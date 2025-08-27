Λισγάρας στο Gazzetta: «Μέχρι και μπαούλα γυρνούσαν με τον Πανόπουλο, όταν μας έφερε σοκολάτες αντί για πριμ»

«Φοβερός τύπος ο Κομπότης που φέρεται σε όλους “σπαθί”, από τους προέδρους που δεν “μασάνε”»

Μετά την Παναχαϊκή, πήγες στον Βύζαντα.

Ήμασταν έναν χρόνο πρώτοι, η Καλλιθέα πίσω μας. Παίζαμε τελευταία αγωνιστική και με νίκη ή ισοπαλία θα παίρναμε το πρωτάθλημα και θα ανεβαίναμε εμείς στην Β’ Εθνική. Επαγγελματική τότε η Γ’ Εθνική, όπως θα έπρεπε να είναι και σήμερα. Πάμε, λοιπόν, στην Καλλιθέα, με 3000 κόσμο δικό μας. Όλα τα Μέγαρα είχαν έρθει σε εκείνο το ματς. Όμως, χάσαμε. Παίξαμε μπαράζ με τα Τρίκαλα, στη Νέα Σμύρνη. 5000 κόσμος είχε έρθει σε εκείνο το ματς από τα Τρίκαλα, το δικό μας πέταλο και αυτό γεμάτο. Ήμασταν άτυχοι και χάσαμε και αυτό το ματς.

Ένα μπαράζ Γ’ Εθνικής με τόσο κόσμο. Απίστευτο, έτσι;

Πηγαίναμε για τελικό και βλέπαμε δύο ώρες πριν το γήπεδο γεμάτο. Ζούσαμε το ποδόσφαιρο όπως πρέπει, με παλμό και ένταση. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα βλέπεις αγώνα Superleague με 200 άτομα στην εξέδρα.

Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό;

Είναι πολλά που παίζουν ρόλο.

Φεύγοντας από τον Βύζαντα, πήγες στον Λεβαδειακό.

Ο Λεβαδειακός ήταν η πρώτη ομάδα που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω στη Superleague και είμαι ευγνώμων στο κλαμπ για αυτό. Στον Λεβαδειακό χρωστάω τα 12 χρόνια καριέρας στην πρώτη κατηγορία. Είχαμε τρομερή ομάδα τότε, με Ζησόπουλο, Πόποβιτς, Ναπολεόνι, Μουλόπουλο, Κυριακίδη και άλλα παιδιά. Είχαμε βγει έβδομοι μία χρονιά. Το «κουφό» ήταν ότι μόλις πήγα στον Λεβαδειακό παίξαμε εμείς, ο ΟΦΗ, η Δόξα Δράμας, ο Διαγόρας, μπαράζ τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου ανά δύο μέρες. Παίξαμε τέσσερα ματς σε μία εβδομάδα. Θυμάμαι στο τελευταίο παιχνίδι, θέλαμε να τρέξουμε και δεν μπορούσαμε. Βγήκαμε στη Superleague και η δουλειά που έγινε από τους Παράσχο και Κασναφέρη, βγήκε στο γήπεδο.

Τι θυμάσαι από τον Γιώργο Παράσχο;

Για μένα είναι σαν ποδοσφαιρικός πατέρας. Θα σου πω μία ιστορία, που δεν την γνωρίζει κανείς και δείχνει για τι άνθρωπο πρόκειται. Ήμασταν μαζί στον Απόλλωνα την χρονιά που σπάσαμε όλα τα ρεκόρ με την ομάδα, το 2021. Φεύγει ο κύριος Γιώργος και ενώ δεν είχαμε μιλήσει ποτέ στο τηλέφωνο, τον παίρνω. Του λέω «σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρόνια που με είχατε παίκτη, για τη σχέση που είχαμε». Και η απάντησή του ήταν «παλικάρι μου, δεν σου χαρίστηκε κανείς, εσύ το κέρδισες μόνος σου όλο αυτό». Εγώ τον πήρα για να τον ευχαριστήσω κι εκείνος αντί να παινευτεί για αυτό, μου απάντησε ότι εγώ κέρδισα όσα μου έδωσε, με την δουλειά μου. Με έχει συγκινήσει πολύ αυτός ο άνθρωπος.

Από τότε στον Λεβαδειακό, ο Γιάννης Κομπότης. Κεφάλαιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του, μιλούν με όμορφα λόγια για εκείνον.

Φοβερός τύπος, φέρεται σε όλους «σπαθί». Είναι μορφή του ποδοσφαίρου στη χώρα μας και γνώστης μεγάλος. Είναι από τους προέδρους που δεν «μασάνε».

Υπάρχει κάποιο ματς από το διάστημα που ήσουν στην Λειβαδιά, που να σου έχει μείνει περισσότερο χαραγμένο στο μυαλό;

Το πρώτο μου μέσα στον Ατρόμητο, που είχαμε μπει αργά στο πρωτάθλημα και το είχαμε παίξει όλο μέσα σε τέσσερις μήνες. Είχα βάλει γκολ τότε.

Έχεις βάλει πολλά γκολ για σέντερ μπακ;

Και πόσα έχω χάσει, να δεις! Θα μπορούσα να έχω τα τριπλάσια γκολ. Είχα δύναμη μέσα στην περιοχή, πήγαινα σε όλες τις φάσεις δυνατά. Είμαι γεμάτος σημάδια. Δεν «μάσαγα».

Σε όλη σου την καριέρα πήγαινες δυνατά στις φάσεις. Θεωρείς ότι αυτό ήταν δείγμα του χαρακτήρα σου και της νοοτροπίας σου;

Είναι θέμα νοοτροπίας, έμαθα να παλεύω και να μην αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο έμαθα ότι είμαι εγώ και όλα τελειώνουν σε μένα.

Στο διάστημα που έμεινες στον Λεβαδειακό, υπήρξε κάποια δύσκολη για σένα στιγμή;

Η δύσκολη στιγμή για μένα στον Λεβαδειακό, ήταν στο ξεκίνημα. Όταν πήγα είχαν όλοι τριπλάσια συμβόλαια από μένα. Αυτή η δυσκολία, όμως, με έκανε πολύ πιο δυνατό. Δεν τα παράτησα ποτέ και εν τέλει πέτυχα.