Άντζελο Σίνα στο Gazzetta: «Θαυμάζω τον Τζολάκη, μια μεγάλη οικογένεια ο Ολυμπιακός»

«Ο Σίνα είναι ο star στο τέρμα του Ολυμπιακού» είχε γράψει ο επίσημος λογαριασμός της UEFA για τον Άντζελο Σίνα των Νέων του Ολυμπιακού όταν στον τελικό του Youth League κατέβασε τα... ρολά κόντρα στη Μίλαν.

Ο 20χρονος πορτιέρε δεν ήταν η πρώτη φορά που εντυπωσίασε τους πάντες στη διοργάνωση. Δεν ήταν απλά από τους καλύτερους παίκτες στα περισσότερα παιχνίδια αλλά και ο πρωταγωνιστής στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στη Ναντ, που έστειλε τους Πειραιώτες στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Antzelo Sina - UEFA Youth League 23/24:



☑️9 games

⚽️5 goals conceded

🧹5 clean sheets

🧤4.5 saves per game

📈86% save success

⛔️7.59 goals prevented



The best goalkeeper in the competition. A truly incredible campaign by the 20-year-old Olympiacos player. 🔴⚪️🇬🇷 pic.twitter.com/D2Si9HFnBf