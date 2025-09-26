Πανιώνιος: 135 Χρόνια Σύλλογος Αιώνιος: Συγκίνησε και ζωντάνεψε μνήμες το ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Novibet για τα γενέθλια του Ιστορικού

Από τη Σμύρνη της καταστροφής και της προσφυγιάς στην Αθήνα. Ο Πανιώνιος εδώ και 135 χρόνια αποτελεί σύμβολο για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Ο αιώνιος σύλλογος γιορτάζει και το Gazzetta σε συνεργασία με τη Novibet φέρνουν στις οθόνες σας ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ μέσα από το οποίο ξεπηδούν μνήμες. Τα τρία Κύπελλα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ ζωντανεύουν ξανά μέσα από τα μάτια των μεγάλων πρωταγωνιστών.

Φάνης Χριστοδούλου, Νίκος Αναστόπουλος, Κρις Χουγκάζ, Χρήστος Εμβολιάδης, Φώτης Στρακόσια και φυσικά ο Θωμάς Μαύρος. Προσωπικότητες που έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στο σύλλογο και μιλώντας γι' αυτόν καταλαβαίνεις το πόσο έχει επηρεαστεί η ζωή τους μέσα από το κόκκινο και το μπλε του Ιστορικού.

Ο καλλιτέχνης Αντώνης Κρόμπας μαζί με τους Κωνσταντίνο Καραστεφανή και Γιώργο Αλιμήση δίνουν το δικό τους χρώμα και χαρίζουν ξεχωριστές στιγμές σ' ένα ντοκιμαντέρ 32 λεπτών κυανέρυθρης μαγείας.

Ακολουθούν τα κομμάτια από το ντοκιμαντέρ που ξεχώρισαν και χάρισαν στον κόσμο ιδιαίτερο λόγο για... επιπλέον συγκίνηση.