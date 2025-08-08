Από 15 μήνες αποχής, καλύτερος στόπερ της ομάδας

Μετά από μήνες σκληρής δουλειάς το καλοκαίρι ήταν έτοιμος να ακολουθήσει την προετοιμασία της ομάδας.

Μπήκε πρώτη φορά ξανά στην αποστολή της στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στα τέλη του Αυγούστου, όμως η επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους καθυστέρησε αρκετά ακόμα, αφού κανείς δεν ήθελε να ρισκάρει.

Ο Ρουί Βιτόρια, που είχε αναλάβει την ομάδα από τα τέλη του Οκτωβρίου εκείνης της σεζόν, πίστευε σε κείνον και έψαχνε την κατάλληλη ευκαιρία ώστε να τον ρίξει στο γήπεδο.

Αυτό συνέβη στην ρεβάνς με τον Ατρόμητο για την φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδος, όταν εκείνος πέρασε ως αλλαγή στο 72ο λεπτό αντικαθιστώντας τον τραυματία Γεντβάι.

«Οι τραυματισμοί είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου. Προχωράς μέρα με μέρα. Όταν το ξεπερνάς, κοιτάς πίσω σου και βλέπεις την… ομορφιά όλης της προσπάθειας που κατέβαλες για να επιστρέψεις. Σκεφτείτε ότι υπήρχαν περίοδοι που δεν μπορούσα να περπατήσω. Οπότε το γεγονός ότι μπορώ πάλι να περπατήσω αλλά και να παίζω ξανά ποδόσφαιρο, με κάνει να νιώθω πολύ καλά.

Η γυναίκα μου, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, οι συμπαίκτες μου και φυσικά όλοι στην ομάδα, οι οποίοι μου στάθηκαν. Με βοήθησαν στο να μείνω συγκεντρωμένος στον στόχο μου, που ήταν φυσικά να επιστρέψω. Μπορεί να φαίνεται σαν κάτι απλό, αλλά ήταν αρκετά δύσκολο. Μπορώ να πω ότι τη στιγμή που έρχεσαι αντιμέτωπος με μία τέτοια περιπέτεια, σου φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρεις. Βλέποντας όμως πόσο βελτιωνόταν η κατάσταση μέρα με τη μέρα, ένιωθα όλο και καλύτερα. Η καθημερινή βελτίωση, μου έδινε και την απαραίτητη ψυχολογική ώθηση για να συνεχίσω. Ήταν μεγάλη και πολύτιμη η βοήθεια που είχα απ’ την ομάδα. Ηταν πολύ σημαντικό ότι ερχόμουν στο προπονητικό κέντρο, μιλούσα μαζί τους και περνούσαμε καλά. Όλο αυτό με έκανε να ξεχνιέμαι και την ίδια στιγμή μου έδινε δύναμη για να συνεχίσω. Επίσης, το γεγονός ότι τους έβλεπα να είναι χαρούμενοι κάνοντας αυτό που αγαπούν -δηλαδή το να παίζουν ποδόσφαιρο- με έκανε να προσπαθήσω ακόμα περισσότερο για να επιστρέψω όσο γρηγορότερα γινόταν».

Έπειτα μπήκε ως αλλαγή στο ημίχρονο και στο πρώτο ματς με τον Ολυμπιακό για τα προημιτελικά της ίδιας διοργάνωσης, έδειξε καλά δείγματα και κάπου εκεί άρχισε να παίρνει μαζεμένο χρόνο συμμετοχής εξαιτίας και των απουσιών.

Αυτό δυστυχώς οδήγησε σε μία σοβαρή θλάση που τον έφερε λίγο πίσω, όμως εκείνος έκανε υπομονή, επέστρεψε κι έπαιξε βασικός στα τελευταία ματς των Play Off.

Ακολούθησε η φετινή καλοκαιρινή προετοιμασία στην οποία ξεχώρισε ακόμα περισσότερο και φάνηκε να είναι ένα κλικ πιο μπροστά από τους συμπαίκτες του στην συγκεκριμένη θέση.

Αυτό έκανε τον Ρουί Βιτόρια να τον ξεκινήσει βασικό και στα τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια που έδωσε η ομάδα, τα δύο με την Ρέιντζερς και το πρώτο με την Σαχτάρ Ντόνετσκ.