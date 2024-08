Χρήστος Ζαφείρης: Το «λιοντάρι» από τη Νορβηγία που αναβαθμίζει τον άξονα της Εθνικής Ελλάδας

Τελικά κατέληξε στη Βαλερένγκα με στόχο την εξέλιξη του σε μία από τις καλύτερες ακαδημίες της χώρας, όπου για 3,5 χρόνια, αποτέλεσε πραγματικό σχολείο για τον ίδιο. Όμως εν τέλει, η κατάληξη δεν ήταν αυτή που περίμενε.

«Δεν ήταν πολλοί λόγοι που δεν παρέμεινα. Απλώς στη Βαλερένγκα ήμασταν δύο παίκτες του 2003 που παίζαμε στην Εθνική. Το άλλο παιδί τον είχαν βάλει ήδη στην πρώτη ομάδα από την αρχή και έκανε εκεί προπονήσεις και εγώ ήμουν στην Κ19.

Δεν είχα πάρει την ευκαιρία μου στην πρώτη μου. Για την ακρίβεια δεν μου την έδιναν. Αυτός έπαιζε με την δεύτερη ομάδα στη Γ' κατηγορία και ένιωθα πως και εγώ άξιζα και μπορούσα να παίξω σε αυτό το επίπεδο. Δεν μου έδωσαν την ευκαιρία και αποφάσισα να βρω κάτι καλύτερο και πήγα στη δεύτερη κατηγορία στη Γκρόρουντ», είχε παραδεχθεί στο Gazzetta.

Το... παράπονο εξελίχθηκε σε μία ευκαιρία για τον νεαρό χαφ, αφού στον δρόμο του βρέθηκε η Γκρόρουντ, με την οποία έπαιξε στη Β' κατηγορία αλλά μέσα από τις 50 συμμετοχές που έκανε και τα 3 γκολ με τις 5 ασίστ που είχε στο ενεργητικό του, έκανε το... κλικ στις ομάδες της Α' κατηγορίας στη Νορβηγία.

We have learned, Chelsea have indeed completed the signing of Norwegian u17 striker Bryan Fiabema. The deal will go through in January.



We are awaiting news on Christos Zafeiris also..#cfc #tromso #chelseafc pic.twitter.com/LkKUikncGE