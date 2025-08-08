Πάλμερ Μπράουν: Οι 468 μέρες που δεν τον λύγισαν
«Ο Έρικ έκανε φανταστικό παιχνίδι. Και γενικότερα κοιτάζοντας πίσω από την πρώτη μέρα που ήρθα, βλέπω έναν ποδοσφαιριστή που έχει εξελιχθεί πολύ κι έχει γίνει ένας στόπερ πρώτης ποιότητας».
Με αυτά τα λόγια ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρούι Βιτόρια αποθέωσε στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε στον αγώνα με την Σαχτάρ Ντόνετσκ τον Πάλμερ-Μπράουν για την πρόοδο που έχει κάνει.
Ο Αμερικανός στόπερ ήταν πιθανότατα ο κορυφαίος παίκτης των «πρασίνων» κόντρα στην ουκρανική ομάδα βοηθώντας τα μέγιστα στην δύσκολη αποστολή που είχαν απέναντι σε μία ομάδα με μεγάλη ποιότητα, ειδικά από την μέση και μπροστά. Έκοψε σουτ, έδωσε πολλές μονομαχίες, αμυνόταν σωστά, έκανε ότι περνούσε από το χέρι του για να βοηθήσει την ομάδα του.
Ήταν μία πολύ καλή βραδιά για κείνον, ο οποίος ξέρει να αναγνωρίζει την αξία της. Γιατί περισσότερο από κάθε άλλον εκείνος γνωρίζει πως οι χαρές στο ποδόσφαιρο είναι πάντα λιγότερες από τις λύπες, ειδικά μετά τα ζόρια που τράβηξε τις 468 μέρες που έμεινε εκτός.
Η αποφράδα βραδιά στην Τρίπολη και ο γολγοθάς των 468 ημερών
Ο Πάλμερ-Μπράουν ήρθε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2023 από την Τρουά, με τους «πρασίνους» να πληρώνουν 1,5 εκατ. ευρώ στην γαλλική ομάδα για να τον κάνουν δικό τους και να υπογράφουν μαζί του τετραετές συμβόλαιο.
Ο Αμερικανός στόπερ έκανε ντεμπούτο απέναντι στον Βόλο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος όπου πέρασε ως αλλαγή στην θέση του Μάγκνουσον στο 70ο λεπτό. Έπαιξε βασικός στο επόμενο ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα ενώ βρέθηκε στην βασική ενδεκάδα και με τον Αστέρα Aktor, που έμελλε να είναι το τελευταίο του ματς για πολύ καιρό.
Ο 28χρονο στόπερ των «πρασίνων» έπαιξε κανονικά το πρώτο μέρος, όμως στο δεύτερο δεν βγήκε ποτέ, αφού υπέστη διάστρεμμα σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις κι έγινε αναγκαστική αλλαγή.
Δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καθόλου καλά με τον τραυματισμό του, αφού ήταν πολύ χειρότερη η κατάστασή του κι εκείνος αναγκάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που είχε.
Αυτό σήμαινε πως θα έπρεπε να παραμείνει εκτός για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα, χάνοντας στην ουσία ολόκληρη τη σεζόν.
Από 15 μήνες αποχής, καλύτερος στόπερ της ομάδας
Μετά από μήνες σκληρής δουλειάς το καλοκαίρι ήταν έτοιμος να ακολουθήσει την προετοιμασία της ομάδας.
Μπήκε πρώτη φορά ξανά στην αποστολή της στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στα τέλη του Αυγούστου, όμως η επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους καθυστέρησε αρκετά ακόμα, αφού κανείς δεν ήθελε να ρισκάρει.
Ο Ρουί Βιτόρια, που είχε αναλάβει την ομάδα από τα τέλη του Οκτωβρίου εκείνης της σεζόν, πίστευε σε κείνον και έψαχνε την κατάλληλη ευκαιρία ώστε να τον ρίξει στο γήπεδο.
Αυτό συνέβη στην ρεβάνς με τον Ατρόμητο για την φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδος, όταν εκείνος πέρασε ως αλλαγή στο 72ο λεπτό αντικαθιστώντας τον τραυματία Γεντβάι.
«Οι τραυματισμοί είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου. Προχωράς μέρα με μέρα. Όταν το ξεπερνάς, κοιτάς πίσω σου και βλέπεις την… ομορφιά όλης της προσπάθειας που κατέβαλες για να επιστρέψεις. Σκεφτείτε ότι υπήρχαν περίοδοι που δεν μπορούσα να περπατήσω. Οπότε το γεγονός ότι μπορώ πάλι να περπατήσω αλλά και να παίζω ξανά ποδόσφαιρο, με κάνει να νιώθω πολύ καλά.
Η γυναίκα μου, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, οι συμπαίκτες μου και φυσικά όλοι στην ομάδα, οι οποίοι μου στάθηκαν. Με βοήθησαν στο να μείνω συγκεντρωμένος στον στόχο μου, που ήταν φυσικά να επιστρέψω. Μπορεί να φαίνεται σαν κάτι απλό, αλλά ήταν αρκετά δύσκολο. Μπορώ να πω ότι τη στιγμή που έρχεσαι αντιμέτωπος με μία τέτοια περιπέτεια, σου φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρεις. Βλέποντας όμως πόσο βελτιωνόταν η κατάσταση μέρα με τη μέρα, ένιωθα όλο και καλύτερα. Η καθημερινή βελτίωση, μου έδινε και την απαραίτητη ψυχολογική ώθηση για να συνεχίσω. Ήταν μεγάλη και πολύτιμη η βοήθεια που είχα απ’ την ομάδα. Ηταν πολύ σημαντικό ότι ερχόμουν στο προπονητικό κέντρο, μιλούσα μαζί τους και περνούσαμε καλά. Όλο αυτό με έκανε να ξεχνιέμαι και την ίδια στιγμή μου έδινε δύναμη για να συνεχίσω. Επίσης, το γεγονός ότι τους έβλεπα να είναι χαρούμενοι κάνοντας αυτό που αγαπούν -δηλαδή το να παίζουν ποδόσφαιρο- με έκανε να προσπαθήσω ακόμα περισσότερο για να επιστρέψω όσο γρηγορότερα γινόταν».
Έπειτα μπήκε ως αλλαγή στο ημίχρονο και στο πρώτο ματς με τον Ολυμπιακό για τα προημιτελικά της ίδιας διοργάνωσης, έδειξε καλά δείγματα και κάπου εκεί άρχισε να παίρνει μαζεμένο χρόνο συμμετοχής εξαιτίας και των απουσιών.
Αυτό δυστυχώς οδήγησε σε μία σοβαρή θλάση που τον έφερε λίγο πίσω, όμως εκείνος έκανε υπομονή, επέστρεψε κι έπαιξε βασικός στα τελευταία ματς των Play Off.
Ακολούθησε η φετινή καλοκαιρινή προετοιμασία στην οποία ξεχώρισε ακόμα περισσότερο και φάνηκε να είναι ένα κλικ πιο μπροστά από τους συμπαίκτες του στην συγκεκριμένη θέση.
Αυτό έκανε τον Ρουί Βιτόρια να τον ξεκινήσει βασικό και στα τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια που έδωσε η ομάδα, τα δύο με την Ρέιντζερς και το πρώτο με την Σαχτάρ Ντόνετσκ.
Η νοοτροπία νικητή που επέδειξε κόντρα στην Σαχτάρ
Το εντυπωσιακό με την χθεσινή εμφάνιση του Πάλμερ-Μπράουν δεν ήταν η απόδοσή του αυτή καθ' εαυτή, που ήταν όντως εξαιρετική, αλλά το γεγονός πως αυτή ήρθε έπειτα από ένα σοβαρό λάθος.
Στο 17ο λεπτό του αγώνα ο Αμερικανός στόπερ υπέπεσε σ' ένα αβίαστο λάθος, που παραλίγο να αποβεί μοιραίο για τον Παναθηναϊκό, όταν έχασε την μπάλα στον χώρο του κέντρου, όντας τελευταίος παίκτης κι αυτό έδωσε μία τεράστια ευκαιρία στην Σαχτάρ και τον Άλισον, με τον Ντραγκόφσκι να κάνει μία σωτήρια επέμβαση και να γλιτώνει την ομάδα, αλλά και τον συμπαίκτη του.
Πολλούς παίκτες αυτό θα μπορούσε να τους πάρει από κάτω, αλλά όχι τον Πάλμερ-Μπράουν. Εκείνος είχε περάσει πολύ δυσκολότερες καταστάσεις, οι οποίες τον σκληραγώγησαν και τον έκαναν να μην... μασάει από τέτοια.
Γι' αυτό κι έπειτα εκείνος συνέχισε σαν να μην συνέβη τίποτα και ανέβαζε διαρκώς την απόδοσή του.
Απείλησε κάνοντας μία τελική, που άξιζε 0,15xG, είχε 34/40 πάσες (85%) εκ των οποίων 5/9 μακρινές (56%). Όμως φυσικά αυτό που ξεχώρισε ήταν η δουλειά του στο αμυντικό κομμάτι.
Τελείωσε το ματς με 9/13 μονομαχίες και ποσοστό επιτυχίας 69%, μία εκ των οποίων ήταν εκείνη η κρίσιμη φάση στο 74' με τον Εγκινάλντο που βγήκε απέναντι στον Ντραγκόφσκι και τον Αμερικανό στόπερ να τον προλαβαίνει και να του δυσκολεύει την ζωή στο τελείωμα, που τελικά απέκρουσε ο Πολωνός.
Οι μονομαχίες του Πάλμερ-Μπράουν
Είχε ακόμη έξι κοψίματα, πολλά εκ των οποίων σε σουτ προς την εστία, εννιά επανακτήσεις της μπάλας και πέντε απομακρύνσεις όντας στην ουσία πανταχού παρών στην άμυνα του Παναθηναϊκού, η οποία «ίδρωσε» χθες απέναντι στους ποιοτικούς Βραζιλιάνους της Σαχτάρ, όμως τα κατάφερε περίφημα περιορίζοντάς τους μόλις στα 0,77xG.