NBA, Northwest: Για το back-to-back οι Θάντερ, στο... κατόπι οι Νάγκετς με φόντο το βραβείο MVP
Το Gazzetta παρουσιάζει τα δεδομένα στην Northwest Division, εκεί όπου οι Θάντερ βρίσκονται σε θέση οδηγού, με μοναδικό εμπόδιο τους Νάγκετς. Οι Τίμπεργουλβς περιμένουν την έκπληξη, ενώ Μπλέιζερς και Τζαζ παρακολουθούν από... μακριά.
Η Northwest Division του NBA συγκεντρώνει μερικές από τις πιο δυνατές ομάδες της Δυτικής Περιφέρειας, με επικεφαλής τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Με τον MVP της προηγούμενης σεζόν, Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ στους Θάντερ, τον τριπλό MVP Νίκολα Γιόκιτς στους Νάγκετς και έναν υποψήφιο μελλοντικό MVP, τον Άντονι Έντουαρντς στους Τίμπεργουλβς, πρόκειται για μια από τις πιο συναρπαστικές και αμφιλεγόμενες divisions. Θα καταφέρουν οι Θάντερ να γίνουν η πρώτη ομάδα εδώ και σχεδόν μια δεκαετία που θα κατακτήσει back-to-back τίτλους; Θα επανακτήσει ο Γιόκιτς τον θρόνο του ως MVP ή ο Έντουαρντς θα κάνει το μεγάλο βήμα για να μετατραπεί από εξαιρετικός παίκτης σε κορυφαίο αστέρι;
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: Μπορούν να κάνουν το back-to-back;
Όσο κυρίαρχοι κι αν έδειχναν οι Θάντερ την περσινή σεζόν, το εντυπωσιακό είναι πως μάλλον… τώρα μάλλον αρχίζουν να δείχνουν τι πραγματικά μπορούν να γίνουν. Η πιο νεανική πρωταθλήτρια ομάδα από την εποχή των Μπλέιζερς του 1971 διατήρησε σχεδόν ακέραιο τον βασικό της κορμό, ενώ προσθέτει και τον Νίκολα Τόπιτς, το Νο.12 του Draft 2024, που έχασε ολόκληρη την περασμένη χρονιά λόγω τραυματισμού. Με αυτά τα δεδομένα, δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς ομάδα στη Δύση –πέρα ίσως από το Ντένβερ– που να μπορεί να τους σταματήσει στα playoffs. Η Οκλαχόμα έχει βάλει τις βάσεις για μια νέα δυναστεία, και η σεζόν 2025-26 μοιάζει σαν φυσική συνέχεια μιας ομάδας που θέλει να γράψει ιστορία με back-to-back τίτλους.
Αστέρι... o Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ επιστρέφει μετά από μια χρονιά ονειρική, στην οποία αναδείχθηκε MVP του NBA, έχοντας μέσο όρο 32,7 πόντους, 6,4 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 1,7 κλεψίματα. Φυσικά το αποκορύφωμα ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον ίδιο να αναδεικνύεται και ο πολυτιμότερος παίκτης των Τελικών
Προπονητής... o Μαρκ Ντεϊνό είναι ο άνθρωπος που ενσαρκώνει τη νέα εποχή των Θάντερ. Ξεκίνησε από τη G League το 2014, «μεγάλωσε» μέσα στον οργανισμό της Οκλαχόμα και το 2020 ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή, σε μια περίοδο πλήρους rebuilding. Η προσωπική κορυφή ήρθε το 2024, όταν αναδείχθηκε και Coach of the Year, ενώ η συνέχεια ήταν ακόμα πιο λαμπρή, καθώς οδήγησε τους Θάντερ στον πρώτο τους τίτλο από τη μετεγκατάσταση στην Οκλαχόμα Σίτι.
Πρόβλεψη... Μετά την κατάκτηση του πρώτου τους πρωταθλήματος από τότε που μετακόμισαν στην Οκλαχόμα Σίτι το 2008, οι Θάντερ στοχεύουν να γίνουν η πρώτη ομάδα που θα καταφέρει back-to-back τίτλους μετά τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς της σεζόν 2017-18.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, 68.3 εκατ. δολάρια
Τσετ Χόλμγκρεν, 48.1 εκατ. δολάρια
Τζέιλεν Γουίλιαμς, 48.1 εκατ. δολάρια
Salary Cap: $188,926,058
|Oklahoma City Thunder Roster
|Θέση
|Αρ.
|Παίκτης
|Ύψος
|Ημ. Γέννησης
|G
|23
|Μπρουκς Μπάρνχαϊζερ (TW)
|1.98 μ.
|2 Μαρτίου 2002
|C
|15
|Μπράντεν Κάρλσον (TW)
|2.13 μ.
|14 Ιουνίου 1999
|G
|9
|Άλεξ Καρούσο
|1.96 μ.
|28 Φεβρουαρίου 1994
|F
|13
|Ουσμάν Ντιένγκ
|2.08 μ.
|21 Μαΐου 2003
|G
|5
|Λουγκέντζ Ντορτ
|1.93 μ.
|19 Απριλίου 1999
|G
|2
|Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ
|1.98 μ.
|12 Ιουλίου 1998
|F/C
|55
|Αϊζέια Χάρτενσταϊν
|2.13 μ.
|5 Μαΐου 1998
|F/C
|7
|Τσετ Χόλμγκρεν
|2.16 μ.
|1 Μαΐου 2002
|G
|11
|Αϊζέια Τζο
|1.96 μ.
|2 Ιουλίου 1999
|G
|25
|Ατζέι Μίτσελ
|1.93 μ.
|25 Ιουνίου 2002
|C
|12
|Τόμας Σόρμπερ (Τραυματίας)
|2.06 μ.
|25 Δεκεμβρίου 2005
|G
|44
|Νίκολα Τόπιτς (Τραυματίας)
|1.98 μ.
|10 Αυγούστου 2005
|G
|22
|Κέισον Γουάλας
|1.93 μ.
|7 Νοεμβρίου 2003
|G
|21
|Άαρον Γουίγκινς
|1.98 μ.
|2 Ιανουαρίου 1999
|F
|8
|Τζέιλεν Γουίλιαμς
|1.98 μ.
|14 Απριλίου 2001
|F
|6
|Τζέιλιν Γουίλιαμς
|2.08 μ.
|29 Ιουνίου 2002
|G/F
|34
|Κένριτς Γουίλιαμς (Τραυματίας)
|2.01 μ.
|2 Δεκεμβρίου 1994
|G
|3
|Κρις Γιούνγκμπλατ (TW)
|1.93 μ.
|2 Σεπτεμβρίου 2002
Ντένβερ Νάγκετς: Με τον Γιόκιτς πάντα θα είναι διεκδικητές
Οι Νάγκετς, πρωταθλητές του 2023, παραμένουν μια από τις πιο δύσκολες ομάδες για να τις «τελειώσεις» όσο έχουν στο πλευρό τους τον ημίθεο τους, τον τρις MVP Νίκολα Γιόκιτς. Παρά τον αποκλεισμό τους σε επτά παιχνίδια από τους Θάντερ στα ημιτελικά της Δύσης, το Ντένβερ εξακολουθεί να εκπέμπει αύρα ομάδας που μπορεί να επιστρέψει στην κορυφή οποιαδήποτε στιγμή. Μάλιστα συζητήθηκε έντονα και στην Ελλάδα το καλοκαίρι, καθώς έκοψε τα όνειρα του Παναθηναϊκού για τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, τον οποίο κράτησε στο ΝΒΑ. Παράλληλα, κατάφερε να ξεφορτωθεί ένα από τα πιο «βαριά» συμβόλαια της λίγκας, στέλνοντας τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ στο Μπρούκλιν.
Αστέρι... Ο Νίκολα Γιόκιτς συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει «μεγάλος παίκτης». Ο Σέρβος μάγος του Ντένβερ έγινε ο πρώτος στην ιστορία του NBA που βρέθηκε στην πρώτη τριάδα σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ μέσα στην ίδια σεζόν με 29,6 πόντους, 12,7 ριμπάουντ και 10,2 ασίστ κατά μέσο όρο. Μπορεί ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να κατέκτησε το βραβείο του MVP, όμως κανείς δεν θα διαφωνούσε πως ο Γιόκιτς άξιζε εξίσου να το κρατήσει για τέταρτη φορά σε πέντε χρόνια. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, δεν υπάρχει αμφιβολία ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου αυτή τη στιγμή.
Προπονητής... Ο Ντέιβιντ Άντελμαν αποτελεί το νέο πρόσωπο στον πάγκο των Νάγκετς, αλλά μόνο τυπικά είναι «νέος». Βρίσκεται στον οργανισμό από το 2017 ως μέλος του επιτελείου του Μάικλ Μαλόουν και γνωρίζει τη νοοτροπία της ομάδας όσο λίγοι. Τον Απρίλιο του 2025 ανέλαβε χρέη υπηρεσιακού προπονητή μετά την αποχώρηση του Μαλόουν και μέσα σε λίγες εβδομάδες οι Νάγκετς τον επιβράβευσαν επίσημα, δίνοντάς του τα ηνία της ομάδας ως μόνιμο head coach.
Πρόβλεψη... Πάντα είναι μία υπολογίσιμη δύναμη. Με τον Γιόκιτς οδηγό έχει στο τσεπάκι τα play offs αποτελώντας ανέκαθεν έναν από τους πιο απαιτητικούς αντιπάλους. Κάτι λιγότερο από τα ημιτελικά της Δύσης θα θεωρηθεί αποτυχία.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
Νίκολα Γιόκιτς, 55.2 εκατ. δολάρια
Τζαμάλ Μάρεϊ, 51.9 εκατ. δολάρια
Άαρον Γκόρντον, 34.5 εκατ. δολάρια
Salary Cap: $204,123,197
|Denver Nuggets Roster
|Θέση
|Αρ.
|Παίκτης
|Ύψος
|Ημ. Γέννησης
|G
|19
|Ταμάρ Μπέιτς (TW)
|1.96 μ.
|21 Φεβρουαρίου 2003
|G
|0
|Κρίστιαν Μπράουν
|1.98 μ.
|17 Απριλίου 2001
|G/F
|00
|Μπρους Μπράουν
|1.93 μ.
|15 Αυγούστου 1996
|F
|32
|Άαρον Γκόρντον
|2.03 μ.
|16 Σεπτεμβρίου 1995
|G/F
|10
|Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ
|1.96 μ.
|16 Μαρτίου 1992
|F
|14
|Ντάρον Χολμς ΙΙ
|2.08 μ.
|15 Σεπτεμβρίου 2002
|F
|23
|Κάμερον Τζόνσον
|2.03 μ.
|3 Μαρτίου 1996
|C
|15
|Νίκολα Γιόκιτς
|2.11 μ.
|19 Φεβρουαρίου 1995
|G
|9
|Κέρτις Τζόουνς (TW)
|1.93 μ.
|4 Οκτωβρίου 2001
|F
|21
|Σπένσερ Τζόουνς (TW)
|2.01 μ.
|14 Ιουνίου 2001
|G
|27
|Τζαμάλ Μάρεϊ
|1.93 μ.
|23 Φεβρουαρίου 1997
|F/C
|22
|Ζικ Ννάτζι
|2.06 μ.
|9 Ιανουαρίου 2001
|G
|24
|Τζέιλεν Πίκκετ
|1.88 μ.
|22 Οκτωβρίου 1999
|G
|3
|Τζούλιαν Στράουδερ
|1.98 μ.
|18 Απριλίου 2002
|F
|5
|Χάντερ Τάισον (Τραυματίας)
|2.03 μ.
|13 Ιουνίου 2000
|C
|17
|Γιονας Βαλαντσιούνας
|2.11 μ.
|6 Μαΐου 1992
|G
|8
|Πέιτον Γουότσον
|2.01 μ.
|11 Σεπτεμβρίου 2002
Μινεσότα Τίμπεργουλβς: Μπορούν το κάτι παραπάνω;
Ο βασικός κορμός των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με τους Άντονι Έντουαρντς, Ρούντι Γκομπέρ και Τζούλιους Ραντλ προσφέρει στην ομάδα ένα τρίο ικανό να κοντράρει τους κορυφαίους της Δύσης. Το μεγάλο ερώτημα όμως παραμένει: Έχουν αρκετό βάθος στο ρόστερ για να κάνουν το επόμενο βήμα και να μπουν σοβαρά στη διεκδίκηση των playoffs; Η μοναδική αξιοσημείωτη κίνηση των «Λύκων» το καλοκαίρι ήταν η απώλεια του Νίκειλ Αλεξάντερ-Γουόκερ, που μετακινήθηκε στους Άτλαντα Χοκς μέσω sign-and-trade. Αντί να προσπαθήσουν να τον κρατήσουν, οι Τίμπεργουλβς επέλεξαν να ανανεώσουν τα συμβόλαια του Ναζ Ριντ, νικητή του βραβείου Sixth Man of the Year 2023-24, και του Τζούλιους Ραντλ.
Αστέρι... Ο Άντονι Έντουαρντς έκανε ένα σημαντικό βήμα μπροστά την περασμένη σεζόν, με 27,6 πόντους κατά μέσο όρο και 39,5% στα τρίποντα. Ωστόσο, στους αγώνες playoffs απέναντι στην Οκλαχόμα Σίτι, δεν κατάφερε να βρει ρυθμό, μένοντας στους 23 πόντους κατά μέσο όρο και με μόλις 28,2% στα τρίποντα. Δεν υπάρχει λόγος να μην θεωρηθεί ως ο παίκτης που μπορεί να διεκδικήσει το επόμενο βραβείο MVP, ειδικά αν συνεχίσει την ανοδική του πορεία. Αν τα καταφέρει, θα γίνει τέταρτη συνεχόμενη φορά από τη συγκεκριμένη division που ένα αστέρι της θα κερδίζει το κορυφαίο ατομικό βραβείο
Προπονητής... Ο Κρις Φιντς βρίσκεται στον πάγκο των Τίμπεργουλβς για έκτη σεζόν, έχοντας καθιερωθεί ως η σταθερή ηγετική φιγούρα της ομάδας. Με ρεκόρ 209-160 μέχρι σήμερα, έχει χτίσει μια ομάδα που βασίζεται στον κορμό των Έντουαρντς, Γκομπέρ και Ραντλ και συνδυάζει εμπειρία με νεανική ενέργεια.
Πρόβλεψη... Οι Τίμπεργουλβς μπαίνουν στη σεζόν 2025-26 με σχεδόν την ίδια βασική πεντάδα και rotation όπως πέρσι, ελπίζοντας να κάνουν το επόμενο βήμα. Παρά το γεγονός ότι το ρόστερ τους δεν έχει αλλάξει δραματικά, παραμένουν μια ομάδα που κανείς δεν θέλει να συναντήσει στα playoffs.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
Άντονι Έντουαρντς, 48.9 εκατ. δολάρια
Ρούντι Γκομπέρ, 36.5 εκατ. δολάρια
Τζούλιους Ραντλ, 33.3 εκατ. δολάρια
Salary Cap: $237,379,633
|Minnesota Timberwolves Roster
|Θέση
|Αρ.
|Παίκτης
|Ύψος
|Ημ. Γέννησης
|C
|19
|Ζοάν Μπέρινγκερ
|2.08 μ.
|11 Νοεμβρίου 2006
|G
|22
|Τζέιλεν Κλαρκ
|1.93 μ.
|13 Οκτωβρίου 2001
|G
|10
|Μάικ Κόνελι Τζούνιορ
|1.83 μ.
|11 Οκτωβρίου 1987
|G
|4
|Ρομπ Ντίλιγχαμ
|1.91 μ.
|4 Ιανουαρίου 2005
|G
|0
|Ντόντε ΝτιΒιντσένζο
|1.93 μ.
|31 Ιανουαρίου 1997
|G
|5
|Άντονι Έντουαρντς
|1.93 μ.
|5 Αυγούστου 2001
|F
|25
|Ενρίκε Φρίμαν (TW)
|2.01 μ.
|29 Ιουλίου 2000
|C
|27
|Ρούντι Γκομπέρ
|2.16 μ.
|26 Ιουνίου 1992
|G
|8
|Μπόουνς Χάιλαντ
|1.88 μ.
|14 Σεπτεμβρίου 2000
|G/F
|7
|Τζο Ίνγκλς
|2.03 μ.
|2 Οκτωβρίου 1987
|G
|9
|Τζόνι Τζουζανγκ (TW)
|1.96 μ.
|17 Μαρτίου 2001
|F
|3
|Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς
|2.06 μ.
|29 Σεπτεμβρίου 2000
|F
|33
|Λέοναρντ Μίλερ
|2.08 μ.
|26 Νοεμβρίου 2003
|F/C
|30
|Τζούλιους Ραντλ
|2.06 μ.
|29 Νοεμβρίου 1994
|F/C
|11
|Ναζ Ριντ
|2.06 μ.
|26 Αυγούστου 1999
|G/F
|1
|Τέρενς Σάντον Τζούνιορ
|1.98 μ.
|30 Ιουλίου 2000
|C
|44
|Ρόκο Ζικάρσκι (TW)
|2.21 μ.
|11 Ιουλίου 2006
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς: Η συνύπαρξη βετεράνων και νέων για να έρθει η... άνοιξη
Το καλοκαίρι οι Μπλέιζερς κινήθηκαν δυνατά, με τις δύο μεγαλύτερες προσθήκες να είναι ο 35χρονος πρώην All-Star Τζρου Χόλιντεϊ και ο Ντέιμιαν Λίλαρντ, που επέστρεψε στην ομάδα όπου πέρασε τις πρώτες 11 σεζόν της καριέρας του μετά από το «διαζύγιο» με τους Μπακς. Ο Λίλαρντ όμως θα χάσει τη φετινή σεζόν καθώς συνεχίζει την αποθεραπεία από τη ρήξη Αχίλλειου που υπέστη πέρσι στα playoffs. Ο Χόλιντεϊ ήρθε με ανταλλαγή που έστειλε τον Άνφερνι Σάιμονς στη Βοστώνη, ενώ το Πόρτλαντ ενίσχυσε και τη ρακέτα του με τον Κινέζο σέντερ Γιανγκ Χάνσεν, 16η επιλογή του draft. Παρά τις απώλειες του Σίμονς και του ΝτεΆντρε Έιτον, η ομάδα διατηρεί κάποια δυνατά «ατού» γύρω από τα οποία μπορεί να χτίσει, όπως ο Σέιντον Σαρπ, ο Ντένι Άβντια και ο Τουμάνι Καμάρα.
Αστέρι... Αν οι Μπλέιζερς θέλουν να σπάσουν το αρνητικό σερί τους στα playoffs, θα χρειαστούν σημαντική παραγωγή από τον βετεράνο Τζρου Χόλιντεϊ. Πέρσι στη Βοστώνη μέτρησε μόλις 11,1 πόντους και 3,9 ασίστ, οι χειρότεροι αριθμοί του σε αυτά τα στατιστικά από την rookie σεζόν του το 2009-10. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει κορυφαίος αμυντικός, έτοιμος να προσφέρει εμπειρία και σταθερότητα, ακόμα κι αν δεν βρίσκεται πια στο peak της καριέρας του.
Προπονητής... Ο Τσόνσι Μπίλιπς βρίσκεται στην πέμπτη σεζόν του στον πάγκο των Μπλέιζερς, με απολογισμό 117-211. Η πορεία του στην ομάδα έχει σημαδευτεί από ανακατατάξεις και rebuilding,ενώ προσπαθεί να ηγηθεί της προσπάθειας επαναφοράς των Μπλέιζερς στα playoffs και να χτίσει ένα ανταγωνιστικό μέλλον γύρω από το ταλέντο της ομάδας με τη συνύπαρξη νέων και βετεράνων.
Πρόβλεψη... Οι Μπλέιζερς μπαίνουν στη σεζόν 2025-26 με στόχο να επιστρέψουν στα playoffs για πρώτη φορά από το 2021, μετά από μία σεζόν όπου κέρδισαν μόλις 36 παιχνίδια.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
Τζρου Χόλιντεϊ, 33.6 εκατ. δολάρια
Τζέραμι Γκραντ, 32 εκατ. δολάρια
Σέντον Σαρπ, 22.5 εκατ. δολάρια
Salary Cap: $197,113,678
|Portland Trail Blazers Roster
|Θέση
|Αρ.
|Παίκτης
|Ύψος
|Ημ. Γέννησης
|F
|8
|Ντένι Άβντια
|2.06 μ.
|3 Ιανουαρίου 2001
|F
|33
|Τουμάνι Καμάρα
|2.01 μ.
|8 Μαΐου 2000
|G/F
|91
|Σίντι Σισόκο (TW)
|1.98 μ.
|2 Απριλίου 2004
|C
|23
|Ντόνοβαν Κλίγκαν
|2.18 μ.
|23 Φεβρουαρίου 2004
|F
|9
|Τζεράμι Γκραντ
|2.01 μ.
|12 Μαρτίου 1994
|G
|00
|Σκουτ Χέντερσον
|1.91 μ.
|3 Φεβρουαρίου 2004
|G
|5
|Τζρου Χόλιντεϊ
|1.93 μ.
|12 Ιουνίου 1990
|G
|0
|Ντάμιαν Λίλαρντ (Τραυματίας)
|1.88 μ.
|15 Ιουλίου 1990
|G/F
|2
|Κέλεμπ Λοβ (TW)
|1.93 μ.
|27 Σεπτεμβρίου 2001
|F
|24
|Κρις Μάρεϊ
|2.03 μ.
|19 Αυγούστου 2000
|C
|26
|Ντουόπ Ριθ
|2.06 μ.
|26 Ιουνίου 1996
|G/F
|21
|Ραγιάν Ρούπερτ
|1.98 μ.
|31 Μαΐου 2004
|G
|17
|Σέιντον Σαρπ
|1.96 μ.
|30 Μαΐου 2003
|G/F
|4
|Ματίς Θίμπουλ
|1.96 μ.
|4 Μαρτίου 1997
|F/C
|35
|Ρόμπερτ Γουίλιαμς III
|2.06 μ.
|17 Οκτωβρίου 1997
|G
|1
|Μπλέικ Γουέσλι
|1.91 μ.
|16 Μαρτίου 2003
|C
|16
|Γιαν Χάνσεν
|2.16 μ.
|26 Ιουνίου 2005
Γιούτα Τζαζ: Όλο rebuilding και στο βάθος... Μάρκανεν!
Οι Γιούτα Τζαζ ξεκινούν τη σεζόν με στόχο την ανανέωση και την επιστροφή στην ανατγωνιστική πλευρά της Δυτικής Περιφέρειας, αφού αντάλλαξαν τον Κόλιν Σεξτον στους Σάρλοτ Χόρνετς για τον Γιουσούφ Νούρκιτς και απελευθέρωσαν τον Τζόρνταν Κλάρκσον, ανοίγοντας χώρο για τον νέο πυρήνα νεαρών παικτών. Η ομάδα έκανε αίσθηση στο draft με την επιλογή του Άις Μπέιλι στο Νο5, έναν πολύ ταλαντούχο φόργουορντ, ενώ ενίσχυσε περαιτέρω το ρόστερ με τους Ζορζ Νιάνγκ, Κέβιν Λοβ και Κάιλ Άντερσον, συνδυάζοντας εμπειρία και φρεσκάδα για μια δυνατή σεζόν.
Αστέρι... Ο Λάουρι Μάρκανεν είναι ικανός να ανεβάσει μια contending ομάδα, το είδαμε και στο πρόσφατο EuroBasket, αλλά η παρουσία του στην Γιούτα μοιάζει σχεδόν ως εμπόδιο, αφού η ομάδα δεν κατάφερε να τον ανταλλάξει για σημαντικά ανταλλάγματα. Ο Μάρκανεν είναι ο καλύτερος παίκτης και ο τοπ σκόρερ, αλλά χρειάζεται στήριξη. Στο μεταξύ, ο Άις Μπέιλι ξεχωρίζει ως ο πιθανότερος κύριος σκόρερ και δημιουργός επιθετικού παιχνιδιού, που θα δώσει δομή και ρόλους στο υπόλοιπο ρόστερ.
Προπονητής... Ο Γουιλ Χάρντι ανέλαβε το 2022, ως ο πρώτος προπονητής που προσλήφθηκε υπό τη νέα ιδιοκτησία του Ράιαν Σμιθ. Στην τέταρτη σεζόν του στην ομάδα και με ρεκόρ 85-161, ο Χάρντι επικεντρώνεται στην ανάδειξη του νεαρού πυρήνα και την επαναφορά των Τζαζ σε ανταγωνιστικό επίπεδο στη Δυτική Περιφέρεια. Η διοίκηση έδειξε εμπιστοσύνη στο έργο του, υπογράφοντας στις 5 Μαΐου 2025 επέκταση πολυετούς συμβολαίου που τον δεσμεύει μέχρι τη σεζόν 2031.
Πρόβλεψη... Δύσκολα τα πραγματα.Μετά το χειρότερο ρεκόρ του πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν και την απώλεια των κορυφαίων επιλογών του draft 2025, Κούπερ Φλαγκ και Ντάιλαν Χάρπερ, η Γιούτα δεν φαίνεται κοντά στο να διεκδικήσει κάτι σημαντικό φέτος και μάλλον θα συνεχίσει τη διαδικασία αναδόμησης.
Τρία μεγαλύτερα συμβόλαια:
Λάουρι Μάρκανεν, 48.9 εκατ. δολάρια
Γιουσούφ Νούρκιτς, 17.5 εκατ. δολάρια
Άις Μπέιλι, 10.3 εκατ. δολάρια
Salary Cap: $144,085,751
|Utah Jazz Roster
|Θέση
|Αρ.
|Παίκτης
|Ύψος
|Ημ. Γέννησης
|G/F
|2
|Κάιλ Άντερσον
|2.03 μ.
|20 Σεπτεμβρίου 1993
|F
|19
|Άις Μπέιλι
|2.06 μ.
|13 Αυγούστου 2006
|G
|13
|Γουόλτερ Κλέιτον Τζούνιορ
|1.93 μ.
|6 Μαρτίου 2003
|G
|8
|Αϊζάια Κόλιερ
|1.93 μ.
|8 Οκτωβρίου 2004
|C
|22
|Κάιλ Φιλιπόφσκι
|2.11 μ.
|7 Οκτωβρίου 2003
|G
|3
|Κεγιόντε Τζορτζ
|1.93 μ.
|8 Νοεμβρίου 2003
|G
|16
|Ηλία Χάρκλες (TW)
|1.91 μ.
|3 Φεβρουαρίου 2000
|F
|0
|Τέιλορ Χέντρικς
|2.06 μ.
|22 Νοεμβρίου 2003
|C
|24
|Ουόκερ Κέσλερ
|2.18 μ.
|26 Ιουλίου 2001
|F/C
|42
|Κέβιν Λοβ
|2.08 μ.
|7 Σεπτεμβρίου 1988
|F/C
|23
|Λάουρι Μάρκανεν
|2.16 μ.
|22 Μαΐου 1997
|G/F
|10
|Σβιάτοσλαβ Μιχάιλιουκ
|2.01 μ.
|10 Ιουνίου 1997
|F
|31
|Ζορζ Νιάνγκ
|1.98 μ.
|17 Ιουνίου 1993
|C
|30
|Τζούσουφ Νούρκιτς
|2.11 μ.
|23 Αυγούστου 1994
|F
|28
|Μπραις Σενσάμπαου
|1.98 μ.
|30 Οκτωβρίου 2003
|G
|17
|Τζον Τόντζε (TW)
|1.93 μ.
|23 Απριλίου 2001
|F/C
|34
|Όσκαρ Τσιέμπουε (TW)
|2.03 μ.
|27 Νοεμβρίου 1999
|F
|5
|Κόντι Γουίλιαμς
|2.03 μ.
|20 Νοεμβρίου 2004