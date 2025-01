Μέσα στην ποδοσφαιρική επανάσταση της Νότιγχαμ Φόρεστ

Τhat loving feeling

To City Ground έχει μερικές ωραίες συνήθειες. Όπως το "Mull of Kintyre" που τραγουδά ο κόσμος πριν τη σέντρα και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Μπορείτε να το δείτε στο video που ακολουθεί. Μια ακόμα είναι το ρεφρέν του τραγουδιού "you 've lost that loving feeling", των Righteous Brothers, το οποίο συνδέθηκε με τους πανηγυρισμούς μετά τα γκολ. Πριν από μερικά χρόνια, ο Μπιλ Μέντλι είχε κληθεί στο γήπεδο για να το ερμηνεύσει. Αυτό ακριβώς το "loving feeling" είναι πλέον παντού στις όχθες του ποταμού Τρεντ.

Όπως μάλλον γίνεται αντιληπτό από τον Κρις και την Τζιλ, ο κόσμος ζει κάτι που μοιάζει με όνειρο. «Όχι δεν το περίμενα ότι θα είμαστε τόσο ψηλά στην βαθμολογία. Ήμουν αισιόδοξος για τα μέσα της βαθμολογίας. Αλλά όταν μια ομάδα ξεκινάει να κερδίζει και η αυτοπεποίθηση ανεβαίνει. Χάσουμε-κερδίσουμε, ξέρουμε ότι πάντα θα τα δώσουμε όλα για τη νίκη», τονίζει στο Gazzetta ο Κρις, οπαδός της Φόρεστ από τη δεκαετία του '60. Είναι εμφανές, συγκρίνοντας το "vibe" του κόσμου σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Η ψυχολογία στις κερκίδες είναι ότι η ομάδα μπορεί να κερδίσει κάθε αντίπαλο κι αυτό έχει αντίκτυπο στην ομάδα.



🌲🔴 ΤΡΟΜΕΡΗ ατμόσφαιρα στο City Ground από τους φίλους της Νότιγχαμ Φόρεστ στο ματς με τη Λίβερπουλ!



«Όταν το City Ground είναι γεμάτο και "βράζει", είναι ένα ξεχωριστό μέρος. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Το “Mull of Kintyre” που τραγουδούν οι οπαδοί πριν από τη σέντρα έχει τη δύναμη να σε ανατριχιάσει. Νομίζω ότι οι περισσότεροι οπαδοί αναγνωρίζουν τι έχει κάνει ο Μαρινάκης για τον σύλλογο. Δεν ήταν όλες οι αποφάσεις του ως ιδιοκτήτης σωστές, αλλά η δέσμευση και η επένδυσή του δεν αμφισβητούνται. Είναι παθιασμένος και φιλόδοξος, ενώ δεν δίστασε να επενδύσει χρήματα», λέει από την πλευρά της η Κλάπτον από τη Nottingham Post.

Το σημαντικότερο όμως, είναι πως τούτη η χρονιά δεν μοιάζει πυροτέχνημα. «Υπάρχει μια εξαιρετική βάση για να χτίσουν πάνω της, ό,τι κι αν συμβεί στο υπόλοιπο της σεζόν. Η Φόρεστ θέλει να συνεχίσει να κοιτάζει μπροστά και να προοδεύει. Ήδη δείχνουν ότι είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν», λέει η Σάρα Κλάπτον. Το "loving feeling" ριζώνει για τα καλά στο City Ground και η ομίχλη από τον ποταμό Τρεντ δεν θαμπώνει πια τo όνειρ του κόσμου: Να δει την ιστορία να γράφεται ξανά με χρυσό μελάνι...