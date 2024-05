Ντένις Ρόντμαν: Ατέλειωτη χειμωνιάτικη λιακάδα

Ο καλύτερος συμπαίκτης

Ο Ντένις Ρόντμαν ήταν ο απόλυτος παίκτης προπονητή και ο καλύτερος συμπαίκτης. Το δηλώνουμε απλά και κατηγορηματικά. Και η μοίρα του, αγωνιστικά, σε επίπεδο αθλητικής υστεροφημίας, ξέρετε ποια ήταν; Να υποτιμηθεί! Ναι, αυτός ο παικταράς δεν έχει λάβει την προσοχή που του αξίζει. Δεν θα τον βρείτε εύκολα σε all time πεντάδες. Δεν θα ακούσετε το όνομά του πρώτο στη λίστα με τους κορυφαίους. Και ξέρετε γιατί; Διότι άπαντες κοιτάμε τη μία πλευρά του παιχνιδιού, την επίθεση. Πρώτα και μόνο το θέαμα. Πρώτα και μόνο οι πόντοι και τα μεγάλα σουτ. Πρώτα αυτό που θέλει η εικόνα και ο κόσμος, νίκες. Γιατί, όμως, μια βουτιά για μια χαμένη μπάλα, ένα ριμπάουντ που δίνει το έναυσμα, μια άμυνα απέναντι σε προικισμένους, επιθετικά, αντιπάλους, να αγνοούνται; Ίσως γιατί, στο τέλος, οι θεατές αποφασίζουν και «επιβάλλουν» τη δύναμη της επίθεσης. Ξέρετε, είναι η ισχύς του νόμου της αγοράς, αυτή που λέει ότι τα εισιτήρια, η τηλεθέαση, τα views, μετράνε πάνω απ’ όλα και αυτά τα φέρνει η επίθεση. Ε, σε αυτό το αυταρχικό πλαίσιο ο Ρόντμαν δεν χωρά. Και δεν τον νοιάζει καθόλου! Η αδικία, βέβαια, παραμένει και στην περίπτωσή του έχουμε το εξής παράδοξο: Ο ακατάδεκτος κανόνας δεν δέχεται την εξαίρεση! Ο Ρόντμαν, ωστόσο, πάντα θα είναι η εξαίρεση, πάντα το αυθεντικό παράδοξο, και πάντα θα αποτελεί ουσιαστικό, αξιόλογο, παράδειγμα παίκτη.

Ας ρίξουμε μια ματιά στο παλμαρέ του. Ο «τρελό» Ντένις στη διάρκεια της καριέρας του κέρδισε: 5 πρωταθλήματα ΝΒΑ, δύο φορές τον τίτλο του Καλύτερου Αμυντικού, εφτά φορές ήταν μέλος της Καλύτερης Αμυντικής Πεντάδας και άλλες τόσες ήταν ο καλύτερος ριμπάουντερ. Για να καταλάβετε την αξία του, διαβάστε το εξής: μπορούσε να σταματήσει κάθε αντίπαλο, από πόιντ γκαρντ μέχρι σέντερ. Αυτό είναι διαπίστωση του ΝΒΑ τη σεζόν (90-91) που του απονεμήθηκε για δεύτερη φορά το βραβείο «DPOY» [σ.σ Defensive Player Of The Year]. Ο Ρόντμαν, όμως, δεν ήταν μόνο άμυνα. Ήταν και ριμπάουντ. Στη διάρκεια της κυριαρχίας του σε αυτόν τον κομβικό τομέα, είχε, στη χειρότερη περίπτωση 14.9 ανά παιχνίδι και στην καλύτερη 18.7! Λείπει κάτι, έτσι δεν είναι; Το ύψος του. Τι κι αν είναι 2.01μ.; Όταν αγωνιζόταν εκμηδένιζε τις αποστάσεις και τα μεγέθη των άλλων. Μπήκε στο ΝΒΑ το 1986 και έκανε θραύση στα 90’s. Οι παλιοί θυμηθείτε, οι νέοι ψάξτε να δείτε ποιοι γέμιζαν το «ζωγραφιστό» εκείνη την εποχή: Καρλ Μαλόουν, Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Χακίμ Ολάζουον, Ντέιβιντ Ρόμπινσον, Πάτρικ Γιούινγκ, Ντικέμπε Μουτόμπο, Σακίλ Ο’ Νιλ. Με αυτούς τα έβαλε και αυτούς κέρδισε! Είπατε κάτι;

Ο Ρόντμαν όπου κι αν έπαιξε, στην ακμή του, ήταν καταλυτικός, ουσιαστικός, ανεκτίμητος. Παράδειγμα νούμερο ένα. Όταν πήγε στους Σαν Αντόνιο Σπερς άνοιξε τον δρόμο στον Ρόμπινσον για να πάρει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Με τον τρόπο του είπε στον «Ναύαρχο» βάζε την μπάλα στο καλάθι εσύ και εγώ θα αναλάβω τα ριμπάουντ. Εκείνη τη σεζόν, 1993-94, τελείωσε με 17.3 ριμπάουντ ανά αγώνα. Παράδειγμα νούμερο δύο. Ο Ρόντμαν ήταν ο παίκτης-«κλειδί» στην ομάδα των Μπουλς που έκανε το ιστορικό 72-10. Οι «Ταύροι» πήραν τότε έναν εκπληκτικό ριμπάουντερ κι ένα σπουδαίο αμυντικό. Φανταστείτε μια ομάδα με τρεις Ολ Σταρ Αμυντικούς. Εφιάλτης για τους αντιπάλους. Η παρουσία του Ρόντμαν έκανε εκείνη την ομάδα ανίκητη. Ναι, ήταν πολύ καλή, αλλά αυτός την πήγε σε άλλο επίπεδο. Ο Ντένις Ρόντμαν υπήρξε η επιτομή του ομαδικού παίκτη. Ήξερε τον ρόλο του και ήξερε ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Ο παίκτης Ντένις Ρόντμαν ήταν αποφασισμένος, παθιασμένος, σκληρός και αυτός που πάντα θυσίαζε το «εγώ» για το «εμείς».