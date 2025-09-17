Πρόεδρος Πάφου FC: «Έτσι εκτοξεύσαμε την ομάδα, σέβομαι τον Μαρινάκη!»
Η Πάφος ζει σήμερα ένα ποδοσφαιρικό θαύμα που κανείς δεν φανταζόταν πριν λίγα χρόνια. Από ομάδα... ασανσέρ, έγινε υπόδειγμα οργάνωσης, φαντασίας και επιμονής. Και πίσω από αυτό το ταξίδι βρίσκονται δύο Ρώσοι που έφεραν την επανάσταση στην κυπριακή ομάδα: ο Σεργκέι Λομάκιν και ο Ρομάν Ντουμπόφ. Οραματιστές και μάστορες των λεπτομερειών, απέδειξαν ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι ταυτόχρονα τέχνη και σοφή επένδυση.
Η φιλοσοφία τους βασίστηκε στην υπομονή, στην αριστοτεχνική οργάνωση και στη δημιουργία βάσεων που θα άντεχαν στον χρόνο. Μαζί με τον Λομάκιν, δισεκατομμυριούχο και αυτοδημιούργητο επιχειρηματία του δικτύου Fix Price, έστησαν ένα πρότζεκτ που συνδύαζε το όνειρο με τη λογική: έμπειροι παίκτες για το παρόν, ταλαντούχοι νέοι για το μέλλον, και υποδομές που θα έκαναν κάθε άλλο κυπριακό κλαμπ να παρακολουθεί με θαυμασμό.
Η συμβολή του Ντουμπόφ ήταν καθοριστική. Η επιλογή της Πάφου δεν ήταν τυχαία· ήξερε ότι ο ήλιος, οι άνθρωποι και η νοοτροπία της πόλης ήταν ιδανικοί για ανάπτυξη. Με στρατηγική μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, δημιούργησε ένα δίκτυο συλλόγων που έδωσε στην Πάφο πρόσβαση σε ταλέντα από όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα καθιέρωσε τη σοβαρότητα στη διαχείριση. Η ομάδα πέρασε από περιόδους σταθερής ανάπτυξης, ανακαινίστηκε πλήρως, αποκτήθηκαν νέα γήπεδα, υπερσύγχρονα γυμναστήρια και ξενοδοχεία, φτιάχνοντας ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις κορυφαίες απαιτήσεις. Η Πάφος, υπό τη σκέπη αυτών των δύο Ρώσων, έγινε σύμβολο ότι ακόμη και μικρές ομάδες μπορούν να φτάσουν στα αστέρια. Τα αγκάλιασαν και συνεχίζουν.
Ο Ρομάν Ντουμπόφ μίλησε αποκλειστικά στο Gazzetta και εξηγεί πώς έγιναν όλα. Ο πρόεδρος της αντιπάλου του Ολυμπιακού, φίλος του Ιβάν Σαββίδη, αποκαλύπτεται για το παρόν, το μέλλον της Πάφου, αλλά και αυτά που είδε στους Πειραιώτες και αποθέωσε. Η πρόταση αγοράς που δεν έγινε δεκτή, ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η Πάφος που έρχεται έτοιμη στον Πειραιά μπήκαν στην κουβέντα με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας που έκανε την Ευρώπη να στρέψει το βλέμμα της στην πόλη των 90.000 κατοίκων.
H πρόταση αγοράς της Πάφου και το πλάνο που την έστειλε στ' αστέρια!
Από τα πρώτα βήματα μέχρι την κατάκτηση του Champions League, η πορεία της Πάφος FC είναι αποτέλεσμα ενός ξεκάθαρου, μακροπρόθεσμου οράματος. Ο Ρομάν Ντουμπόφ εξηγεί στο Gazzetta ότι στόχος δεν ήταν απλώς η νίκη στο γήπεδο, αλλά η δημιουργία ενός βιώσιμου, σύγχρονου συλλόγου, ριζωμένου στην κοινότητα και στον επαγγελματισμό. Από την ανασυγκρότηση των υποδομών και την ανάπτυξη της ακαδημίας, μέχρι τις στρατηγικές μεταγραφές και τη στελέχωση με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, αλλά και την πρόταση αφορά από Fund. Η Πάφος γράφει τη δική της ιστορία, με όραμα, υπομονή και αποφασιστικότητα, κοιτώντας πλέον τα αστέρια.
- Από τα πάνω-κάτω στην επιτυχία μέσα σε μόλις μία δεκαετία. Hταν αυτό το πλάνο από την αρχή ή εξελίχθηκε στην πορεία;
Ο αρχικός μας στόχος δεν ήταν απλώς η επιτυχία μέσα στο γήπεδο. Ήταν να δημιουργήσουμε έναν βιώσιμο, σύγχρονο ποδοσφαιρικό σύλλογο, ριζωμένο στην κοινότητα και τον επαγγελματισμό. Στόχος μας ήταν να φτιάξουμε κάτι που θα αντέξει στον χρόνο, με εμάς ή χωρίς εμάς. Κοιτώντας πίσω, αυτό το όραμα μάς καθοδήγησε. Οι τίτλοι ήρθαν φυσιολογικά, ως αποτέλεσμα της προσήλωσης στο πλάνο.
Θυμάμαι, πριν από έξι χρόνια, καθίσαμε με την επιχειρηματική κοινότητα της Πάφου, developers, τραπεζίτες, λογιστές, χορηγούς και τους παρουσιάσαμε το εξαετές μας πλάνο ανάπτυξης. Οι περισσότεροι γέλασαν. Έξι χρόνια μετά, υλοποιήσαμε κάθε υπόσχεση.
- Πότε καταλάβατε ότι έπρεπε να αλλάξουν πράγματα για να έρθει η επιτυχία;
Από την πρώτη μέρα. Δεν υπήρχαν σωστές υποδομές, ούτε ακαδημία, ούτε scouting. Όμως αυτή ήταν μια πρόκληση που υποδεχθήκαμε με χαρά. Ξέραμε ότι χρειαζόταν δομή, κουλτούρα και μακροπρόθεσμο όραμα, σε ορίζοντα έξι και δέκα ετών. Όλα άλλαξαν με το πρώτο τρόπαιο. Μαζί του ήρθε το momentum και η εμπιστοσύνη της κοινότητας.
- «Ο ουρανός είναι το ταβάνι», αλλά εσείς φτάσατε τα αστέρια με το Champions League. Ποιο είναι το επόμενο βήμα;
Όπως έχει πει κάποιος, ‘’αν θέλεις να κάνεις τον Θεό να γελάσει, πες του τα σχέδιά σου’’. Ωστόσο, ο στόχος είναι ξεκάθαρος: κυριαρχία στην Κύπρο και σταθερή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ιδιαίτερα στο Champions League. Πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε “one-day club”. Πρέπει να παλέψουμε για τη θέση μας στην Κύπρο και στην Ευρώπη.
- Μπορεί η Πάφος FC του 2025 να συγκριθεί με το ΑΠΟΕΛ του 2012 ή χαράσσει τον δικό της δρόμο;
Χαράζουμε τον δικό μας δρόμο. Το ΑΠΟΕΛ δημιούργησε μια απίστευτη κληρονομιά και πρόσφερε πάρα πολλά στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Αλλά η Πάφος γράφει τη δική της ιστορία, με τον δικό της τρόπο.
- Έχετε δεχθεί ποτέ προτάσεις εξαγοράς της Πάφος FC;
Ναι, αρκετές. Μία ήταν σοβαρή πρόταση πολλών εκατομμυρίων από αμερικανικό fund. Δεχόμαστε επίσης τακτικά προτάσεις για μειοψηφικά πακέτα. Όμως δεν εξετάζουμε πώληση αυτή τη στιγμή. Γιατί; Επειδή δεν έχουμε τελειώσει. Νέο γήπεδο, νέο προπονητικό, τακτική παρουσία στην Ευρώπη, όλα αυτά θα κάνουν τον σύλλογο ακόμη πιο πολύτιμο. Τώρα, η προτεραιότητα είναι το χτίσιμο, όχι η πώληση.
- Η μεταγραφή του Νταβίντ Λουίζ ήταν απλώς η αρχή; Να περιμένουμε κι άλλες ηχηρές μεταγραφές;
Η στρατηγική μας βασίζεται στην έξυπνη στελέχωση, τα σωστά προφίλ, η σωστή κουλτούρα. Ο Νταβίντ δεν είναι απλώς ένα μεγάλο όνομα· φέρνει πολλά μέσα και έξω από το γήπεδο. Αυτή η συμφωνία πήρε πάνω από έναν χρόνο και πολλούς παράγοντες για να ολοκληρωθεί.
Φυσικά, αν προκύψουν κι άλλοι ποδοσφαιριστές υψηλού προφίλ που ταιριάζουν στη φιλοσοφία και στα οικονομικά μας, θα το εξετάσουμε. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι όλο το μισθολογικό μας κόστος είναι λίγο πάνω από 7 εκατ. ευρώ Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η προτεραιότητα είναι να γίνουμε πιο νεανικοί και να αναπτύξουμε δικούς μας ποδοσφαιριστές. Σε πέντε χρόνια, θέλουμε κάθε Κύπριος στην ομάδα μας να προέρχεται από την ακαδημία μας και θα δουλέψουμε σκληρά γι’ αυτό.
- Ποιο είναι το όραμά σας για την ανάπτυξη ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου και πώς το εφαρμόζετε στην Πάφος FC;
Ξεκινάς από το μηδέν: χτίζεις τη βάση, δημιουργείς τη σωστή κουλτούρα, και μετά ακολουθεί η επιτυχία. Αυτό σημαίνει επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ακαδημία, δίκτυο scouting και συνεργασίες με συλλόγους όπως η Ουντινέζε, η Γουότφορντ, η Αταλάντα, η Σεβίλλη, η Πόρτο…
Η απόδειξη; Τα τελευταία τρία χρόνια κατακτήσαμε τρεις φορές το πρωτάθλημα U19 και πουλήσαμε παίκτες σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Τζένοα, Σαμπντόρια, Σπόρτινγκ. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι αυτοί οι παίκτες να μένουν εδώ, να διαλέγουν την Πάφο, γιατί ο σύλλογος πρέπει να γίνει τόσο δυνατός και ξεχωριστός ώστε να τους κρατάει.
- Οσον αφορά το ιδιόκτητο γήπεδο, ποια η πρόοδος και ποιες οι προκλήσεις;
Βρισκόμαστε στο στάδιο του σχεδιασμού και της μελέτης βιωσιμότητας. Το όραμά μας είναι ένα σύγχρονο γήπεδο που θα λειτουργεί όλο τον χρόνο ως κέντρο της κοινότητας. Οι προκλήσεις είναι η γραφειοκρατία και οι άδειες, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να το προχωρήσουμε.
- Όταν ήρθατε, η Πάφος FC είχε αποσπασματικές εγκαταστάσεις προπόνησης και λίγους φιλάθλους. Τώρα έχει μεταμορφωθεί. Τι σκέφτεστε;
Δεν ήταν εύκολο να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινότητας. Προτιμήσαμε να μιλάμε λιγότερο και να πράττουμε περισσότερο. Τα αποτελέσματα άλλαξαν την εικόνα, αλλά και η δουλειά μας με τις νεότερες γενιές είχε τεράστια επίδραση.
Και όπως βλέπεις, πάντα λέω «εμείς» γιατί αυτό το ταξίδι είναι αποτέλεσμα πολλών ανθρώπων. Από τον φροντιστή και τον μάγειρα μέχρι το διοικητικό συμβούλιο. Όλοι μαζί θα κάνουμε τα πάντα για να μείνουμε χαρούμενοι και επαγγελματίες.
Σέβομαι τον Μαρινάκη, έμπνευση ο Ολυμπιακός
Η κλήρωση των ομίλων του Champions League για την Πάφο FC προκάλεσε στον Ρομάν Ντουμπόφ ανάμεικτα συναισθήματα υπερηφάνειας και ευθύνης. Η παρουσία της ομάδας στους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης αποτελεί απόδειξη της σκληρής δουλειάς πολλών ανθρώπων, αλλά και πρόκληση για τη συνέχεια.
Ο Ολυμπιακός, ως πρώτος αντίπαλος, εμπνέει σεβασμό για τον επαγγελματισμό και την ιστορία του, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως πρότυπο προς μίμηση. Ο Ντουμπόφ δηλώνει παρών, πιστεύοντας στη δύναμη της φυσικής συμμετοχής και στο πάθος που φέρνει η προσωπική παρουσία, τόσο για την ομάδα όσο και για τους φιλάθλους.
- Ποια ήταν η πρώτη σας αντίδραση στην κλήρωση των ομίλων του Champions League;
Φανταστική. Τεράστια υπερηφάνεια. Το να βλέπεις την Πάφος FC εκεί είναι η απόδειξη της σκληρής δουλειάς πολλών ανθρώπων. Ήταν μια στιγμή χαράς και γιορτής, αλλά και συνειδητοποίησης ότι η ευθύνη μας είναι πλέον ακόμη μεγαλύτερη. Θα παλέψουμε όχι μόνο για τον σύλλογό μας, αλλά για όλη την Κύπρο. Και θα τα δώσουμε όλα για να πετύχουμε.
- Ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο σας ευρωπαϊκό εμπόδιο. Ποια είναι η άποψή σας για τους πρωταθλητές Ελλάδας;
Ο Ολυμπιακός είναι κορυφαίος σύλλογος, σε μεγάλα επαγγελματικά πρότυπα, φιλόδοξος, επιτυχημένος. Το να τον αντιμετωπίζουμε είναι ταυτόχρονα πρόκληση και έμπνευση. Έχει αποδείξει τη δύναμη και την ποιότητά του για πολλά χρόνια, και αυτό το σεβόμαστε. Όμως είμαστε έτοιμοι.
Και να προσθέσω κάτι… Πάντα πίστευα ότι θα ήταν εξαιρετική ιδέα να διοργανωθεί ένα Τουρνουά Μεσογείου ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες Ελλάδας και Κύπρου. Οι χώρες μας μοιράζονται ιστορία, ήρωες και έναν πραγματικό δεσμό. Θα ήταν φανταστικό για τον κόσμο και θα έδινε ουσιαστικά οφέλη και στους συλλόγους.
- Βλέπετε τον Ολυμπιακό ως πρότυπο προς μίμηση;
Υπάρχουν πολλά να θαυμάσει κανείς στον επαγγελματισμό και το ευρωπαϊκό του προφίλ. Εξετάζουμε πρότυπα όπως το δικό τους, αλλά τα προσαρμόζουμε στην ταυτότητα της Πάφου, αξιοποιώντας τις καλύτερες πρακτικές από συλλόγους από όλο τον κόσμο.
- Ποια είναι η άποψή σας για τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Ευάγγελο Μαρινάκη;
Τρέφω τεράστιο σεβασμό για όσα έχει πετύχει με τον Ολυμπιακό, την επένδυση, τη συνέπεια, την επιτυχία. Ειλικρινά, σέβομαι κάθε ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικού συλλόγου. Είτε είναι ο Μαρινάκης, ο Σαββίδης (που είναι και καλός μου φίλος), είτε κάποιος που επενδύει σε μια ομάδα τρίτης κατηγορίας. Δεν είναι εύκολος δρόμος. Το ποδόσφαιρο σπάνια φέρνει μεγάλα οικονομικά κέρδη και απαιτεί απίστευτο χρόνο. Οι περισσότεροι το κάνουν από αγάπη για το παιχνίδι, για την πόλη τους, για το όνειρο της κοινότητάς τους.
- Θα ταξιδέψετε στην Ελλάδα για την πρεμιέρα του Champions League;
Φυσικά. Έχω χάσει ίσως μόλις 10 αγώνες συνολικά τα τελευταία έξι-επτά χρόνια σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Πιστεύω στη φυσική παρουσία, στο να μοιράζεσαι την εμπειρία με την ομάδα και τον κόσμο. Το ποδόσφαιρο είναι πάθος, και πρέπει να το ζεις.
Η επένδυση είναι business, όχι φιλανθρωπία
- Τι σας ώθησε να επενδύσετε στο κυπριακό ποδόσφαιρο και ειδικά στην Πάφο FC;
Όταν ήρθαμε το 2017, είδαμε μια πόλη με μοναδικό δυναμικό: μία ομάδα, παθιασμένους φιλάθλους, χωρίς μεγάλους τοπικούς αντιπάλους, χωρίς περιορισμούς για ξένους παίκτες. Αυτό είναι σπάνιο. Είδαμε την ευκαιρία. Φυσικά, είναι business, όχι φιλανθρωπία, αλλά τα θεμέλια ήταν τέλεια για να χτίσουμε κάτι σημαντικό.
- Πόσο σας βοήθησε η εμπειρία σας σε προηγούμενους συλλόγους, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να διαμορφώσετε την προσέγγισή σας στην Κύπρο;
Ζώντας στο Ηνωμένο Βασίλειο σχεδόν 30 χρόνια απέκτησα πειθαρχία, τρόπο σκέψης βασισμένο στα δεδομένα και κατανόηση της σημασίας των υποδομών. Το ποδόσφαιρο πρέπει να λειτουργεί σαν επιχείρηση. Το να προσαρμόσω αυτά τα διδάγματα στην Κύπρο, με τους δικούς της νόμους και κουλτούρα, υπήρξε καθοριστικό για την πρόοδό μας.
- Πώς βλέπετε τον ρόλο των επενδυτών στο ποδόσφαιρο; Μόνο οικονομικός ή κάτι παραπάνω;
Ναι, οι επενδυτές φέρνουν χρήματα, αλλά τα χρήματα από μόνα τους δεν αρκούν ποτέ. Χρειάζεται επαγγελματισμός, τεχνογνωσία, διεθνή δίκτυο και όλα αυτά να συνδυάζονται με την τοπική κουλτούρα και τις αξίες.
Πιστεύω επίσης ότι το παραδοσιακό μοντέλο ιδιοκτησίας από φιλάθλους θα μειώνεται στο μέλλον. Για να αναπτυχθείς στον σύγχρονο αθλητισμό χρειάζεσαι οικονομική στήριξη και μακροπρόθεσμο σχέδιο. Δες τα αμερικανικά σπορ, τα μοντέλα τους, τα έσοδα, οι αποτιμήσεις είναι πολύ πιο μπροστά από την Ευρώπη. Αυτό δείχνει προς τα πού κινούμαστε.
- Πέρα από το ποδόσφαιρο, υπάρχουν σχέδια για επενδύσεις σε άλλους τομείς σε Κύπρο ή Ελλάδα;
Ναι. Είμαστε ήδη ενεργοί στο padel, στη σκοποβολή, στο γκολφ, στην τεχνολογία και την ψηφιακή καινοτομία. Σχεδιάζουμε επίσης στον τομέα της φιλοξενίας, της εκπαίδευσης, του αθλητικού τουρισμού, ακόμη και σε ιατρικό κέντρο.
Και να μην ξεχνάμε, η ομάδα beach soccer της Πάφου βρίσκεται στο παγκόσμιο top 10. Στο τελευταίο Μουντιάλ με την εθνική Βραζιλίας, τρεις από τους παίκτες τους ήταν και παίκτες της Πάφου.
- Βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι, αγωνιστικά και επιχειρηματικά;
Βραχυπρόθεσμα: να συνεχίσουμε να κατακτούμε τίτλους, να μείνουμε σταθεροί και να αναπτυχθούμε στην Ευρώπη. Μακροπρόθεσμα: να χτίσουμε το δικό μας γήπεδο, να επεκτείνουμε τις εμπορικές δραστηριότητες και να κάνουμε την Πάφο έναν ξακουστό ευρωπαϊκό σύλλογο.
Το να φτάσεις στην κορυφή είναι δύσκολο, αλλά το να μείνεις εκεί είναι ακόμη πιο δύσκολο. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση μπροστά μας.