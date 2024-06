Σέλτικς vs Μάβερικς: Τα δίδυμα-φωτιά και η... εκδίκηση

Παρέα από την πρώτη στιγμή με στόχο την κορυφή

Κατά τα ψέματα οι Σέλτικς βασίζουν πολλά στο φοβερο δίδυμο Τέιτουμ-Μπράουν. Παρέα παίζουν από την αγωνιστική περίοδο 2017-18 και σε πολλές περιπτώσεις έφτασαν στην πηγή, αλλά δεν ήπιαν νερό. Δύο εξαιρετικοί επιθετικοί παίκτες που βελτιώνονται συνεχώς και η Βοστώνη έχει στηρίξει πάνω τους το... οικοδόμημα της. Oι Κέλτες έχουν φτάσει μία φορά δύο φορές στους τελικούς του ΝΒΑ με τους Μπράουν και Τέιτουμ. Την πρώτη φορά λύγισαν από τους Γουόριορς, ενώ φέτος έχουν την ευκαιρία να πατήσουν κορυφή. Επιπλέον έχουν χάσει και 3 φορές στους τελικούς Ανατολής.

Η αλήθεια είναι πως μιλάμε για ένα από τα πιο πιστά δίδυμα της λίγκας, με το αζημίωτο φυσικά αφού έχουν πλουσιοπάροχα συμβόλαια. Ωστόσο είναι... προϊόντα της επιλογής των Σέλτικς στο draft και της εξέλιξης τους στο πέρασμα των χρόνων. Οι Σέλτικς δημιούργησαν την ομάδα τους στηριζόμενοι σε μεγάλο βαθμό σε αυτά τα δύο παιδιά που επέλεξαν στο draft του 2016 και του 2017. Έχουν αποτύχει να οδηγήσουν τους Σέλτικς στη Γη της Επαγγελίας, αλλά επιμένουν και πάντα φτάνουν πολύ μακριά στα play off. Ίσως φέτος να είναι η χρονιά και να δικαιωθούν οι κόποι της καριέρας τους.

Το transition του Τέιτουμ και το 67%

Ο Τέιτουμ επιστρατεύει αρκετά post ups στα play off, εκεί όπου όμως θα ήθελε να είναι πολύ παραπάνω εύστοχος. Εκεί που κάνει... παπάδες είναι το isolation. Στο ανοιχτό γήπεδο είναι... φωτιά, αφού έχει την ικανότητα να μεταφέρει γρήγορα τη μπάλα και να πιάνει ανοργάνωτη την αντίπαλη άμυνα. Στο transition λοιπόν, μετρά 14/21 κοντά στο καλάθι όπως βλέπουμε και στο παραπάνω γράφημα. Δεν επιλέγει να σταματήσει για τρεις στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά να πάει κοντά στο καλάθι.

Ο JT αρέσκεται και να παίρνει το screen για να παίξει το pick n' roll και στις περισσότερες περιπτώσεις να εκτελέσει. Έχει 6/15 τρίποντα στις 45 μοίρες από τα αριστερά στα play off, ενώ έχει πάρει 4 σουτ από την κορυφή για να βάλει τα 2. Πάντως για την κλάση του θα πρέπει να φτιάξει τα τελειώματα του κοντά στο καλάθι μετά από pick n' rolls handler. Εκεί όπου έχει 7/18. Η άμυνα των Μάβερικς σίγουρα θα προσπαθήσει να διατηρήσει το συγκεκριμένο ποσοστό σε χαμηλά επίπεδα.

To transition του Μπράουν και το... 25άρι

Όπως και ο Τέιτουμ, έτσι και ο Μπράουν παίρνει ένα μεγάλο μέρος των πόντων του στην postseason από το transition. Στον συγκεκριμένο τρόπο επίθεσης μάλιστα είναι και καλύτερος από τον Τέιτουμ. Δεν είναι τυχαίο πως αναδείχθηκε MVP των τελικών της Ανατολής. Ο Μπράουν σουτάρει με 63%, δηλαδή 25-40 σουτ κοντά στο καλάθι, ενώ έχει 1/1 midrange και 3/6 τρίποντα. Ασταμάτητος στον τομέα αυτό, θα επιδιώξει να... σκοτώσει και τους Μάβερικς.

Καλή δουλειά κάνει ο Μπράουν και στα catch and drives. Έχει 4/4 στα play off στα σουτ μέσης απόστασης, ενώ σουτάρει με 3/5 τρίποντα. Τώρα στις προσπάθεις κοντά στο καλάθι έχει 13/22, ένα ικανοποιητικό ποσοστό που φυσικά παίρνει βελτίωση. Ο Μπράουν στηρίζει πολλά στη δύναμη του και στον τρόπο που τοποθετεί το σώμα του για να κάνει τα drives του και να πληγώνει την αμυντική λειτουργία του αντιπάλου.

To supporting cast

Μπορεί οι Μπράουν και Τέιτουμ να είναι οι ηγέτες, αλλά σίγουρα δεν θα τα κατάφερναν μόνοι τους. Μεγάλο ρόλο στους Κέλτες παιζει και το supporting cast που δίνει σημαντικές λύσεις σε όλη τους την πορεία μέχρι τους τελικούς. Ειδικά το επίσης φοβερό δίδυμο στην περιφέρεια, Χόλιντεϊ και Γουάιτ. Εξαιρετικοί two way παίκτες και ίσως το πιο έξυπνο και σκληρό αμυντικό δίδυμο της λίγκας στην περιφέρεια εκτός των σταρ. Φυσικά υπόκλιση αξίζει ο αγέραστος Χόρφορντ που τράβηξε μεγάλο κουπί στην postseason με την απουσία του Πορζίνγκις. Και τέλος ο Λετονός μπορεί να έλειψε σε πολλά ματς στα play off, αλλά θα παίξει κανονικά στους τελικούς.