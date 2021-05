Ίρβινγκ: «Μεταχειρίζονται τους ανθρώπους σαν να βρίσκονται σε ζωολογικό κήπο» (vid)

Ο Καϊρί Ίρβινγκ σχολίασε το περιστατικό με τον φίλο των Σέλτικς που του πέταξε μπουκάλι με νερό μετά το τέλος του 4ου αγώνα της σειράς.

«Είναι ατυχές το γεγονός ότι τα αθλήματα έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο σταυροδρόμι όπου βλέπετε να εμφανίζονται παλιές συνήθειες. Ήταν συνέβαινε ιστορικά. όσον αφορά την ψυχαγωγία τα αθλήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υποκινούνται στον ρατσισμό και απλώς μεταχειρίζονται τους άλλους σαν να βρίσκονται σ' έναν ζωολογικό κήπο ανθρώπων, ρίχνοντας πράγματα και λέγοντας πράγματα. Υπάρχει και ένα όριο σε όλα αυτά» ήταν τα λόγια του Ίρβινγκ μετά το τέλος του αγώνα στη Βοστόνη και το περιστατικό με τον φίλο των Σέλτικς να του πετάει το μπουκάλι με το νερό, ενώ μεταξύ άλλων, σχολίασε:

«Ήθελα απλώς να το κρατήσω αυστηρά μέσα μπάσκετ και μετά βλέπεις ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Πληρώνουν για τα εισιτήρια. Ναι, υπέροχα. Είμαι ευγνώμων που μπαίνουν για να παρακολουθήσουν μια εξαιρετική παράσταση, αλλά δεν είμαστε στο θέατρο, δεν ρίχνουμε ντομάτες και άλλα τυχαία πράγματα στους ανθρώπους που παίζουν. Είναι μια αντανάκλαση για εμάς συνολικά, όταν υπάρχουν φίλαθλοι που ενεργούν έτσι. Ας ελπίσουμε ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν τα μαθήματά τους από την απαγόρευση και για όσα τους συλλαμβάνουν».

"It's unfortunate that sports has come to a lot of this kind of crossroads. ... Just underlying racism and just treating people like they're in a human zoo."



Kyrie Irving speaks out after a fan threw a water bottle at him in Boston. pic.twitter.com/IXfE8I0EE8