Ζήσε την ενέργεια του ΔΕΗ Tour Of Hellas 2025

Ο ΔΕΗ Tour Of Hellas κάθε χρόνο μεγαλώνει, προοδεύει. Στον φετινό αγώνα συμμετέχουν 18 επαγγελματικές ομάδες συν τις Εθνικές Ομάδες της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ανάμεσα στις επαγγελματικές ομάδες που θα πάρουν εκίννηση από την Πάτρα στον ΔΕΗ Tour of Hellas, ξεχωρίζουν και δύο που ανήκουν στην υψηλότερη κατηγορία, τη World Tour. Πρόκειται για την Jayco AlUla από την Ολλανδία και τη XDS Astana από το Καζακστάν.

Η ομάδα της XDS Astana έχει στο προπονητικό της τιμ και έναν θρύλο της ελληνικής ποδηλασίας, τον Βασίλη Αναστόπουλο, που μαζί με τον Κανέλλο Κανελλόπουλο έχουν κερδίσει τον Γύρο Ελλάδας το 1998 και το 1981 αντίστοιχα.

Ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές, που θα αγωνιστούν με τις δύο World Tour ομάδες, ξεχωρίζει ο πρωταθλητής Ολλανδίας, Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), με 74 συνολικές νίκες και έξι νίκες στον Γύρο Γαλλίας. Επίσης, θα είναι παρών, ο Ιταλός, Diego Ulissi (XDS Astana), με οκτώ νίκες στον Γύρο Ιταλίας και 20 χρόνια ποδηλατικής καριέρας.

🚴‍♂️🇫🇷 | Een bloedstollende sprint. Is het Groenewegen of Philipsen? Het is Dylan Groenewegen! De eerste overwinning voor Nederland deze Tour de France is een feit. 🇳🇱🇳🇱🇳🇱 #TDF2024



