Θέλτα: Ο Ιάγο Άσπας και το φαινόμενο της πεταλούδας πίσω από την EuroCelta!
Μια φιγούρα στη θεωρία του χάους. Και με ένα δικό του τίναγμα των φτερών προκλήθηκε χιονοστιβάδα. Τα χρόνια που ακολούθησαν σμίλευσαν μια πορεία μοναδική στο χρόνο, ξεχωριστή για κάθε μεταβλητό σύμπαν. Στο «φαινόμενο της πεταλούδας» που έφερε τη Θέλτα στο δρόμο του ΠΑΟΚ για τη League Phase του Europa League, ο Ιάγο Άσπας δρομολόγησε τις εξελίξεις με ένα γκολ πίσω στο μακρινό 2009.
Στην ηλικία των 22 ετών ο Ισπανός φορ θα σκοράρει για τη Θέλτα το πιο κρίσιμο γκολ της σύγχρονης ιστορίας της, εκείνο που την έσωσε από τα «δόντια» του υποβιβασμού στην τρίτη κατηγορία και πιθανότατα από την οικονομική καταστροφή. Τρία χρόνια αργότερα, ως αρχισκόρερ της ομάδας, θα την οδηγούσε πίσω στα σαλόνια της La Liga την οποία έκτοτε δεν αποχωρίστηκε ποτέ ξανά...
Το βράδυ της Πέμπτης (2/10) ο Ιάγο Άσπας θα βρεθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ από ένα διαφορετικό πρίσμα. Αυτή τη φορά δεν είναι ένας ανερχόμενος πιτσιρικάς, ούτε το πρώτο κανόνι της Θέλτα. Είναι όμως κάτι πολύ παραπάνω. Η προσωποποίηση της σύγχρονης ιστορίας της. Ο δικός της μύθος. Κι εκείνος που έβαλε το τρένο στις ράγες. Για την άνοδο της Θέλτα, την καθιέρωση στην Ισπανία, τα χρόνια εξόδου στην Ευρώπη και τελικά στη.... συνάντησή της με τον Δικέφαλο του Βορρά.
Ο Ιάγο Άσπας και το φαινόμενο της πεταλούδας
Το «φαινόμενο της πεταλούδας» είναι ένας όρος της Θεωρίας του Χάους που περιγράφει πώς μια μικρή, ασήμαντη αλλαγή σε ένα πολύπλοκο σύστημα μπορεί να οδηγήσει σε τεράστιες και απρόβλεπτες συνέπειες. Η φράση "αν μια πεταλούδα κινήσει τα φτερά της στον Αμαζόνιο, μπορεί να φέρει βροχή στην Κίνα" είναι μια ποιητική μεταφορά που εξηγεί την ευαίσθητη εξάρτηση από τις αρχικές συνθήκες σε χαοτικά συστήματα, όπως ο καιρός.
H πεταλούδα της ιστορίας στην προκειμένη περίπτωση είναι ο επιθετικός της Θέλτα, ο οποίος με ένα γκολ κάποτε στο 2009 μπόρεσε να κρατήσει την ομάδα του ζωντανή σε Ισπανία κι Ευρώπη, δρομολογώντας χωρίς καμία επίγνωση το αποψινό ραντεβού. Ο Άσπας βέβαια έχει κάνει πολλά παραπάνω στην καριέρα του κι αν δεν σταθούμε σε εκείνον, τότε πολύ απλά μπορούμε να διαγράψουμε τη σύγχρονη ιστορία των Γαλιθιάνων.
Με πάνω από 500 συμμετοχές με τη γαλάζια φανέλα, ο Ιάγο Άσπας έχει αναρριχηθεί στην κορυφή των θρύλων του ισπανικού κλαμπ, ένας ζωντανός μύθος που στα 38 του χρόνια θα δώσει το «παρών» κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ακόμα κι αν δεν πάρει φανέλα βασικού, ο αρχηγός των Γαλιθιάνων έχει την ποιότητα ώστε να προσφέρει από τον πάγκο και την εμπειρία ώστε να καθοδηγήσει την ομάδα του σε νερά αχαρτογράφητα.
Ήταν με εκείνον ως πρώτο όνομα όταν η Θέλτα κατάφερε να διαγράψει μια ξέφρενη πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Europa League το 2017 προτού αποκλειστεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μια ιστορία που δεδομένα θα ήθελε να επαναλάβει και φέτος. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, το δικό του όνομα κρύβεται πίσω από κάθε μεγάλη επιτυχία του κλαμπ τα τελευταία 15 χρόνια.
Σταθήκαμε στο γκολ του 2009 που αποτέλεσε θρυαλλίδα για όλα όσα θα ακολουθούσαν, όμως για το ραντεβού με τον ΠΑΟΚ ίσως να μην χρειάζεται να ταξιδέψουμε και τόσο πίσω στο χρόνο. Το προηγούμενο καλοκαίρι άλλωστε σφράγισε με δικό του γκολ το εισιτήριο της Θέλτα για την Ευρώπη, όταν έγραψε το τελικό 2-1 επί της Χετάφε στη Μαδρίτη. Για να χαρίσει ξανά στο «Μπαλαΐδος» ελπίδες κι αναμνήσεις από εποχές... EuroCelta!
Με την αύρα της EuroCelta
Μπορεί άλλωστε επί εποχής Άσπας η Θέλτα να έχει αναβιώσει ένδοξες στιγμές ευρωπαϊκής πορείας, όμως οι ρίζες υπήρχαν από τις αρχές του αιώνα. Πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 90΄και στις αρχές της χιλιετίας, ο ισπανικός Τύπος είχε βαφτίσει την ομάδα από τη Γαλικία ως «EuroCelta», παρατσούκλι - παράσημο για τις ευρωπαϊκές επιτυχίες της.
Τη σεζόν 19998-1999 οι Ισπανοί είχαν διαγράψει την κορυφαία ευρωπαϊκή πορεία στην ιστορία τους - προτού ξεπεραστεί από την ομάδα του Ιάγο Άσπας -, αποκλείοντας ομάδες όπως η Λίβερπουλ, την οποία είχε πετάξει έξω με συνολικό σκορ 4-1. Την επόμενη σεζόν η Θέλτα επανέλαβε την εντυπωσιακή της επίδοση αφήνοντας εκτός μεγέθη όπως η Γιουβέντους (4-0) και η Μπενφίκα, αποδεικνύοντας πως εκείνα τα χρόνια οι Ισπανοί είχαν αναρριχηθεί στις ευρωπαϊκές κορυφές - όχι ως κομπάρσοι - αλλά ως πρωταγωνιστές.
Το 2000 κατέκτησε το Intertoto για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο UEFA της επόμενης περιόδου, στη μοναδική φορά που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της. Τελικά η κορύφωση της EuroCelta σημειώθηκε το 2004, όταν η ομάδα από τη Γαλικία συμμετείχε για πρώτη και μοναδική φορά σε τελική φάση Champions League, όπου συνδύασε την συμμετοχή της και με μια αξιομνημόνευτη νίκη με 2-1 απέναντι στην κάτοχο του τροπαίου, Μίλαν, στο «Σαν Σίρο».
Η Θέλτα εκπέμπει S.O.S
Μια εικοσαετία αργότερα βέβαια και ο θρύλος της «EuroCelta» παραπέμπει σε περασμένα μεγαλεία. Μεγαλεία τα οποία η Θέλτα μπορεί να άγγιξε ξανά στην εποχή του Ιάγο Άσπας, όμως η φετινή εκδοχή της δεν δίνει την εντύπωση πως μπορεί να αναπαράγει εκείνες τις ιστορικές πορείες. Από τη στιγμή άλλωστε που το πιστόλι εκκίνησης έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της σεζόν, οι Γαλιθιάνοι αγνοούν τη νίκη!
Ο απολογισμός τους μετά τις πρώτες επτά αγωνιστικές στη La Liga είναι απογοητευτικός, με το σύνολο του Κλαούντιο Γκιράλδες να βρίσκεται μια θέση πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού μετρώντας πέντε ισοπαλίες και δυο ήττες! Μια κατάσταση που βγάζει μερικώς νόημα αν αναλογιστεί κανείς πως η Θέλτα δεν έχει καταφέρει να κρατήσει σε κανέναν αγώνα απαραβίαστη την εστία της, ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Ευρώπη!
Στην πρεμιέρα της άλλωστε στο Europa League ηττήθηκε με 2-1 στη Γερμανία από τη Στουτγκάρδη για να δώσει συνέχεια σε ένα αρνητικό σερί που όμοιό του είχε να βιώσει από τη δεκαετία του 50΄! Απέναντι στον ΠΑΟΚ ωστόσο φιλοδοξεί να κάνει μια καινούρια αρχή. Το «Μπαλαΐδος» στην Ισπανία θεωρείται ως μια έδρα επικίνδυνη ακόμα και για τους γίγαντες της Ιβηρικής, όπως οι Ρεάλ, Μπαρτσελόνα κι Ατλέτικο, όμως η φετινή εκδοχή των Γαλιθιάνων δεν θυμίζει σε τίποτα εποχές... EuroCelta.
Και το έδαφος είναι πρόσφορο για τον ΠΑΟΚ ώστε να βάλει με τη σειρά του το λιθαράκι του στον αγωνιστικό κατήφορο που αντιμετωπίζει εδώ και μήνες η παρέα του Ιάγο Άσπας...