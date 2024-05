Μπάλντοκ: Από τους πάγους και τις λάσπες, στην Premier League και στον... Παναθηναϊκό

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ γεννήθηκε στο Μπάκινγκχαμ της Αγγλίας και ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Μίλτον Κέινς Ντονς μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό του, Σαμ.

Στο προτελευταίο παιχνίδι της σεζόν 2009-2010 έκανε το ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα, που τότε αγωνιζόταν στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας, αγωνιζόμενος για εννέα λεπτά σ' έναν αγώνα με την Μπράιτον σε ηλικία 17 ετών.

Η καθιέρωσή του σε κείνη όμως άργησε αρκετά. Ακολούθησαν κάποιοι μικρής διάρκειας δανεισμοί σε Νορθάμπτον, Τάμγουορθ (δύο φορές), αλλά και στην Βεστμανάεϊγιαρ της Ισλανδίας από τον Μάιο του 2012 μέχρι τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Ο τελευταίος δανεισμός έμελλε να ήταν εκείνος που θα αποτελούσε το έναυσμα για την εκκίνηση της καριέρας του.

🇬🇷 We could have a new English abroad but not as we know it.



Greece want to call up Sheffield United’s George Baldock to their national team, with the defender qualifying through his grandmother.



Baldock incidentally spent the 2012 playing in Iceland. #twitterblades #sufc pic.twitter.com/9epc6TEK1F