Αϊζέια Τόμας: Γεννημένος ηγέτης, γεννημένος πολεμιστής

Bad Boy for life

Ο Αϊζέια Τόμας δεν θα μπορούσε να μη γίνει σκληρός. Ήταν αναπόφευκτο να συναντήσει το «Bad Boy» που είχε μέσα του. Γεννημένος στις 30 Απριλίου 1961 ήταν ο μικρότερος από τα υπόλοιπα οκτώ αδέρφια του. Η μητέρα του Μαίρη μεγάλωνε τα παιδιά μόνη της. Ο πατέρας τους τα είχε εγκαταλείψει. Και η δύναμη, ο σκληρός, ανθεκτικός, χαρακτήρας, της μάνας δεν άργησε να φανεί. Έπρεπε να προστατέψει και να καθοδηγήσει τους μικρούς και τις μικρές Τόμας. Και το έκανε αποφασιστικά. Όταν μέλη συμμορίας βρέθηκαν κοντά στο σπίτι της, με σκοπό να στρατολογήσουν κάποια από τα αγόρια της οικογένειας, αυτή τους υποδέχτηκε με κοντόκαννη καραμπίνα και τους είπε: «Εδώ υπάρχει μία συμμορία, αυτή των Τόμας!». Σε τέτοιο περιβάλλον, στους ζόρικους δρόμους του Σικάγο, μεγάλωσε και έμαθε ο Αϊζέια. Από τα αδέρφια του έμαθε, κυρίως, τι να μην κάνει, ενώ όταν αυτά έφυγαν από το σπίτι, ήξερε ότι έπρεπε να τα βγάλει πέρα μόνος του. Και τα κατάφερε. Η πρώτη ευκαιρία να αποδείξει την αξία του, την αντοχή του στα δύσκολα, ήρθε στο Λύκειο. Στο St. Joseph (Westchester Illinois) άπαντες κατάλαβαν από τι ήταν φτιαγμένος ο πιτσιρικάς και πού μπορούσε να φτάσει. Για να πάει στο σχολείο άλλαζε τρία λεωφορεία και μετά έπρεπε να διανύσει απόσταση με τα πόδια. Αυτά τον έκαναν να συγκεντρωθεί στις ακαδημαϊκές και αθλητικές του υποχρεώσεις. Για τις δεύτερες φρόντισε ο προπονητής Τζιν Πίνγκατορ [Gene Pingatore]. Εκεί, τα όποια ψήγματα μπασκετικής ικανότητας έγιναν τα θεμέλια του μύθου που ακολούθησε.

Τα όσα έκανε στο Λύκειο δεν πέρασαν απαρατήρητα. Οι υπεύθυνοι ένταξης παικτών σε κολεγιακά προγράμματα έκαναν μεγάλο θόρυβο γύρω απ’ το όνομά του. Ο Τόμας διάλεξε το κολέγιο της Ιντιάνα και τον απαιτητικό προπονητή της, τον Μπόμπι Νάιτ. Ο κόσμος του NCAA (σ.σ κολεγιακό πρωτάθλημα) είδε πολλές κορυφές του να κατακτούνται από τον «Ζέκε». Με τους «Χούζιερς» (σ.σ ο προσδιοριστικός όρος του κολεγίου) πρόσθεσε κι άλλα αγωνιστικά κατορθώματα στο βιογραφικό του. Κορυφαίο όλων ο κολεγιακός τίτλος του 1981. Ένα πράγμα είχε μείνει: Η κατάκτηση του ΝΒΑ.

Η πορεία προς την κορυφή του κόσμου τον περίμενε. Φυσικά και δεν ήταν εύκολη. Ο Τόμας, όμως, είχε προετοιμαστεί γι’ αυτό. Τα χρόνια στο Λύκειο και αυτά στο κολέγιο ατσάλωσαν τον χαρακτήρα του και του έδωσαν την ανυποχώρητη θέληση που κάνει τους μεγάλους παίκτες σπουδαίους. Ο γκαρντ των Πίστονς χαμογελούσε αγγελικά και «σκότωνε» τους αντιπάλους του δίχως έλεος. Τίποτα δεν μπορούσε να τον κάνει να υποχωρήσει. Ήταν σκληρός και αυτό που έλειπε από την ομάδα του Ντιτρόιτ. Γρήγορος, εξαιρετικός χειριστής της μπάλας, εκρηκτικός και εντυπωσιακός, έδινε τον ρυθμό που έπρεπε, αξιοποιούσε τους συμπαίκτες του και όποτε ήταν απαραίτητο σκόραρε. Τα 80’s στο ΝΒΑ ήταν γεμάτα από φιλόδοξες ομάδες, από παίκτες που έγιναν θρύλοι, από αυτοκρατορίες που επεκτείνονταν και από άλλες που ετοιμάζονταν να ξεκινήσουν. Σέλτικς και Λέικερς σταμάτησαν αρκετές φορές τον Τόμας στερώντας του τη χαρά του πρωταθλήματος. Τη διετία 1989, 1990 όλα μπήκαν στη θέση τους. Ο «Ζέκε» ήταν και πάλι εκεί. Η απόδοση του στους τελικούς η καλύτερη δυνατή και τα δύο δαχτυλίδια πρωταθλητή έγραφαν (και) το όνομά του. Πριν κλείσει τα 30 είχε φτάσει στον στόχο του. Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Η δυναστεία του Μάικλ Τζόρνταν ξεκινούσε και ο Τόμας δεν μπόρεσε να είναι έτοιμος. Όχι γιατί δεν ήθελε, αλλά γιατί οι τραυματισμοί του επέβαλλαν το δεν μπορείς πια. Προς το τέλος της σεζόν 1993-94 διέλυσε τον αχίλλειο τένοντα. Ο χρόνος και η τύχη δεν ήταν με το μέρος του. Η μόνη ντρίμπλα που μπορούσε να κάνει ήταν αυτή που οδηγούσε στην έξοδο. Η καριέρα του τα είχε όλα και τα άξιζε όλα! Και ναι, σίγουρα άξιζε να είναι μέλος της «Dream Team» το 1992. Έφταιγε ο Τζόρνταν για τον αποκλεισμό του; Οι υπόλοιποι παίκτες; Η ομοσπονδία; Σίγουρα όχι ο ίδιος. Οι ΗΠΑ ήθελαν, τότε, τους καλύτερους και σε αυτούς ανήκε, αρέσει δεν αρέσει, ο Αϊζέια Τόμας. Ας είναι. Αυτό το «Κακό Παιδί» θα βρίσκεται πάντα στους σπουδαίους, πάντα.

*Οι φωτογραφίες από τη σελίδα των Πίστονς στο Facebook

