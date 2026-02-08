Η Άννα Κορακάκη έγινε μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, πώς υποδέχθηκε το ευτυχές γεγονός.

Η Άννα Κορακάκη ζει τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής της, με την 29χρονη ολυμπιονίκη της σκοποβολής να γίνεται μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Η Κορακάκη έκανε γνωστό το ευτυχές γεγονός το απόγευμα της Κυριακής (8/2), μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Συγκεκριμένα η πρωταθλήτρια από τη Δράμα δημοσιοποίησε σειρά φωτογραφιών με νεογέννητη κόρη της και τον σύζυγό της, Γιάννη Χαλκιαδάκη.

Και τις εικόνες συνόδεψε με το παρακάτω μήνυμα: «31/1/26! Γεννήθηκε η αγάπη αυτή, που ξεπερνάει τις λέξεις· όλες τις λέξεις. Και είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσει και ν’ ανατρέψει και τα πάντα, στο πάντα μας…Ό,τι νομίζαμε πως ξέραμε, νιώθαμε, υπολογίζαμε, πράτταμε. Η κόρη μας.

Απέραντη ευγνωμοσύνη κι ένα τεράστιο ευχαριστώ στην αγαπημένη μου γυναικολόγο & μαιευτήρα Στέλλα Χουσμεκιάρη, καθώς και στη μαία μου, Σερβία Ελένη, για μια υπέροχη εμπειρία φυσιολογικού τοκετού που θα μείνει ανεξίτηλη ως την πιο γλυκιά ανάμνηση και ό,τι ωραιότερο και σπουδαιότερο έχω καταφέρει…

Πέρα από τη μεγάλη αγωνία που δε σ’ εγκαταλείπει μέχρι εκείνη την πρώτη αγκαλιά -καθ’ όλη την αναμονή και την προσμονή για τον ερχομό της- υποδεχτήκαμε τη μικρή μας σε ένα κλίμα γεμάτο αγάπη, τρυφερότητα, ηρεμία, χιούμορ, γέλια και μιας ξεχωριστής μορφής γαλήνη· έτσι ακριβώς όπως ευχόμαστε να ’ναι κι η ζωή της. Καλώς μας ήρθες, ζωή μας».