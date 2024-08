Η πυγμάχος Σίντι Ενγκάμπα με την πρόκριση στα ημιτελικά της κατηγορίας των 75κ. χάρισε το πρώτο μετάλλιο στην Ομάδα Προσφύγων στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Η Ολυμπιακή Ομάδα των Προσφύγων, εξασφάλισε την Κυριακή (4/8) το πρώτο της μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Το μετάλλιο ήρθε στην πυγμαχία γυναικών από την Σίντι Ενγκάμπα. Η 26χρονη αθλήτρια που κατάγεται από το Καμερούν και ζει από την ηλικία των 11 ετών υπό πρoσφυγικό καθεστώς στη Μεγάλη Βρετανία, νίκησε στον προημιτελικό της κατηγορίας των 75κ. τη Γαλλίδα Νταβινά Μισέλ και εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά και μίνιμουμ το χάλκινο μετάλλιο. Κι αυτό γιατί οι χαμένες των ημιτελικών παίρνουν από ένα χάλκινο μετάλλιο. H Ενγκάμπα είναι η πρώτη πυγμάχος που αγωνίζεται με την Ομάδα των Προσφύγων σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Watch Where We’re Going



It's not where you're from that defines you, it's what you do. Supporting a team that defines true resilience, the Refugee Olympic Team. pic.twitter.com/LttbBB7M1B