Ο παλαιστής Γιώργος Πιλίδης σχολίασε τα δρώμενα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μένοντας στα όσα συνέβησαν στον αγώνα πυγμαχίας όπου η Ιταλίδα Άντζελα Καρίνι αποσύρθηκε κόντρα στην intersex πυγμάχο Ιμάνε Χελίφ.

Καυστικό ήταν το σχόλιο του Έλληνα παλαιστή, Γιώργου Πιλίδη, ο οποίος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό εξέφρασε την άποψή του αναφορικά με τα όσα έγιναν στο αγώνα πυγμαχίας γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες ανάμεσα στην Ιταλίδα Άντζελα Καρίνι και την Αλγερινή Ιμάνε Χελίφ.

Πιο συγκεκριμένα, η Καρίνι δεν άντεξε περισσότερο από 46 δευτερόλεπτα στο ρινγκ, και τη στιγμή που δέχθηκε την πρώτη γροθιά σήκωσε τα χέρια της και αποχώρησε, ξεσπώντας σε κλάματα.

Today, Angela Carini had her Olympics dreams shattered by Imane Khelif, a male boxer.



It is suspected that he BROKE HER NOSE.



Don’t let this pass quietly. MEN SHOULD NOT BE ALLOWED TO BEAT WOMEN FOR SPORT.



SAVE WOMEN’S SPORTS. pic.twitter.com/i5GMdgWrwb