Ο Ιάγο Άσπας και το φαινόμενο της πεταλούδας

Το «φαινόμενο της πεταλούδας» είναι ένας όρος της Θεωρίας του Χάους που περιγράφει πώς μια μικρή, ασήμαντη αλλαγή σε ένα πολύπλοκο σύστημα μπορεί να οδηγήσει σε τεράστιες και απρόβλεπτες συνέπειες. Η φράση "αν μια πεταλούδα κινήσει τα φτερά της στον Αμαζόνιο, μπορεί να φέρει βροχή στην Κίνα" είναι μια ποιητική μεταφορά που εξηγεί την ευαίσθητη εξάρτηση από τις αρχικές συνθήκες σε χαοτικά συστήματα, όπως ο καιρός.

H πεταλούδα της ιστορίας στην προκειμένη περίπτωση είναι ο επιθετικός της Θέλτα, ο οποίος με ένα γκολ κάποτε στο 2009 μπόρεσε να κρατήσει την ομάδα του ζωντανή σε Ισπανία κι Ευρώπη, δρομολογώντας χωρίς καμία επίγνωση το αποψινό ραντεβού. Ο Άσπας βέβαια έχει κάνει πολλά παραπάνω στην καριέρα του κι αν δεν σταθούμε σε εκείνον, τότε πολύ απλά μπορούμε να διαγράψουμε τη σύγχρονη ιστορία των Γαλιθιάνων.

Με πάνω από 500 συμμετοχές με τη γαλάζια φανέλα, ο Ιάγο Άσπας έχει αναρριχηθεί στην κορυφή των θρύλων του ισπανικού κλαμπ, ένας ζωντανός μύθος που στα 38 του χρόνια θα δώσει το «παρών» κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ακόμα κι αν δεν πάρει φανέλα βασικού, ο αρχηγός των Γαλιθιάνων έχει την ποιότητα ώστε να προσφέρει από τον πάγκο και την εμπειρία ώστε να καθοδηγήσει την ομάδα του σε νερά αχαρτογράφητα.

Ήταν με εκείνον ως πρώτο όνομα όταν η Θέλτα κατάφερε να διαγράψει μια ξέφρενη πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Europa League το 2017 προτού αποκλειστεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μια ιστορία που δεδομένα θα ήθελε να επαναλάβει και φέτος. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, το δικό του όνομα κρύβεται πίσω από κάθε μεγάλη επιτυχία του κλαμπ τα τελευταία 15 χρόνια.

Σταθήκαμε στο γκολ του 2009 που αποτέλεσε θρυαλλίδα για όλα όσα θα ακολουθούσαν, όμως για το ραντεβού με τον ΠΑΟΚ ίσως να μην χρειάζεται να ταξιδέψουμε και τόσο πίσω στο χρόνο. Το προηγούμενο καλοκαίρι άλλωστε σφράγισε με δικό του γκολ το εισιτήριο της Θέλτα για την Ευρώπη, όταν έγραψε το τελικό 2-1 επί της Χετάφε στη Μαδρίτη. Για να χαρίσει ξανά στο «Μπαλαΐδος» ελπίδες κι αναμνήσεις από εποχές... EuroCelta!