Η Ρεάλ γιατί είναι η… Ρεάλ

Μη ρωτήσετε γιατί μπορεί να το πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης. Αρκεί που είναι η… Ρεάλ. Φαβορί δίχως “αν” και “ναι, μεν”, το έχει αποδείξει επανειλλημένα. Στην πρώτη σεζόν του νέου Champions League η Βασίλισσα πληγώθηκε από την Άρσεναλ στα προημιτελικά, σε μια χρονιά πολύ κακή για την ίδια. Φέτος βέβαια τα πράγματα δείχνουν διαφορετικά. Γύρισε σελίδα, έδωσε το χρίσμα του πάγκου της στον… φρέσκο αλλά άξιο ενθουσιασμού Τσάμπι Αλόνσο και ήδη τα πρώτα της δείγματα είναι πολύ ενθαρρυντικά.

Τέσσερα στα τέσσερα στο ισπανικό πρωτάθλημα με έναν Μπαπέ που… πετάει και μετρά τέσσερα γκολ και μια ασίστ και μια συναρπαστική χορωδία από πίσω του. Πέρα από τους… συνήθεις υπόπτους Βινίσιους, Ροντρίγκο και Μπέλινγκχαμ (που μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του), φέτος δίπλα στους σταρς υπάρχουν και πολλά υποσχόμενοι νέοι που δεν αστειεύονται, όπως ο Γκιουλέρ και ο Μασταντουόνο. Σίγουρα, η άμυνά της θα μπορούσε να είναι λίγο πιο γεμάτη σε πρόσωπα, ωστόσο, ελπίζει αυτή τη φορά δεν σταθεί άτυχη με τους τραυματισμούς. Ο Τσάμπι Αλόνσο ήταν εκεί ως παίκτης όταν ο Αντσελότι στην πρώτη του σεζόν στη Μαδρίτη μπόρεσε να οδηγήσει τη Ρεάλ στη δέκατη κατάκτησή της και πλέον ως προπονητής φιλοδοξεί να… αντιγράψει τον Ιταλό κόουτς.

Ποτέ δεν της αρέσει να μένει για πολύ μακριά από την κορυφή της Ευρώπης. Έχει τον Μπαπέ στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, έχει ασυναγώνιστο… DNA σε αυτή τη διοργάνωση, πιο μοντέρνα προσέγγιση και ανανεωμένη δίψα. Άρα η Ρεάλ έχει κάθε λόγο να πιστεύει πως μπορεί για ακόμη μια φορά να ορίσει τον νόμο της στα αστέρια.