΑ. Παράλληλα, κατάφερε να ξεφορτωθεί ένα από τα πιο «βαριά» συμβόλαια της λίγκας, στέλνοντας τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ στο Μπρούκλιν.

Αστέρι... Ο Νίκολα Γιόκιτς συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει «μεγάλος παίκτης». Ο Σέρβος μάγος του Ντένβερ έγινε ο πρώτος στην ιστορία του NBA που βρέθηκε στην πρώτη τριάδα σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ μέσα στην ίδια σεζόν με 29,6 πόντους, 12,7 ριμπάουντ και 10,2 ασίστ κατά μέσο όρο. Μπορεί ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να κατέκτησε το βραβείο του MVP, όμως κανείς δεν θα διαφωνούσε πως ο Γιόκιτς άξιζε εξίσου να το κρατήσει για τέταρτη φορά σε πέντε χρόνια. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, δεν υπάρχει αμφιβολία ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου αυτή τη στιγμή.

Προπονητής... Ο Ντέιβιντ Άντελμαν αποτελεί το νέο πρόσωπο στον πάγκο των Νάγκετς, αλλά μόνο τυπικά είναι «νέος». Βρίσκεται στον οργανισμό από το 2017 ως μέλος του επιτελείου του Μάικλ Μαλόουν και γνωρίζει τη νοοτροπία της ομάδας όσο λίγοι. Τον Απρίλιο του 2025 ανέλαβε χρέη υπηρεσιακού προπονητή μετά την αποχώρηση του Μαλόουν και μέσα σε λίγες εβδομάδες οι Νάγκετς τον επιβράβευσαν επίσημα, δίνοντάς του τα ηνία της ομάδας ως μόνιμο head coach.

Πρόβλεψη... Πάντα είναι μία υπολογίσιμη δύναμη. Με τον Γιόκιτς οδηγό έχει στο τσεπάκι τα play offs αποτελώντας ανέκαθεν έναν από τους πιο απαιτητικούς αντιπάλους. Κάτι λιγότερο από τα ημιτελικά της Δύσης θα θεωρηθεί αποτυχία.

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
Νίκολα Γιόκιτς, 55.2 εκατ. δολάρια
Τζαμάλ Μάρεϊ, 51.9 εκατ. δολάρια
Άαρον Γκόρντον, 34.5 εκατ. δολάρια

Salary Cap: $204,123,197

Denver Nuggets Roster
ΘέσηΑρ.ΠαίκτηςΎψοςΗμ. Γέννησης
G19Ταμάρ Μπέιτς (TW)1.96 μ.21 Φεβρουαρίου 2003
G0Κρίστιαν Μπράουν1.98 μ.17 Απριλίου 2001
G/F00Μπρους Μπράουν1.93 μ.15 Αυγούστου 1996
F32Άαρον Γκόρντον2.03 μ.16 Σεπτεμβρίου 1995
G/F10Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ1.96 μ.16 Μαρτίου 1992
F14Ντάρον Χολμς ΙΙ2.08 μ.15 Σεπτεμβρίου 2002
F23Κάμερον Τζόνσον2.03 μ.3 Μαρτίου 1996
C15Νίκολα Γιόκιτς2.11 μ.19 Φεβρουαρίου 1995
G9Κέρτις Τζόουνς (TW)1.93 μ.4 Οκτωβρίου 2001
F21Σπένσερ Τζόουνς (TW)2.01 μ.14 Ιουνίου 2001
G27Τζαμάλ Μάρεϊ1.93 μ.23 Φεβρουαρίου 1997
F/C22Ζικ Ννάτζι2.06 μ.9 Ιανουαρίου 2001
G24Τζέιλεν Πίκκετ1.88 μ.22 Οκτωβρίου 1999
G3Τζούλιαν Στράουδερ1.98 μ.18 Απριλίου 2002
F5Χάντερ Τάισον (Τραυματίας)2.03 μ.13 Ιουνίου 2000
C17Γιονας Βαλαντσιούνας2.11 μ.6 Μαΐου 1992
G8Πέιτον Γουότσον2.01 μ.11 Σεπτεμβρίου 2002
image

Μινεσότα Τίμπεργουλβς: Μπορούν το κάτι παραπάνω;

Ο βασικός κορμός των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με τους Άντονι Έντουαρντς, Ρούντι Γκομπέρ και Τζούλιους Ραντλ προσφέρει στην ομάδα ένα τρίο ικανό να κοντράρει τους κορυφαίους της Δύσης. Το μεγάλο ερώτημα όμως παραμένει: Έχουν αρκετό βάθος στο ρόστερ για να κάνουν το επόμενο βήμα και να μπουν σοβαρά στη διεκδίκηση των playoffs; Η μοναδική αξιοσημείωτη κίνηση των «Λύκων» το καλοκαίρι ήταν η απώλεια του Νίκειλ Αλεξάντερ-Γουόκερ, που μετακινήθηκε στους Άτλαντα Χοκς μέσω sign-and-trade. Αντί να προσπαθήσουν να τον κρατήσουν, οι Τίμπεργουλβς επέλεξαν να ανανεώσουν τα συμβόλαια του Ναζ Ριντ, νικητή του βραβείου Sixth Man of the Year 2023-24, και του Τζούλιους Ραντλ.

Αστέρι... Ο Άντονι Έντουαρντς έκανε ένα σημαντικό βήμα μπροστά την περασμένη σεζόν, με 27,6 πόντους κατά μέσο όρο και 39,5% στα τρίποντα. Ωστόσο, στους αγώνες playoffs απέναντι στην Οκλαχόμα Σίτι, δεν κατάφερε να βρει ρυθμό, μένοντας στους 23 πόντους κατά μέσο όρο και με μόλις 28,2% στα τρίποντα. Δεν υπάρχει λόγος να μην θεωρηθεί ως ο παίκτης που μπορεί να διεκδικήσει το επόμενο βραβείο MVP, ειδικά αν συνεχίσει την ανοδική του πορεία. Αν τα καταφέρει, θα γίνει τέταρτη συνεχόμενη φορά από τη συγκεκριμένη division που ένα αστέρι της θα κερδίζει το κορυφαίο ατομικό βραβείο

Προπονητής... Ο Κρις Φιντς βρίσκεται στον πάγκο των Τίμπεργουλβς για έκτη σεζόν, έχοντας καθιερωθεί ως η σταθερή ηγετική φιγούρα της ομάδας. Με ρεκόρ 209-160 μέχρι σήμερα, έχει χτίσει μια ομάδα που βασίζεται στον κορμό των Έντουαρντς, Γκομπέρ και Ραντλ και συνδυάζει εμπειρία με νεανική ενέργεια.

Πρόβλεψη... Οι Τίμπεργουλβς μπαίνουν στη σεζόν 2025-26 με σχεδόν την ίδια βασική πεντάδα και rotation όπως πέρσι, ελπίζοντας να κάνουν το επόμενο βήμα. Παρά το γεγονός ότι το ρόστερ τους δεν έχει αλλάξει δραματικά, παραμένουν μια ομάδα που κανείς δεν θέλει να συναντήσει στα playoffs.

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
Άντονι Έντουαρντς, 48.9 εκατ. δολάρια
Ρούντι Γκομπέρ, 36.5 εκατ. δολάρια
Τζούλιους Ραντλ, 33.3 εκατ. δολάρια

Salary Cap: $237,379,633


Minnesota Timberwolves Roster
ΘέσηΑρ.ΠαίκτηςΎψοςΗμ. Γέννησης
C19Ζοάν Μπέρινγκερ2.08 μ.11 Νοεμβρίου 2006
G22Τζέιλεν Κλαρκ1.93 μ.13 Οκτωβρίου 2001
G10Μάικ Κόνελι Τζούνιορ1.83 μ.11 Οκτωβρίου 1987
G4Ρομπ Ντίλιγχαμ1.91 μ.4 Ιανουαρίου 2005
G0Ντόντε ΝτιΒιντσένζο1.93 μ.31 Ιανουαρίου 1997
G5Άντονι Έντουαρντς1.93 μ.5 Αυγούστου 2001
F25Ενρίκε Φρίμαν (TW)2.01 μ.29 Ιουλίου 2000
C27Ρούντι Γκομπέρ2.16 μ.26 Ιουνίου 1992
G8Μπόουνς Χάιλαντ1.88 μ.14 Σεπτεμβρίου 2000
G/F7Τζο Ίνγκλς2.03 μ.2 Οκτωβρίου 1987
G9Τζόνι Τζουζανγκ (TW)1.96 μ.17 Μαρτίου 2001
F3Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς2.06 μ.29 Σεπτεμβρίου 2000
F33Λέοναρντ Μίλερ2.08 μ.26 Νοεμβρίου 2003
F/C30Τζούλιους Ραντλ2.06 μ.29 Νοεμβρίου 1994
F/C11Ναζ Ριντ2.06 μ.26 Αυγούστου 1999
G/F1Τέρενς Σάντον Τζούνιορ1.98 μ.30 Ιουλίου 2000
C44Ρόκο Ζικάρσκι (TW)2.21 μ.11 Ιουλίου 2006
image

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς: Η συνύπαρξη βετεράνων και νέων για να έρθει η... άνοιξη

Το καλοκαίρι οι Μπλέιζερς κινήθηκαν δυνατά, με τις δύο μεγαλύτερες προσθήκες να είναι ο 35χρονος πρώην All-Star Τζρου Χόλιντεϊ και ο Ντέιμιαν Λίλαρντ, που επέστρεψε στην ομάδα όπου πέρασε τις πρώτες 11 σεζόν της καριέρας του μετά από το «διαζύγιο» με τους Μπακς. Ο Λίλαρντ όμως θα χάσει τη φετινή σεζόν καθώς συνεχίζει την αποθεραπεία από τη ρήξη Αχίλλειου που υπέστη πέρσι στα playoffs. Ο Χόλιντεϊ ήρθε με ανταλλαγή που έστειλε τον Άνφερνι Σάιμονς στη Βοστώνη, ενώ το Πόρτλαντ ενίσχυσε και τη ρακέτα του με τον Κινέζο σέντερ Γιανγκ Χάνσεν, 16η επιλογή του draft. Παρά τις απώλειες του Σίμονς και του ΝτεΆντρε Έιτον, η ομάδα διατηρεί κάποια δυνατά «ατού» γύρω από τα οποία μπορεί να χτίσει, όπως ο Σέιντον Σαρπ, ο Ντένι Άβντια και ο Τουμάνι Καμάρα.

Αστέρι... Αν οι Μπλέιζερς θέλουν να σπάσουν το αρνητικό σερί τους στα playoffs, θα χρειαστούν σημαντική παραγωγή από τον βετεράνο Τζρου Χόλιντεϊ. Πέρσι στη Βοστώνη μέτρησε μόλις 11,1 πόντους και 3,9 ασίστ, οι χειρότεροι αριθμοί του σε αυτά τα στατιστικά από την rookie σεζόν του το 2009-10. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει κορυφαίος αμυντικός, έτοιμος να προσφέρει εμπειρία και σταθερότητα, ακόμα κι αν δεν βρίσκεται πια στο peak της καριέρας του.

Προπονητής... Ο Τσόνσι Μπίλιπς βρίσκεται στην πέμπτη σεζόν του στον πάγκο των Μπλέιζερς, με απολογισμό 117-211. Η πορεία του στην ομάδα έχει σημαδευτεί από ανακατατάξεις και rebuilding,ενώ προσπαθεί να ηγηθεί της προσπάθειας επαναφοράς των Μπλέιζερς στα playoffs και να χτίσει ένα ανταγωνιστικό μέλλον γύρω από το ταλέντο της ομάδας με τη συνύπαρξη νέων και βετεράνων.

Πρόβλεψη... Οι Μπλέιζερς μπαίνουν στη σεζόν 2025-26 με στόχο να επιστρέψουν στα playoffs για πρώτη φορά από το 2021, μετά από μία σεζόν όπου κέρδισαν μόλις 36 παιχνίδια.

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
Τζρου Χόλιντεϊ, 33.6 εκατ. δολάρια
Τζέραμι Γκραντ, 32 εκατ. δολάρια
Σέντον Σαρπ, 22.5 εκατ. δολάρια

Salary Cap: $197,113,678


Portland Trail Blazers Roster
ΘέσηΑρ.ΠαίκτηςΎψοςΗμ. Γέννησης
F8Ντένι Άβντια2.06 μ.3 Ιανουαρίου 2001
F33Τουμάνι Καμάρα2.01 μ.8 Μαΐου 2000
G/F91Σίντι Σισόκο (TW)1.98 μ.2 Απριλίου 2004
C23Ντόνοβαν Κλίγκαν2.18 μ.23 Φεβρουαρίου 2004
F9Τζεράμι Γκραντ2.01 μ.12 Μαρτίου 1994
G00Σκουτ Χέντερσον1.91 μ.3 Φεβρουαρίου 2004
G5Τζρου Χόλιντεϊ1.93 μ.12 Ιουνίου 1990
G0Ντάμιαν Λίλαρντ (Τραυματίας)1.88 μ.15 Ιουλίου 1990
G/F2Κέλεμπ Λοβ (TW)1.93 μ.27 Σεπτεμβρίου 2001
F24Κρις Μάρεϊ2.03 μ.19 Αυγούστου 2000
C26Ντουόπ Ριθ2.06 μ.26 Ιουνίου 1996
G/F21Ραγιάν Ρούπερτ1.98 μ.31 Μαΐου 2004
G17Σέιντον Σαρπ1.96 μ.30 Μαΐου 2003
G/F4Ματίς Θίμπουλ1.96 μ.4 Μαρτίου 1997
F/C35Ρόμπερτ Γουίλιαμς III2.06 μ.17 Οκτωβρίου 1997
G1Μπλέικ Γουέσλι1.91 μ.16 Μαρτίου 2003
C16Γιαν Χάνσεν2.16 μ.26 Ιουνίου 2005
image

Γιούτα Τζαζ: Όλο rebuilding και στο βάθος... Μάρκανεν!

Οι Γιούτα Τζαζ ξεκινούν τη σεζόν με στόχο την ανανέωση και την επιστροφή στην ανατγωνιστική πλευρά της Δυτικής Περιφέρειας, αφού αντάλλαξαν τον Κόλιν Σεξτον στους Σάρλοτ Χόρνετς για τον Γιουσούφ Νούρκιτς και απελευθέρωσαν τον Τζόρνταν Κλάρκσον, ανοίγοντας χώρο για τον νέο πυρήνα νεαρών παικτών. Η ομάδα έκανε αίσθηση στο draft με την επιλογή του Άις Μπέιλι στο Νο5, έναν πολύ ταλαντούχο φόργουορντ, ενώ ενίσχυσε περαιτέρω το ρόστερ με τους Ζορζ Νιάνγκ, Κέβιν Λοβ και Κάιλ Άντερσον, συνδυάζοντας εμπειρία και φρεσκάδα για μια δυνατή σεζόν.

Αστέρι... Ο Λάουρι Μάρκανεν είναι ικανός να ανεβάσει μια contending ομάδα, το είδαμε και στο πρόσφατο EuroBasket, αλλά η παρουσία του στην Γιούτα μοιάζει σχεδόν ως εμπόδιο, αφού η ομάδα δεν κατάφερε να τον ανταλλάξει για σημαντικά ανταλλάγματα. Ο Μάρκανεν είναι ο καλύτερος παίκτης και ο τοπ σκόρερ, αλλά χρειάζεται στήριξη. Στο μεταξύ, ο Άις Μπέιλι ξεχωρίζει ως ο πιθανότερος κύριος σκόρερ και δημιουργός επιθετικού παιχνιδιού, που θα δώσει δομή και ρόλους στο υπόλοιπο ρόστερ.

Προπονητής... Ο Γουιλ Χάρντι ανέλαβε το 2022, ως ο πρώτος προπονητής που προσλήφθηκε υπό τη νέα ιδιοκτησία του Ράιαν Σμιθ. Στην τέταρτη σεζόν του στην ομάδα και με ρεκόρ 85-161, ο Χάρντι επικεντρώνεται στην ανάδειξη του νεαρού πυρήνα και την επαναφορά των Τζαζ σε ανταγωνιστικό επίπεδο στη Δυτική Περιφέρεια. Η διοίκηση έδειξε εμπιστοσύνη στο έργο του, υπογράφοντας στις 5 Μαΐου 2025 επέκταση πολυετούς συμβολαίου που τον δεσμεύει μέχρι τη σεζόν 2031.

Πρόβλεψη... Δύσκολα τα πραγματα.Μετά το χειρότερο ρεκόρ του πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν και την απώλεια των κορυφαίων επιλογών του draft 2025, Κούπερ Φλαγκ και Ντάιλαν Χάρπερ, η Γιούτα δεν φαίνεται κοντά στο να διεκδικήσει κάτι σημαντικό φέτος και μάλλον θα συνεχίσει τη διαδικασία αναδόμησης.

Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
Λάουρι Μάρκανεν, 48.9 εκατ. δολάρια
Γιουσούφ Νούρκιτς, 17.5 εκατ. δολάρια
Άις Μπέιλι, 10.3 εκατ. δολάρια

Salary Cap: $144,085,751

Utah Jazz Roster
ΘέσηΑρ.ΠαίκτηςΎψοςΗμ. Γέννησης
G/F2Κάιλ Άντερσον2.03 μ.20 Σεπτεμβρίου 1993
F19Άις Μπέιλι2.06 μ.13 Αυγούστου 2006
G13Γουόλτερ Κλέιτον Τζούνιορ1.93 μ.6 Μαρτίου 2003
G8Αϊζάια Κόλιερ1.93 μ.8 Οκτωβρίου 2004
C22Κάιλ Φιλιπόφσκι2.11 μ.7 Οκτωβρίου 2003
G3Κεγιόντε Τζορτζ1.93 μ.8 Νοεμβρίου 2003
G16Ηλία Χάρκλες (TW)1.91 μ.3 Φεβρουαρίου 2000
F0Τέιλορ Χέντρικς2.06 μ.22 Νοεμβρίου 2003
C24Ουόκερ Κέσλερ2.18 μ.26 Ιουλίου 2001
F/C42Κέβιν Λοβ2.08 μ.7 Σεπτεμβρίου 1988
F/C23Λάουρι Μάρκανεν2.16 μ.22 Μαΐου 1997
G/F10Σβιάτοσλαβ Μιχάιλιουκ2.01 μ.10 Ιουνίου 1997
F31Ζορζ Νιάνγκ1.98 μ.17 Ιουνίου 1993
C30Τζούσουφ Νούρκιτς2.11 μ.23 Αυγούστου 1994
F28Μπραις Σενσάμπαου1.98 μ.30 Οκτωβρίου 2003
G17Τζον Τόντζε (TW)1.93 μ.23 Απριλίου 2001
F/C34Όσκαρ Τσιέμπουε (TW)2.03 μ.27 Νοεμβρίου 1999
F5Κόντι Γουίλιαμς2.03 μ.20 Νοεμβρίου 2004
