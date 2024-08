Σίντι Ενγκάμπα: Προσφύγισσα, λεσβία, Ολυμπιονίκης

Τα σκιρτήματα σε κάθε χτύπημα της πόρτας, σε κάθε αναμμένο φάρο. Η απόρριψη της ιθαγένειας. Ο αποκλεισμός της επιστροφής λόγω του come out. Και το πρώτο, ιστορικό, μετάλλιο με την Εθνική Ομάδα Προσφύγων. Η Σίντι Ενγκάμπα έμαθε ότι το νοκ-άουτ δεν είναι επιλογή. Του Θάνου Σαρρή.

Ο προημιτελικός αγώνας έχει τελειώσει. Το κοινό μοιάζει απογοητευμένο, μιας και η Γαλλίδα Νταβίνα Μισέλ έχει ηττηθεί στα σημεία. Η Σίντι Ενγκάμπα έχει εξασφαλίσει το μετάλλιο, μόλις 9 μέρες μετά την είσοδό της ως σημαιοφόρος στην τελετή έναρξης. Γεννήθηκε στο Καμερούν, ζει και μεγαλουργεί στην Αγγλία, όμως η σημαία που κράτησε με υπερηφάνεια δεν είναι καμιάς από τις δύο χώρες. Είναι η σημαία των ξένων. Η σημαία των προσφύγων. Σηκώνει το χέρι και δείχνει το σήμα που φέρει το όνομα της ομάδας που της έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο Παρίσι: Ολυμπιακή Ομάδα Προσφύγων.

Είναι πλέον γεγονός: Το πρώτο βάθρο για την ομάδα που δημιουργήθηκε το 2015, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Ρίο έναν χρόνο μετά και πλέον καταφέρνει να μπει στον πίνακα με τα μετάλλια ό,τι κι αν συμβεί από εδώ και πέρα.

