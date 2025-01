Reds vs Reds: Γιατί τα Νότιγχαμ Φόρεστ - Λίβερπουλ είναι πάντα ξεχωριστά

Το Gazzetta γράφει από το Νότιγχαμ για το ματς της χρονιάς στην Premier League, ανάμεσα στη Φόρεστ και τη Λίβερπουλ και μεταφέρει την ιστορία της αντιπαλότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Αποστολή στο Νότιγχαμ: Θάνος Σαρρής

Τα τραγούδια στις αγγλικές κερκίδες είναι συχνά πολύ ευρηματικά, αρκεί κάποιος να αντιλαμβάνεται το πλαίσιο. Εκπρόσωποι των νεότερων γενεών, πιθανόν θα παραξενεύονταν αν άκουγαν τους οπαδούς της Λίβερπουλ να τραγουδούν: "We hate Nottingham Forest, we hate Everton too, we hate Man United but Liverpool, we love you!". Οκ, αντιληπτό το γιατί μισούν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη συμπολίτισσα Έβερτον. Γιατί, όμως, τη Νότιγχαμ Φόρεστ;

Πιθανόν οι αυτήκοοι μάρτυρες να κατέφευγαν στους μεγαλύτερους και κείνοι να ξεκινούσαν την εξιστόρηση των αναμνήσεών τους από τα χρόνια που οι δυο ομάδες δεν κοντράρονταν απλώς για την πρωτοκαθεδρία στην Αγγλία, αλλά και για το «στέμμα» της Ευρώπης. Για τα χρόνια του Κλαφ και του Πέισλι. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή.