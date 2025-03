Ο Φλικ επαναφέρει την Μπαρτσελόνα και τον εαυτό του σε τροχιά τρεμπλ

Η αλλαγή στο... τσιπάκι της Μπαρτσελόνα σε σύγκριση με την περσινή φουρνιά του Τσάβι δεν άργησε να φανεί. Ο Φλικ ανέλαβε το καλοκαίρι αλλάζοντας εντελώς τις εργοστασιακές ρυθμίσεις των Μπλαουγκράνα, χωρίς οι περιορισμοί στο μπάτζετ λόγω της περίπλοκης οικονομικής κατάστασης του κλαμπ να αποτελούν δικαιολογία.

Η νέα Μπαρτσελόνα πέτυχε την πρώτη της νίκη-δήλωση στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» τον περασμένο Οκτώβριο, ξεδιπλώνοντας όλες τις αρετές της απέναντι στη μεγάλη της αντίπαλο. Η συνέχεια, ωστόσο, έκρυβε ουκ ολίγα σκαμπανεβάσματα, ιδιαίτερα στα θεωρητικά πιο βατά παιχνίδια, τόσο εκτός όσο και εντός έδρας.

Με την ίδια ευκολία που μπορούσε να κατατροπώσει Μπάγερν και Ρεάλ σε μια εβδομάδα με συνολικά γκολ 8-1, η Μπάρτσα του Φλικ πετούσε βαθμούς δεξιά κι αριστερά, βλέποντας το αγωνιστικό της πλάνο να αποδίδει απέναντι στους μεγάλους αλλά να της γυρίζει μπούμερανγκ σε παιχνίδια απέναντι σε κλειστές άμυνες.

Down two goals against a team sitting in a low block with only 20 minutes left. Hansi Flick has injected a new mentality into that Barcelona dressing room 💪 pic.twitter.com/J5FSmNyuNx