Πανιώνιος: 135 Χρόνια Σύλλογος Αιώνιος: Συγκίνησε και ζωντάνεψε μνήμες το ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Novibet για τα γενέθλια του Ιστορικού
Από τη Σμύρνη της καταστροφής και της προσφυγιάς στην Αθήνα. Ο Πανιώνιος εδώ και 135 χρόνια αποτελεί σύμβολο για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.
Ο αιώνιος σύλλογος γιορτάζει και το Gazzetta σε συνεργασία με τη Novibet φέρνουν στις οθόνες σας ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ μέσα από το οποίο ξεπηδούν μνήμες. Τα τρία Κύπελλα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ ζωντανεύουν ξανά μέσα από τα μάτια των μεγάλων πρωταγωνιστών.
Φάνης Χριστοδούλου, Νίκος Αναστόπουλος, Κρις Χουγκάζ, Χρήστος Εμβολιάδης, Φώτης Στρακόσια και φυσικά ο Θωμάς Μαύρος. Προσωπικότητες που έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στο σύλλογο και μιλώντας γι' αυτόν καταλαβαίνεις το πόσο έχει επηρεαστεί η ζωή τους μέσα από το κόκκινο και το μπλε του Ιστορικού.
Ο καλλιτέχνης Αντώνης Κρόμπας μαζί με τους Κωνσταντίνο Καραστεφανή και Γιώργο Αλιμήση δίνουν το δικό τους χρώμα και χαρίζουν ξεχωριστές στιγμές σ' ένα ντοκιμαντέρ 32 λεπτών κυανέρυθρης μαγείας.
Ακολουθούν τα κομμάτια από το ντοκιμαντέρ που ξεχώρισαν και χάρισαν στον κόσμο ιδιαίτερο λόγο για... επιπλέον συγκίνηση.
Χριστοδούλου: «Το να είσαι Πανιώνιος δεν εξηγείται με λόγια»
Ο Φάνης Χριστοδούλου εξηγεί:
«Το να είσαι Πανιώνιος δεν εξηγείται με λόγια. Πρέπει να έχεις περάσει από το σύλλογο για να το νιώσεις. Σίγουρα οι Πανιώνιοι είναι λίγοι, αλλά καλοί. Είναι μια φιλοσοφία ζωής.
Είναι οικογένεια, η οποία σε δένει και δεν μπορείς να αποσπαστείς εύκολα από αυτή την ομάδα.
Στον Πανιώνιο, πρώτη φορά που φόρεσα τη φανέλα, επειδή ήρθα ως έφηβος, ήταν στο ανοιχτό των υποδομών εδώ που σχεδόν βρισκόμαστε τώρα, στο πρωτάθλημα του εφηβικού και ήταν ο πρώτος μου αγώνας.
Το συναίσθημα... Ε, σίγουρα ήταν κάτι ευχάριστο γιατί έφυγα από μια πολύ μικρή ομάδα και ήρθα σε μια μεγαλύτερη. Βέβαια, χωρίς να ξέρω τι θα συμβεί στο μέλλον».
Στο μεγάλο ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Novibet αυτό μιλούν θρυλικές μορφές του Ιστορικού όπως ο Θωμάς Μαύρος.
Ο άνθρωπος που έχει γράψει τη δική του, ξεχωριστή ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, συγκινεί όταν κάνει σαφές ότι «ο Πανιώνιος είναι η ποδοσφαιρική του μάνα κι η ΑΕΚ η γυναίκα μου».
Παράλληλα, εξήγησε το πώς ξεκίνησε η διαδρομή του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Χαρακτηριστικά είπε στο 15.17 του ντοκιμαντέρ:
«Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το απόγευμα, όταν ήμουν 8 χρονών και πήγα στο γήπεδο για πρώτη φορά χωρίς τον πατέρα μου γιατί ήταν άρρωστος. Εκεί με είδε ο Τάκης ο Παπουλίδης με πήρε μέσα, παίξαμε τις κεφαλιές και μου είπε: "Από την επόμενη Κυριακή θα είσαι η μασκότ του Πανιωνίου. Κι έτσι ξεκίνησα την πορεία μου στο ποδόσφαιρο, από εκείνη τη στιγμή».
Μαύρος: «Ο Πανιώνιος είναι η ποδοσφαιρική μου μάνα κι η ΑΕΚ η γυναίκα μου»
Αναστόπουλος για το ιστορικό γκολ στο Πανιώνιος-ΑΕΚ: «Επεσαν δύο πάνω μου, ισοφαρίσαμε και έγινε χαμός»
Το ντοκιμαντέρ αυτό χτίστηκε πάνω στους τρεις πυλώνες της ιστορίας του συλλόγου. Δηλαδή στα τρία Κύπελλα που έχει κατακτήσει σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ο
Στο παρακάτω κομμάτι, ο Νίκος Αναστόπουλος περιγράφει το πώς σκόραρε επί της ΑΕΚ ανοίγοντας το δρόμο για την κατάκτηση του πρώτου Κυπέλλου στην ιστορία του συλλόγου.
«Εμείς όμως δεν το βάλαμε κάτω. Και στο δεύτερο ημίχρονο, στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, έγινε μια πάσα προς εμένα από τον Εμβιλιάδη. Επεσαν δύο της ΑΕΚ πάνω μου, κέρδισα την κόντρα, κέρδισα τη μονομαχία, έκανα μια διαδρομή και φτάνοντας στη μικρή περιοχή, αλλά πλάγια, ο Λάκης ο Στεργιούδας νόμιζε ότι τη μπάλα θα την κόψω έξω στο πέναλτι. Ισοφαρίσαμε. Εγινε χαμός στο γήπεδο».
Από το θρυλικό στέκι «Στου Βαλέσα», οι Αντώνης Κρόμπας, Κωνσταντίνος Καραστεφανής και Γιώργος Αλημίσης θυμούνται τρελές, κυανέρυθρες ιστορίες. Μία απ' αυτές ακολουθεί στις παρακάτω γραμμές όπως τη μετέφερε ο σπουδαίος καλλιτέχνης Αντώνης Κρόμπας.
«Θυμάμαι να επιστρέφουμε από Δανία, όπου έχουμε παίξει μόλις με τη Νόρτζελαντ κι έχουμε κερδίσει με γκολ του Ραγκουέλ στο 93' και θέλω να πω το σύμπλεγμα ανωτερότητας που έχουμε ως Πανιώνιοι ή την άγνοια κινδύνου - δεν ξέρω πως να το πω.
Είμαστε μέσα στο αεροπλάνο και μόλις έχουμε μάθει ότι έχουμε κληρωθεί με την Μπαρτσελόνα κι είμαστε όλοι και συζητάμε. Και είμαστε με τον Γιάννη Νταβριώτη και συζητάμε και του λέω: "Φίλε με τη Μπαρτσελόνα πέσαμε" και μου λέει "αλλά να σου πω κάτι: "Τον κακό Πανιώνιο φοβάμαι"».
Κρόμπαςγια το Πανιώνιος-Μπαρτσελόνα: «"Τον κακό μας εαυτό φοβάμαι"»
Χουγκάζ για Μπόμπαν Γιάνκοβιτς: «Πόση αγάπη έδειξε για τον Πανιώνιο και πόσο πάθος για τη νίκη» (vid)
Μπόμπαν Γιάνκοβιτς. Ενας παίκτης που έγραψε τη δική του ιστορία στον Πανιώνιο και στον ελληνικό αθλητισμό, αφήνοντας πίσω του όμως κι ένα τραγικό κομμάτι. Ο Κρις Χουγκάζ στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Novibet, μιλάει για το συμπαίκτη που είχε στον Ιστορικό αλλά και το αποτύπωμα που αφήνει πίσω της η ιστορία αυτή.
«Ο Μπόμπαν σημαίνει πολλά. Κυρίως τα; μηνύματα που αφήνει αυτή η τραγική ιστορία. Πέρα από καταπληκτικός παίκτης και συμπαίκτης, που ήταν εκείνη την εποχή, δίνει μηνύματα που είναι και θετικά και αρνητικά στο πόσο μπορεί να δεθεί ένας παίκτης - ακόμα και ξένος - με μία ομάδα και πόσο αρνητικά μπορεί να γυρίσει όταν η πίεση που υπάρχει σ' αυτό το χώρο σε οδηγεί σε καταστάσεις που δεν πρέπει να οδηγούνται.
Γενικά, ο Μπόμπαν είναι ένας άνθρωπος που έχει μείνει στην ιστορία για την αγάπη που έδειξε σε πολύ σύντομο χρόνο για την ομάδα που έπαιζε και το πόσο πάθος έδινε για τη νίκη».
Το ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Novibet ήρθε για τα 135 χρόνια Πανιώνιος και αγκαλιάστηκε ζεστά τόσο από τους φίλους της ομάδας όσο κι από τους φιλαθλους γενικότερα.
Τα σχόλιά σας κάτω από το YouTube του Gazzetta... μιλάνε από μόνα τους:
«Τρομερή δουλειά. Και ;oταν με θάβουνε θα λέω ακόμα, κυανέρυθρο να είναι το χώμα», έγραψε κάποιος ενώ κάποιος άλλος συμπληρώνει:
«Πανιώνιος είναι το δάκρυ της χαράς και της λύπης, η περηφάνεια και το κουράγιο, η συντροφικότητα και η διαφορετικότητα, το ενθαρρυντικό χτύπημα στην πλάτη από τον φίλο σου, το γαλατικό χωριό, μια άλλη κουλτούρα, η Σμύρνη και μια άλλη Νέα Σμύρνη, το ανυπόμονο βλέμμα του παιδιού σου και το αργό βήμα του πατέρα σου όταν πηγαίνατε στο γήπεδο, τα δάκρυα μου τώρα».
«Πολλά μπράβο σε όλους όσους συμμετείχαν στη δημιουργία του ντοκιμαντέρ. Μόνο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ».
«Ουφ, συγκινήθηκα - ειδικά με τα λόγια του Φώτο! Τι αναμνήσεις...Συγχαρητήρια gazzetta! Χάρηκα που μίλησε κι ο Μαύρος, γιατί πάντα νιώθω ότι υπάρχει ένα love/hate relationship κι από τις δυο πλευρές».
«Ο Πανιώνιος μου καθορίζει τη ζωή. Μπράβο στους συντελεστές της όμορφης προσπάθειας να βγει ένα τόσο καλό αποτέλεσμα».
«Συγκλονιστικό... ο Πανιώνιος είναι το δάκρυ το Εμβολιάδη, τα αναφιλητά της δύναμης να είσαι διαφορετικός. Μπράβο στους συντελεστές και στα 140 ανάλογο αφιέρωμα με περισσότερους πρωταγωνιστές απ' όλα τ αθλήματα».
«Τρομερό αποτέλεσμα, ευχαριστούμε τους συντελεστές, σε ευχαριστούμε Πανιωνάρα!».
«Για σένα ΙΣΤΟΡΙΚΕ παρανοήσαμε.. Συγχαρητήρια στο gazzetta!».
«Καταπληκτική δουλειά. Μπράβο σε όλους τους συντελεστές. Χρόνια πολλά στην ιστορική ομάδα μας. Εμπρός για τα επόμενα 100χρόνια»
Ενας φίλος της ΑΕΛ, έγραψε: «Σεβασμός στον ιστορικό Πανιώνιο! Καλή επιστροφή στην Superleague!!».
«Αν και Ολυμπιακός ως Πειραιώτης γέννημα θρέμμα, πάντα σέβομαι τον Ιστορικό Πανιώνιο (και τον Απόλλωνα) ως καταγόμενος από το Εγγλεζονήσι της Σμύρνης (Uzunada τώρα). Ισως και τα χρώματα κόκκινο και μπλε να με κάνουν ακόμη περισσότερο να τον συμπαθώ. Καλή επιστροφή στο μεγαλείο του!».