Σα να πηγαίνεις στο... Βιετνάμ!

Η βία, φυσική και λεκτική, ήταν ένα βασικό χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής. Το αγγλικό ποδόσφαιρο βίωνε την έξαρση του χουλιγκανισμού, αλλά οι αγώνες ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες ήταν κάτι άλλο. Ήταν σκηνές σχεδόν πολεμικές, στις εξέδρες και στους γύρω δρόμους των γηπέδων. Αντικείμενα πετούσαν από τη μία πλευρά στην άλλη – μπαλάκια του γκολφ με καρφιά, αναπτήρες, ακόμη και καθίσματα. Οι αποδοκιμασίες και τα χλευαστικά συνθήματα ξεκινούσαν από την προθέρμανση και κορυφώνονταν σε κάθε αμφισβητούμενη φάση.

Ταυτόχρονα, η βία είχε και ψυχολογική διάσταση. Οι κοροϊδίες και οι προσβολές ξεπερνούσαν τα αποδεκτά όρια, με αποκορύφωμα τα χλευαστικά τραγούδια για την τραγωδία του Μονάχου. Ο θάνατος, η τραγωδία, ο πόνος – όλα γίνονταν εργαλεία προσβολής. Οπαδοί έχτιζαν την ταυτότητά τους με βάση το μίσος για τον «άλλον». Η ανάγκη για υπεροχή σε ένα ζοφερό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον έκανε τα παιχνίδια αυτά να μοιάζουν σαν πεδίο μάχης: εκεί όπου μπορούσες να «νικήσεις» έστω και για λίγο.

Η ίδια η Βρετανία των ’80s, υπό τη διακυβέρνηση Θάτσερ, γέμιζε οργή και απελπισία. Η Λίβερπουλ αντιμετώπιζε την ανεργία και την κοινωνική παρακμή, ενώ η κυβέρνηση την είχε χαρακτηρίσει πόλη προς «ελεγχόμενη παρακμή». Σε αυτό το πλαίσιο, η νίκη στο ποδόσφαιρο ήταν ένας από τους λίγους τρόπους να αντλήσει κανείς περηφάνια. Η αντιπαλότητα, λοιπόν, φορτιζόταν με ταξική, πολιτική και πολιτισμική ένταση. Ο Άτκινσον, προπονητής της Γιουνάιτεντ πριν την εποχή Φέργκιουσον δεν υπερέβαλλε: κάθε παιχνίδι ήταν πόλεμος χαρακωμάτων.

Οι αναμετρήσεις μεταξύ Λίβερπουλ και Γιουνάιτεντ τη δεκαετία του ’80 είχαν συχνά κάτι πιο σημαντικό από βαθμούς – ήταν συμβολικές μάχες ηθικής ανωτερότητας. Κάθε νίκη λειτουργούσε ως απόδειξη υπεροχής, κάθε ήττα ως εθνική καταστροφή. Οι οπαδοί δεν πανηγύριζαν απλώς· δικαιώνονταν. Η βία γινόταν μέρος της τελετουργίας, με τα γήπεδα να μετατρέπονται σε ρωμαϊκές αρένες και το κοινό σε φανατισμένο πλήθος.

Ο «πόλεμος» αυτός ήταν και πόλεμος ταυτότητας. Ο Άτκινσον, όπως και άλλοι της εποχής, ένιωθε το βάρος των προσδοκιών, των ιστορικών αποσκευών και της κοινωνικής πίεσης. Κάθε αγώνας απέναντι στη Λίβερπουλ δεν ήταν απλώς ευκαιρία για νίκη, ήταν ευκαιρία για εκδίκηση, για εξιλέωση, για αποκατάσταση της τάξης.

Η φυλετική αντιπαλότητα είχε ξεφύγει και εκτός γηπέδου και συνεχίστηκε και μέσα. εκτοξεύθηκαν αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και τα διαβόητα μπαλάκια του γκολφ με καρφιά, τα οποία περιγράφηκαν από την Daily Express ως «βλήματα μίσους». Ο Ρον Άτκινσον είχε παρομοιάσει το να πηγαίνει κανείς στο Άνφιλντ σαν να ήταν τα στρατεύματα των ΗΠΑ που πήγαιναν στο Βιετνάμ. Στον ημιτελικό Κυπέλλου το 1985, καθώς η ομάδα κατέβαινε από το πούλμαν, κάποιος έριξε... δακρυγόνα. Ο Άτκινσον έτρεξε πανικόβλητος μέσα από τον διάδρομο και βγήκε στο γήπεδο από την ταραχή του.

Αρκετοί οπαδοί χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά, η ατμόσφαιρα αποπνικτική. Τραγούδια, συνθήματα και ύβρεις ανταλλάσσονταν ακατάπαυστα από δύο κόσμους που πολλοί δεν θα δίσταζαν να καταφύγουν στη βία. Ήταν τρομακτικό, δεν υπάρχει αμφιβολία, ειδικά όταν προσπαθούσες να αποφύγεις τα ιπτάμενα αντικείμενα, αλλά ήταν μια εποχή όπου η αντιπαλότητα είχε ξεχειλίσει. Η περηφάνια και το αίσθημα ταυτότητας έπαιζαν τεράστιο ρόλο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο με τόσο λίγες ευκαιρίες για τους ανθρώπους στον βόρειο άξονα της χώρας.

Η ατμόσφαιρα θύμιζε ρωμαϊκή αρένα, με το πλήθος να ζητωκραυγάζει τους μονομάχους. Κοροϊδίες και αποδοκιμασίες αναμιγνύονταν με κραυγές ενθουσιασμού και ενίσχυσης. Ήταν τόσο δυνατή και τόσο έντονη που μπορούσες να την κόψεις με το μαχαίρι, με τον θόρυβο να συναγωνίζεται τις αίθουσες του Βαλχάλα. Η Γιουνάιτεντ προηγήθηκε, καθώς ο Μπράιαν Ρόμπσον σούταρε έπειτα από κόρνερ και η μπάλα βρήκε στη φτέρνα του Μαρκ Χιουζ και κατέληξε στα δίχτυα του Γκρόμπελαρ. Πανδαιμόνιο επικράτησε στη μια πλευρά του Γκούντισον Παρκ, ενώ οι φίλοι της Λίβερπουλ εξοργίζονταν που η Γιουνάιτεντ πήγαινε για άλλη μια «κλοπή» νίκης.

Καθώς ο χρόνος τελείωνε και η Λίβερπουλ πίεζε, ένα «ένα-δύο» ανάμεσα στον Φιλ Νιλ και τον Ρόνι Γουίλαν κατέληξε σε ένα εξαιρετικό σουτ από τον τελευταίο που κατέληξε στα δίχτυα του Γκάρι Μπέιλι. Το 1-1, τρία λεπτά πριν τη λήξη, προκάλεσε έκρηξη ενθουσιασμού στην εξέδρα των «κόκκινων».

Το «You’ll Never Walk Alone» αντήχησε δυνατά, καθώς οι κοροϊδίες άλλαξαν στρατόπεδο και οι φίλοι της Γιουνάιτεντ ένιωσαν το σοκ μιας καθυστερημένης ισοφάρισης. Ανάμεσα στον πανηγυρισμό, ένας κόκκινος πυρσός εκτοξεύτηκε στον γκρίζο ουρανό πάνω από το Γκούντισον, πριν τελικά πέσει στο γήπεδο. Ο Νταλγκλίς βγάζει μια πάσα-διαβήτη στον Ρας, ο οποίος προσπαθεί να «σπάσει την κατάρα» και να σκοράρει επιτέλους κατά της Γιουνάιτεντ (είναι αξιοσημείωτο ότι η Γιουνάιτεντ ήταν από τις λίγες ομάδες απέναντι στις οποίες ο Ρας δεν είχε σκοράρει). Όμως, ο Μπέιλι απέκρουσε και η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι, χωρίς να υπολογίσει ότι ο Πολ Γουόλς βρισκόταν εκεί για να τη σπρώξει στα δίχτυα.

Ακολούθησαν έξαλλες διαμαρτυρίες από την εξέδρα της Γιουνάιτεντ, καθώς ο επόπτης είχε σηκώσει τη σημαία για οφσάιντ. Όμως, τίποτα δεν άλλαξε, το γκολ μέτρησε κανονικά, πράγμα που σήμαινε ότι οι δύο ομάδες θα τα ξαναέλεγαν την Τετάρτη στο Μέιν Ρόουντ.

Αν η ατμόσφαιρα στο Γκούντισον Παρκ ήταν «άγρια», τότε η ρεβάνς ήταν... πυρηνική. Μόνο και μόνο βλέποντας τα στιγμιότυπα στο YouTube, μπορεί κανείς να νιώσει την ένταση μέσα από τον ήχο. Ο Στιβ Κάρι της Express το αποκάλεσε «η ωμή ενσάρκωση του καλύτερου που έχει να προσφέρει το βρετανικό ποδόσφαιρο». Ένα αυτογκόλ του Πολ ΜακΓκραθ έδωσε προβάδισμα 1-0 στη Λίβερπουλ στο ημίχρονο. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι 2-0, αν ο Στιβ Νίκολ δεν είχε χάσει μια τεράστια ευκαιρία που θα έδινε στους «κόκκινους» μεγαλύτερο προβάδισμα.

Όπως συνήθιζε πάντα, ο Μπράιαν Ρόμπσον σήκωσε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις πλάτες του στο δεύτερο ημίχρονο, οδηγώντας την σε μια εξαιρετική ανατροπή. Πρώτα, με έναν «πύραυλο» από τα 25 μέτρα που πέρασε σαν σφαίρα δίπλα από τον εξουδετερωμένο Μπρους Γκρόμπελαρ. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε όταν ο Μαρκ Χιουζ σημείωσε το νικητήριο γκολ, κλείνοντας θέση για τη Γιουνάιτεντ στον τελικό, όπου θα αντιμετώπιζε την Έβερτον. Ακολούθησε εισβολή στον αγωνιστικό χώρο από τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ, οι οποίοι έδειξαν την εκτίμησή τους στον αρχηγό τους, Μπράιαν Ρόμπσον, σηκώνοντάς τον στους ώμους και κουβαλώντας τον εκτός γηπέδου.

