Ο 3ος γύρος της Stoiximan GBL μπήκε στη ζωή μας για μία χρονιά αλλά δε θα μας συντροφεύσει φέτος. Ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε να τον αντικαταστήσει, ωστόσο στο καλεντάρι προστίθενται τα παιχνίδια των play in και των play out, μετά το πέρας της κανονικής περιόδου των δύο γύρων. Έτσι τη σεζόν 2024-2025 οι ομάδες που θα βρεθούν στις θέσεις 7-10 της κανονικής περιόδου θα μπουν στη διαδικασία του play in. Το Νο7 θα αγωνιστεί με το Νο8 και ο νικητής θα κατακτήσει την 7η θέση στην κατάταξη.

Ο ηττημένος θα έχει μία δεύτερη ευκαιρία, κόντρα στο νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στο Νο9 και το Νο10. Η ομάδα που θα... επιβιώσει θα είναι η 8η της κατάταξης. Τα ματς θα είναι μονά και στην έδρα της ομάδας με την υψηλότερη κατάταξη.

Παράλληλα, οι δύο ομάδες που θα είναι στην 11η και τη 12η θέση, μαζί με τις ηττημένες του play in θα μπουν στη διαδικασία του play out. Θα παίξουν όλοι εναντίων όλων, με διπλά ματς, ενώ τα μεταφέρουν και τις αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου και ο τελευταίος (12ος) της βαθμολογίας θα αποχαιρετήσει την πρώτη κατηγορία.

Όσο για τα play off; Εκεί δεν αλλάζει κάτι, με το σύστημα 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 να ισχύει με τις σειρές να κρίνονται στις δύο νίκες. Το ίδιο ισχύει και στα ημιτελικά, ενώ στους τελικούς ο πρωταθλητής θα προκύψει στις τρεις νίκες. Τέλος, οι ομάδες που θα αποκλειστούν στην προημιτελική φάση, θα αναμετρηθούν σε μονές αναμετρήσεις, προκειμένου να καθοριστεί η τελική βαθμολογία, η οποία θα μετρήσει για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Η αλλαγή στους ξένους

Όσον αφορά τον αριθμό των ξένων, δεν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Το 6+1 διατηρείται, με τις ομάδες να έχουν δικαίωμα για επτά ξένους, εκ των οποίων έχουν δικαίωμα να επιλέγουν τους έξι πριν από κάθε αναμέτρηση. Ενώ μπορούν να κάνουν μέχρι και τρεις αλλαγές για να διαφοροποιήσουν την επτάδα τους σε κάθε γύρο. Ποια είναι όμως η διαφορά σε σχέση με την περσινή σεζόν; Ο κανονικός των 6+1 θα ισχύει μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος. Εκεί οι ομάδες που θα συμμετέχουν θα έχουν και πάλι υποχρεωτική τη χρήση έξι ξένων ανά αγώνα, ωστόσο θα μπορούν να το κάνουν από το σύνολο των συμβολαίων που έχουν καταθέσει στον ΕΣΑΚΕ. Αν δηλαδή μία ομάδα έχει 9 ξένους, αλλά 7 δηλωμένους στη λίστα του ΕΣΑΚΕ, στους τελικούς θα μπορεί να βγάλει την εξάδα του από το σύνολο των ξένων.