Οταν το χάος... σκοράρει στο ντέρμπι της Πόλης!

Η αντιπαλότητα ανάμεσα στη Γαλατααράι και την Μπεσίκτας είναι μια από τις πιο εκρηκτικές και φορτισμένες στο τουρκικό ποδόσφαιρο. Ξεχωρίζει για τη διαρκή ένταση, αλλά και τις επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Η ιστορία της αντιπαλότητας ξεκινά από τις αρχές του 20ού αιώνα. Η Γαλατά, κουβαλούσε από την αρχή ένα πιο «ελιτίστικο» προφίλ, με σύνδεση με τη μορφωμένη αστική τάξη και έντονο συμβολισμό δυτικοφιλίας. Αντίθετα, οι «Αετοί», είχαν τις ρίζες τους σε λαϊκές συνοικίες της πόλης και προβάλλονται διαχρονικά ως η ομάδα του «λαού», του δρόμου και των καθημερινών ανθρώπων.

Αυτό το κοινωνικό υπόβαθρο συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας ταξικής αντιπαλότητας, η οποία με τον καιρό πήρε πιο βίαιες και φανατικές διαστάσεις. Σταδιακά, οι αναμετρήσεις των δύο συλλόγων απέκτησαν συμβολικό χαρακτήρα, ως συγκρούσεις δύο διαφορετικών κόσμων. Η ένταση αυτή ενισχύθηκε με τη δημιουργία των Ultras από τη δεκαετία του 1980 και μετά. Από τη μια η «Çarşı», μια αντικομφορμιστική ομάδα, σχεδόν με «πολιτική» ταυτότητα, συχνά με σατυρικό και προκλητικό λόγο. Από την άλλη πλευρά, οι «UltrAslan», οι φανατικοί της Γαλατά, από τα μεγαλύτερα και πιο δραστήρια γκρουπ στην Ευρώπη, με ακραία στοιχεία, επιθετικό στιλ και ισχυρή παρουσία σε όλα τα τμήματα του συλλόγου.

Οι μεταξύ τους αγώνες συχνά συνοδεύονται από σοβαρά επεισόδια, με αποκορύφωμα το διαβόητο ντέρμπι της 22ας Σεπτεμβρίου 2013, όταν ο αγώνας Μπεσίκτας – Γαλατασαράι στο Ολυμπιακό Στάδιο διακόπηκε στις καθυστερήσεις, λόγω μαζικής εισβολής οπαδών των γηπεδούχων στον αγωνιστικό χώρο, μετά την αποβολή του Φελίπε Μέλο και ενώ η ομάδα τους ηττούνταν 2-1. Χιλιάδες οπαδοί συγκρούστηκαν με την αστυνομία, πετώντας καρέκλες και φωτοβολίδες, με το γήπεδο να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Ήταν ένα από τα πιο σοβαρά επεισόδια που έχουν καταγραφεί στην ιστορία του τουρκικού ποδοσφαίρου.

Για τους «Αετούς» ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι αναφορικά με αποφάσεις της διαιτησίας, σε μια εποχή που οι Τούρκοι βίωναν δύσκολες ποδοσφαιρικές στιγμές. Δεκάδες τραυματίες, πολλές συλλήψεις και η εικόνα των οπαδών να συγκρούονται έκανε τον γύρο του κόσμου. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν... ρινγκ, αστυνομικοί με πλήρη εξάρτηση έκαναν εκτεταμένη χρήση χημικών προκαλώντας το απόλυτο χάος. Τραυματίες, λιποθυμίες, εκτεταμένες ζημιές, ενώ τα επεισόδια επεκτάθηκαν και εκτός σταδίου.

Επιθέσεις σε λεωφορεία με οπαδών, συγκρούσεις σε σταθμούς μετρό, μαχαιρώματα και μαζικές συλλήψεις. Σε αγώνες βόλεϊ και μπάσκετ μεταξύ των δύο συλλόγων έχουν σημειωθεί επίσης επεισόδια, δείχνοντας πως η έχθρα δεν περιορίζεται μόνο στο ποδόσφαιρο.

Οι διοικήσεις των ομάδων συχνά ρίχνουν λάδι στη φωτιά, με προκλητικές δηλώσεις ή έμμεσες αναφορές, ενώ τα τουρκικά ΜΜΕ εντείνουν την πόλωση με εμπρηστικούς τίτλους. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει τις Αρχές να απαγορεύσουν την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών στα μεγάλα ντέρμπι, καθώς η αστυνομία συχνά αδυνατεί να ελέγξει την κατάσταση. Η αντιπαλότητα Μπεσίκτας - Γαλατά είναι πλέον κάτι παραπάνω από αθλητική. Και όσο το ποδόσφαιρο στην Τουρκία συνεχίζει να είναι καθρέφτης των κοινωνικών εντάσεων, τέτοιες έχθρες δεν δείχνουν σημάδια εκτόνωσης, αλλά αναζωπύρωσης.