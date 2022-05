Καμπόσος: «Ο Χάνεϊ είναι αρουραίος» (vid)

Τα... αίματα άναψαν στην πρώτη συνάντηση του Καμπόσου με τον Χάνεϊ παραμονές του μεγάλου τους αγώνα στη Μελβούρνη!

Τζορτζ Καμπόσος και Ντέβιν Χάνεϊ ήρθαν για πρώτη φορά αντιμέτωποι face to face ενόψει της μάχης τους στις 5 Ιουνίου στο Marvel Stadium της Μελβούρνης.

Εκεί ο ομογενής Αυστραλός πρωταθλητής καλείται να υπερασπιστεί τους τίτλους (WBA, IBF, WBO και The Ring στην κατηγορία ελαφρέων βαρών) που κέρδισε από τον Teofimo Lopez.

Η ένταση μεταξύ των δύο πυγμάχων ανέβηκε ότι ο Καμπόσος χαρακτήρισε «αρουραίο» και «πληροφοριοδότη» τον Χάνεϊ, καθώς ο νυν αντίπαλός του του έστελνε τότε μυστικά μηνύματα σχετικά με τον Λόπεζ παραμονές του αγώνα τους. Τότε ο Λόπεζ είχε προβλήματα με τη σύζυγό του κι ο Χάνεϊ τα... έλεγε όλα στον Καμπόσο.

Τώρα, ο 28χρονος κατηγορεί ανοιχτά τον Αμερικανό, ο οποίος του απάντησε αποκαλώντας τον «ηθοποιό».

Ωστόσο, ο Καμπόσος... σήκωσε το γάντι απαντώντας του: «Καλύτερα ηθοποιός παρά αρουραίος».

DOESN’T GET MUCH BETTER 💥 @GeorgeKambosos & @RealDevinHaney have finally met. #KambososHaney pic.twitter.com/cDioeEiuV1

@georgekambosos calls @Realdevinhaney a rat about secret message about @TeofimoLopez this is brewing quite nicely. #KambososHaney pic.twitter.com/DQqE17HMfN